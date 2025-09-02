Polska dostosowuje zasady płacy minimalnej do standardów UE. A to oznacza nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia

Polska pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej i wprowadzić nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia. Oto szczegóły.

Nowa ustawa o płacy minimalnej trafia do Komitetu Rady Ministrów

Polska spóźnia się z wdrożeniem unijnej dyrektywy o adekwatnych płacach, którą powinna była wprowadzić już w listopadzie 2024 roku. W związku z tym projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Celem ustawy jest nie tylko dostosowanie polskiego prawa do unijnych wymogów, ale także wprowadzenie bardziej przejrzystego mechanizmu ustalania najniższego wynagrodzenia oraz większy udział partnerów społecznych w tym procesie.

Kontrowersje i rozbieżności w projekcie

Projekt ustawy wzbudził wiele dyskusji. Minister pracy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, skierowała do Komitetu protokół rozbieżności, który dotyczy kluczowych kwestii, takich jak:

Wskaźniki wyliczania płacy minimalnej : Rozważane są warianty oparte na 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 60 proc. mediany, a także wartość referencyjna 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

: Rozważane są warianty oparte na 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 60 proc. mediany, a także wartość referencyjna 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Składniki wliczane do płacy : Początkowo zakładano, że płaca minimalna będzie tożsama z płacą zasadniczą, co wykluczałoby dodatki i premie. Po uwagach innych resortów złagodzono to stanowisko, wprowadzając stopniowe wyłączanie premii i dodatków.

: Początkowo zakładano, że płaca minimalna będzie tożsama z płacą zasadniczą, co wykluczałoby dodatki i premie. Po uwagach innych resortów złagodzono to stanowisko, wprowadzając stopniowe wyłączanie premii i dodatków. Definicja produktywności, rola organu doradczego oraz sposób dystrybucji wzrostu płacy w przypadku dwóch terminów jej zmiany w ciągu roku.

Dyrektywa UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek regularnego raportowania do Komisji Europejskiej danych o wysokości płacy minimalnej oraz liczbie pracowników, których ona dotyczy.

Wskaźniki i rola partnerów społecznych

Zgodnie z dyrektywą, ocena adekwatności płacy minimalnej ma opierać się na konkretnych wskaźnikach, takich jak 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto lub 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto. Dyrektywa podkreśla również, że partnerzy społeczni muszą być obowiązkowo włączeni w proces decyzyjny . Data kolejnego posiedzenia Komitetu, na którym mają zostać rozstrzygnięte sporne kwestie, nie została jeszcze ustalona.

Płaca minimalna w Polsce - ile obecnie wynosi?

Minimalna płaca w Polsce w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto miesięcznie. Jest to wzrost o 366 zł w porównaniu do stanu z połowy 2024 roku, kiedy minimalne wynagrodzenie wynosiło 4300 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych w 2025 roku to 30,50 zł brutto. Po odliczeniu składek i podatków minimalna płaca netto wynosi około 3510,92 zł. Ta kwota obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku i będzie stosowana przez cały rok 2025.