Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Już w 2026 roku wyższe dodatki i nagrody dla pracowników. Kto skorzysta i jak się o nie ubiegać? Potrzebny będzie jeden dokument

Już w 2026 roku wyższe dodatki i nagrody dla pracowników. Kto skorzysta i jak się o nie ubiegać? Potrzebny będzie jeden dokument

02 października 2025, 17:31
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Już w 2026 roku wyższe dodatki i nagrody dla pracowników. Kto skorzysta i jak się o nie ubiegać? Potrzebny będzie jeden dokument
Już w 2026 roku wyższe dodatki i nagrody dla pracowników. Kto skorzysta i jak się o nie ubiegać? Potrzebny będzie jeden dokument
Rok 2026 rozpocznie się korzystnie dla dużej grupy pracowników. Wysokość wypłacanych im dodatków i nagród wzrośnie, mimo niezmienności stanu faktycznego. Jedyne co będą musieli zrobić, to przedłożyć odpowiednie zaświadczenie.

Już w 2026 roku wyższe dodatki i nagrody dla pracowników

To już niemal pewne, że w 2026 roku wielu pracowników będzie mogło liczyć na wyższe nagrody i dodatki do wynagrodzenia. Dlaczego jest to „niemal” pewne? Bo przepisy, od których będzie to zależało zostały już uchwalone, ale czekają jeszcze na podpis Prezydenta i publikację. Biorąc pod uwagę fakt, że nie budziły one większych kontrowersji, należy się jednak spodziewać, że już niedługo ścieżka legislacyjna się zakończy i będziemy mogli napisać, że te korzyści są już pewne.
Co przewiduje nowelizacja? Chodzi o komentowane już od dawna zmiany w sposobie naliczania stażu pracy. Poprawią one sytuację osób, które na przestrzeni lat zdobywały doświadczenie zawodowe świadcząc pracę nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również w ramach umów cywilnoprawnych, w ramach świadczenia pracy zagranicą i prowadzonej działalności gospodarczej. Znaczenie będzie miała również współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Do końca 2025 roku żaden z tych okresów nie jest zaliczany do ogólnego stażu pracy, co stawia te osoby w znacznie gorszej sytuacji, gdy chodzi o wysokość dodatku stażowego, wysokość nagrody jubileuszowej, czy wymiar urlopu wypoczynkowego, mimo że w praktyce dysponują one często dużym doświadczeniem zawodowym.

Kto skorzysta i jak się o nie ubiegać

Na wprowadzanych zmianach skorzystają głównie pracownicy sfery budżetowej, bo to w ich przypadku szereg dodatków i nagrody są najczęściej składnikami wynagrodzenia. Jednak jeśli chodzi o wymiar urlopu wypoczynkowego, to tę zmianę odczuje ogół zatrudnionych, bez względu na to, czy świadczą pracę w sektorze prywatnym, czy w sferze budżetowej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że uchwalone przepisy w odniesieniu do pracodawców sektora publicznego wejdą w życie już 1 stycznia 2026 r., a dla sektora prywatnego dopiero pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy.
Co istotne, zaliczeniu do stażu pracy będą podlegały wszystkie udowodnione okresy, a nie tylko okresy przypadające po wejściu w życie ustawy. Udowodnić je będzie można przy użyciu odpowiedniego zaświadczenia uzyskanego z ZUS. Jeśli nie będzie to możliwe (np. w przypadku aktywności zawodowej prowadzonej zagranicą), to ciężar udowodnienia tego w inny sposób będzie obciążał pracownika.
Wszystko to oznacza, że już niedługo wielu pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych będzie mogło liczyć na korzyści finansowe – czy to w zakresie wysokości dodatku stażowego, czy nagrody jubileuszowej. Dla przykładu, pracownicy samorządowi otrzymują dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
1) po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4) po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego;
6) po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Już w 2026 roku wyższe dodatki i nagrody dla pracowników. Kto skorzysta i jak się o nie ubiegać? Potrzebny będzie jeden dokument
02 paź 2025

Rok 2026 rozpocznie się korzystnie dla dużej grupy pracowników. Wysokość wypłacanych im dodatków i nagród wzrośnie, mimo niezmienności stanu faktycznego. Jedyne co będą musieli zrobić, to przedłożyć odpowiednie zaświadczenie.
