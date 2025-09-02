REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Polska dostosowuje zasady płacy minimalnej do standardów UE. A to oznacza nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia

Polska dostosowuje zasady płacy minimalnej do standardów UE. A to oznacza nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 września 2025, 14:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
płaca minimalna
Polska dostosowuje zasady płacy minimalnej do standardów UE. A to oznacza nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Polska pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej i wprowadzić nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia. Oto szczegóły.

Nowa ustawa o płacy minimalnej trafia do Komitetu Rady Ministrów

Polska spóźnia się z wdrożeniem unijnej dyrektywy o adekwatnych płacach, którą powinna była wprowadzić już w listopadzie 2024 roku. W związku z tym projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Celem ustawy jest nie tylko dostosowanie polskiego prawa do unijnych wymogów, ale także wprowadzenie bardziej przejrzystego mechanizmu ustalania najniższego wynagrodzenia oraz większy udział partnerów społecznych w tym procesie.

REKLAMA

Kontrowersje i rozbieżności w projekcie

Projekt ustawy wzbudził wiele dyskusji. Minister pracy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, skierowała do Komitetu protokół rozbieżności, który dotyczy kluczowych kwestii, takich jak:

  • Wskaźniki wyliczania płacy minimalnej: Rozważane są warianty oparte na 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 60 proc. mediany, a także wartość referencyjna 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
  • Składniki wliczane do płacy: Początkowo zakładano, że płaca minimalna będzie tożsama z płacą zasadniczą, co wykluczałoby dodatki i premie. Po uwagach innych resortów złagodzono to stanowisko, wprowadzając stopniowe wyłączanie premii i dodatków.
  • Definicja produktywności, rola organu doradczego oraz sposób dystrybucji wzrostu płacy w przypadku dwóch terminów jej zmiany w ciągu roku.

Dyrektywa UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek regularnego raportowania do Komisji Europejskiej danych o wysokości płacy minimalnej oraz liczbie pracowników, których ona dotyczy.

Wskaźniki i rola partnerów społecznych

Zgodnie z dyrektywą, ocena adekwatności płacy minimalnej ma opierać się na konkretnych wskaźnikach, takich jak 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto lub 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto. Dyrektywa podkreśla również, że partnerzy społeczni muszą być obowiązkowo włączeni w proces decyzyjny. Data kolejnego posiedzenia Komitetu, na którym mają zostać rozstrzygnięte sporne kwestie, nie została jeszcze ustalona.

Płaca minimalna w Polsce - ile obecnie wynosi?

Minimalna płaca w Polsce w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto miesięcznie. Jest to wzrost o 366 zł w porównaniu do stanu z połowy 2024 roku, kiedy minimalne wynagrodzenie wynosiło 4300 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych w 2025 roku to 30,50 zł brutto. Po odliczeniu składek i podatków minimalna płaca netto wynosi około 3510,92 zł. Ta kwota obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku i będzie stosowana przez cały rok 2025.

Powiązane
Nowe świadczenie. Co miesiąc można dostać od 900 do 1800 złotych i to bez podatku
Nowe świadczenie. Co miesiąc można dostać od 900 do 1800 złotych i to bez podatku
Tych seniorów czekają zmiany. Ich emerytury będą wypłacane raz na kwartał. Dlaczego? Jak to możliwe?
Tych seniorów czekają zmiany. Ich emerytury będą wypłacane raz na kwartał. Dlaczego? Jak to możliwe?
Znaczny stopień niepełnosprawności w 2025 roku – wszystko, co warto wiedzieć
Znaczny stopień niepełnosprawności w 2025 roku – wszystko, co warto wiedzieć
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy z Filipin – na co zwrócić uwagę? Praktyczny poradnik dla pracodawców
02 wrz 2025

Coraz więcej firm w Polsce zatrudnia pracowników z Azji, w tym z Filipin. Zjawisko to przybiera na sile. Co warto wiedzieć o pracy z Filipińczykami? Poradnik zawiera informacje dotyczące podejścia do obowiązków, relacji w zespole, aż przez skuteczne działania adaptacyjne i formalności związane z legalizacją zatrudnienia.
Odpowiedzialność księgowego – dokąd sięga i kiedy realnie chroni klienta?
02 wrz 2025

Błąd księgowego może kosztować firmę dziesiątki tysięcy złotych, a nie każda polisa OC faktycznie chroni przedsiębiorcę. Obowiązkowe ubezpieczenie często nie obejmuje błędów w deklaracjach podatkowych czy rozliczeniach ZUS. Kiedy zatem – oraz w jakim zakresie – księgowy odpowiada za swoje działania? Co musi zawierać dobra polisa, by realnie chroniła biznes klienta?
Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym. Jak zapobiegać? Jakie buty wybrać? Poradnik NFZ
02 wrz 2025

Na wady postawy dzieci w wieku szkolnym składa się wiele elementów. Największym wrogiem prawidłowej postawy uczniów jest długotrwałe siedzenie. Jak zatem zapobiegać chorobom dzieci? Jakie buty wybrać do szkoły? Oto kompleksowy poradnik NFZ.
Błąd w fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: tak tego nie poprawisz!
02 wrz 2025

Wystawienie faktury na błędnego nabywcę może mieć poważne konsekwencje – i nie da się tego naprawić zwykłą korektą NIP. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w KSeF konieczne jest wystawienie faktury korygującej do zera oraz zupełnie nowej faktury z prawidłowymi danymi. Inaczej dokument trafi do... zupełnie obcej firmy.

REKLAMA

Polska dostosowuje zasady płacy minimalnej do standardów UE. A to oznacza nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia
02 wrz 2025

Polska pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej i wprowadzić nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia. Oto szczegóły.

Czas pracy nauczyciela podczas wycieczki szkolnej
02 wrz 2025

Udział nauczycieli w wycieczce szkolnej w charakterze opiekunów? Czy można żądać od nauczycieli składania oświadczeń, że w czasie wycieczki będą pracowali w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?
Od 10 września 2025 r. zmiany w OC po zakupie auta. Kara za błąd nawet 9330 zł
02 wrz 2025

Od 10 września 2025 r. zmieniają się przepisy dotyczące OC po zakupie auta. Nabywca używanego pojazdu będzie mógł wskazać konkretną datę zakończenia polisy poprzedniego właściciela, ale tylko pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia. Brak choćby jednego dnia ochrony oznacza wysoką karę pieniężną. To nie wszystko, nowe zasady obejmą też rolników i ubezpieczenia budynków. Sprawdź, co musisz zrobić, żeby nie płacić.
Ustawa o KSeF opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ważne zmiany i nowe funkcjonalności dla przedsiębiorców!
02 wrz 2025

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). Przedsiębiorców czekają ważne zmiany – nowe terminy wdrożenia, dodatkowe funkcjonalności systemu, a także skrócony czas zwrotu VAT. Sprawdź, co dokładnie przewiduje ustawa i jak przygotować się do obowiązkowego KSeF!

REKLAMA

W których godzinach możemy spodziewać się listonosza?
02 wrz 2025

Każdego dnia listonosze pokonują wiele kilometrów, dostarczając setki przesyłek nierzadko na obszernych rejonach. Z tego powodu trudno przewidzieć dokładną godzinę wizyty pod konkretnym adresem. Jak pokazują jednak dane prywatnego operatora pocztowego Speedmail, największe szanse na osobiste odebranie przesyłki przypadają na godziny okołopołudniowe – między 10:00 a 13:00. W tym właśnie czasie do rąk własnych odbiorców trafia ponad połowa wszystkich listów.
Jak urządzić miejsce do nauki w domu? [Mini poradnik NFZ]
02 wrz 2025

Miejsce do nauki w domu ma znaczenia dla zdrowia dziecka. Może zapobiegać wadom postawy albo je pogłębiać. Sprawdź, jak urządzić zdrowe miejsce do odrabiania lekcji dla dziecka. Ważne jest światło, biurko, krzesło i dodatkowe siedzisko. Oto mini poradnik przygotowany przez NFZ.

REKLAMA