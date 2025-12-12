REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS dopłaca seniorom do prądu. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia

ZUS dopłaca seniorom do prądu. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 grudnia 2025, 14:13
[Data aktualizacji 13 grudnia 2025, 09:07]
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, złotówki, portfel, senior, emeryt
ZUS dopłaca seniorom do prądu. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podwyżki cen prądu i gazu są szczególnie trudne dla seniorów, którzy często mają ograniczony budżet. Na szczęście istnieje świadczenie zwane ryczałtem energetyczny, który pomaga pokryć część tych kosztów. Dzięki niemu osoby starsze mogą zmniejszyć obciążenie domowego budżetu. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia i dowiedz się, jak złożyć wniosek.

ZUS dopłaca seniorom do energii. Ponad 300 zł miesięcznie! Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania ryczałtu energetycznego

Ryczałt energetyczny to specjalny dodatek finansowy, wypłacany co miesiąc, przeznaczony dla wybranych grup osób, głównie emerytów, rencistów, kombatantów, inwalidów oraz innych osób uprawnionych, który ma na celu pomoc w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej, gazu i ciepła zużywanego na cele domowe. Nie jest to świadczenie automatyczne ani przeznaczone dla wszystkich, lecz wymaga spełnienia określonych kryteriów prawnych. Warto dodać, że jest to dodatek niezależny od dochodów, ale aby go otrzymać, trzeba spełnić określone kryteria. Ryczałt stanowi dodatek do emerytury lub renty i jest wypłacany razem z tymi świadczeniami przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

REKLAMA

REKLAMA

Ryczałt energetyczny w 2025 roku - ile wynosi?

Od 1 marca 2025 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł netto miesięcznie. Kwota ta, podobnie jak emerytury, jest corocznie waloryzowana w marcu. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co miesiąc, wraz z emeryturą lub rentą. Kwotę ustala i ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie komunikatu publikowanego w Monitorze Polskim do 7. dnia roboczego lutego każdego roku. Ryczałt energetyczny to 50 proc. taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm ilościowych ustalonych przez ten urząd. Ryczałt energetyczny jest świadczeniem netto, czyli wypłacany jest w pełnej kwocie bez potrąceń podatkowych. Możliwe jest dziedziczenie prawa do ryczałtu po zmarłym uprawnionym.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Świadczenie nie jest przeznaczone dla wszystkich seniorów. O ryczałt energetyczny mogą ubiegać się wyłącznie:

  • Byli kombatanci i ofiary represji.
  • Byli żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, zakładach uranowych i batalionach budowlanych.
  • Wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych uprawnionych osobach, którzy pobierają emeryturę lub rentę.
  • Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, które pobierają emeryturę lub rentę.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie, przez cały rok. Należy wypełnić formularz ZUS-ERK, który jest dostępny w placówkach ZUS oraz online na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia, w zależności od grupy, do której się należy:

REKLAMA

  • Kombatanci: decyzja Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  • Żołnierze przymusowo zatrudniani: zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień.
  • Wdowy/wdowcy: zaświadczenie potwierdzające uprawnienia rodzinne.
Powiązane
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Po 50. roku życia przysługuje nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo świadczenie? Jakie warunki?
Po 50. roku życia przysługuje nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo świadczenie? Jakie warunki?
ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Od 500 do 1750 zł nowego świadczenia dla seniorów (i nie tylko), których miesięczny dochód za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł. Wnioski tylko do 15 grudnia 2025 r.
13 gru 2025

Seniorzy (i nie tylko), których miesięczny dochód netto za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł (a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za 2024 r., nie przekraczał kwoty 2 454,52 zł) – jeszcze w 2025 r. mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w kwocie 500, 1000 lub odpowiednio 1750 zł, jeżeli korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania na poziomie -– powyżej 170 zł/GJ netto, 200 zł/GJ netto lub odpowiednio 230 zł/GJ netto. Mowa o tzw. bonie ciepłowniczym, wprowadzonym przez rząd ustawą o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
13 gru 2025

Odpowiedni wybór wariantu renty wdowiej może oznaczać realnie wyższe miesięczne wpływy. Wielu seniorów nie zdaje sobie z tego sprawy. Jednak decyzja wcale nie jest taka oczywista. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeanalizował dane i wskazał, które rozwiązanie w praktyce przynosi więcej korzyści finansowych.
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
13 gru 2025

Odpowiedni wybór wariantu renty wdowiej może oznaczać realnie wyższe miesięczne wpływy. Wielu seniorów nie zdaje sobie z tego sprawy. Jednak decyzja wcale nie jest taka oczywista. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeanalizował dane i wskazał, które rozwiązanie w praktyce przynosi więcej korzyści finansowych.
Inspektorzy pracy jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy
12 gru 2025

Planowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy stanowi istotny punkt zwrotny dla polskiego rynku pracy, znacząco wpływając na sposób funkcjonowania współpracy B2B oraz umów zlecenia. Czy i jak zmieni się sytuacja setek tysięcy zatrudnionych i czy dojdzie do tego, że Inspektorzy pracy będą jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy?

REKLAMA

Procedury specjalne na wypadek awarii KSeF lub braku dostępu (tryb offline w 3 wariantach). MFiG: nie ma mowy o przesunięciu terminu wdrożenia systemu
12 gru 2025

Ministerstwo Finansów nie rozważa przesunięcia terminu obowiązkowego uruchomienia KSeF, poinformował 11 grudnia 2025 r. przedstawiciel resortu w odpowiedzi na interpelację poselską. Zdaniem Ministerstwa KSeF w wersji demonstracyjnej jest stabilny i pewny w działaniu. Ponadto poinformowano, że nie są planowane zmiany odnośnie zasad uwierzytelnienia w KSeF. Jednocześnie Zastępca Szefa KAS przekazał kilka ważnych informacji, m.in. dot. funkcjonowania procedur specjalnych na wypadek awarii KSeF.
Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady
12 gru 2025

Zmiany najmocniej odczują nauczyciele przechodzący na emeryturę po 20 latach pracy. Jakie odprawy będą wypłacane w szkołach od 2026 roku? Czy pedagodzy będą mogli dostać podwójne świadczenia?
Masz swoją tożsamość cyfrową. Pytanie brzmi: czy potrafisz ją chronić? [Gość Infor.pl]
12 gru 2025

Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej spraw załatwiamy przez telefon lub komputer. Logujemy się do banku, zamawiamy jedzenie, podpisujemy umowy, składamy wnioski w urzędach. To wygodne. Ale ta wygoda ma swoją cenę – musimy umieć potwierdzić, że jesteśmy tymi, za których się podajemy. I musimy robić to bezpiecznie.
ZUS: te osoby dostaną emerytury i renty jeszcze przed Wigilią. A po Świętach świadczenia za styczeń 2026 r. dla tych co mają termin wypłaty 1. dnia miesiąca
12 gru 2025

W grudniu 2025 roku niektóre świadczenia dla emerytów i rencistów zostaną przekazane wcześniej. Przed ustalonym dniem wypłaty otrzymają je osoby, których termin płatności przypada na 6, 20 i 25 grudnia. Do końca grudnia br ZUS wypłaci także świadczenia za styczeń 2026 r. osobom, które mają termin wypłaty ustalony na pierwszy dzień miesiąca.

REKLAMA

Nie tylko „rury i oczyszczalnie”: FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa - szansa na prawdziwie nowoczesną gospodarkę wodno-ściekową. Jak uzyskać dotację?
12 gru 2025

Nowy nabór FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa to nie tylko dotacje na kanalizację i oczyszczalnie. To okazja, żeby uporządkować całą gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracjach ≥ 15 000 RLM, wzmocnić odporność na zmiany klimatu, ograniczyć koszty energii i straty wody – z dofinansowaniem nawet do 70% kosztów kwalifikowanych.

Młodzi influencerzy nie zawsze mogą korzystać z ulgi dla młodych. Warto o tym wiedzieć, by nie narazić się na problemy podatkowe
12 gru 2025

Przychody osób poniżej 26 roku życia mogą korzystać na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych ze zwolnienia przedmiotowego. Chodzi jednak tylko o przychody z określonych źródeł. Aby nie narazić się na problemy podatkowe, trzeba umieć je odróżnić.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA