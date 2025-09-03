Deregulacja: Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 22 postulaty [LISTA]

Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach, zrównanie ważności dokumentacji elektronicznej z papierową, doprecyzowanie definicji konsumenta w prawie cywilnym, certyfikowanie firm uczestniczących w przetargach publicznych, usprawnienie procedury przetargowej w przypadku jednej oferty, roczny zamiast miesięcznego limitu przychodów dla działalności nieewidencjonowanej, cyfryzacja postępowań sądowych, obowiązkowa mediacja – szybsze i tańsze rozwiązanie sporów, skuteczna ochrona spadkobierców przed nadużyciami - szybkie blokowanie rachunków osób zmarłych: to tylko kilka z 22 postulatów podpisanych przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

rozwiń >

Deregulacja: 77 postulatów weszło w życie

REKLAMA

SprawdzaMY – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski informuje, że już 77 postulatów weszło w życie na mocy postanowień ustaw podpisanych przez Prezydenta PR, jak również na mocy rozporządzeń, okólników czy wytycznych (część pozalegislacyjna). Bieżący raport wdrożeń legislacyjnych zgłoszonych postulatów deregulacyjnych wskazuje, że 54 postulaty przyjęły formę ustawy i zostały podpisane przez Prezydenta RP – z czego Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 22 rozwiązania Inicjatywy SprawdzaMY. Ponadto 23 postulaty zrealizowano w inny sposób, np.: przez wydanie aktów wykonawczych czy wytycznych. Aż 144 postulaty zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów. Aktualnie 59 postulatów znajdują się w Parlamencie na różnych etapach prac legislacyjnych.

REKLAMA

Do Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) wpisano 3 nowe postulaty – w tym bardzo ważny postulat 1216 dotyczący Kasowego PIT dla szerszego grona przedsiębiorców. Dotyczy on podwyższenia z kwoty 1 mln zł do kwoty 2 mln zł limitu przychodów warunkującego możliwość wyboru kasowej metody ustalania przychodów i kosztów (tzw. Kasowy PIT, DER88).

Ponadto ważna jest dalsza cyfryzacja i kolejne ułatwienia w aplikacji mObywatel – czyli realizacja postulatów 1010 (mObywatel) i 1018 (integracja usług w jednym miejscu), a także projekt ustawy UDER89 realizujący postulat nr 1743 – cyfryzacja ksiąg wieczystych i postępowań wieczystoksięgowych oraz 1442 – ułatwianie załatwiania spraw przez zasysanie dokumentów z rejestrów online) oraz 1717 – nie załączenie drukowanych odpisów do wniosków. W aplikacji mObywatel będzie można wyszukiwać dane z KRS i ksiąg wieczystych po numerze PESEL. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych zyska też możliwość wydawania dokumentów elektronicznych o takiej samej mocy prawnej jak te wydawane przez sądy-wydziały wieczystoksięgowe.

Dotychczasowa statystyka postulatów deregulacyjnych:

500 opublikowanych

350 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu I

137 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu II (do rozpatrzenia przez RZD we wrześniu 2025)

487 łącznie przekazanych stronie rządowej w ramach Fazy 1.0 (100-dniowy Sprint)

238 zaakceptowanych przez Rządowy Zespół ds. Deregulacji

144 zaakceptowane przez Radę Ministrów

54 podpisane przez Prezydenta RP

23 zrealizowane w inny sposób

9 w trakcie realizacji pozalegislacyjnej

W procesie legislacyjnym:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

59 procedowanych w Parlamencie

32 nowe przyjęte przez Parlament w sierpniu

3 nowe wpisane do RCL (rządowe Centrum Legislacyjne)

1 nowy przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu

3 nowe wpisane do WPL (Wykazu Prac Legislacyjnych)

Dziękujemy wszystkim politykom, że z taką uwagą podchodzą do kwestii deregulacji, a także Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu – który zapowiedział, że podpisze ustawy realizujące postulaty Inicjatywy SprawdzaMY. To ważne, aby jak najszybciej wdrożyć te dobre rozwiązania, które ułatwią i uproszczą życie i funkcjonowanie milionom Polaków i przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych. Postulaty, które weszły w życie w wyniku procesu legislacyjnego w Parlamencie, podpisane przez Prezydenta RP, to obecnie 54. Uważam, że to rewelacyjny efekt biorąc pod uwagę, że w maju przekazaliśmy komplet propozycji politykom.

Kasowy PIT dla większej liczby przedsiębiorców

Cieszy mnie także, że do RCL wpisano bardzo ważny postulat kasowego PIT dla większego grona przedsiębiorców. Dotąd tylko niewielka grupa firm może korzystać z tzw. kasowego PIT-u, czyli rozliczać podatek dochodowy dopiero wtedy, gdy naprawdę dostaną pieniądze od klienta. Prawo to dotyczy tylko jednoosobowych działalności z przychodami do 1 miliona złotych rocznie. Do tego trzeba prowadzić skomplikowaną ewidencję faktur, co zniechęca do korzystania z tej metody. Większość firm wciąż musi płacić podatek od wystawionych faktur, nawet jeśli nie otrzymały jeszcze pieniędzy. To tworzy problemy z płynnością finansową i zmniejsza środki na rozwój, inwestycje czy zatrudnianie nowych pracowników. Dlatego tak ważna jest nasza propozycja, by kasowy PIT był dostępny dla większej liczby przedsiębiorców – przez podniesienie limitu przychodów i uproszczenie zasad. Dzięki temu firmy będą rozliczać się sprawiedliwiej, czyli płacić podatek dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty. To poprawi ich sytuację finansową i zachęci do rozwoju.

Milczące załatwienie sprawy

- Ważne jest także wdrożenie instytucji tzw. milczącego załatwienia sprawy, czyli nasz postulat nr 1011 – wprawdzie na razie w odniesieniu do niektórych organów, ale cieszymy się, że walka z tym wielkim problemem się zaczyna. W Polsce urzędy przyzwyczaiły się, że nie załatwiają sprawy w terminie, mimo że przepisy mówią, ile maksymalnie powinno to zająć. Dla obywatela lub firmy to oznacza długie czekanie i brak jasnej odpowiedzi. W takich sytuacjach zasada tzw. milczącego załatwienia sprawy jest konieczna! Oznacza, że jeśli urząd nie odpowie w określonym czasie, sprawa uznawana jest automatycznie za pozytywnie rozpatrzoną. To zmotywuje organy do działania w terminie, zmniejszy opóźnienia i ułatwi życie ludziom i przedsiębiorcom. Wprowadzenie tej zasady tam, gdzie teraz obowiązuje tylko tzw. czas instrukcyjny (czyli niewiążący dla urzędu), zwiększy przejrzystość i poczucie sprawiedliwości w kontaktach z administracją. – wskazał Rafał Brzoska, Pełnomocnik Przedsiębiorców ds. Deregulacji.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 22 postulaty deregulacyjne - lista

Najnowsze postulaty podpisane przez Prezydenta RP:

1011 Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach (UDER20) 1013 Zrównanie ważności dokumentacji elektronicznej z papierową (UC44) 1202 Doprecyzowanie definicji konsumenta w prawie cywilnym (UDER5) 1211 Certyfikowanie firm uczestniczących w przetargach publicznych (UC25) 1213 Usprawnienie procedury przetargowej w przypadku jednej oferty 1246 Roczny zamiast miesięcznego limitu przychodów dla działalności nieewidencjonowanej (UDER20) 1308 Cyfryzacja postępowań sądowych (UDER5) 1324 Obowiązkowa mediacja – szybsze i tańsze rozwiązanie sporów (UDER5) 1428 Skuteczna ochrona spadkobierców przed nadużyciami - szybkie blokowanie rachunków osób zmarłych (UDER9) 1430 Wyższy próg zamówień publicznych – mniej biurokracji, szybsze zakupy (UDER15) 1528 Łatwiejszy dostęp do sądu dla przedsiębiorców poprzez rozłożenie kosztów sądowych na raty (UDER21) 1601 Łatwiejsze łączenie funduszy – mniej biurokracji, więcej inwestycji (UDER18) 1610 mEmerytura – wszystkie dane o Twojej emeryturze w jednym miejscu (UD78) 1615 Blokada PESEL? Ubezpieczyciel sprawdzi, zanim podpisze umowę (UDER27) 1616 Restrukturyzacja? Syndyk musi mieć dostęp do konta bankowego (UDER11) 1627 Mniej sprawozdań, więcej nauki – koniec z dublowaniem danych w POL-on (UDER40) 1731 Koniec z drukowaniem tych samych załączników do sądu (UDER5) 1932 Klienci łatwiej przejdą na elektroniczną komunikację z ubezpieczycielem (UDER37) 1934 Większa wygoda klientów przy wypowiadaniu umów OC dzięki wyborowi daty zakończenia (UDER47) 2036 Lepszy dostęp do danych emerytalnych w jednym miejscu dzięki ZUS HUB (UD78) 2113 Szybsze i prostsze uzyskanie zasiłku pogrzebowego dzięki cyfryzacji procedur (UDER65) 2122 Bardziej elastyczne zatrudnianie specjalistów w szkołach ułatwi dostęp do psychologów i terapeutów (UDER57)

Zmiany w zasiłku pogrzebowym

– Dobrze, że tak szybko uchwalono i wdrożono w życie nasz postulat dotyczący automatyzacji wypłaty zasiłku pogrzebowego. Wprowadzenie systemu elektronicznego do załatwiania spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym bardzo ułatwi życie ludziom w trudnym czasie po stracie bliskiej osoby. Dzięki temu wniosek będzie można złożyć przez Internet, bez wychodzenia z domu i bez konieczności przynoszenia wielu papierowych dokumentów. Cały proces będzie szybszy, prostszy i mniej stresujący. Warto pamiętać, że co roku przez traumę utraty osoby bliskiej przechodzi ponad 400 tysięcy rodzin, jest to więc rozwiązanie istotne dla około 2 milionów najbliższych osób. Taki system pomoże też uniknąć oszustw, uporządkuje zasady i zmniejszy koszty działania urzędów. Skorzystają na tym zwykli obywatele – dodał Wojciech Kostrzewa, członek Komitetu Sterującego w Inicjatywie SprawdzaMY.

Zrównanie mocy prawnej dokumentów elektronicznych z papierowymi

– W Polsce dokumenty papierowe i cyfrowe nie były dotąd traktowane dokładnie tak samo. W wielu sprawach urzędowych albo przy podpisywaniu umów trzeba było używać papierowych dokumentów, bo tak mówią przepisy. To nie pasowało do dzisiejszych czasów, w których coraz więcej rzeczy załatwiamy przez internet. Dlatego wdrożenie postulatu Inicjatywy SPrawdzaMY pozwoli na pełne zrównanie mocy prawnej dokumentów elektronicznych z papierowymi. To umożliwi ludziom i firmom działać szybciej, łatwiej i taniej. Będzie można częściej używać dokumentów elektronicznych, np. w urzędach czy przy podpisywaniu umów, bez potrzeby drukowania wszystkiego na papierze. Dzięki temu oszczędzimy czas, zmniejszymy biurokrację i dostosujemy się do nowoczesnych sposobów działania, które są już standardem w wielu krajach – podkreślił Ryszard Chmura, członek Komitetu Sterującego w Inicjatywie SprawdzaMY.

Źródło: sprawdzaMY.com