Jesteś seniorem albo masz orzeczenie? Sprawdź, czy dostaniesz 215 zł z MOPS

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno z najstarszych i najważniejszych świadczeń socjalnych w Polsce, przysługujące osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Choć jego wysokość pozostaje od lat bez zmian, dla wielu rodzin stanowi wsparcie. Sprawdź, czym dokładnie jest zasiłek pielęgnacyjny, kto może go otrzymać, ile wynosi w 2025 roku i ile osób korzysta z tego świadczenia.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to comiesięczne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad osobą niesamodzielną. Świadczenie to nie zależy od dochodu, sytuacji majątkowej, ani od tego, czy dana osoba pracuje zawodowo. Jest wypłacane osobom niepełnosprawnym oraz seniorom, którzy ze względu na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają wsparcia ze strony innych osób.

Świadczenie to wypłacają gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS lub GOPS), a jego zasady reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, z późn. zm.).

Jaka jest wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 roku?

W 2025 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 listopada 2019 roku i do tej pory nie została zwaloryzowana. Od momentu ostatniej podwyżki minęło już ponad 5 lat, mimo że koszty utrzymania, opieki i leczenia osób niesamodzielnych systematycznie rosną.

Wcześniejsze stawki zasiłku pielęgnacyjnego prezentowały się następująco:

Rok Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 2006–2012 153 zł 2013–2018 153 zł 2019 (od 1 listopada) – obecnie 215,84 zł

Warto zauważyć, że choć kwota wzrosła o 62,84 zł w 2019 roku, to od tego czasu realna wartość świadczenia zmniejszyła się z powodu inflacji. W praktyce oznacza to, że dziś za 215 zł można kupić znacznie mniej niż kilka lat temu.

Kwota 215,84 zł miesięcznie, która nie zmieniła się od 2019 roku, to zaledwie symboliczne wsparcie. Nie pokrywa nawet podstawowych wydatków na opiekę – podkreślają eksperci portalu dla-seniorow.pl, zwracając uwagę na brak systemowej waloryzacji świadczenia.

Od kiedy istnieje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny w obecnej formie funkcjonuje od 2004 roku, kiedy to zaczęła obowiązywać ustawa o świadczeniach rodzinnych. Jego pierwowzorem był tzw. dodatek pielęgnacyjny, który od wielu lat wypłacany jest przez ZUS i KRUS emerytom i rencistom powyżej 75. roku życia lub osobom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji.

Zasadniczą różnicą między tymi świadczeniami jest instytucja wypłacająca oraz krąg uprawnionych. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie osobom otrzymującym świadczenia emerytalno-rentowe, natomiast zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać również osoba nieaktywna zawodowo, w tym dziecko z niepełnosprawnością lub senior, który nie pobiera emerytury.

Ile osób pobiera zasiłek pielęgnacyjny w Polsce?

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce zasiłek pielęgnacyjny pobiera obecnie około 900–950 tysięcy osób rocznie. Liczba ta w ostatnich latach jest stosunkowo stabilna, choć obserwuje się stopniowy wzrost liczby wniosków wśród seniorów po 75. roku życia oraz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

W podziale na grupy:

Seniorzy po 75. roku życia : ok. 60% wszystkich świadczeniobiorców

: ok. 60% wszystkich świadczeniobiorców Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności : ok. 30%

: ok. 30% Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: ok. 10%

W 2024 roku według raportu resortu, wypłacono zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę przekraczającą 2 miliardy złotych, wynika ze sprawozdania MRPiPS z wykonania planu finansowego świadczeń rodzinnych za 2024 rok

Jakie są warunki otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wskazują na potrzebę stałej lub długotrwałej opieki. Osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pod warunkiem że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Seniorom po ukończeniu 75 lat, niezależnie od orzeczenia. Wystarczy wiek potwierdzony dokumentem tożsamości.

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w lokalnym ośrodku pomocy społecznej.

Kto nie może otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego?

Nie można otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego, jeżeli:

Osoba pobiera dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub KRUS – nie można łączyć tych świadczeń.

– nie można łączyć tych świadczeń. Osoba przebywa w instytucji zapewniającej całodobową opiekę , której koszty pokrywa w całości budżet państwa lub samorząd.

, której koszty pokrywa w całości budżet państwa lub samorząd. Osoba pobiera świadczenie z zagranicznego systemu opieki społecznej, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE.

Podsumowanie

Zasiłek pielęgnacyjny to ważne świadczenie socjalne wypłacane przez gminy osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. W 2025 roku wynosi on nadal 215,84 zł miesięcznie i przysługuje m.in. seniorom po 75. roku życia, osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom z niepełnosprawnością. Choć wysokość świadczenia od lat pozostaje bez zmian, korzysta z niego blisko milion osób w Polsce.

Dla wielu rodzin i opiekunów to nie tylko forma wsparcia finansowego, ale także dowód na formalne uznanie potrzeby opieki przez instytucje państwowe.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

W 2025 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 listopada 2019 roku i nie została zwaloryzowana.

Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu?

Tak. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu ani sytuacji majątkowej osoby ubiegającej się o zasiłek.

Czy trzeba mieć orzeczenie, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Tak, w większości przypadków. Wyjątkiem są osoby po 75. roku życia, które nie muszą przedstawiać orzeczenia – wystarczy dowód osobisty.

Czy można łączyć zasiłek pielęgnacyjny z dodatkiem pielęgnacyjnym z ZUS?

Nie. Można pobierać tylko jedno z tych świadczeń – zasiłek pielęgnacyjny lub dodatek pielęgnacyjny.

Jak długo wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Bezterminowo , jeśli osoba ukończyła 75 lat lub ma orzeczenie bezterminowe.

, jeśli osoba ukończyła 75 lat lub ma orzeczenie bezterminowe. Na czas określony, zgodnie z ważnością orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek należy złożyć w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Można to zrobić także online przez empatia.mpips.gov.pl lub ePUAP.

Czy świadczenie podlega opodatkowaniu?

Nie. Zasiłek pielęgnacyjny jest zwolniony z podatku dochodowego i nie trzeba go wykazywać w PIT.

Czy osoba pracująca może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Tak. Zatrudnienie nie wyklucza prawa do świadczenia, jeśli spełnione są warunki dotyczące wieku lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej