W tym roku katolicy powinni uczestniczyć we mszy świętej zarówno 1 jak i 2 listopada

1 i 2 listopada przypadają w tym roku w weekend. W związku z tym katolicy mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Dlaczego?

1 listopada przypada w sobotę

Kościół katolicki 1 listopada dziękuje Bogu za wszystkich świętych wyniesionych na ołtarze, jak i tych, którzy osiągnęli zbawienie, a nie zostali beatyfikowani. Wierni przypominają sobie o własnym powołaniu do świętości.

Jest to jedno z pięciu wskazanych przez Konferencję Episkopatu Polski świąt kościelnych (Kodeks prawa kanonicznego wymienia więcej), które wierni w naszym kraju są zobowiązani obchodzić. Oznacza to, że 1 listopada osoby ochrzczone mają obowiązek uczestniczenia w mszy świętej. Mogą to uczynić w świątyni lub na cmentarzach.

Dzień Zaduszny przypada w niedzielę

Z kolei 2 listopada w Kościele katolickim jest Dzień Zaduszny. W tym roku przypada w niedzielę, czyli w dzień, w którym Kościół wspomina zmartwychwstanie Chrystusa. Oznacza to, że każdy wierny ma obowiązek w tym roku także 2 listopada uczestniczyć w mszy.

– Mimo że będzie to niedziela, msze święte odprawia się z formularza za Wszystkich Wiernych Zmarłych, zaś liturgię godzin odmawia się z niedzieli – powiedział PAP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak. Dodał, że tego dnia każdy kapłan może odprawić trzy msze święte według trzech różnych formularzy mszalnych.

– W czasie liturgii odmawia się Credo („Wierzę w Boga”), a także jedną z prefacji (modlitw – PAP) o zmarłych. Nie stosuje się Modlitwy Eucharystycznej IV lub V, a także modlitw eucharystycznych o tajemnicy pojednania – powiedział ks. Gęsiak. Wyjaśnił, że „jeżeli kapłan odprawia trzy msze święte, to drugą – w intencji wszystkich zmarłych, a trzecią w intencji poleconej przez Ojca Świętego”.

Za zmarłych Kościół katolicki szczególnie modli się 2 listopada w dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego poza modlitwą dusze zmarłych można wesprzeć poprzez uczynki miłości, praktykę postu, ofiarowanie w ich intencji codziennego cierpienia, trudności czy choroby. (PAP)