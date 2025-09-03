REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki w 2025 r.? Czy to ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki w 2025 r.? Czy to ostatnia zmiana czasu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 września 2025, 15:34
Iga Leszczyńska
zegar, zmiana czasu z zimowego na letni
Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki w 2025 r.? Czy to ostatnia zmiana czasu?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2025 r. Kiedy przestawiamy zegarki z czasu letniego na czas zimowy w 2025 r.? Co ze zmianą czasu w 2026 r.? Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 r.? Kiedy zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 r.?

Obowiązujące na terenie Unii Europejskiej ustalenia dotyczące czasu letniego wymagają od państw członkowskich przestawiania zegarów dwa razy w roku. Zegary przestawiane są w ostatnią niedzielę marca (nad ranem zegary przestawiane są o godzinę do przodu) oraz w ostatnią niedzielę października (nad ranem zegary cofa się o godzinę).

REKLAMA

Kiedy zmiana czasu z letniego na zimowy w 2025 r.?

Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026, w 2025 r. czas letni odwołany zostanie w niedzielę, 26 października 2025 r. Na czym polega odwołanie czasu letniego? Odwołanie czasu letniego polega na przestawieniu zegarków z godziny 3:00 na godzinę 2:00. Oznacza to, że będziemy spali godzinę dłużej.

Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 r.?

W 2026 r. czas letni środkowoeuropejski zacznie obowiązywać w niedzielę, 29 marca 2026 r. Zegarki przestawimy z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Oznacza to, że będziemy spali godzinę krócej.

Kiedy zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 r.?

W 2026 r. czas letni zostanie odwołany w niedzielę, 25 października 2026 r. Zegarki przestawimy z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

Zmiana czasu na letni 2025. Kiedy ostatnia zmiana czasu?

REKLAMA

Minimum dwa razy w roku wraca temat dotyczący zasadności zmiany czasu z zimowego na letni i na odwrót. Od 2018 roku na szczeblu unijnym toczy się dyskusja na temat odejścia od zmian czasu. Chodzi o projekt dyrektywy COM(2018)639, którego głównym założeniem było odejście od dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku. Rozmowy zostały przerwane z powodu pandemii COVID-19.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego, państwa członkowskie są zobligowane do zmian czasu, zgodnie z 5-letnim harmonogramem publikowanym przez Komisję Europejską. W związku z tym, że dyrektywa ta nie została zmieniona, Komisja Europejska wydała harmonogram zmian czasu na lata 2022-2026. Oznacza to, że przynajmniej do tego momentu państwa członkowskie nie będą wprowadzać zmian związanych ze zmianą czasu.

Powiązane
Rewolucja w fakturach: już od 2026 KSeF obowiązkowy dla wszystkich! Firmy mają mniej czasu, niż myślą
Rewolucja w fakturach: już od 2026 KSeF obowiązkowy dla wszystkich! Firmy mają mniej czasu, niż myślą
Praca sezonowa za granicą: czy nadal się opłaca?
Praca sezonowa za granicą: czy nadal się opłaca?
ZUS ma nową listę. Te osoby stracą część świadczenia – sprawdź, czy jesteś w grupie
ZUS ma nową listę. Te osoby stracą część świadczenia – sprawdź, czy jesteś w grupie
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MOPS niesłusznie odebrał zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł? Uważaj na pułapkę
03 wrz 2025

W przepisach jest pułapka. Jeżeli spierasz się o zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) z MOPS to nie można obecnie wnosić elektronicznie pism do sądu z nowym systemem e-Doręczenia. Będzie to możliwe dopiero od 2029 r. (o czym informują przepisy przejściowe, które łatwo przegapić). Można skorzystać z ePUAP. I tak wniesioną skargę na decyzję MOPS sąd przyjmie. Przez e-Doręczenia to się nie uda. W artykule przykład utraconego w ten sposób zasiłku pielęgnacyjnego .
1,1 mln osób dostanie czternastą emeryturę wcześniej. Ale nie każdy dostanie 1558,81 zł na rękę
03 wrz 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontynuuje wypłatę czternastych emerytur. Jeszcze przed najbliższym weekendem (do piątku 5 września 2025 r.) przelew na konto i przekaz pocztowy otrzyma prawie 1 mln 136 tys. osób. To emeryci i renciści, którym ZUS ustalił termin płatności głównego świadczenia na 6 dzień miesiąca.

Deregulacja: Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 22 postulaty [LISTA]
03 wrz 2025

Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach, zrównanie ważności dokumentacji elektronicznej z papierową, doprecyzowanie definicji konsumenta w prawie cywilnym, certyfikowanie firm uczestniczących w przetargach publicznych, usprawnienie procedury przetargowej w przypadku jednej oferty, roczny zamiast miesięcznego limitu przychodów dla działalności nieewidencjonowanej, cyfryzacja postępowań sądowych, obowiązkowa mediacja – szybsze i tańsze rozwiązanie sporów, skuteczna ochrona spadkobierców przed nadużyciami - szybkie blokowanie rachunków osób zmarłych: to tylko kilka z 22 postulatów podpisanych przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego.
System kaucyjny w Polsce: rewolucja, która uderzy w małe sklepy?
03 wrz 2025

System kaucyjny w Polsce ma ruszyć już wkrótce i zmienić sposób, w jaki oddajemy butelki i puszki. Dla dużych sieci to wyzwanie organizacyjne, ale dla małych sklepów może być prawdziwą rewolucją – od braku miejsca po dodatkowe koszty i obciążenie personelu. Czy lokalne sklepy poradzą sobie z nowymi obowiązkami?

REKLAMA

Jak nowe przepisy dotyczące zakazu fotografowania wpłyną na branżę ochrony?
03 wrz 2025

12 sierpnia 2025 r. weszły nowe przepisy dotyczące zakazu fotografowania obiektów strategicznych. Jest to kolejna nowelizacja ustawy, która nie tak dawno temu zaostrzała przepisy - obecne zmiany wprowadzają poluzowanie. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Krzysztofa Modrzejewskiego, Dyrektora ds. Klientów Kluczowych, Seris Konsalnet.
Po urlopie trudniej niż przed – dlaczego powrót do pracy wywołuje stres?
03 wrz 2025

Okazuje się, że 63% pracujących deklaruje, że po urlopie odczuwa większy stres niż przed jego rozpoczęciem, a połowa z nich jako główne źródło napięcia wskazuje na nagromadzone obowiązki, wynika z ankiety przeprowadzonej przez spółki Gi Group Holding. Ponowne wejście w rytm codziennych zadań często wiąże się ze wzrostem presji oraz poczuciem przytłoczenia, określanym mianem napięcia pourlopowego.
Szafy pełne, PSZOK-i pękają w szwach. Rewolucja w odpadach tekstylnych
03 wrz 2025

Trzy- i czterokrotny wzrost ilości oddawanych odpadów tekstylnych – tak wygląda początek roku w gminach pod Warszawą. To efekt nowych przepisów, które nakazują selektywną zbiórkę ubrań i innych tekstyliów. Problemem wciąż pozostaje jednak dostępność punktów odbioru, dlatego Ministerstwo Klimatu szykuje kolejne zmiany.
155 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 26 prawomocnych – uruchomienie pierwszej w Polsce wyszukiwarki wyroków
03 wrz 2025

Przedstawiam zbiór znanych mi korzystnych orzeczeń Sądów Apelacyjnych dotyczących art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydanych po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20, m.in.:

REKLAMA

Emeryci mundurowi wciąż przepalają składki do ZUS. Podobnie jest z emerytami z KRUS
03 wrz 2025

Do redakcji stale napływają listy od emerytów mundurowych, którzy płacą składki do ZUS (jako emeryci mundurowi), ale nie mają szansy na 1) otrzymanie drugiej emerytury (cywilnej obok wojskowej) albo 2) podwyżkę emerytury mundurowej (powyżej niskiego limitu).
Emeryci mundurowi od lat dyskryminowani pracą. Nie będzie nowelizacji [Przykład]
03 wrz 2025

Do biura poselskiego zgłosili się emerytowani żołnierze, którzy wskazują na trudności wynikające z obecnych regulacji. Jednym z przykładów jest przypadek emeryta wojskowego, który w ciągu roku osiągnął dodatkowy dochód w wysokości 60 526,60 zł. Maksymalna kwota miesięcznego przychodu niepowodująca zmniejszenia świadczenia wynosiła 57 923,30 zł, przez co jego świadczenie emerytalne zostało pomniejszone o 2 603,30 zł. Dodatkowo emeryci pobierający świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą dorabiać bez ograniczeń po ukończeniu 60. i 65. roku życia, podczas gdy emeryci mundurowi, mimo osiągnięcia tego samego wieku, wciąż podlegają ograniczeniom co do dodatkowych dochodów.

REKLAMA