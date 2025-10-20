Wzrost tej emerytury osiągnie w 2026 roku poziom 1174,18 złotych. Rząd zdecydował w sprawie świadczeniobiorców

Emeryci niecierpliwie czekają na marzec by dowiedzieć się o ile wzrosną ich emerytury. Jednak jest już jedna grupa świadczeniobiorców, która wie, ile pieniędzy dostanie w 2026 roku. Na czyje konta będzie trafiało 5116,99 zł brutto?

Emerytura olimpijska to szczególne świadczenie

Polski system emerytalny rządzi się kilkoma stałymi zasadami – powszechny wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat, najniższa emerytura od marca 2025 roku to 1878,91 zł brutto, a w marcu 2026 roku będzie podlegała kolejnej waloryzacji. Jednak obok tych powszechnie obowiązujących zasad jest również szereg reguł szczególnych. Dotyczą one np. świadczeń pomostowych, czyli wcześniejszych emerytur, emerytur nauczycielskich, dla służb mundurowych, czy innych grup zawodowych pracujących w szczególnych warunkach. Funkcjonuje również tzw. emerytura honorowa, czyli świadczenie przysługujące osobom, które ukończyły 100 lat. Wśród tych świadczeń stanowiących wyjątek od reguły jest również emerytura olimpijska. Świadczenie to funkcjonuje od 2000 roku, a pobiera je obecnie 597 osób. W grupie tej znajdują się nie tylko medaliści igrzysk olimpijskich, ale również paraolimpijskich, głuchych, zawodów „Przyjaźń 84” oraz olimpiady szachowej. Świadczenie przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji, na wniosek osoby zainteresowanej. Aby je otrzymać trzeba zdobyć co najmniej jeden medal na zawodach wyszczególnionych przez ustawodawcę, ukończyć 40 lat, posiadać obywatelstwo polskie. Prawa do tej emerytury pozbawia skazanie za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także ukaranie dyscyplinarne za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze większym niż 24 miesiące lub więcej bez względu na jej jednostkowy wymiar.

Wzrost tej emerytury osiągnie w 2026 roku poziom 1174,18 złotych

O jakich zawodach mowa w przepisach? Jak wynika z art. 36 ustawy o sporcie, chodzi o:

igrzyska olimpijskie,

olimpiadę szachową,

Igrzyska Dobrej Woli,

zakwalifikowanych na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84”,

zakwalifikowanych na igrzyska paralimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,

zakwalifikowanych na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Wysokość emerytury olimpijskiej jest ustalana na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej oraz mnożnika kwoty bazowej wynoszącego 1,8. Zgodnie z projektem budżetu na 2026 r. kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej ma wynieść 2842,77 zł. To zaś oznacza, że emerytura olimpijska osiągnie poziom 5116,99 zł brutto. Przypomnijmy, że obecnie (od stycznia 2025 roku) wynosi ona 4967,95 zł brutto miesięcznie, w 2024 roku wynosiła 4203,04 zł, a w 2023 roku 3942,81 zł. Oznacza to, że od 2023 do 2026 roku wzrost będzie wynosił aż 1174,18 zł.

