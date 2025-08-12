Nawet 527 zł miesięcznie specjalnego dodatku na psa. Kto może się ubiegać? Jakie warunki trzeb spełnić, żeby otrzymać pieniądze?

Specjalny dodatek na psa, którego wysokość może sięgać nawet 527 zł miesięcznie, nie jest przyznawany każdemu. Jak się okazuje, kwota zależy od wielkości psa oraz od pory roku. Komu przysługuje to świadczenie? Oto szczegóły.

rozwiń >

Przepisy dotyczące dodatku dla zwierząt służbowych weszły w życie 21 grudnia 2021 roku na mocy Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Podstawy szczegółowe regulują zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie psów i koni służbowych w policji. Na ich podstawie opiekunowie emerytowanych zwierząt służbowych mogą otrzymać ryczałt na wyżywienie oraz zwrot kosztów opieki weterynaryjnej. Tym sposobem od 2022 roku w Polsce funkcjonuje program wsparcia finansowego dla opiekunów zwierząt służbowych, które przeszły na emeryturę. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie godziwej "emerytury" psom i koniom, które przez lata pracowały na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

REKLAMA

Kto może skorzystać z dodatku?

Świadczenie w postaci dodatku dla emerytowanych zwierząt służbowych jest skierowane do wąskiej grupy opiekunów zwierząt, które pełniły służbę w:

Policji,

Straży Granicznej,

Służbie Ochrony Państwa (SOP),

Państwowej Straży Pożarnej.

Każdy z tych opiekunów otrzymuje ryczałt, mający pokryć koszty utrzymania zwierzęcia. Ponadto, na mocy decyzji Komendanta Głównego Policji, dodatek ten może zostać przyznany zwierzętom, które zakończyły służbę przed wejściem w życie nowych regulacji.

Aby zwierzę kwalifikowało się do otrzymania świadczenia, musi osiągnąć określony wiek: psy - 9 lat, konie - 15 lat. W pierwszym roku obowiązywania ustawy (2022) wsparcie otrzymało 40 psów. W 2023 roku liczba ta wzrosła do 154 psów, z czego najwięcej z nich służyło w Policji, a także w SOP, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

Wysokość i warunki przyznawania dodatku dla emerytowanych zwierząt służbowych

Wysokość miesięcznego ryczałtu jest zmienna i zależy od kilku czynników - wielkości zwierzęcia oraz pory roku (zimą stawki są wyższe). Wysokość dodatku dla psów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Psy o wadze do 20 kg: W okresie letnim: 7 zł dziennie, a w przypadku podniesienia normy wyżywienia do 9 zł dziennie. Oznacza to od 210 zł do 280 zł miesięcznie. W okresie zimowym: stawki wzrastają do 10 zł lub 13 zł dziennie, co daje od 300 zł do 400 zł miesięcznie.

Psy o wadze powyżej 20 kg: W okresie letnim: od 10 zł do 13 zł dziennie. W 31-dniowym miesiącu może to oznaczać przynajmniej 310 zł. W okresie zimowym: od 13 zł do 17 zł dziennie. Duże psy mogą otrzymać nawet do 527 zł miesięcznie.

Pełny zwrot kosztów weterynaryjnych

Oprócz comiesięcznego ryczałtu, opiekunowie emerytowanych zwierząt służbowych mogą liczyć na pełny zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego. Wystarczy, że przedstawią rachunki za wizyty u weterynarza oraz zakup leków, aby otrzymać zwrot poniesionych wydatków.

Emerytura dla zwierząt służbowych: Co musisz wiedzieć? Jak wygląda procedura?

Zwierzęta służbowe, takie jak psy i konie, które przeszły na "emeryturę", mają zapewnioną dalszą opiekę. Aby zwierzę mogło otrzymywać dodatek emerytalny, musi zostać formalnie wycofane ze służby. Proces ten obejmuje trzy główne kroki:

Ocena stanu zdrowia : Najpierw weterynarz ocenia stan zdrowia zwierzęcia i jego zdolność do dalszego pełnienia służby.

: Najpierw weterynarz ocenia stan zdrowia zwierzęcia i jego zdolność do dalszego pełnienia służby. Protokół wycofania : Następnie sporządzany jest specjalny protokół, który formalnie wycofuje zwierzę ze służby.

: Następnie sporządzany jest specjalny protokół, który formalnie wycofuje zwierzę ze służby. Przydzielenie opiekuna: Na koniec zwierzęciu przydzielany jest opiekun, który będzie odpowiedzialny za dalszą opiekę nad nim.

Obowiązki i benefity dla opiekunów

Opieka nad emerytowanym zwierzęciem służbowym to nie tylko przywilej, ale też szereg obowiązków. Opiekunowie są zobowiązani do: