Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » ZUS ma nową listę. Te osoby stracą część świadczenia – sprawdź, czy jesteś w grupie

ZUS ma nową listę. Te osoby stracą część świadczenia – sprawdź, czy jesteś w grupie

03 września 2025, 13:56
[Data aktualizacji 03 września 2025, 14:10]
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
ZUS ma nową listę. Te osoby stracą część świadczenia – sprawdź, czy jesteś w grupie
Seniorzy na celowniku ZUS. Te osoby już od września dostaną mniej pieniędzy
Od 1 września 2025 r. weszły w życie nowe limity dorabiania do emerytury i renty. Zmiana oznacza, że tysiące osób mogą mieć obniżone świadczenie, a niektórzy nawet je stracą. ZUS opublikował już oficjalne progi. Sprawdź, jakie są stawki i kogo dotyczą. Od września obowiązują one aż do końca listopada i zostały wyliczone na podstawie najnowszych danych GUS o przeciętnym wynagrodzeniu. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie przekroczenie progu może oznaczać konieczność zwrotu nadpłaconych świadczeń.

rozwiń >

Dlaczego ZUS zmienia zasady dorabiania?

Limity dorabiania nie są stałe, zależą od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Co trzy miesiące Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikuje dane o średnich zarobkach Polaków, a ZUS automatycznie dostosowuje do nich limity.

Jeżeli wynagrodzenia w kraju rosną, rosną też dopuszczalne kwoty dorabiania. Gdy gospodarka spowalnia, progi są niższe i łatwiej wpaść w ograniczenia.

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2025 r. wyniosło 8 748,63 zł brutto. To oznacza, że było niższe niż w I kwartale 2025 r., kiedy średnia płaca sięgała 8 962,28 zł brutto. Spadek o ponad 200 zł sprawił, że od września ZUS musiał obniżyć limity dorabiania, a seniorzy muszą jeszcze uważniej pilnować swoich dochodów, aby nie stracić części świadczenia.

Nowe stawki dorabiania od września 2025

ZUS poinformował, że od 1 września do 30 listopada 2025 r. obowiązywać będą niższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. Zmiany wynikają ze spadku przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2025 r. względem I kwartału. Oto obecne progi:

Niższy próg dorabiania (bez konsekwencji): wynosi 6 124,10 zł brutto – zarobki do tej kwoty nie skutkują zmniejszeniem świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po przekroczeniu 6 124,10 zł brutto ZUS może obniżyć wypłatę, maksymalnie o:

  • 939,61 zł – dla osób pobierających emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 704,75 zł – dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności,
  • 798,72 zł – dla osób pobierających rentę rodzinną wypłacaną jednej osobie.

Wyższy próg (zawieszenie świadczenia): ustalony na 11 373,30 zł brutto – po jego przekroczeniu ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury lub renty.

W porównaniu z poprzednim okresem (czerwiec–sierpień 2025):

  • Bezpieczny próg zmiana się obniżył o 149,50 zł brutto
  • Próg zawieszenia spadł o 277,70 zł brutto

To oznacza, że od września seniorzy mogą dorobić mniej niż dotychczas, co automatycznie zmniejsza „strefę komfortu” i zwiększa ryzyko obniżenia lub zawieszenia świadczenia.

Ilu emerytów i rencistów dorabia?

Z danych ZUS wynika, że:

  • Ponad 800 tys. osób pobierających świadczenia w Polsce jednocześnie pracuje zawodowo.
  • Około 300 tys. z nich to osoby przed osiągnięciem wieku emerytalnego, których limity obowiązują najczęściej.
  • Najwięcej dorabiają renciści rodzinni i osoby na wcześniejszych emeryturach, które chcą utrzymać aktywność zawodową.

Kogo dotyczą ograniczenia?

  1. Renciści – zarówno ci pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, jak i rentę rodzinną.
  2. Wcześniejsi emeryci – czyli osoby, które nabyły prawo do świadczenia przed ukończeniem wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni).
  3. Zwolnieni z limitów są wyłącznie emeryci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny – mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń.

Jak się bronić przed stratą?

  1. Monitoruj dochody – regularnie kontroluj swoje wynagrodzenie brutto. Nawet dodatkowe premie czy nadgodziny mogą przesunąć Cię w wyższy próg.
  2. Zgłaszaj przychody do ZUS – każdy dorabiający emeryt lub rencista ma obowiązek informować ZUS o wysokości swoich zarobków. Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością zwrotu nadpłaconych świadczeń.
  3. Rozważ elastyczne formy pracy – umowa zlecenia czy częściowy etat pozwalają lepiej kontrolować zarobki i uniknąć zawieszenia świadczenia.
  4. Planowanie podatkowe – czasami korzystniejsze jest przesunięcie wypłaty premii lub dodatkowego wynagrodzenia na kolejny kwartał, aby nie przekroczyć limitu w danym okresie rozliczeniowym.

Najczęściej zadawane pytania o limity dorabiania do emerytury i renty

Czy mogę dorabiać bez ograniczeń po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Tak. Jeśli masz ukończone 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) i pobierasz emeryturę, limity Cię nie obowiązują. Możesz zarabiać dowolne kwoty, a świadczenie nie zostanie ani zmniejszone, ani zawieszone.

Co, jeśli przekroczę limit tylko o kilka złotych?

Nawet 1 zł ponad próg powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. ZUS nie stosuje „widełek bezpieczeństwa”. Warto więc pilnować przychodu co do złotówki.

Ile mogę dorobić na umowie o dzieło?

Przychód z umowy o dzieło nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu limitów, o ile nie zawierasz jej z własnym pracodawcą. To oznacza, że jest to najbezpieczniejsza forma dorabiania.

Czy ZUS liczy wszystkie przychody razem?

Tak. Do limitów wlicza się wszystkie przychody objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne (etat, zlecenie, działalność gospodarcza). Nie wlicza się np. dzieła (z wyjątkiem u własnego pracodawcy), diet z tytułu podróży służbowych czy odszkodowań.

Co, jeśli nie zgłoszę dochodów do ZUS?

Brak zgłoszenia nie zwalnia Cię z obowiązku rozliczenia. Jeśli ZUS wykryje przekroczenie progów, zażąda zwrotu nadpłaconych świadczeń. W 2024 r. taką konieczność miało ponad 50 tys. osób, co często oznaczało zwrot kilku tysięcy złotych.

Jak często zmieniają się limity dorabiania?

Limity obowiązują co trzy miesiące i zależą od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Aktualne stawki zawsze publikuje ZUS na swojej stronie.

Czy mogę rozłożyć wynagrodzenie na raty, żeby zmieścić się w limicie?

Tak, pracodawca może wypłacić np. premię w innym miesiącu, co pozwoli uniknąć przekroczenia progu w danym kwartale. To popularne rozwiązanie stosowane przez seniorów pracujących na część etatu.

Czy renta rodzinna też podlega limitom?

Tak. Renta rodzinna również jest zmniejszana lub zawieszana po przekroczeniu progów, z tym że ZUS stosuje wtedy inne kwoty maksymalnego zmniejszenia (np. 637,03 zł dla jednej osoby pobierającej rentę rodzinną).

Powiązane
Choroby przewlekłe w Polsce 2025. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Choroby przewlekłe w Polsce 2025. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Asystencja osobista coraz bliżej. Kto dostanie darmowego asystenta i na jak długo?
Asystencja osobista coraz bliżej. Kto dostanie darmowego asystenta i na jak długo?
Zasiłek pogrzebowy 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i jak go uzyskać krok po kroku
Zasiłek pogrzebowy 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i jak go uzyskać krok po kroku
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Kłopoty ze skargą na MOPS za odebrany zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł. Tylko ePUAP albo papierowy dokument.
03 wrz 2025

W przepisach jest pułapka. Jeżeli spierasz się o zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) z MOPS to nie można obecnie wnosić elektronicznie pism do sądu z nowym systemem e-Doręczenia. Będzie to możliwe dopiero od 2029 r. (o czym informują przepisy przejściowe, które łatwo przegapić). Można skorzystać z ePUAP. I tak wniesioną skargę na decyzję MOPS sąd przyjmie. Przez e-Doręczenia to się nie uda. W artykule przykład utraconego w ten sposób zasiłku pielęgnacyjnego. Na dziś najbezpieczniejszym prawnie sposobem wniesienia skargi na MOPS (i SKO) w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego jest tradycyjna "papierowa" skarga.
Czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością ma prawo do dłuższego urlopu?
03 wrz 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka nie uprawnia rodzica do dłuższego urlopu wypoczynkowego. Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż w najbliższym czasie przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie.
Ważny komunikat ZUS w sprawie wypłaty czternastej emerytury. Kto dostanie pieniądze przed czasem
03 wrz 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ważny komunikat w sprawie wypłaty czternastej emerytury. Już w tym tygodniu ponad 1,1 mln osób otrzyma przelew lub przekaz pocztowy z dodatkowym świadczeniem. Łączna kwota wypłat przekroczy 1,6 mld zł, a pieniądze trafią nie tylko do emerytów, ale także do rencistów i osób pobierających inne długoterminowe świadczenia.
API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
03 wrz 2025

Resort finansów opublikował pełną dokumentację API KSeF 2.0 wraz z bibliotekami SDK i podręcznikiem dla programistów. Od 30 września 2025 r. ruszy środowisko testowe, a od 1 lutego 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców.

Przeniesienie grupy spółek do centrum BPO: jak to zrobić skutecznie i prawidłowo
03 wrz 2025

Migracja grupy kilkunastu spółek w ramach jednego projektu outsourcingu księgowo-kadrowego w ramach BPO to jedno z najbardziej złożonych przedsięwzięć w branży usług finansowo-księgowych. Wymaga to precyzyjnego planowania, koordynacji wielu zespołów oraz szczególnej uwagi na aspekty prawne, techniczne i operacyjne. Jak przygotować się do takiego procesu z perspektywy firmy przekazującej procesy oraz dostawcy usług BPO?
ZUS ma nową listę. Te osoby stracą część świadczenia – sprawdź, czy jesteś w grupie
03 wrz 2025

Od 1 września 2025 r. weszły w życie nowe limity dorabiania do emerytury i renty. Zmiana oznacza, że tysiące osób mogą mieć obniżone świadczenie, a niektórzy nawet je stracą. ZUS opublikował już oficjalne progi. Sprawdź, jakie są stawki i kogo dotyczą. Od września obowiązują one aż do końca listopada i zostały wyliczone na podstawie najnowszych danych GUS o przeciętnym wynagrodzeniu. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie przekroczenie progu może oznaczać konieczność zwrotu nadpłaconych świadczeń.
Deprawacja, gender, zmiana płci? Co naprawdę zawiera program Edukacji zdrowotnej 2025
03 wrz 2025

"Gender, deprawacja, zmiana płci" – tak według Episkopatu wygląda nowy przedmiot, który od września 2025 r. trafił do polskich szkół. Edukacja zdrowotna ma uczyć dzieci o emocjach, granicach i zdrowiu psychicznym. Jednak Kościół ostrzega przed moralnym zagrożeniem. Sprawdzamy, co naprawdę zawiera program i dlaczego budzi aż takie kontrowersje.
1,1 mln osób dostanie czternastą emeryturę wcześniej. Ale nie każdy dostanie 1558,81 zł na rękę
03 wrz 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontynuuje wypłatę czternastych emerytur. Jeszcze przed najbliższym weekendem (do piątku 5 września 2025 r.) przelew na konto i przekaz pocztowy otrzyma prawie 1 mln 136 tys. osób. To emeryci i renciści, którym ZUS ustalił termin płatności głównego świadczenia na 6 dzień miesiąca.

Deregulacja: Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 22 postulaty [LISTA]
03 wrz 2025

Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach, zrównanie ważności dokumentacji elektronicznej z papierową, doprecyzowanie definicji konsumenta w prawie cywilnym, certyfikowanie firm uczestniczących w przetargach publicznych, usprawnienie procedury przetargowej w przypadku jednej oferty, roczny zamiast miesięcznego limitu przychodów dla działalności nieewidencjonowanej, cyfryzacja postępowań sądowych, obowiązkowa mediacja – szybsze i tańsze rozwiązanie sporów, skuteczna ochrona spadkobierców przed nadużyciami - szybkie blokowanie rachunków osób zmarłych: to tylko kilka z 22 postulatów podpisanych przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Nowe przepisy budowlane - jakie zmiany szykują się na rynku mieszkaniowym? Będzie drożej
03 wrz 2025

Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych budynków wprowadza regulacje dotyczące m.in. instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, magazynów energii oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Jak deweloperzy oceniają te zmiany i jaki będą miały wpływ na koszty inwestycji mieszkaniowych? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

