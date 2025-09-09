Ponad 3 tysiące zł miesięcznie dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Wystarczy ten dokument

Dokładnie 3287 zł miesięcznie, tyle wynosi teraz świadczenie pielęgnacyjne przysługujące tym, którzy opiekują się bliskimi z niepełnosprawnością. Novum, jakie pojawiło się w przepisach, pozwala na łączenie świadczenia z pracą zarobkową. Jak uzyskać to finansowe wsparcie na nowych zasadach?

Świadczenie pielęgnacyjne a praca zawodowa. Nowe zasady

To efekt zmian, które obowiązują od początku 2024 roku. Świadczenie pielęgnacyjne, wynoszące obecnie 3287 zł miesięcznie, można dziś pobierać bez rezygnacji z pracy zarobkowej. To prawdziwa rewolucja dla rodzin, które dotąd musiały wybierać: praca albo wsparcie finansowe. Teraz da się pogodzić jedno z drugim. Co ważne, dochód nie ma znaczenia. Nawet jeśli ktoś pobiera emeryturę czy rentę, może ubiegać się o wypłaty.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Na pieniądze mogą liczyć sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Żeby otrzymać świadczenie, konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności i potwierdzenie, że dziecko wymaga stałej lub długotrwałej opieki, a także pomocy innej osoby w codziennym funkcjonowaniu, leczeniu, rehabilitacji i edukacji.

Szerokie grono uprawnionych opiekunów

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom – matce lub ojcu – ale także tym, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, czyli na przykład dziadkom czy rodzeństwu. Na liście uprawnionych są także faktyczni opiekunowie, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Przepisy nie zamykają więc drogi tym, którzy sprawują opiekę w różnych formach.

Wyższe kwoty przy większej liczbie podopiecznych

Wysokość świadczenia rośnie wraz z liczbą podopiecznych. W przypadku opieki nad dwojgiem dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, miesięczna wypłata wynosi ponad 6,5 tysiąca złotych. Każde kolejne dziecko oznacza wzrost kwoty o ponad 3 tysiące zł. Co istotne – świadczenie wypłacane jest co miesiąc, zawsze piętnastego dnia miesiąca. Dla wielu rodzin to stały i realny zastrzyk gotówki, pozwalający przetrwać w trudnych warunkach.

Świadczenie pielęgnacyjne? Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać w urzędzie miasta lub gminy. Można to zrobić tradycyjnie, na papierowym formularzu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.Wystarczy profil zaufany i kilka minut wolnego czasu, by uruchomić całą procedurę.