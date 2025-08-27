REKLAMA

Czternasta emerytura już w sierpniu? ZUS przekazał, kto dostanie pieniądze szybciej. Dotyczy to 674,1 tys. osób, na łączną kwotę brutto ponad 991,2 mln zł

Czternasta emerytura już w sierpniu? ZUS przekazał, kto dostanie pieniądze szybciej. Dotyczy to 674,1 tys. osób, na łączną kwotę brutto ponad 991,2 mln zł

27 sierpnia 2025, 13:17
Adam Kuchta
Czternasta emerytura już w sierpniu? ZUS zdradza, kto dostanie pieniądze szybciej
Czternasta emerytura już w sierpniu? ZUS zdradza, kto dostanie pieniądze szybciej
ShutterStock

Czternasta emerytura trafi do zdecydowanej większości emerytów i rencistów we wrześniu, ale część seniorów zobaczy dodatkowe pieniądze na swoim koncie jeszcze przed końcem wakacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że dla niektórych osób świadczenie zostanie przekazane już w ostatnich dniach sierpnia. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach otrzyma tzw. „czternastkę” wcześniej.

rozwiń >

Kiedy ZUS wypłaci czternastą emeryturę?

Tegoroczna czternastka w pełnej wysokości wynosi 1878,91 zł brutto – czyli dokładnie tyle, ile obecna minimalna emerytura. Świadczenie to zostanie wypłacone z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Pieniądze trafią razem z wrześniowymi emeryturami i rentami, zgodnie z kalendarzem ustalonych terminów wypłat.

Jednym z tych terminów jest 1 września, w przypadku którego ZUS zapewnia, że środki zostaną wysłane wcześniej – jeszcze pod koniec sierpnia. To oznacza, że emeryci i renciści, którzy co miesiąc dostają świadczenie właśnie pierwszego dnia miesiąca, będą mogli liczyć na szybsze wpływy.

Świadczeniobiorcy, którzy otrzymują emerytury i renty do 1 dnia miesiąca, mogą spodziewać się czternastek już pod koniec sierpnia. To dlatego, że ZUS przekazuje środki do banków i na pocztę z odpowiednim wyprzedzeniem. – "W najbliższych dniach ZUS rozpocznie wypłatę czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie wypłaci z urzędu, bez konieczności składania wniosków. Zakład przekaże czternastki wraz z emeryturami i rentami za wrzesień, zgodnie ze stałym harmonogramem płatności. W pierwszym terminie świadczenie otrzyma 674,1 tys. osób na łączną kwotę brutto ponad 991,2 mln zł" – przekazał rzecznik ZUS.

Ile wyniesie czternasta emerytura?

Pełną kwotę w wysokości 1878,91 zł brutto otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Seniorzy ze świadczeniami wyższymi niż 2900 zł, ale nieprzekraczającymi 4728,91 zł brutto, dostaną czternastkę pomniejszoną zgodnie z tzw. zasadą „złotówka za złotówkę”. Przykładowo:

  • emerytura w wysokości 3500 zł brutto oznacza czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli do wypłaty będzie 1278,91 zł brutto,
  • osoby, których świadczenie przekracza 4728,91 zł brutto, nie otrzymają dodatkowych pieniędzy.

ZUS podkreśla, że czternastka nie zostanie przyznana, jeśli jej wysokość wyniosłaby mniej niż 50 zł brutto.

Ile pieniędzy dostanie senior „na rękę”?

Od czternastej emerytury zostanie odliczona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Ostateczna kwota netto będzie różna w zależności od sytuacji podatkowej seniora.

Dla przykładu: osoba pobierająca minimalną emeryturę (1878,91 zł brutto) otrzyma czternastkę w wysokości 1558,81 zł na rękę. To oznacza, że mimo obowiązkowych potrąceń, świadczenie wciąż pozostanie solidnym wsparciem dla domowych budżetów.

Kto nie otrzyma dodatkowego świadczenia?

Nie każdy senior może liczyć na przelew od ZUS. Czternastki nie otrzymają:

  • osoby z emeryturą lub rentą wyższą niż 4728,91 zł brutto,
  • seniorzy, którzy 31 sierpnia będą mieli zawieszoną wypłatę świadczenia, np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania.

To ważna informacja dla osób, które aktywnie pracują i jednocześnie pobierają emeryturę lub rentę – przekroczenie progów zarobkowych może pozbawić prawa do dodatkowych pieniędzy.

Czternastka a zajęcia komornicze i pomoc socjalna

Dużym udogodnieniem dla seniorów jest to, że czternasta emerytura jest wolna od potrąceń komorniczych. Oznacza to, że całość środków trafi bezpośrednio do emeryta lub rencisty, niezależnie od ewentualnych długów.

Co więcej, dodatkowe świadczenie nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To sprawia, że czternastka jest faktycznym wsparciem finansowym, które nie obniży szans na inne formy pomocy.

Ważne zasady dla rent wdowich i świadczeń łączonych

ZUS zaznacza, że przy ustalaniu wysokości czternastki dla osób pobierających rentę wdowią będzie brana pod uwagę suma wszystkich świadczeń wypłacanych w zbiegu. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy pieniądze przekazuje jeden organ, jak i wtedy, gdy emerytura i renta pochodzą z różnych instytucji. To oznacza, że wysokość dodatkowej wypłaty może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji każdego seniora.

Tytułem podsumowania: we wrześniu większość emerytów i rencistów otrzyma czternastą emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto. Jednak osoby z terminem płatności świadczenia przypadającym na 1 września dostaną pieniądze szybciej – jeszcze w sierpniu. Warto pamiętać, że wysokość czternastki zależy od kwoty podstawowego świadczenia, a ZUS sam zajmie się jej przyznaniem i wypłatą.

Źródło: INFOR
