Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Darowizna pieniężna od matki bez płacenia podatku? Tak, to możliwe! Oto sposób

Darowizna pieniężna od matki bez płacenia podatku? Tak, to możliwe! Oto sposób

31 stycznia 2026, 16:31
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
darowizna, pieniądze, gotówka
Darowizna pieniężna od matki zwolniona z opodatkowania? Tak, to możliwe! Oto sposób
Jeżeli darowizna obejmuje środki pieniężne, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, należy spełnić trzy warunki. Jednym z tych wymogów jest dostarczenie dowodu przekazania pieniędzy na rachunek bankowy odbiorcy. Urząd skarbowy nie zignoruje tego wymogu.

Darowizna pieniężna od matki zwolniona z opodatkowania? Tak, to możliwe! Oto sposób

Jednym z kluczowych warunków umożliwiających zwolnienie darowizny pieniężnej od matki z opodatkowania jest konieczność udokumentowania otrzymania środków dowodem ich przekazania na rachunek bankowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał o tych zasadach w nowej interpretacji podatkowej, którą omawiamy w tym artykule.

Darowizna pieniężna od matki

Z wniosku o wydanie interpretacji wynika, że podatniczka, będąca obywatelką Polski i mieszkająca na stałe w Polsce, otrzymała darowiznę pieniężną od swojej matki. Matka podatniczki jest obywatelką Ukrainy i mieszka na stałe na Ukrainie. Darowizna została przekazana w gotówce w dolarach amerykańskich na terenie Ukrainy. Następnie podatniczka wpłaciła te środki na swoje konto bankowe w Polsce za pośrednictwem kantoru, który przewalutował je na złote polskie. Darowizna została udokumentowana zwykłą pisemną umową na terenie Ukrainy, a nie aktem notarialnym.

Dyrektor KIS stwierdził, że darowizna ta podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce. Podkreślił, że "wynika to z faktu, że posiada Pani polskie obywatelstwo oraz miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że nabycie środków pieniężnych w formie darowizny podlega opodatkowaniu tym podatkiem".

Darowizna a zwolnienie z podatku

Aby ustalić, czy można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, należy przeanalizować odpowiednie przepisy. Z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że w przypadku darowizny w formie środków pieniężnych konieczne jest spełnienie trzech warunków:

  1. Otrzymanie darowizny od jednej z osób wymienionych w przepisie;
  2. Złożenie zgłoszenia o nabyciu własności środków pieniężnych (chyba że zachodzi sytuacja określona w art. 4a ust. 4 ustawy);
  3. Udokumentowanie otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego innym rachunku bankowym lub poprzez przekaz pocztowy.

W przypadku darowizny środków pieniężnych kluczowym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest udokumentowanie przez obdarowanego otrzymania środków poprzez dowód przekazania na jego rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekaz pocztowy. Zapis ten oznacza, że wystarczające do uzyskania zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest udokumentowanie przekazania środków w sposób opisany w przepisie przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. W związku z tym podejmowanie innych działań mających na celu udokumentowanie otrzymania darowizny jest nieadekwatne lub zbędne.

Brak udokumentowania darowizny

W związku z tym, według organu skarbowego: "nie można uznać udokumentowania otrzymania przez Panią środków pieniężnych zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który przewiduje dowody w postaci przelewu na rachunek bankowy nabywcy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazu pocztowego. Z opisu sprawy wynika, że środki zostały Pani przekazane w gotówce, a następnie wpłacone na konto. Taki sposób nie spełnia wymogów wskazanych w omawianym przepisie. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że darowizna została Pani wręczona osobiście, a nie w formie określonej w przytoczonym przepisie."

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zauważył, że korzystanie z jakiejkolwiek preferencji podatkowej wymaga spełnienia wszystkich ustawowych warunków niezbędnych do jej zastosowania. W związku z tym, środki pieniężne otrzymane od matki w formie darowizny nie mogą być objęte zwolnieniem, przewidzianym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Źródło: INFOR
Infor.pl
