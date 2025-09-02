REKLAMA

Tych seniorów czekają zmiany. Ich emerytury będą wypłacane raz na kwartał. Dlaczego? Jak to możliwe?

Tych seniorów czekają zmiany. Ich emerytury będą wypłacane raz na kwartał. Dlaczego? Jak to możliwe?

02 września 2025, 10:35
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Tych seniorów czekają zmiany. Ich emerytury będą wypłacane raz na kwartał. Dlaczego? Jak to możliwe?
Pieniądze z emerytury są zazwyczaj wypłacane co miesiąc w kilku stałych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa jednak, żeby zmienić ten system dla niektórych emerytów i wypłacać im pieniądze co kwartał. Ta zmiana może dotyczyć ponad 400 tys. osób. Oto szczegóły.

W jakich terminach wypłacane są emerytury?

Emerytury wypłacane są w ustalone dni każdego miesiąca, zazwyczaj są to daty 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Termin wypłaty ustalany jest indywidualnie dla każdego emeryta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i jest taki sam co miesiąc. W przypadku, gdy dzień płatności wypada w dzień wolny od pracy (np. w sobotę, niedzielę lub święto), ZUS wypłaci świadczenie w poprzedzający go dzień roboczy.

Nowe plany wypłat emerytur

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa zmiany w systemie wypłacania emerytur. Zamiast comiesięcznych wypłat, część emerytów mogłaby otrzymywać świadczenia raz na trzy miesiące. Celem jest uproszczenie spraw administracyjnych i zmniejszenie kosztów związanych z wypłacaniem niskich emerytur, które bywają niższe niż koszty ich obsługi.

Emerytury wypłacane co trzy miesiące. Kogo dotkną zmiany?

Zmiany miałyby objąć osoby, które otrzymują bardzo niskie emerytury. Według wiceministra Sebastiana Gajewskiego, mogłoby to dotyczyć ponad 433 tysięcy osób, czyli około 9 proc. wszystkich emerytów. Są to seniorzy, których świadczenia są niższe od emerytury minimalnej, wynoszącej w 2025 roku 1879,91 zł brutto. Najniższa wypłacana obecnie emerytura to zaledwie 0,02 zł miesięcznie. Taka sytuacja wynika z faktu, że ZUS przyznaje emeryturę każdemu, kto po osiągnięciu wieku emerytalnego wpłacił co najmniej jedną składkę.

Zalety i potencjalne problemy wynikające z wypłacania emerytur co trzy miesiące

  • Zalety: Główną korzyścią ma być redukcja kosztów administracyjnych państwa. Wypłacanie świadczeń raz na kwartał, zamiast co miesiąc ma zminimalizować nakład pracy i koszty związane z przetwarzaniem i przesyłaniem przelewów.
  • Potencjalne problemy: Eksperci zauważają, że zmiana może być problematyczna dla osób, które otrzymują świadczenia niewiele niższe od emerytury minimalnej. Wypłata raz na kwartał może utrudnić im zarządzanie budżetem domowym.

Emerytury wypłacane co trzy miesiące. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy są wciąż w fazie planów, dlatego nie wiadomo jeszcze, kiedy i w jakiej dokładnie formie wejdą w życie.

Źródło: INFOR
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

