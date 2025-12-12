Rząd zastanawia się nad wprowadzeniem nowej pomocy finansowej dla seniorów. Zamiast waloryzacji emerytur proponuje inną formę wsparcia. Jaką?

Rząd przedstawił plan działań na nadchodzące miesiące, zawierający propozycje, które mogą mieć duży wpływ na życie Polaków. Nie wszystkie z tych obietnic są jednak jednoznaczne, a ich pełne znaczenie i potencjalne skutki pozostają niejasne. Pełen obraz rządowych zamierzeń jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Oto szczegóły.

Rząd ogłosił 58 priorytetów na najbliższe miesiące, podzielonych na cztery obszary: bezpieczeństwo, gospodarka, sprawne państwo i cyfryzacja. Chociaż dokument ma pokazywać długofalową strategię, wzbudził zaskoczenie brakiem obiecanych w kampanii wyborczej kluczowych reform, takich jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku czy waloryzacja emerytur. Ekonomista Marek Zuber skrytykował plan, nazywając go niespójną strategią.

Pułapki w szczegółach

Na pierwszy rzut oka, priorytety takie jak stabilizacja cen energii, likwidacja podatku Belki czy wzmocnienie praw pracowników brzmią obiecująco, ale ich szczegóły budzą wątpliwości:

Ceny energii – choć rząd obiecuje, że rachunki za prąd nie będą wyższe niż 500 zł/MWh, realne obniżki mają wejść w życie dopiero w 2026 roku. Do tego czasu ceny pozostaną zmienne.

– choć rząd obiecuje, że rachunki za prąd nie będą wyższe niż 500 zł/MWh, realne obniżki mają wejść w życie dopiero w 2026 roku. Do tego czasu ceny pozostaną zmienne. Podatek Belki – zapowiadana likwidacja dotyczy tylko inwestycji na Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI) o wartości do 100 tys. zł, a i tak z pewnymi ograniczeniami co do rodzaju lokat. Osoby, które liczyły na całkowite zniesienie podatku, mogą czuć się zawiedzione.

– zapowiadana likwidacja dotyczy tylko inwestycji na Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI) o wartości do 100 tys. zł, a i tak z pewnymi ograniczeniami co do rodzaju lokat. Osoby, które liczyły na całkowite zniesienie podatku, mogą czuć się zawiedzione. Rynek pracy – planowane wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla stażystów (ok. 3 tys. zł brutto) i zakaz bezpłatnych staży jest korzystne dla młodych pracowników, jednak eksperci obawiają się, że może to doprowadzić do ograniczenia liczby oferowanych staży. Podobnie, pilotaż krótszego tygodnia pracy ma rozpocząć się dopiero w 2026 roku i tylko w wybranych firmach.

Selektywne wsparcie dla obywateli

Wsparcie dla seniorów i rodzin również jest obwarowane licznymi warunkami:

Bon senioralny – ma wynosić do 2150 zł, ale nie w gotówce, lecz na finansowanie usług opiekuńczych. Dostęp do niego uzależniony jest od kryteriów dochodowych zarówno seniora, jak i jego rodziny, co sprawia, że jest to pomoc selektywna, a nie powszechna.

Pomoc społeczna – choć rząd planuje coroczną waloryzację kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, nie wiadomo, ile rodzin faktycznie skorzysta z tej zmiany.

Cena reform

Ekonomiści ostrzegają, że realizacja zapowiedzianych programów będzie wymagała nowych źródeł finansowania. Chociaż w dokumencie nie ma o tym mowy, spodziewany jest wzrost obciążeń podatkowych. W efekcie, obietnice poprawy sytuacji finansowej Polaków mogą okazać się jedynie przesunięciem kosztów w inne miejsce.