Ważny komunikat ZUS: dodatkowe pieniądze już w drodze. Sprawdź, czy jesteś na liście

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ważny komunikat w sprawie wypłaty czternastej emerytury. Już w tym tygodniu ponad 1,1 mln osób otrzyma przelew lub przekaz pocztowy z dodatkowym świadczeniem. Łączna kwota wypłat przekroczy 1,6 mld zł, a pieniądze trafią nie tylko do emerytów, ale także do rencistów i osób pobierających inne długoterminowe świadczenia.

Wypłaty przed terminem

ZUS przypomina, że wypłaty emerytur i rent realizowane są zgodnie z określonym kalendarzem. Jednym z terminów jest 6 dzień miesiąca. We wrześniu jednak ta data wypada w sobotę, dlatego świadczenia zostały przesunięte na ostatni dzień roboczy tygodnia czyli piątek 5 września.

Oznacza to, że już w tym tygodniu przelew lub przekaz pocztowy otrzyma prawie 1 mln 136 tys. osób. Oprócz podstawowych świadczeń, na ich konta trafi także dodatkowa, czternasta emerytura.

Łączna wartość wypłat brutto w ramach tej transzy to ponad 1 miliard 654 miliony złotych.

Czym jest czternastka?

Czternasta emerytura to roczne dodatkowe świadczenie, które na stałe weszło do systemu wypłat prowadzonych przez ZUS. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków – pieniądze są wypłacane z urzędu, razem z podstawowym świadczeniem.

Wysokość czternastki odpowiada minimalnej emeryturze i w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, czyli o prawie 98 zł więcej niż rok wcześniej.

Zasady przyznawania

Pełna kwota (1878,91 zł brutto) przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie .

przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza . Mechanizm złotówka za złotówkę – w przypadku wyższych świadczeń „czternastka” jest proporcjonalnie pomniejszana.

– w przypadku wyższych świadczeń „czternastka” jest proporcjonalnie pomniejszana. Brak wypłaty – gdy wysokość obliczonej „czternastki” byłaby niższa niż 50 zł brutto, co dotyczy świadczeń powyżej 4728,91 zł brutto.

Kto dostanie dodatkowe pieniądze?

We wrześniu czternasta emerytura trafi nie tylko do emerytów, ale również do:

osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinne,

osoby ze świadczeniem przedemerytalnym,

emerytury pomostowe,

nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym,

rodzinnym świadczeniem uzupełniającym.

Kolejne transze we wrześniu

Oprócz wypłat z 5 września, ZUS zrealizuje czternaste emerytury także w standardowych terminach: 10, 15, 20 i 25 września. Ostatecznie pieniądze trafią do wszystkich uprawnionych, bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów.

Dane statystyczne

Z danych ZUS wynika, że w Polsce świadczenia emerytalno-rentowe pobiera obecnie ponad 9,2 mln osób. To właśnie ta grupa otrzymuje także dodatkowe wypłaty, takie jak trzynaste i czternaste emerytury. W 2024 roku koszt wypłaty „czternastki” sięgnął około 12,5 mld zł, a rok wcześniej było to blisko 11,4 mld zł. W 2025 r. łączna kwota będzie jeszcze wyższa, ponieważ minimalna emerytura wzrosła, a wraz z nią wysokość dodatkowego świadczenia.

Podsumowanie

We wrześniu 2025 r. ZUS wypłaci czternastą emeryturę po raz kolejny, a dodatkowe środki obejmą miliony seniorów w całej Polsce. Już do piątku blisko 1,1 mln osób zobaczy przelew lub przekaz pocztowy, a cała kwota wypłat przekroczy 1,6 mld zł.