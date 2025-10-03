REKLAMA

Szkoły w Polsce zamknięte w Dzień Nauczyciela, 14 października 2025 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?

Szkoły w Polsce zamknięte w Dzień Nauczyciela, 14 października 2025 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?

03 października 2025, 09:46
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
opieka nad dzieckiem, szkoła, Dzień Nauczyciela, rodzice, dzieci, wynagrodzenia
Szkoły w Polsce zamknięte w Dzień Nauczyciela, 14 października 2025 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?
Shutterstock

W dniu 14 października każdego roku, w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Czy w tym dniu szkoły mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.

Dzień Nauczyciela (czyli 14 października 2025 r.), to dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla dzieci, ale czy jest to również dzień wolny od pracy dla nauczycieli?

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – 14 października każdego roku (w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, który potocznie zwany jest Dniem Nauczyciela. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty i dzień wolny od zajęć lekcyjnych, ale nie dzień wolny od pracy dla pracowników oświaty. Tym bardziej więc – nie jest to również dzień wolny od pracy dla rodziców uczniów. 

Wracając jednak do nauczycieli – w dniu 14 października każdego roku, zwolnieni są oni wyłącznie od prowadzenia zajęć lekcyjnych. Owe zajęcia lekcyjne, nie doczekały się co prawda swojej definicji ustawowej, ale zwyczajowo przyjmuje się, że są to zajęcia wynikające z planu lekcji (zwanego również niekiedy tygodniowym rozkładem zajęć)/programu nauczania lub po prostu – zajęcia dydaktyczne. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – poza zajęciami dydaktycznymi, w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany jest jednak również realizować m.in.:

  • zajęcia wychowawcze i opiekuńcze z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, jak również 
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów

Zwolnienie nauczycieli z obowiązku prowadzenia zajęć lekcyjnych w dniu 14 października, pozostaje zatem bez związku z ich czasem pracy. Dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli są – w myśl art. 1519 par. 1 kodeksu pracy – niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.  Przepisy te, zawiera ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy, w myśl której – dniami wolnymi od pracy są:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia oraz
  • niedziele.

Lex specialis w stosunku do powyższych przepisów stanowi art. 42c ust. 2 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym – w szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co najmniej raz na dwa tygodnie z dwóch kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Nie dotyczy to jednak nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego.

Żadna z powyższych regulacji nie wskazuje jednak, że 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) jest dla nauczycieli dniem wolnym od pracy. A zatem – nie jest. 

W Dzień Nauczyciela (czyli 14 października 2025 r.) szkoła nie może być zamknięta – ma obowiązek zapewnić uczniom opiekę

To, że w Dzień Nauczyciela nie odbywają się zajęcia lekcyjne, nie oznacza więc wcale, że nauczyciele nie muszą przyjść do pracy, a szkoła nie musi zapewnić uczniom opieki. W tym dniu, zazwyczaj odbywają się apele i im podobne uroczystości, związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, a w pozostałym czasie – uczniowie powinni mieć zapewnioną opiekę, choćby w postaci możliwości przebywania na świetlicy szkolnej. Niezgodną z prawem praktyką niektórych szkół jest całkowite zamykanie w tym dniu placówek. Zgodnie z par. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i ponadto – ma obowiązek poinformować rodziców o możliwości udziału uczniów w takich zajęciach. Przepis par. 6 ww. rozporządzenia odnosi się, co prawda, do dni, które zostały ustalone jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych decyzją dyrektora szkoły, po zasięgnięciu przez niego opinii rady szkoły, a gdy rada ta nie została powołana – rady pedagogicznej oraz rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły. Przez analogię – powinien on jednak być stosowany również do dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (in. zajęć lekcyjnych) ustalonego na mocy ustawy, jakim jest właśnie Dzień Nauczyciela, przypadających na 14 października każdego roku. 

Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej wyrażone w odpowiedzi na interpelację poselską nr 205281:

„Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć lekcyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Uczniowie nie mają tego dnia lekcji, ale nie jest to dla nich dzień wolny od obecności w szkole. Szkoła w tym dniu jest zobowiązana prowadzić zajęcia opiekuńcze (w godzinach ustalonych w szkole) lub zajęcia innego rodzaju, na przykład związane z odbywającymi się z tej okazji uroczystościami szkolnymi. (…) W dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych każdy uczeń ma prawo korzystać z różnych form zajęć organizowanych w tym dniu w szkole. Opieką powinni być objęci wszyscy uczniowie, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły, a nie tylko uczniowie, których wcześniej zgłoszą rodzice lub którzy wcześniej złożą taką deklarację. Zasady organizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz ich wymiar zależy od potrzeb uczniów oraz organizacji pracy szkoły w tym dniu. Czas, w którym szkoła organizuje zajęcia dla uczniów, powinien wynikać np. z konieczności sprawowania opieki nad uczniami, których rodzice pracują, bądź też z możliwości dojazdu uczniów środkami komunikacji publicznej lub organizowanej przez organ prowadzący. Decyzja, czy w tym dniu wszyscy nauczyciele organizują w szkole zajęcia opiekuńcze lub w inny sposób wykonują swoje zadania, należy do dyrektora szkoły.”

Czy jeżeli szkoła jednak jest zamknięta w Dzień Nauczyciela (czyli 14 października 2025 r.) – rodzicom przysługuje zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub zasiłku opiekuńczego?

Zdarza się, że pomimo, iż zamknięcie szkoły w Dzień Nauczyciela i niezapewnienie w tym czasie opieki nad uczniami, jest niezgodne z prawem – niekiedy dochodzi do takiej praktyki. Czy wówczas, pracujący rodzice, mogą liczyć na zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub zasiłku opiekuńczego? 

W ustawie z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (a konkretniej w jej art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a), zostało przewidziane prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia przez nie 8 lat, m.in. w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek ten, przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy – za pełne miesiące kalendarzowe podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Można go przy tym otrzymać łącznie za nie więcej niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Więcej na temat zasiłku opiekuńczego przysługującego w przypadku zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, można przeczytać w poniższym artykule:

Zobacz również:

Czy zamknięcie szkoły w Dzień Edukacji Narodowej, można jednak uznać za nieprzewidziane, co uprawniałoby rodziców do otrzymania zasiłku opiekuńczego na dziecko w wieku do ukończenia przez nie 8 roku życia? Może być to kwestia sporna. Z jednej bowiem strony – tak, ponieważ rodzic znający przepis art. 74 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym, w tym dniu, nie odbywają się jedynie zajęcia lekcyjne, a szkoła powinna normalnie „pracować” i zapewniać uczniom opiekę – miał prawo się tego nie spodziewać. Z drugiej jednak – jeżeli dyrektor placówki poinformował o tym rodziców z jakimś wyprzedzeniem – ciężko będzie mówić o „nieprzewidzianym” zamknięciu placówki. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższegoi praktyką ZUSo nieprzewidzianym zamknięciu szkoły, można powiedzieć, jeżeli rodzic został o nim powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem jej zamknięcia. Wszystko zależy więc od okoliczności konkretnego przypadku, jednak – rodzice świadomi swoich praw (zwłaszcza jeżeli zostali „zawczasu”, tj. z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, powiadomieni przez szkołę o planie jej zamknięcia w Dzień Nauczyciela) – powinni raczej domagać się od szkoły zorganizowania, w tym dniu, opieki nad dzieckiem, aniżeli – domagać się od pracodawcy zwolnienia od pracy, a od ZUS-u wypłaty, za ten dzień, zasiłku opiekuńczego. Chyba, że – w takiej sytuacji (tj. zamknięcia szkoły w Dzień Nauczyciela) – rodzice nie zostaliby powiadomieni przez szkołę o jej planowanym zamknięciu ze wspomnianym, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a decyzja dyrektora placówki o nieorganizowaniu w tym dniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci byłaby bardziej „spontaniczna”. Wówczas – „z powodzeniem” mogą oni domagać się zwolnienia od pracy w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, za czas którego przysługiwać im będzie zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli natomiast dojdzie do zamknięcia szkoły w Dzień Nauczyciela, o czym rodzice zostali powiadomieni z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (w związku z czym nie będą oni mogli skorzystać ze zwolnienia od pracy w celu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem z zachowaniem prawa do zasiłku), a dyrektor nie zorganizuje na ten dzień zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci – jest jeszcze jedno rozwiązanie dla pracujących rodziców na ten dzień: możliwość skorzystania z tzw. dwóch dni opieki na dziecko w wieku do lat 14 (w tym przypadku oczywiście – z jednego dnia), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które przysługują rodzicom w każdym roku kalendarzowym, na podstawie art. 188 kodeksu pracy. 

Co istotne, zwolnienie to przysługuje łącznie:

  • na wszystkie dzieci w wieku do lat 14 w rodzinie – czyli, jeżeli w rodzinie jest np. troje dzieci w tym wieku – rodzicom nadal będą przysługiwały tylko 2, a nie 6 dni zwolnienia w danym roku oraz
  • obojgu rodzicom i to bez względu na liczbę pracodawców, u których są zatrudnieni – czyli, w zakresie wykorzystanym przez matkę dziecka (w ramach jej wszystkich stosunków pracy w danym roku kalendarzowym), nie będzie mógł już skorzystać ze zwolnienia ojciec i odwrotnie. 

W celu skorzystania ze zwolnienia – pracownik powinien złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie zwolnienia. Jako, iż zwolnienie to może zostać udzielone w częściach (w trybie dniowym lub godzinowym) – w pierwszym wniosku w danym roku kalendarzowym (o ile oczywiście pracownik chce to zwolnienie podzielić) – decyduje on w jakim z ww. trybów będzie korzystał ze zwolnienia. Wniosku o udzielenie tego zwolnienia od pracy nie trzeba uzasadniać, a pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Przepisy nie określają również w jakim terminie pracownik powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie zwolnienia. Biorąc jednak pod uwagę interes pracodawcy – należy przyjąć, że powinien to uczynić z możliwie jak największym wyprzedzeniem.

1 Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 3 marca 2011 r. na interpelację nr 20528 w sprawie organizacji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1979 r., sygn. akt II UZP 4/79

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 986 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277)
  • Ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)
  • Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 501)
Tych opłat (wbrew powszechnej praktyce) szkoły i przedszkola nie mogą pobierać od rodziców w roku szkolnym 2025/2026. Ważna informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków, rozpoczynających rok szkolny
Tych opłat (wbrew powszechnej praktyce) szkoły i przedszkola nie mogą pobierać od rodziców w roku szkolnym 2025/2026. Ważna informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków, rozpoczynających rok szkolny
Rewolucja w L4: w czasie zwolnienia lekarskiego będzie można pobierać jednocześnie 100% zasiłku chorobowego i 100% wynagrodzenia. Rząd liberalizuje przepisy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby
Rewolucja w L4: w czasie zwolnienia lekarskiego będzie można pobierać jednocześnie 100% zasiłku chorobowego i 100% wynagrodzenia. Rząd liberalizuje przepisy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby
W tym roku, zmiana czasu letniego na zimowy, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i jak wpłynie to na wynagrodzenie osób, które pracują w noc zmiany czasu? [czas zimowy 2025]
W tym roku, zmiana czasu letniego na zimowy, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i jak wpłynie to na wynagrodzenie osób, które pracują w noc zmiany czasu? [czas zimowy 2025]
Źródło: INFOR
Łańcuchy zerwane a psy wolne? Sejm przyjął "ustawę łańcuchową"
03 paź 2025

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 608 w brzmieniu nadanym w druku 1662). Zmiana została przyjęta 26 września 2025 roku na podstawie projektu poselskiego, tzw. "ustawa łańcuchowa" i ma na celu podniesienie standardów opieki nad zwierzętami domowymi oraz eliminację praktyk szkodliwych dla dobrostanu psów. Zmieni się nie tylko kwestia łańcuchów ale i minimalnej wielkości kojców.
Polski rynek kryptowalut zawisł w próżni regulacyjnej. Politycy wciąż nie mogą dojść do porozumienia
03 paź 2025

Znamy deklaracje polityków w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Są to dość zróżnicowane stanowiska, a jednocześnie część dużych ugrupowań parlamentarnych nie zabiera głosu w tym temacie. Do tego wśród ekspertów nie brakuje obaw, że sporo posłów wciąż bazuje na stereotypach, zamiast na realnych danych. A takie podejście to zdecydowanie zła wiadomość dla Polski. Z kolei KNF jest wskazywana jako instytucja, która finalnie powinna nadzorować rynek aktywów cyfrowych. Jednak jest też pomysł powołania specjalnej rady ds. kryptowalut. Utworzyliby ją przedstawiciele KNF, NBP, rządu i branży. Eksperci mówią też, że powyższe wygląda jak polityczny ping-pong, a czas ucieka.
Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Ta grupa emerytów nie zapłaci za telewizje
03 paź 2025

Obowiązek opłacania abonamentu RTV to jeden z najbardziej kontrowersyjnych wydatków. W 2025 roku kluczowe dla emerytów i rencistów jest kryterium dochodowe. Wyjaśniamy, ile musi wynosić emerytura brutto, aby legalnie przestać płacić. Sprawdź, jak nowa kwota 4090,86 zł wpływa na Twoje finanse oraz jakich formalności musisz dopełnić, aby ZUS i Poczta Polska uznały Twoje zwolnienie.
Już w 2026 roku wyższe dodatki i nagrody dla pracowników. Kto skorzysta i jak się o nie ubiegać? Potrzebny będzie jeden dokument
02 paź 2025

Rok 2026 rozpocznie się korzystnie dla dużej grupy pracowników. Wysokość wypłacanych im dodatków i nagród wzrośnie, mimo niezmienności stanu faktycznego. Jedyne co będą musieli zrobić, to przedłożyć odpowiednie zaświadczenie.

Organ podatkowy sprawdzi, co masz ma w budynku. Podatnicy są zdziwieni, że muszą płacić podatek od tych urządzeń, ale przepisy mówią jasno
02 paź 2025

Po wprowadzeniu do 1 stycznia 2025 r. zmian w obowiązujących przepisach podatnicy są zdezorientowani. Często nie wiedzą od czego mają zapłacić podatek, a od czego nie. Interpretacji zwykle dokonują na swoją korzyść, a to może okazać się zwodnicze.
Prawnicy ostrzegają przed cesjami. Sprzedaż wierzytelności frankowej nie bardzo się opłaca: frankowicze mogą na tym stracić nawet 90% wartości roszczenia
02 paź 2025

Aż 50-70%, a czasem nawet 85-90%, wartości roszczenia można stracić, sprzedając wierzytelność frankową. Oznacza to, że w przypadku wygranej kredytobiorca odzyskuje np. o 50-100 tys. zł mniej, niż gdyby złożył pozew. Traci też kontrolę nad sprawą, choć i tak musi pojawić się w sądzie. A nabywca wierzytelności zupełnie nie chroni jego interesów, np. przed pozwaniem przez bank o zwrot kapitału. Prawnicy ostrzegają frankowiczów przed pułapkami, jakie może zawierać to rozwiązanie. Jeśli już ktoś się na nie decyduje, to powinien precyzyjnie określić odpowiedzialność nabywcy roszczeń w umowie i wyraźnie zaznaczyć, kto i w jaki sposób rozlicza się z bankiem.
Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk bez szans na rządzenie?
02 paź 2025

Najnowsze badanie opinii publicznej, przygotowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, rzuca nowe światło na układ sił na polskiej scenie politycznej. Wyniki sondażu, opublikowane w czwartek, pokazują, że choć Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, to różnica względem Prawa i Sprawiedliwości jest niewielka i – zdaniem komentatorów – nie daje Donaldowi Tuskowi gwarancji na samodzielne rządzenie po wyborach.
Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? UOKiK zajmuje się sprawą seniora i podmiotu medycznego
02 paź 2025

Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? W ostatnim czasie obywatel zgłosił zastrzeżenia wobec warunku umownego stosowanego przez prywatnego przedsiębiorcę medycznego, który przyznaje mu prawo do rozwiązania umowy z konsumentem bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu osiągnięcia przez konsumenta 70. roku życia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie zbadania wzorców umownych tego podmiotu w zakresie stosowania takiego postanowienia umownego. Takie postanowienie może mieć charakter dyskryminujący i stawiać konsumentów-seniorów w mniej korzystnej sytuacji prawnej i faktycznej, co jest niezgodne z zasadami równego traktowania oraz dobrymi obyczajami rynku usług zdrowotnych.

Szkoły w Polsce zamknięte w Dzień Nauczyciela, 14 października 2025 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?
03 paź 2025

W dniu 14 października każdego roku, w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Czy w tym dniu szkoły mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.
Większość ze świadczeniem 900 zł. Tylko w Warszawie 1800 zł. Kontrowersje z mnożnikiem
02 paź 2025

Policjanci w całej Polsce gorączkowo ściągają z Internetu projekt rozporządzenia o wysokości świadczenia mieszkaniowego (upubliczniony przez MSWiA). I są rozczarowani. Bo większa część z nich otrzyma świadczenie w kwocie 900 zł - 1000 zł (każdego miesiąca). Świadczenie w w maksymalnej wysokości 1800 zł przeznaczone jest tylko dla policjantów służących w Warszawie. Nawet takie miasta jak Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań oznaczają świadczenie mieszkaniowe w kwocie 1500 zł. Kwoty te zależne są od mnożników określonych w rozporządzeniu. I dla większości policjantów minister MSWiA określił tak mnożniki, aby policjanci otrzymali 900 zł - 1000 zł. Tylko Warszawa ma 1800 zł. Im wyższa cena najmu mieszkania w danym rejonie Polski, tym wyższy mnożnik. Wiadomo, że Warszawa będzie miała najwyższy. Okazało się jednak, że 1800 zł ma TYLKO Warszawa ze wskaźnikiem 6,00 (czyli 6 razy 300 zł = 1800 zł miesięcznie). Nawet policjanci z Gdańska, Wrocławia i Krakowa mają wskaźnik 5,00 (czyli 5 razy 300 zł = 1500 zł miesięcznie).

