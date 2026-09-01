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Zmagasz się z depresją? Mało kto wie, że MOPS wypłaca na to specjalne pieniądze co miesiąc

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01 września 2026, 18:56
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Depresja
Zmagasz się z depresją? Mało kto wie, że MOPS wypłaca na to specjalne pieniądze co miesiąc
Shutterstock

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Osoby z depresją w Polsce mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli spełniają określone warunki. Zasiłek ten wynosi 215,84 zł miesięcznie i ma na celu pomoc w pokryciu kosztów związanych z opieką i wsparciem. Oto szczegóły.

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Specjalny zasiłek dla osób chorujących na depresję, o którym mało kto wie. To ponad 215 zł miesięcznie

Osoby cierpiące na depresję, w niektórych przypadkach, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Jest to świadczenie pieniężne, które ma na celu pomóc w pokryciu kosztów związanych z opieką i wsparciem.

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Zasiłek pielęgnacyjny - czym jest?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które ma na celu pomóc w pokryciu wydatków związanych z opieką nad osobą, która z powodu swojego stanu zdrowia potrzebuje wsparcia w codziennych czynnościach. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2024.0.323), zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  • Osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Osobom powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.
  • Osobom, które ukończyły 75 lat (w tym przypadku zasiłek jest przyznawany automatycznie).

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny z powodu depresji?

Osoby z depresją mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli spełniają określone kryteria, a mianowicie:

  • Posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie to jest wydawane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Depresja musi być na tyle poważna, aby wpływać na zdolność osoby do samodzielnego funkcjonowania.
  • Są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że depresja w znacznym stopniu utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności, takich jak higiena osobista, ubieranie się, jedzenie czy poruszanie się.

Warto dodać, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobom, które ukończyły 75 lat, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Osoby cierpiące na depresję w Polsce mogą ubiegać się o świadczenie z tytułu niepełnosprawności, jeśli ich stan zdrowia spełnia określone kryteria. Kluczowym aspektem jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W przypadku depresji, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest możliwe, jeśli depresja została zdiagnozowana przed ukończeniem 21 roku życia.

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Aby uzyskać świadczenie, osoba z depresją musi wykazać, że choroba powoduje trwałe ograniczenie zdolności do wykonywania codziennych czynności, takich jak praca, nauka, czy dbanie o siebie. Dodatkowo, konieczne może być udowodnienie, że stan zdrowia wymaga stałej opieki lub nadzoru.

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Proces ubiegania się o świadczenie z tytułu niepełnosprawności wymaga złożenia odpowiedniego wniosku oraz przedstawienia dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę i stopień niepełnosprawności. Warto skonsultować się z lekarzem psychiatrą lub psychologiem, którzy mogą pomóc w przygotowaniu dokumentacji oraz udzielić wsparcia w procesie aplikacyjnym.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu depresji

Aby uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu depresji, należy spełnić następujące kryteria:

  1. Przewlekły i ciężki charakter depresji: Depresja musi być przewlekła i ciężka, np. lekooporna, co oznacza, że nie reaguje na standardowe leczenie farmakologiczne.
  2. Znaczne ograniczenie zdolności do samodzielnej egzystencji: Depresja musi powodować znaczne ograniczenie zdolności do samodzielnej egzystencji, takie jak trudności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak higiena osobista, ubieranie się, jedzenie, robienie zakupów, sprzątanie, itp.
  3. Niezdolność do pracy lub zdolność do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej: Depresja musi uniemożliwiać podjęcie pracy zarobkowej, lub umożliwiać ją jedynie w warunkach pracy chronionej, tj. w specjalnie dostosowanym miejscu pracy, z uwzględnieniem potrzeb osoby chorej.
  4. Wymaganie stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób: Depresja musi powodować konieczność stałej, lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych, takich jak rodzina, praca, nauka, itp.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu depresji

Aby uzyskać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu depresji, należy spełnić następujące kryteria:

  1. Ograniczenie zdolności do pracy: Choroba musi znacząco ograniczać zdolność do wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami, ale nie wykluczać jej całkowicie. Oznacza to, że osoba z depresją może mieć trudności z koncentracją, motywacją i wykonywaniem zadań, co utrudnia jej pracę, ale nie uniemożliwia jej całkowicie.
  2. Utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu: Objawy depresji muszą utrudniać codzienne funkcjonowanie, takie jak dbanie o higienę, gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów czy utrzymywanie relacji z innymi ludźmi. Osoba z depresją może potrzebować pomocy w tych czynnościach, ale nie musi być całkowicie zależna od innych.
  3. Konieczność leczenia: Leczenie farmakologiczne i psychoterapia są niezbędne do utrzymania względnej stabilności, ale mimo to epizody depresyjne powracają, wpływając na jakość życia. Oznacza to, że osoba z depresją musi regularnie przyjmować leki i chodzić na terapię, aby radzić sobie z objawami choroby, ale mimo to może doświadczać nawrotów depresji.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

  1. Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności: Jeśli nie masz jeszcze orzeczenia, złóż wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
  2. Przygotuj dokumenty: Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:
    • orzeczenie o niepełnosprawności,
    • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
    • wypełniony wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (dostępny w urzędzie gminy lub miasta).
  4. Złóż wniosek: Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby z depresją.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Osoba z depresją, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Jednak nie w każdym przypadku takie świadczenie zostanie przyznane. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która:

  1. Pobiera dodatek pielęgnacyjny z ZUS (np. emeryt lub rencista).
  2. Przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej (np. dom pomocy społecznej).
  3. Otrzymuje podobne świadczenie z innego kraju.

Ważne jest, że zasiłek pielęgnacyjny ma na celu pokrycie kosztów opieki i pomocy, jakie osoba niepełnosprawna potrzebuje w związku ze swoim stanem zdrowia.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Oznacza to, że jeśli orzeczenie jest wydane na czas określony, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o zasiłek po jego wygaśnięciu. W przypadku orzeczenia na czas nieokreślony, zasiłek pielęgnacyjny może być wypłacany bezterminowo.

Zasiłek pielęgnacyjny - podsumowanie najważniejszych informacji

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i jest świadczeniem opiekuńczym z zakresu świadczeń rodzinnych. Przysługuje on osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, takim jak dzieci do 16. roku życia z niepełnosprawnością, osobom powyżej 16 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności powstałym przed 21. rokiem życia, oraz osobom powyżej 75 lat, które nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego. Zasiłek przysługuje bez względu na dochody. Nie przysługuje on jednak osobom, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny ani tym, które są umieszczone w placówkach zapewniających całodobowe utrzymanie za darmo.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta, a także można to zrobić przez internet za pośrednictwem portali ePUAP lub emp@tia. Do wniosku warto dołączyć skrócony akt urodzenia oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Ponadto istnieje świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych poniżej 18. roku życia, które wynosi 3287 zł miesięcznie. To świadczenie jest przyznawane opiekunowi, który zrezygnuje z zatrudnienia, by sprawować osobistą opiekę nad osobą niepełnosprawną. Dodatek pielęgnacyjny to odrębne świadczenie dla osób mających prawo do emerytury lub renty, które są całkowicie niezdolne do pracy lub ukończyły 75 lat. Dodatek ten wynosi 348,22 zł miesięcznie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny dla osób z depresją?

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jest przyznawany na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności; przy orzeczeniu na czas nieokreślony może być wypłacany bezterminowo.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny z powodu depresji?

Osoby z depresją mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i depresja wpływa na zdolność do samodzielnego funkcjonowania.

Jakie kryteria dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu depresji?

Depresja musi być przewlekła i ciężka, np. lekooporna, powodować znaczne ograniczenie samodzielnej egzystencji, uniemożliwiać pracę lub dopuszczać pracę tylko w warunkach chronionych oraz wymagać stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby z depresją?

Jeśli osoba z depresją nie ma orzeczenia, składa wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny dołącza orzeczenie, dokument tożsamości i wypełniony wniosek, a komplet składa w urzędzie gminy lub miasta.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny dla osoby z depresją nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie z depresją, która pobiera dodatek pielęgnacyjny z ZUS, przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej albo otrzymuje podobne świadczenie z innego kraju.

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Źródło: INFOR
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