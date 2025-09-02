REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie. Co miesiąc można dostać od 900 do 1800 złotych i to bez podatku

Nowe świadczenie. Co miesiąc można dostać od 900 do 1800 złotych i to bez podatku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 września 2025, 07:12
Maja Retman
Maja Retman
pieniądze do rąk obywateli
pieniądze do rąk obywateli
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Średnio wychodzi około 1100 – 1200 złotych na miesiąc. Taki dodatek mieszkaniowy będą otrzymywać funkcjonariusze służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji. To nie wszystko. Do tego dochodzi jeszcze zwrot kosztów podróży do pracy.

Te zmiany przynosi przyjęty przez rząd projekt ustawy określający zasady zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i innych służb. Ci, którzy podlegają resortowi spraw wewnętrznych i administracji otrzymają niepodatkowany dodatek mieszkaniowy oraz zwrot kosztów dojazdu do pracy.

REKLAMA

Ile zyskają funkcjonariusze?

REKLAMA

Jak wskazuje wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański cytowany przez portal gazetaprawna.pl , wprowadzenie dodatku spowoduje, że funkcjonariusz otrzyma dodatkowo średnio miesięcznie około 1100-1200 zł. - Najniższe świadczenie mieszkaniowe wyniesie 900 zł, a dla Warszawy nawet 1800 zł. Przy obecnym średnim wynagrodzeniu funkcjonariuszy, daje to około 15 proc. podwyżkę, co w połączeniu z 5 proc. podwyżką dla całej budżetówki daje w roku 2025 blisko 20 proc – powiedział Szczepański i dodał, że resort pracuje nad uproszczeniem obecnego systemu dodatków dla funkcjonariuszy i uproszczeniem związanych z tym przepisów.

- Dodatki powinny być bezpośrednio powiązane z rodzajem służby, w której funkcjonariusz pełni służbę oraz charakterem realizowanych zadań lub szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby. Rozmowy ze związkami zapewne będziemy kontynuowali we wrześniu – dodał wiceminister.

Zobacz również:

Prace nad ustawą jeszcze trwają

Szczepański potwierdził, że prace nad tak zwaną ustawą modernizacyjną są na końcowym etapie i wkrótce projekt zostanie wysłany do uzgodnień międzyresortowych. Jak dodał, na początku września ustawa powinna być na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Z kolei w październiku projekt powinien trafić do Sejmu, dzięki czemu jeszcze w tym roku tak powinien zostać uchwalony i zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Negocjacje trwały pół roku

REKLAMA

Przyjęcie przez rząd projektu ustawy o świadczeniach mieszkaniowych dla służb mundurowych to – jak podkreśla w rozmowie z PAP wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Andrzej Szary – decyzja przełomowa, która realnie poprawi sytuację materialną funkcjonariuszy. Szary zaznaczył, że „negocjacje w sprawie tego projektu ustawy trwały sześć miesięcy”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, spór dotyczył między innymi sposobu obliczania dodatku mieszkaniowego. Związki zawodowe wywalczyły rozwiązanie, które pozwala funkcjonariuszowi samodzielnie zdecydować, czy wysokość świadczenia będzie liczona w zależności od miejsca zamieszkania, czy miejsca pełnienia służby. W przypadku żołnierzy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego stosowane będą przepisy MON, gdzie wysokość dodatku uzależniona jest od współczynnika przypisanego do konkretnego garnizonu.

Zobacz również:

Można wybrać co się bardziej opłaca

- Rozwiązanie to daje prawo wyboru, dzięki czemu każdy policjant będzie mógł sobie przeliczyć, co mu się bardziej opłaca – wskazał Szary. Zapytany o wysokość świadczeń w poszczególnych miastach wyjaśnił, że kwestie te zostaną doprecyzowane w rozporządzeniach do ustawy. - Mam nadzieję, że we wrześniu w Sejmie zakończą się prace nad tym projektem i ustawa trafi do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta – dodał.

Powiązane
1000 plus dla rodzin z dziećmi. Nowe świadczenie dla bogatych?
1000 plus dla rodzin z dziećmi. Nowe świadczenie dla bogatych?
Wielka zmiana w rachunkach za wodę, która dotyczy wszystkich Polaków. Wyjątków nie ma, datę już podali
Wielka zmiana w rachunkach za wodę, która dotyczy wszystkich Polaków. Wyjątków nie ma, datę już podali
Emeryci i renciści muszą tego pilnować. Inaczej stracą świadczenia. Od września ZUS zmienia przepisy
Emeryci i renciści muszą tego pilnować. Inaczej stracą świadczenia. Od września ZUS zmienia przepisy
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe świadczenie. Można dostać co miesiąc od 900 do 1800 złotych i to bez podatku
02 wrz 2025

Średnio wychodzi około 1100 – 1200 złotych na miesiąc. Taki dodatek mieszkaniowy będą otrzymywać funkcjonariusze służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji. To nie wszystko. Do tego dochodzi jeszcze zwrot kosztów podróży do pracy.
Ruszyła akcja policji Bezpieczna droga do szkoły. Zero taryfy ulgowej
01 wrz 2025

Już od 1 września 2025 r. policja prowadzi ogólnopolską akcję Bezpieczna droga do szkoły. Tylko w wakacje funkcjonariusze przeprowadzili 15 626 kontroli infrastruktury przy placówkach oświatowych, a teraz ruszają z intensywnymi patrolami. Obowiązuje zero taryfy ulgowej: kontrolowana będzie prędkość, przewożenie dzieci i zachowanie kierowców. To moment, by naprawdę zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci.
Asystencja osobista coraz bliżej. Kto dostanie darmowego asystenta i na jak długo?
01 wrz 2025

Projekt ustawy o asystencji osobistej nabiera tempa i zbliża się do finalnych prac legislacyjnych. Rząd planuje objąć bezpłatnym wsparciem osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 13 do 65 lat, zapewniając im pomoc asystenta finansowaną z budżetu państwa. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona, część beneficjentów będzie mogła liczyć nawet na 240 godzin indywidualnej pomocy miesięcznie, w domu, pracy i w codziennym życiu.
ABC jazdy rowerem poza jezdnią: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy, użycie dzwonka, parkowanie. Za co rowerzysta może dostać mandat?
01 wrz 2025

Jakie są aktualne zasady jazdy rowerem poza jezdnią (chodniki, droga dla pieszych i rowerów, ścieżki i pasy rowerowe) i pieszo ścieżką rowerową przedstawia radca prawny Mirosław Siwiński. Autor wyjaśnia m.in. za co rowerzysta może otrzymać mandat, czy może używać dzwonka jadąc chodnikiem i z jaką prędkością może się poruszać.

REKLAMA

Choroby przewlekłe w Polsce 2025. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
01 wrz 2025

Choroby przewlekłe dotyczą już większości dorosłych Polaków. Nawet 60% społeczeństwa zmaga się z co najmniej jednym schorzeniem. W 2025 roku rozszerzono katalog chorób kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności aż do 208 jednostek. Sprawdź, które choroby przewlekłe mogą dać Ci prawo do świadczeń i ulg, oraz jak zmieniły się zasady działania komisji od 14 sierpnia 2025 roku.
Wydatki marketingowe dealerów a koszty podatkowe - spór rozstrzygnięty na korzyść podatników
01 wrz 2025

Rozliczenie kosztów działań marketingowych przez dealerów samochodowych może stanowić problem na gruncie prawa podatkowego. Szczególne wątpliwości budzą wydatki poniesione w ramach programów motywacyjnych dystrybutorów, które mają na celu uzyskanie bonusów jakościowych. Kluczowym problemem interpretacyjnym jest rozgraniczenie między kosztami uzyskania przychodów, a wydatkami na reprezentację, które zgodnie z przepisami ustawy o CIT nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych. Orzecznictwo sądów administracyjnych pokazuje jednak, że organy podatkowe często błędnie kwalifikują tego typu wydatki, nie uwzględniając ich rzeczywistego celu gospodarczego i związku z osiąganymi przychodami.
ZUS udostępnił ponad 23,9 mln informacji o stanie konta ubezpieczonego za 2024 r. Jak pobrać dokument?
01 wrz 2025

W poniedziałek, 1 września 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zakończył generowanie i udostępnianie Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego za 2024 r. Informacje dostępne są na PUE/eZUS.
Czym jest IOSKU? ZUS udostępnił informacje za 2024 rok
01 wrz 2025

ZUS udostępnił informacje o stanie konta ubezpieczonego za 2024 rok. Dostęp do niej można uzyskać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS. Łącznie przekazał prawie 24 mln informacji.

REKLAMA

Co dalej z nowelizacją specustawy? Rynek pracy i status Ukraińców w Polsce pod znakiem zapytania
01 wrz 2025

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy otworzyła gorącą dyskusję o stabilności polskiego rynku pracy i przyszłości setek tysięcy pracowników zza wschodniej granicy. W tle toczą się spory o świadczenia, dostęp do opieki zdrowotnej i konsekwencje gospodarcze, które mogą przyczynić się do wzrostu szarej strefy i osłabienia dynamiki polskiego PKB. Co dalej?
Wsparcie zawodowe opiekunów osób niepełnosprawnych – edycja 2025
01 wrz 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia w 2025 roku wyjątkowy program „Wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych”. Celem tej inicjatywy jest wyrównanie szans na rynku pracy dla osób, które na co dzień sprawują opiekę nad bliskimi z orzeczoną niepełnosprawnością. Dzięki kompleksowemu podejściu wsparcie zostanie dostosowane do realnych potrzeb zarówno zawodowych, jak i psychicznych opiekunów.

REKLAMA