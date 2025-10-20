REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Jak dobrze sporządzić ugodę?

Jak dobrze sporządzić ugodę?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2025, 10:45
Wojciech Országh
Wojciech Országh
Radca prawny specjalizujący się w prowadzeniu sporów sądowych oraz windykacji należności
ugoda, zawezwanie do próby ugodowej
Jak dobrze sporządzić ugodę?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mediacje, czy negocjacje nieraz doprowadzają do porozumienia między stronami. Wyrazem takiego porozumienia jest zawarcie umowy ugody (sądowej lub pozasądowej – w zależności od stanu zawisłości sporu).

Celem ugody jest uchylenie niepewności lub sporu lub zapewnienie wykonania roszczeń, przy czym warunkiem sine qua non osiągnięcia tych celów jest poczynienie sobie wzajemnie przez strony ustępstw (L. Jantowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, LEX/el. 2025, art. 917). Ugodę można zawrzeć w niemal każdej sprawie cywilnej, pracowniczej, czy gospodarczej. Możliwe jest także zawarcie ugody w sprawie karnej zawisłej wskutek wniesienia do sądu prywatnego aktu oskarżenia.

REKLAMA

REKLAMA

W sytuacji, gdy zawieramy ugodę w wyniku negocjacji lub mediacji pozasądowych, należy pamiętać, że od dokładności jej treści zależeć będzie egzekwowalność takiej ugody, np. możliwość zaopatrzenia ugody w klauzulę wykonalności (ugoda sądowa) lub posłużenie się ugodą, jako dowodem istnienia lub wygaśnięcia określonego zobowiązania. Konstruując ugodę warto pamiętać o niektórych elementach, które obligatoryjnie powinny się w niej znaleźć.

Jaka powinna być forma ugody?

Po pierwsze, dla celów dowodowych, ugoda co do zasady powinna być sporządzona na piśmie. Warto jednak pamiętać, że do ugody zastosowanie znajdą ogólne przepisy o formach czynności prawnych, a więc w niektórych przypadkach konieczne będzie posłużenie się wyższą formą np. podpisem notarialnie poświadczonym (zbycie udziałów w spółce z ograniczoną nieruchomością, obciążenie przedsiębiorstwa użytkowaniem), czy nawet aktem notarialnym (ustanowienie hipoteki, zbycie nieruchomości).

Jak zatytułować ugodę?

Odpowiednie nazwanie ugody nie jest istotne o ile z jej treści wynika zgodny zamiar stron. W obrocie spotkać można się z formami: ugoda, umowa ugody, ugoda pozasądowa, czy porozumienie.

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komparycja ugody

Bardzo istotne dla skuteczności zawarcia ugody będzie prawidłowe określenie stron czynności prawnej. W przypadku osób fizycznych poza imieniem, nazwiskiem i adresem warto wskazać także numer PESEL lub dane innego dokumentu tożsamości (nazwa, numer, organ wydający i data ważności). Dla przedsiębiorców będzie to numer NIP, a także nazwa odpowiedniego rejestru przedsiębiorców i nadany numer. Co do zasady, nie ma potrzeby wskazywania numeru REGON.

W przypadku spółki cywilnej warto pamiętać, że nie ma ona zdolności prawnej, a więc stroną ugody powinni być jej wspólnicy (z oznaczeniem ich danych) ze wskazaniem, że w ugodzie występują oni w ramach wspólnie prowadzonej spółki cywilnej.

Jeżeli strona ugody reprezentowana jest przez pełnomocnika to konieczne jest wskazanie jego danych oraz załączenie do ugody odpowiedniego umocowania. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie nie niższej, niż forma ugody. W przypadku reprezentantów stron, których umocowanie wynika z publicznych rejestrów (np. prokurent lub pełnomocnik ujawniony w CEIDG) warto wyraźnie wskazać z czego wynika jego umocowanie do zawarcia ugody. Obecnie nie ma potrzeby załączania do ugody wydruków z CEIDG lub z KRS.

Jak opisać przedmiot ugody?

Ugoda dotyczy rozwiązania pomiędzy stronami jakiegoś sporu. Warto więc dokładnie określić, jakie roszczenie oraz z jakiego tytułu, czy stosunku prawnego strony chcą objąć swoim porozumieniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ugodą objąć wiele roszczeń np. kilka reklamacji, czy wzajemne roszczenia stron (np. roszczenie o zapłatę kary umownej oraz roszczenie o wynagrodzenie). W praktyce, przedmiot sporu często opisuje się w preambule do ugody.

W dalszej części opisać należy sposób wykonania ugody, tj. co strony postanawiają zrobić w celu całkowitego zakończenia pomiędzy nimi sporu. Opisując sposób wykonania ugody należy pamiętać, że ewentualne roszczenie mogące wynikać z ugody powinno nadawać się do egzekucji lub do dochodzenia w postępowaniu sądowym. Z treści ugody powinna jasno wynikać dyspozycja do określonego zachowania się drugiej strony, np. „strona zapłaci X zł w terminie Y”, „strona wyda produkt X w terminie Y”. W przypadku niedokładnego opisania dyspozycji ugody, może się okazać, że w razie jej niezrealizowania przez drugą stronę, ewentualne dochodzenie jej wykonania może być znacznie utrudnione.

Podsumowanie

Alternatywne metody rozwiązywania sporów, jak mediacje i negocjacje to oszczędność czasu i pieniędzy oraz większa kontrola nad wynikiem sprawy. Ugoda zapewnia większą poufność oraz chroni przyszłą relacje stron, ponieważ zawierając ugodę obie strony wygrywają. Ugoda, jako forma umowy cywilnoprawnej nie jest formą skomplikowaną, jednakże wymaga zachowania staranności oraz spełnienia wszystkich wymogów formalnych, jakie przepisy prawa wiążą z zawarciem umowy. Tym samym, decydując się na konstruowanie ugody warto posłużyć się wsparciem radcy prawnego doświadczonego w konstruowaniu umów oraz w zawieraniu ugód. Taka przezorność pozwoli lepiej zabezpieczyć swoje interesy na wypadek nielojalności drugiej strony.

Powiązane
Kiedy i dlaczego warto jest rozważyć zawarcie ugody pozasądowej?
Kiedy i dlaczego warto jest rozważyć zawarcie ugody pozasądowej?
Koszty uzyskania przychodu w praktyce – co fiskus akceptuje, a co odrzuca?
Koszty uzyskania przychodu w praktyce – co fiskus akceptuje, a co odrzuca?
Były kredytobiorca chce pozwać bank. Co na to przepisy?
Były kredytobiorca chce pozwać bank. Co na to przepisy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy kobiety bez dzieci będą pracować do 65 lat? Petycja w Kancelarii Prezydenta
20 paź 2025

Nie masz dzieci? Według autora nowej petycji to powód, byś pracowała dłużej. Dokument trafił na biurko prezydenta i błyskawicznie podzielił opinię publiczną. Petycja, złożona anonimowo w Kancelarii Prezydenta, zakłada, że kobiety bez dzieci powinny przechodzić na emeryturę dopiero w wieku 65 lat tak jak mężczyźni. Pomysł wywołał falę komentarzy, od oskarżeń o dyskryminację po głosy poparcia za równością w systemie emerytalnym.
Jak dobrze sporządzić ugodę?
20 paź 2025

Mediacje, czy negocjacje nieraz doprowadzają do porozumienia między stronami. Wyrazem takiego porozumienia jest zawarcie umowy ugody (sądowej lub pozasądowej – w zależności od stanu zawisłości sporu).
Wzrost tej emerytury osiągnie w 2026 roku poziom 1174,18 złotych. Rząd zdecydował w sprawie świadczeniobiorców
20 paź 2025

Emeryci niecierpliwie czekają na marzec by dowiedzieć się o ile wzrosną ich emerytury. Jednak jest już jedna grupa świadczeniobiorców, która wie, ile pieniędzy dostanie w 2026 roku. Na czyje konta będzie trafiało 5116,99 zł brutto?
Amnestia dla wszystkich gmin w Polsce za niewydanie decyzji o warunkach zabudowy i… katastrofa dla właścicieli nieruchomości, którzy mogą zapomnieć o budowie domu na swojej działce. Nie uratują się już przed planami ogólnymi
20 paź 2025

Wstrzymanie do dnia 31 grudnia 2026 r. możliwości ukarania wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (czyli wprowadzenie swego rodzaju „amnestii” dla gmin za nieterminowe wydawanie decyzji WZ) jest przedmiotem poselskiego projektu ustawy, który w dniu 30 września 2025 r. został złożony w Sejmie i który ma swoich zwolenników w aż czterech ugrupowaniach politycznych, a z całą pewnością – nie jest korzystny dla właścicieli nieruchomości, którzy obawiając się konsekwencji rychłego uchwalenia przez gminy planów ogólnych, starają się jak najszybciej „zabezpieczyć” swoje nieruchomości w bezterminowe WZ-ki. Jeżeli im się to nie uda – już niebawem, budowa domu na własnej działce, może okazać się niemożliwa.

REKLAMA

Przełom w podatkach - wreszcie coś dla podatników: zapadła uchwała NSA, która zmienia wszystko. Będzie można wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją
20 paź 2025

Przełom w podatkach: zapadła uchwała NSA, która zmienia wszystko, bo będzie można wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 października 2025 roku potwierdziła, że przesłanką wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną na wniosek strony mogą być okoliczności lub dowody, które były znane stronie w toku postępowania, lecz nie zostały przez nią powołane, o ile nie były one znane organowi prowadzącemu postępowanie. Uchwała sędziów NSA rozstrzyga dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie i ustala wykładnię literalną przepisu. Co zatem z postępowaniami, czy będzie fala wznowień?
Od 240 zł do 960 zł za pomoc radcy prawnego z urzędu od 1 stycznia 2026 r. Zmiany dotyczą tej grupy spraw
19 paź 2025

Radca prawny z urzędu po 1 stycznia 2026 r. weźmie za sprawy z zakresu prawa rodzinnego od 240 zł do 960 zł. Są nowe stawki kosztów pomocy prawnej. Sprawdź za co, ile zapłacisz w 2026 r.
Bon ciepłowniczy 2025: 500, 1000 albo 1750 zł. Wnioski od 3 listopada
20 paź 2025

Już 3 listopada 2025 r. gminy zaczną przyjmowanie wniosków o bony ciepłownicze za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Drugi nabór wystartuje na początku przyszłego roku. Czym jest bon ciepłowniczy i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać takie wsparcie? Kiedy można spodziewać się wypłaty środków?
Możesz to zrobić na swojej działce do końca lutego 2026 - potem wchodzą ograniczenia
20 paź 2025

Jak doskonale wiemy, prawo własności nie zawsze oznacza dowolność i pełną swobodę działania, nawet na swoim własnym terenie. Przepisy wprowadzają liczne ograniczenia, w których trudno się odnaleźć. Tak jest i w omawianym poniżej przypadku wykonywania specyficznych prac na własnej działce.

REKLAMA

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny: Dlaczego nam to robicie? Komisje orzecznicze uzdrawiają
19 paź 2025

PZON: Przez 10 lat stopień znaczny niepełnosprawności. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenia o znacznym stopniu już nie. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienonym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał znaczny stopień niepełnosprawności, a dziś już tak nie jest (drugi wariant takiej sytuacji to zabranie z orzeczenia pkt 7 i 8). Wczoraj był stopień znaczny niepełnosprawności i świadczenie pielęgnacyjne. Dziś cudowne uzdrowienie i nie ma znacznego stopnia niepełnosprawności.
Czy, gdyby Tato wystąpił po świadczenie wspierające, to czy ja nadal mogłabym otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, jak dotychczas?
19 paź 2025

Założeniem obecnego systemu wspierania osób niepełnosprawnych jest wygaszenie świadczenia pielęgnacyjnego (starego) dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych. Tylko osoby dorosłe mogą otrzymać świadczenie wspierające. Więc osoba niepełnosprawna (dorosła) składając wniosek o świadczenie wspierające "zabiera" np. swojej córce świadczenie pielęgnacyjne (stare). Nowe świadczenie pielęgnacyjne jest tylko dla opiekunów opiekujących się dziećmi do 18. życia (które nie mają prawa do świadczenia wspierającego).

REKLAMA