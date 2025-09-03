Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2025 r. Kiedy przestawiamy zegarki z czasu letniego na czas zimowy w 2025 r.? Co ze zmianą czasu w 2026 r.? Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 r.? Kiedy zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 r.?

Obowiązujące na terenie Unii Europejskiej ustalenia dotyczące czasu letniego wymagają od państw członkowskich przestawiania zegarów dwa razy w roku. Zegary przestawiane są w ostatnią niedzielę marca (nad ranem zegary przestawiane są o godzinę do przodu) oraz w ostatnią niedzielę października (nad ranem zegary cofa się o godzinę).

REKLAMA

Kiedy zmiana czasu z letniego na zimowy w 2025 r.?

Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026, w 2025 r. czas letni odwołany zostanie w niedzielę, 26 października 2025 r. Na czym polega odwołanie czasu letniego? Odwołanie czasu letniego polega na przestawieniu zegarków z godziny 3:00 na godzinę 2:00. Oznacza to, że będziemy spali godzinę dłużej.

Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 r.?

W 2026 r. czas letni środkowoeuropejski zacznie obowiązywać w niedzielę, 29 marca 2026 r. Zegarki przestawimy z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Oznacza to, że będziemy spali godzinę krócej.

Kiedy zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 r.?

W 2026 r. czas letni zostanie odwołany w niedzielę, 25 października 2026 r. Zegarki przestawimy z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

Zmiana czasu na letni 2025. Kiedy ostatnia zmiana czasu?

REKLAMA

Minimum dwa razy w roku wraca temat dotyczący zasadności zmiany czasu z zimowego na letni i na odwrót. Od 2018 roku na szczeblu unijnym toczy się dyskusja na temat odejścia od zmian czasu. Chodzi o projekt dyrektywy COM(2018)639, którego głównym założeniem było odejście od dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku. Rozmowy zostały przerwane z powodu pandemii COVID-19.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego, państwa członkowskie są zobligowane do zmian czasu, zgodnie z 5-letnim harmonogramem publikowanym przez Komisję Europejską. W związku z tym, że dyrektywa ta nie została zmieniona, Komisja Europejska wydała harmonogram zmian czasu na lata 2022-2026. Oznacza to, że przynajmniej do tego momentu państwa członkowskie nie będą wprowadzać zmian związanych ze zmianą czasu.