Pieniądze dla uczniów z MOPS. Wniosek tylko do 15 września 2025 - kto może liczyć na pieniądze?

Pieniądze dla uczniów z MOPS. Wniosek tylko do 15 września 2025 - kto może liczyć na pieniądze?

03 września 2025, 12:11
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Pieniądze dla uczniów z MOPS 2025
Pieniądze dla uczniów z MOPS 2025 - wniosek do 15 września
Rodzice i opiekunowie mają czas tylko do 15 września 2025, aby złożyć wniosek o wsparcie finansowe dla uczniów. Chodzi o stypendium szkolne, które przyznają gminy we współpracy z MOPS. Sprawdź, komu przysługuje pomoc i ile można dostać.

Co to jest stypendium szkolne z MOPS?

Stypendium szkolne to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Jest to zadanie własne gminy, ale realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa. Podstawą prawną jest:

  • ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 90d),
  • ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dzięki temu wsparciu rodziny mogą liczyć na pomoc w pokryciu kosztów nauki czy zakupu podręczników.

Ile wynosi stypendium szkolne w 2025 roku?

Kwota stypendium wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie. Może być przyznane nawet na 10 miesięcy w roku szkolnym, więc całkowita wartość wsparcia może sięgać kilku tysięcy złotych.

Kryterium dochodowe – komu przysługuje pomoc?

O stypendium mogą ubiegać się rodzice uczniów, w których rodzinach dochód nie przekracza 823 zł netto na osobę – od 1 stycznia 2025.

Wniosek można złożyć także w przypadku szczególnych trudności, takich jak: 

  • bezrobocie, 
  • choroba, 
  • niepełnosprawność, 
  • wielodzietność, 
  • uzależnienia, 
  • zdarzenia losowe.

Na co można przeznaczyć stypendium?

Zgodnie z przepisami, stypendium szkolne może być wykorzystane m.in. na:

  • zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
  • udział w zajęciach dodatkowych, np. wyrównawczych, językowych,
  • zajęcia edukacyjne poza szkołą,
  • inne wydatki edukacyjne niezbędne do nauki.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w gminie lub w ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS) właściwym dla miejsca zamieszkania ucznia. Każda gmina ma własny regulamin, w którym określone są:

  • sposób ustalania wysokości stypendium,
  • formy przyznawanej pomocy,
  • tryb i terminy rozpatrywania wniosków.

Termin – wniosek tylko do 15 września 2025

Termin składania wniosków o stypendium szkolne mija 15 września 2025. W uzasadnionych przypadkach można go złożyć później, np. gdy trudna sytuacja materialna wynikła w trakcie roku szkolnego.

Źródło: INFOR
