1,1 mln osób dostanie czternastą emeryturę wcześniej. Ale nie każdy dostanie 1558,81 zł na rękę

ZUS wypłaci kolejne „czternastki” wcześniej, jeszcze przed weekendem - do piątku 5 września

„Czternastka”, czyli kolejne roczne świadczenie pieniężne, na stałe wpisało się w harmonogram wypłat, które realizuje ZUS. Aby je otrzymać, odbiorcy nie muszą składać dodatkowych wniosków ani wypełniać formularzy, bo ZUS przyzna, wyliczy i wypłaci czternastą emeryturę z urzędu.



W związku z tym, że najbliższy termin płatności, czyli 6 września, wypada w sobotę, czternaste emerytury razem z głównym świadczeniem długoterminowym wypłacimy do ostatniego dnia roboczego, a więc do piątku – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.



W ramach tej transzy bonusowe świadczenie otrzyma blisko 1 milion 136 tysięcy osób. Łączna wartość wypłat brutto przekroczy 1 miliard 654 milionów złotych. Kolejne terminy płatności we wrześniu to 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca

Ile wynosi czternasta emerytura w 2025 roku

Tegoroczna czternasta emerytura wynosi 1878,91 zł brutto (1558,81 zł netto) – niemal o 98 zł więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak „trzynastka” (wypłacana w kwietniu), czternasta emerytura jest równa minimalnej kwocie emerytury, która obowiązuje od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. Taką kwotę brutto ZUS przyzna osobom, których świadczenie długoterminowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.



- Jeżeli emerytura czy renta jest wyższa niż 2900 zł brutto to ZUS zastosuje mechanizm proporcjonalnego obniżania czternastej emerytury na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Czyli jeżeli comiesięczne świadczenie podstawowe (emerytura lub renta) przekracza 2900 zł brutto, to taki senior dostanie mniej niż 1558,81 zł netto.



Wypłata nie będzie realizowana w przypadku osób, którym to świadczenie przysługiwałoby w kwocie niższej niż 50 zł brutto. To klienci, którym ZUS obliczył emeryturę bądź rentę na poziomie powyżej 4728,91 zł brutto – wyjaśnia rzeczniczka.



„Czternastka” trafi nie tylko do emerytów, ale również do osób, którym ZUS przyznał prawo m.in. do: renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy rodzinnego świadczenia uzupełniającego.



Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim