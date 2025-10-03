Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Ustawa ponownie na biurku Prezydenta

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego, w dniu 8 sierpnia br., projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został następnie wniesiony przez Prezydenta do Sejmu. Świadczenie ma być skierowane do osób z co najmniej dwójką dzieci (również już pełnoletnich – jeżeli będą spełniać określone w ustawie warunki), które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę. Za sprawą Marszałka Sejmu – projekt ustawy, w dniu 5 września br., ponownie trafił na biurko Prezydenta.

rozwiń >

Nowe świadczenie na drugie dziecko (również pełnoletnie), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – Prezydent RP Karol Nawrocki złożył już swój podpis pod projektem ustawy

W dniu 8 sierpnia 2025 r. w Kolbuszowej, w województwie podkarpackim, Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który w poniedziałek 11 sierpnia br. został wniesiony do Sejmu. Projekt ten – według informacji opublikowanej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – zakłada wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

W swoim przemówieniu Prezydent podkreślił, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym. – „Dlatego będę konsekwentnie powtarzał, że polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie polskiego Prezydenta, a zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale też moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego” – mówił.

Na stronie internetowej Sejmu, projekt ten został oznaczony nr RPW/27021/2025 i przewiduje on dodanie do art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – ust. 1aa i 1ab, zgodnie z którymi – w przypadku podatników, którzy w danym roku podatkowym:

wykonywali władzę rodzicielską ,

, pełnili funkcję opiekuna prawnego – jeżeli dzieci z nimi zamieszkiwały,

– jeżeli dzieci z nimi zamieszkiwały, sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą lub

na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą lub wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny – w stosunku do pełnoletnich, ale nadal uczących się dzieci,

w stosunku do co najmniej dwojga dzieci:

małoletnich , czyli takich, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia,

, czyli takich, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, pełnoletnich , które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną jak również

, które lub jak również pełnoletnich do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeżeli nadal się uczą,

– kwota zmniejszająca podatek dochodowy ma wynieść 16 800 zł (zamiast obecnych – 3 600 zł), a od nadwyżki ponad 140 000 zł (zamiast obecnych – 120 000 zł) – 32%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do powyższej liczby dzieci, od której miałoby być uzależnione prawo do nowej preferencji w rozliczeniu podatku dochodowego – nie miałyby jednak podlegać wliczeniu dzieci, które na podstawie orzeczenia sądu zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz te, które pozostają w związku małżeńskim.

Z ulgi nie mieliby również skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym zobowiązani są do zapłaty tzw. daniny solidarnościowej, czyli osoby o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie 1 mln zł.

Z powyższego wynika, że ulga w rozliczeniu podatku – na powyższych warunkach – przysługiwałaby wyłącznie osobom rozliczającym się według skali podatkowej, a już nie przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym.

Nowe świadczenie na drugie dziecko (również pełnoletnie), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – do kogo miałoby trafić wsparcie?

Z nowego świadczenia na drugie dziecko, czyli z zerowego PIT dla rodzin 2+2, którego wprowadzenie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podpisany 8 sierpnia br. przez Prezydenta Karola Nawrockiego i następnie – 11 sierpnia br. – złożony przez niego do Sejmu – miałyby skorzystać (w dużym uproszczeniu; szczegółowe warunki wynikające z projektu, zostały opisane powyżej) rodziny z dwójką i więcej dzieci:

w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli wciąż się uczą i nie osiągają samodzielnych dochodów – do ukończenia przez nie 25 roku życia,

których roczne dochody nie przekraczają 280 tys. zł, czyli na jednego małżonka – 140 tys. zł,

rozliczające się według skali podatkowej.

Kto natomiast nie skorzystałby z zerowego PIT dla rodzin 2+2?

najmniej zarabiające osoby, z dochodami poniżej kwoty wolnej od podatku,

osoby posiadające wyłącznie jedno dziecko,

osoby bezdzietne,

osoby rozliczające woje dochody podatkiem liniowym.

Nowe świadczenie na drugie dziecko (również pełnoletnie), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – ile miałoby wynieść wsparcie i skąd wynika tytułowe „1000 plus miesięcznie”?

Według informacji opublikowanej na stronie internetowej Prezydenta – szacuje się, że dzięki wprowadzeniu powyższej ulgi – „w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie.” Zerowy PIT dla rodzin miałby obowiązywać w pierwszym progu podatkowym, który z obecnie maksymalnych 120 tys. miałby zostać podwyższony do 140 tys. zł.

Przykładowych wyliczeń tego, ile w rzeczywistości – w zależności od osiąganych dochodów – wyniosłoby wsparcie, gdyby rozwiązania zawarte w projekcie Prezydenta zostały wprowadzone – dokonali analitycy z Grant Thornton.1 Z dokonanych przez nich wyliczeń wynika, że największymi beneficjentami zerowego PIT dla rodzin 2+2 byłyby osoby o ponadprzeciętnych dochodach. Jak zwraca uwagę Grant Thornton – taki efekt, byłby zresztą zgody z hasłem głoszonym przez Prezydenta, aby „dać przestrzeń do rozwoju klasy średniej”. Osoby najsłabiej zarabiające, osiągające dochody poniżej kwoty wolnej od podatku, nie osiągnęłyby natomiast żadnej korzyści. A oto konkretne przykłady:

Osoby z minimalnym wynagrodzeniem osiągnęłyby korzyść na poziomie ok. 75 zł na osobę , czyli odpowiednio – 150 zł na rodzinę miesięcznie .

osiągnęłyby korzyść na poziomie , czyli odpowiednio – . Osoby otrzymujące przeciętne wynagrodzenie zaoszczędziłyby na podatku ok. 500 zł na osobę , czyli ok. 1000 zł na rodzinę miesięcznie , pod warunkiem że oboje z rodziców osiągaliby taki dochód.

zaoszczędziłyby na podatku , czyli , pod warunkiem że oboje z rodziców osiągaliby taki dochód. Osoby z wynagrodzeniem 15 tys. zł zyskałyby 1400 zł miesięcznie (czyli 17 tys. rocznie na osobę). Im wyższe dochody, tym wyższa korzyść.

Analitycy podkreślają ponadto, że gdyby kwota wolna wynosiła 140 tys. zł, uwzględniając prawo do zryczałtowanych kosztów oraz odliczenia składek ZUS – podatek pojawiłby się dopiero przy dochodach oscylujących wokół 14 tys. brutto miesięcznie. A zatem – zarabiający poniżej tej kwoty, nie płaciliby go w ogóle. Podwyższenie kwoty wolnej do 140 tys. zł oznaczałoby 90 tys. zł nieopodatkowanych według stawki 12% oraz 20 tys. zł nieopodatkowanych według 32%. Maksymalna korzyść wyniosłaby zatem 17 200 zł.

Nowe świadczenie na drugie dziecko (również pełnoletnie), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – jak swój pomysł na wsparcie polskich rodzin argumentuje Prezydent Karol Nawrocki?

Prezydent Karol Nawrocki, który jest autorem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (nr RPW/27021/2025), który w dniu 11 sierpnia br. – w ramach jego inicjatywy ustawodawczej – został wniesiony do Sejmu i który zakłada obniżenie ciężaru podatku PIT dla rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci (potocznie określane – zerowym PIT dla rodzin 2+2), pomysł wprowadzenia powyższej ulgi argumentuje w następujący sposób:

– „W obliczu rosnących wyzwań demograficznych oraz dynamicznego wzrostu kosztów życia, niezbędne jest tworzenie rozwiązań prawnych, które realnie wspierają polskie rodziny, w szczególności te wychowujące dzieci. Wzmacnianie kondycji finansowej rodzin poprzez odpowiednie dostosowanie przepisów podatkowych jest istotnym elementem polityki prorodzinnej państwa. Ulgowe i preferencyjne rozwiązania w systemie podatkowym stanowią wyraz uznania dla roli rodziców w wychowaniu młodego pokolenia, a jednocześnie pozwalają na lepsze zabezpieczenie potrzeb dzieci i zapewnienie im właściwych warunków rozwoju.

Celem projektowanej ustawy jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych, istotne obniżenie ciężaru podatku PIT dla rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci, a tym samym zwiększenie dochodów rozporządzalnych obywateli, pobudzenie konsumpcji wewnętrznej oraz wzmocnienie bodźców do podejmowania aktywności zawodowej i gospodarczej.

Rozwiązanie to ma na celu:

poprawę sytuacji materialnej rodzin,

przeciwdziałanie kryzysowi demograficznemu,

ograniczenie obciążenia podatkowego dla osób pracujących zawodowo i podejmujących wysiłek urodzenia i wychowania dzieci,

realizację zasady sprawiedliwości społecznej poprzez premiowanie rodzinnych form życia i wspieranie wychowywania dzieci.”

Prezydent przekonuje, że projekt ten stanowi realizację jednego z kluczowych zobowiązań złożonych przez niego polskim rodzinom w trakcie kampanii wyborczej, jest „wyrazem konsekwentnej troski o ich dobra oraz wsparciem w codziennych wyzwaniach”, jak również, że proponowane przez niego rozwiązanie w postaci obniżenia obciążenia podatkowego dla osób, które „podejmują wysiłek wychowania co najmniej dwójki dzieci” ma znacznie głębsze uzasadnienie w obecnym kryzysie demograficznym Polski niż „wielokrotnie droższa dla finansów publicznych alternatywna propozycja bezwarunkowego podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do 60 tys. zł, która według szacunków Ministerstwa Finansów stanowiłaby uszczerbek dla budżetu na poziomie 56 miliardów zł, czyli trzykrotnie większy niż projektowana zmiana.”

Nowe świadczenie na drugie dziecko (również pełnoletnie), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – jakie zdanie, na temat proponowanego przez Prezydenta wsparcia polskich rodzin, mają eksperci?

W ocenie analityków z Grant Thornton – wprowadzenie proponowanej przez Prezydenta Karola Nawrockiego ulgi podatkowej w postaci zerowego PIT dla rodzin 2+2 mogłoby spowodować pogłębienie się polaryzacji społeczeństwa, czyli rozwarstwienia się społeczeństwa w taki sposób, że utworzyłyby się dwa przeciwstawne bieguny społeczne o skrajnie odmiennych poglądach i interesach. „Obecnie mamy już 800+, rodzice mogą korzystać z ulgi prorodzinnej, a ci, którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci, mają także prawo do tzw. ulgi „4 plus”, a więc zwolnienia przychodów u każdego z rodziców do kwoty 85 528 zł.” – podkreślają eksperci, zwracając również uwagę, że koszt takiego programu byłby ogromny. „Ministerstwo Finansów oszacowało, że koszt wprowadzenia takiej ulgi mógłby wynieść nawet 30 mld zł rocznie.”1 Kancelaria Prezydenta wskazała natomiast, że proponowana w projekcie preferencja dla rodziców skutkowałaby spadkiem wpływów budżetowych o zaledwie ok. 13-14 mld zł i dotyczyłaby potencjalnie ponad 2 mln rodzin i ponad 3 mln podatników z dwójką lub większą liczbą dzieci.

Zdaniem analityków – biorąc pod uwagę objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską – wprowadzenie tak kosztownej dla budżetu państwa propozycji obniżenia podatków – jest mało realne do wprowadzenia w najbliższych latach.

Nowe świadczenie na drugie dziecko (również pełnoletnie), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – od kiedy miałoby przysługiwać wsparcie?

Zgodnie z art. 6 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – rodziny 2+2 z nowej preferencji w rozliczeniu podatku dochodowego, miałyby skorzystać po raz pierwszy w ramach rozliczenia przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2026 r., czyli w – 2027 r. Należy jednak mieć na względzie, że nowelizacja zakładająca ww. zmiany – w ramach inicjatywy ustawodawczej nowego Prezydenta Karola Nawrockiego – w dniu 11 sierpnia br. została dopiero wniesiona do Sejmu i pomimo, że ma ona poparcie Prezydenta (jeżeli finalnie trafi do podpisu na jego biurko) – musi przejść przez cały proces legislacyjny. Aktualnie, tj. 12 sierpnia br. projekt został skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego, Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji oraz do konsultacji społecznych, w ramach których, do 11 września br., każdy może zgłosić do niego swoje uwagi, wypełniając ankietę dostępną pod adresem: LINK.

Skąd w budżecie państwa miałyby znaleźć się pieniądze na nowe świadczenie na drugie dziecko (również pełnoletnie), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2?

„Muszą się znaleźć środki finansowe dla polskich rodzin – dzisiaj i zawsze” – podkreślił podczas swojego przemówienia, w dniu 8 sierpnia br., Karol Nawrocki i przekonywał, że finansowanie projektu wprowadzającego zerowy PIT dla rodzin 2+2 będzie możliwe m.in. w związku z uszczelnieniem wpływów do budżetu państwa (zwłaszcza w zakresie podatku VAT i CIT). „Pancerz podatkowy” uszczelniający ww. podatki – według zapowiedzi Prezydenta – również został już przez niego uwzględniony w proponowanej regulacji, która została opublikowana na stronie Sejmu.

– „Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Polsce, bowiem dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali Plan 21, na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin.” – podsumował Prezydent.

Z uzasadnienia projektu ustawy, która w dniu 11 sierpnia br. została złożona przez Prezydenta do Sejmu i która zakłada wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin 2+2, wynika, że źródłem finansowania proponowanych rozwiązań miałyby być zmiany wprowadzone w:

ustawie CIT (czyli – ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), polegające na rozszerzeniu zakresu publikowanych informacji dotyczących największych polskich podatników o szczegółowe informacje dotyczące tych kategorii transakcji kontrolowanych, które powszechnie uznawane są za najczęściej wykorzystywane do tzw. przerzucania dochodów między jurysdykcjami, celem „zapobiegania nieuzasadnionym transferom dochodów z polskich dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych do powiązanych podmiotów zagranicznych” ,

(czyli – ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), polegające na rozszerzeniu zakresu publikowanych informacji dotyczących największych polskich podatników o szczegółowe informacje dotyczące tych kategorii transakcji kontrolowanych, które powszechnie uznawane są za najczęściej wykorzystywane do tzw. przerzucania dochodów między jurysdykcjami, celem , Ordynacji podatkowej (czyli – ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa), polegające na podwyższeniu stawki dodatkowej sankcji pieniężnej z 10 do 20% w szczególności w przypadku doszacowania dochodu do opodatkowania lub zmniejszenia straty w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi jak również

(czyli – ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa), polegające na podwyższeniu stawki dodatkowej sankcji pieniężnej z 10 do 20% w szczególności w przypadku doszacowania dochodu do opodatkowania lub zmniejszenia straty w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi jak również ustawie o KAS, czyli (ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej), polegające na rozszerzeniu zakresu stosowania mechanizmu podzielonej płatności w celu dalszego uszczelniania systemu VAT oraz wprowadzeniu obowiązku corocznego publikowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych raportu dotyczącego wpływów z VAT i efektywności działań KAS.

Zmiany te – w ocenie Prezydenta – miałyby przynieść dodatkowe dochody dla budżetu państwa, w związku ze zwiększeniem transparentność działań dużych przedsiębiorstw w zakresie rozliczeń podatkowych oraz społecznej presji na uczciwe rozliczanie dochodów przez grupy kapitałowe. Zwiększenie dochodów z powyższych tytułów, uwzględniając wzrost gospodarczy i inflację – Kancelaria Prezydenta oszacowała na co najmniej 10 mld zł rocznie. Na kolejne 10 mld rocznie oszacowane zostało natomiast zwiększenie dochodów z tytułu poszerzania mechanizmu podzielonej płatności oraz aktywizacji ministra odpowiedzialnego za finanse publiczne w zarządzaniu zakresem stosowania tego instrumentu. Pozostałe skutki dla budżetu państwa, wynikające z obniżenia podatków, zgodnie z propozycją Prezydenta – miałyby natomiast zostać zrekompensowane poprzez:

zwiększenie wpływów pośrednich z tytułu wzrostu konsumpcji rodzin objętych wprowadzaną preferencją (większe wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT),

a w dłuższy czasookresie: wzrost liczby urodzeń, a w konsekwencji długofalowe wzmocnienie bazy podatkowej.

Nowe świadczenie na drugie dziecko (również pełnoletnie), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – dlaczego projekt ustawy zakładający wprowadzenie ww. wsparcia dla polskich rodzin, wrócił na biurko Prezydenta?

W dniu 5 września 2025 r., podczas konferencji prasowej, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że nadał numery druków pięciu inicjatywom ustawodawczym złożonym przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Zaznaczył jednak równocześnie, że dwie z nich – ze względu na braki formalne – zostały zwrócone do Kancelarii Prezydenta do uzupełnienia. Wśród nich, znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (nr RPW/27021/2025), który przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia na drugie dziecko (również dorosłe), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 oraz podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 tys. zł do wysokości 140 tys. zł.

Marszałek Hołownia zaznaczył, że projekt złożony przez Prezydenta posiada liczne braki dotyczące m.in. tego „jak ta ustawa widzi się z ustawą Prawo o Przedsiębiorcach”, jak również z jego uzasadnienia nie wynika „czy można ten problem rozwiązać innymi środkami”.

– „Zwracam je do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie i kiedy to uzupełnienie przyjdzie, te projekty będą normalnie procedowane, tak jak wszystkie inne projekty, które trafiają do Sejmu. Mam nadzieję, że pan minister [tj. szef KPRP Zbigniew Bogucki] zrobi te uzupełnienia niezwłocznie” – powiedział Marszałek Sejmu.

Drugim z projektów, który został zwrócony do Kancelarii Prezydenta celem jego uzupełnienia, jest projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakładający m.in. że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce (a konkretnie – z tytułu swojej aktywności zawodowej, podlegają w Polsce ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której łączna wysokość wynosi nie mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę) i tylko na dzieci, które realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (czyli zerówkę), obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w ramach polskiego systemu edukacji. Projekt ten (tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, nr RPW/28127/2025), został złożony przez Prezydenta do Sejmu w dniu 25 sierpnia 2025 r., po wcześniejszym (tj. w dniu 5 sierpnia 2025 r.) zawetowaniu rządowej nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Więcej na temat weta Prezydenta dotyczącego nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, można przeczytać w poniższym artykule:

1 Grant Thornton, „PIT Zero. Rodzina na plus” – na czym polega i kto skorzysta z ulgi?”, 11.08.2025 r.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (nr RPW/27021/2025)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)

fot. Mikołaj Bujak/Kancelaria Prezydenta RP