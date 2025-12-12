REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów wzrośnie od 1 marca 2026 roku. O ile?

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów wzrośnie od 1 marca 2026 roku. O ile?

12 grudnia 2025, 14:36
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
radosna para seniorów
Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów wzrośnie od 1 marca 2026 roku. O ile?
Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wzrośnie. Obecnie dodatek ten wynosi 348,22 zł miesięcznie, ale rząd zdecydował o jego waloryzacji, co oznacza, że świadczenie dla emerytów i rencistów ulegnie podwyższeniu. Oto szczegóły.

Dodatek pielęgnacyjny: komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny to miesięczne świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat (przyznawany automatycznie przez ZUS) oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, które muszą złożyć odpowiedni wniosek wraz z orzeczeniem lekarza.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2025 roku?

Obecnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie. Wyższy dodatek, w kwocie 522,33 zł, otrzymują natomiast inwalidzi wojenni, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji.

Planowana podwyżka dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku. O ile wzrośnie dodatek?

Rada Ministrów podjęła decyzję o podniesieniu wskaźnika waloryzacji świadczeń w 2026 roku, co wpłynie również na wysokość dodatku pielęgnacyjnego. Waloryzacja ma uwzględnić 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, co może oznaczać wzrost świadczeń o co najmniej 4,9 proc. Jeśli te prognozy się sprawdzą, od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny może wzrosnąć do około 365,28 zł. Ostateczna kwota zostanie jednak ogłoszona dopiero w lutym 2026 roku.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Należy pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny to inne świadczenie niż zasiłek pielęgnacyjny. Ten ostatni jest przyznawany przez gminy i przysługuje:

  • niepełnosprawnym dzieciom,
  • dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osobom po 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeśli orzeczenie wydano przed 21. rokiem życia),
  • oraz osobom powyżej 75. roku życia.

Ważne jest, że nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. W takiej sytuacji pierwszeństwo ma dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny dla rolników w KRUS

Rolnicy i renciści z systemu KRUS otrzymują dodatek pielęgnacyjny na tych samych zasadach co osoby ubezpieczone w ZUS. Otrzymują go osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ci, którzy ukończyli 75 lat. W KRUS obowiązują jednak pewne ograniczenia. Dodatek nie przysługuje rolnikom, którzy nadal prowadzą działalność rolniczą. Warunkiem jest całkowite zaprzestanie pracy w gospodarstwie. Dodatku nie otrzymają także osoby przebywające w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny - podsumowanie najważniejszych informacji

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które ukończyły 75 lat i mają prawo do emerytury lub renty. W takim przypadku dodatek jest przyznawany automatycznie, bez konieczności składania wniosków i formalności, i wynosi obecnie 348,22 zł miesięcznie (stan na 2025 rok), przy czym kwota ta jest corocznie waloryzowana. Osoby młodsze niż 75 lat, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, również mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim na specjalnym druku OL-9 potwierdzającym stan zdrowia.

Dodatek nie przysługuje jednak osobom przebywającym w pełnym wymiarze w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub podobnych, chyba że przebywają poza nimi dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego, a wypłacane jest wraz z głównym świadczeniem emerytalno-rentowym. Dodatkowo istnieje podwyższona forma dodatku pielęgnacyjnego, która wynosi 522,33 zł miesięcznie i przysługuje inwalidom wojennym spełniającym określone kryteria. Wypłata dodatku następuje w terminach określonych w decyzji ZUS, a decyzje o przyznaniu można zaskarżyć w ciągu miesiąca. Dodatek pielęgnacyjny jest istotnym wsparciem finansowym dla seniorów i osób niesamodzielnych, które wymagają dodatkowej opieki i pomocy w codziennym życiu.

Likwidacja 800 plus, 13. i 14. emerytury – kontrowersyjny projekt w Sejmie
Likwidacja 800 plus, 13. i 14. emerytury – kontrowersyjny projekt w Sejmie
Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
Świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych – założenia ustawy z 2025 roku
Świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych – założenia ustawy z 2025 roku
Infor.pl
Posiadasz jedno z trzech takich trzech orzeczeń o niepełnosprawności? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista
12 gru 2025

Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich między innymi świadczenia finansowe, zniżki oraz udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.
Pacjent przed operacją nie dostaje kompletnej informacji. Prehabilitacja zmniejsza ryzyko powikłań
12 gru 2025

Ponad 17% Polaków spośród osób, które w ostatnich 5 latach przeszły planowany zabieg chirurgiczny, oceniło, że otrzymało w szpitalu konkretne i wyczerpujące informacje dotyczące przygotowania do operacji. Prawie 60% badanych odniosło odmienne wrażenie. W większości przypadków ankietowani dostali ustne zalecenia od personelu. Na kolejnych miejscach w zestawieniu widać m.in. ulotki, broszury lub karty informacyjne, a także jednorazową konsultację medyczną. Komentujący te dane eksperci mówią jednym głosem, że sporo jest do poprawienia w ww. kwestii. I dodają, że szpitale, mimo dostępnych na rynku narzędzi, wciąż mają problem z tym tematem.

Zamiast 100 mln zł jest 130 mln zł. Dofinansowanie projektów podnoszących kwalifikacje kadry dydaktycznej
12 gru 2025

Konkurs „Doskonałość dydaktyczna”, organizowany przez NCBR, służy m. in. rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji kadry akademickiej. Uczelnie, których projekty należą do najwyżej ocenionych, podpisały umowy o dofinansowanie. Budżet programu to 130 mln zł.
Nieważność kredytu hipotecznego - ważny wyrok TSUE z 11 grudnia 2025 r. Konsument potrącając wierzytelność nie zrzeka się zarzutu przedawnienia
12 gru 2025

W dniu 11 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. C‑767/24 [Kuszycka]), dotyczącej nieważności umowy kredytu hipotecznego zawartej między konsumentem a bankiem ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego wspomniana umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem TSUE niezgodna z prawem UE jest teza (prezentowana np. w polskim orzecznictwie sądowym), że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku pociąga za sobą dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dotyczącego wierzytelności, na którą powołuje się bank.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Warunki, wysokość i kluczowe zmiany w przepisach. Kompleksowy poradnik i przewodnik
12 gru 2025

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli, często określane mianem "pomostówki nauczycielskiej", stanowi kluczowy element systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, skierowany do kadry pedagogicznej. W 2025 roku system ten funkcjonuje jako tymczasowe wsparcie finansowe dla nauczycieli z długim stażem pracy, którzy zdecydowali się na wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Oto szczegóły.
Miesięczna premia 500 plus też od 1 stycznia 2026 r.: sprawdź czy Tobie się należy
12 gru 2025

Jak się okazało pod koniec 2025 r. przemyślane premie to nie tylko koszt, a inwestycja w ludzi, w tym w zadowolenie pracownika i satysfakcje pracodawcy. W erze rynku pracownika, gdzie brakuje rąk do pracy, taki bonus - jak premia 500 plus, miesięcznie do wynagrodzenia, motywuje pracowników. Pracodawcy: analizujcie ryzyka, konsultujcie z PIP, wprowadzajcie dodatkowe premie motywacyjne, a pracownicy: wnioskujcie o wdrożenie premii w 2026 r. jeśli jeszcze jej nie ma w Waszym miejscu pracy. Takie 500 plus razy 12 miesięcy da nawet rocznie - w 2026 r. dodatkowe 6000 zł. do wynagrodzenia.
Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1
12 gru 2025

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują przepisy, które pozwalają opiekunom osób pobierających świadczenie wspierające na złożenie wniosku o objęcie ich ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi oraz zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie opiekunowie, którzy nie podejmą zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.
Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do 28 lutego 2026 r.
12 gru 2025

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”. Plebiscyt ma wyłonić najlepsze placówki prowadzące kształcenie zawodowe w 16 branżach. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych.

Pamiętaj o tej obowiązkowej opłacie! Masz czas tylko do 25 grudnia. Brak wpłaty to 819 zł kary grzywny ściągniętej z konta
12 gru 2025

Abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego właściciela telewizora lub radia, chociaż dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazują, że płaci go zaledwie co trzecia osoba. Należności można ściągać przymusowo. Urząd skarbowy ma możliwość bezpośredniego zajęcia zaległych kwot z rachunku bankowego dłużnika. Oto szczegóły.
Alimenty na rzecz dzieci podlegają zwolnieniu od podatku. Ale czy również wtedy, gdy ojciec dziecka nie został wpisany w akcie jego urodzenia?
12 gru 2025

Od alimentów wypłacanych na rzecz dzieci nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jednak co w sytuacji, gdy ojciec dziecka, który je płaci, nie został wpisany w jego akcie urodzenia? Albo wręcz figuruje tam imię i nazwisko innej osoby?
