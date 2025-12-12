REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1400 zł przez 3 lata od ZUS. To mało znane świadczenie, o które prawie nikt nie wnioskuje

1400 zł przez 3 lata od ZUS. To mało znane świadczenie, o które prawie nikt nie wnioskuje

12 grudnia 2025, 14:39
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
1400 zł przez 3 lata od ZUS. To mało znane świadczenie, o które prawie nikt nie wnioskuje
Jedna z rent wypłacanych przez ZUS cieszy się niewielkim zainteresowaniem, a wszystko dlatego, że jest praktycznie nieznana. To nie jej warunki są powodem braku popularności - wielu uprawnionych po prostu nie wie o jej istnieniu. Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać to świadczenie?

Niewiele osób wie o tym świadczeniu z ZUS

W Polsce istnieje mało znane świadczenie finansowe – renta szkoleniowa. Jest ono przeznaczone dla osób, które nie są już zdolne do wykonywania swojego dotychczasowego zawodu, ale mają szansę na przekwalifikowanie się i powrót na rynek pracy. Mimo że ZUS oferuje to wsparcie, bardzo niewiele osób z niego korzysta. Przykładowo, na Dolnym Śląsku, zamieszkanym przez około 3 miliony osób, od lat nikt nie złożył wniosku o przyznanie renty szkoleniowej.

Jak uzyskać rentę szkoleniową?

Świadczenie to jest wypłacane osobom, które potrzebują zdobycia nowych kwalifikacji. Decyzję o tym, czy dany wniosek ma szansę na pozytywne rozpatrzenie, podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Za znalezienie odpowiedniego kursu przekwalifikującego odpowiada powiatowy urząd pracy. Aby ubiegać się o rentę, należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie z tytułu niezdolności do pracy. Niezbędne jest również dołączenie dokumentów potwierdzających:

  • osiągane wynagrodzenie;
  • okresy składkowe i nieskładkowe;
  • historię zatrudnienia, w tym okresy pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej lub nauki na uczelni wyższej.

Jeśli utrata zdolności do pracy była wynikiem wypadku (w pracy lub w drodze do/z pracy) lub choroby zawodowej, wymagane jest dodatkowo dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, np. karty wypadku lub orzeczenia o chorobie zawodowej. Do wniosku trzeba dołączyć także zaświadczenie o stanie zdrowia.

Ile wynosi i jak długo jest wypłacana renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa jest wypłacana przez okres trwania kursu, który standardowo wynosi 6 miesięcy. W szczególnych przypadkach może być jednak przedłużony maksymalnie do 36 miesięcy. Wysokość świadczenia to zazwyczaj 75 proc. podstawy wymiaru renty. Jeśli jednak niezdolność do pracy była spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, świadczenie wzrasta do 100 proc. podstawy wymiaru renty. Od 2025 roku minimalna kwota renty szkoleniowej wynosi 1409,18 zł brutto, co po odliczeniach daje około 1143,49 zł.

Renta szkoleniowa - podsumowanie najważniejszych informacji

Renta szkoleniowa to świadczenie z ZUS, które przysługuje osobom niezdolnym do pracy w swoim dotychczasowym zawodzie z powodu stanu zdrowia, ale mającym szansę na przekwalifikowanie zawodowe. Jest to pomoc finansowa na czas potrzebny do zdobycia nowych kwalifikacji. Aby uzyskać rentę szkoleniową, musisz spełniać warunki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz uzyskać orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego. Główne kryteria to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.
  • Spełnienie wymaganego przez ZUS okresu składkowego i nieskładkowego, którego długość zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy.
  • Orzeczenie lekarskie o celowości przekwalifikowania.

Jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, warunek posiadania wymaganego okresu składkowego nie obowiązuje. Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od marca 2025 roku najniższa kwota renty szkoleniowej wynosi 1409,18 zł brutto. Jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Renta jest zazwyczaj przyznawana na okres 6 miesięcy, jednak na wniosek starosty ZUS może ją przedłużyć na czas niezbędny do przekwalifikowania, maksymalnie do 36 miesięcy.

Wniosek o rentę szkoleniową składasz w ZUS. Oprócz standardowych dokumentów, musisz dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) oraz wywiad zawodowy (dla osób pracujących). Ważnym ograniczeniem jest zakaz pracy zarobkowej w czasie pobierania renty szkoleniowej. Osiąganie jakichkolwiek przychodów powoduje utratę prawa do tego świadczenia.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

