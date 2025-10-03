REKLAMA

Koniec z wyrzucaniem do worków na śmieci resztek spożywczych, nabiału i ręczników papierowych. Zmiany w zasadach segregacji odpadów od 29 września 2025 r.

Koniec z wyrzucaniem do worków na śmieci resztek spożywczych, nabiału i ręczników papierowych. Zmiany w zasadach segregacji odpadów od 29 września 2025 r.

03 października 2025, 09:46
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
odpady, śmieci, gmina, nieruchomości, recykling
Koniec z wyrzucaniem do worków na śmieci resztek spożywczych, nabiału i ręczników papierowych. Zmiany w zasadach segregacji odpadów od 29 września 2025 r.
Shutterstock

Rezygnacja z worków na śmieci w przypadku segregacji jednej z frakcji odpadów komunalnych (a konkretnie – bioodpadów kuchennych, takich jak m.in. resztki spożywcze, nabiał i ręczniki papierowe) – to działanie zaradcze podjęte przez kolejne miasto w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2025 został ustalony na poziomie co najmniej 55% wszystkich zebranych odpadów w danym mieście lub gminie. Jedynie zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, pozwoli uniknąć milionowych kar grożących miastu za nieosiąganie wymaganych poziomów recyklingu – alarmują władze Gdyni. Właściciele nieruchomości powinni natomiast być świadomi, że niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów – może skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400 proc.

rozwiń >

Odpady komunalne - czym są oraz jakie są aktualnie obowiązujące zasady ich selektywnego zbierania – segregacji śmieci?

Odpady komunalne – zgodnie z definicją ustawową – stanowią odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – segregacji, czyli selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych w każdej gminie, podlegają co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, jak również – w wyznaczonym przez gminę punkcie selektywnego zbierania odpadów (tzw. PSZOK-u): odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstylne i odzieży, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

Ważne

Co istotne – rada gminy może w tzw. regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wyżej wymienione oraz określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów.

Na każdym właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek selektywnego zbierania odpadów powstałych na terenie jego nieruchomości, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz wymaganiami określonymi przez radę gminy w wydanym przez nią regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a zatem – zbierania odpadów do pojemników lub worków w odpowiednich kolorach. Jaki podział pojemników (lub odpowiednio – worków) służących do zbierania różnego rodzaju odpadów, aktualnie obowiązuje?

Do pojemników / worków w kolorze:

  • niebieskim, oznaczonych napisem „papier” – podlegają zbieraniu odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, czyli – opakowania z papieru, karton, katalogi, ulotki, gazety, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
  • zielonym, oznaczonym napisem „szkło” – podlegają zbieraniu odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, czyli – butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
  • żółtym, oznaczonym napisem „metale i tworzywa sztuczne” – podlegają zbieraniu odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, czyli – plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, aluminiowe i metale kolorowe,
  • brązowym, oznaczonym napisem „bio” – podlegają zbieraniu bioodpady, czyli – to co może ulec biodegradacji, a więc odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, czy skoszona trawa.

Należy również pamiętać, że od początku 2025 r. selektywnej zbiórce podlegają również odpady tekstylne (czyli – tekstylia, odzież i obuwie). Do odpadów tekstylnych nie zostały wydzielone osobne pojemniki / worki w ramach systemu segregacji (ponieważ jest ich zbyt mało), ale na gminie ciąży obowiązek zorganizowania punktów ich zbiórki. Może to być PSZOK lub ustawione przez gminę w tym celu, w wyznaczonych miejscach, pojemniki.

Z kolei od października 2025 roku, trzeba będzie zwrócić uwagę na opakowania po napojach, które zostaną objęte systemem kaucyjnym, tj. na:

  • plastikowe butelki o pojemności do 3 l,
  • metalowe puszki o pojemności do 1 l oraz
  • szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5.

Będą one warte od 50 groszy do 1 złotówki, a informacja o tym będzie każdorazowo widniała na opakowaniu.

Z roku na rok, coraz wyższy poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (czyli tzw. próg recyklingu) wymagany od każdego miasta i gminy w Polsce

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – co roku, począwszy od roku 2021 – każda gmina musi osiągnąć minimalny próg recyklingu (czyli – poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie danej gminy). Na rok 2025 wynosi on 55% wagowo, a na rok 202656% wagowo, co oznacza, że tyle musi wynieść stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do całkowitej masy wytworzonych w danej gminie odpadów komunalnych. Do 2035 r. – wskaźnik ten będzie stopniowo wzrastał, aż do osiągnięcia poziomu 65% wagowo.

Jeżeli gmina nie osiągnie wyznaczonego na dany rok poziomu recyklingu – zostanie obciążona karą pieniężną, która obliczana jest jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu. Przed upływem terminu, w którym ww. kara ma zostać uiszczona – wójt, burmistrz lub prezydent miasta może złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zawieszenie zapłaty ww. kary. Jeżeli WIOŚ przystanie na wniosek gminy – wówczas zobowiązana zostanie ona do podjęcia działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia tej kary, czyli – do poprawy poziomu recyklingu. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary – WIOŚ może ją, w drodze decyzji, umorzyć. W przeciwnym wypadku – będzie ona podlegała uiszczeniu przez gminę wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres od jej zawieszenia, do dnia zapłaty.

Miasta i gminy nie pozostają bezradne wobec nieosiągania wymaganych poziomów recyklingu – mogą podwyższyć właścicielom nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami o nawet 400 proc.

Nieosiągnięcie przez gminę wymaganych, określonych ustawowo poziomów recyklingu wynika najczęściej z niewłaściwego segregowania odpadów przez jej mieszkańców – w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, podmiot odbierający te odpady, przyjmuje je bowiem jako odpady niesegregowane (zmieszane), co niekorzystnie wpływa na sumaryczny stosunek masy odpadów komunalnych poddanych recyklingowi do masy wszystkich odpadów wytworzonych w danej gminie. W takich sytuacjach, gmina nie jest jednak bezradna wobec swoich mieszkańców i w razie niewywiązywania się przez nich z obowiązku segregacji odpadów – na podstawie powiadomienia podmiotu przyjmującego odpady o niewłaściwej segregacji – może wszcząć wobec nich postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, które to może zakończyć się wydaniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta decyzji podwyższającej tę opłatę nawet 4-krotnie, a co najmniej – 2-krotnie (za miesiąc lub miesiące, w których nie wywiązano się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Gmina może zatem podwyższyć opłatę za gospodarowanie odpadami, nawet do 200-400% standardowej stawki, dla nieruchomości, na której odpady nie są właściwie segregowane. To jednak nie jedyne środki zaradcze, jakie może podjąć gmina, celem poprawy wymaganych poziomów recyklingu. Jak zostało już wspomniane powyżej – rada gminy może również (w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) np. wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska. Tak też, w ostatnim czasie, uczyniła jedna z gmin w Polsce.

Ryzyko nieosiągnięcia przez miasto lub gminę wymaganego poziomu recyklingu = nowe wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów dla właścicieli nieruchomości

Kolejnym już miastem w Polsce, która nie osiąga wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, jest miasto Gdynia.

– „Jako miasto w roku 2024 nie osiągnęliśmy wymaganego prawem 45-proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Selektywne zbieranie w nieruchomości papieru, szkła i tworzyw sztucznych, co mieszkańcy Gdyni z powodzeniem robią od ponad 10 lat, jest już niewystarczające. Musimy zwiększać ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny, bo w roku 2025 powinniśmy osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynoszący aż 55%. W kolejnych latach poziomy te będą rosły o 1 proc. rocznie.” – alarmuje wiceprezydent Gdyni, Rafał Geremek.1

Sposobu na zwiększenie ilości odpadów przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu, władze Gdyni upatrzyły się w bioodpadach kuchennych (w szczególności takich jak resztki spożywcze, nabiał i ręczniki papierowe).

– „Wielki potencjał we wzroście poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych jest w odpadach bio-kuchennych. Jest ich dużo, a przy tym cechują się dużą wagą. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców Gdyni do aktywnego włączenia się w kampanię „Segreguję BIO rozumiem” i do wydzielania tej frakcji odpadów. Odpady bio-kuchenne to frakcja organiczna, uwodniona i ciężka, a przede wszystkim może być przetworzona w Ekodolinie na nawozy organiczne. Dlatego ważne, aby wyrzucać je do brązowych pojemników bez opakowań. Wysypmy je luzem do brązowego pojemnika. Woreczek foliowy, w którym je przynieśliśmy, wrzućmy do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne.” – wyjaśnia wiceprezydent i apeluje do mieszkańców o przestrzeganie nowych zasad segregacji tej frakcji odpadów.

Ważne

O zmianie zasad odbioru odpadów komunalnych od 29 września 2025 r., miasto Gdynia informowało swoich mieszkańców m.in. w komunikacie z 25 września br.:

Odpady BIO-kuchenne, czyli w szczególności resztki spożywcze, nabiał czy ręczniki papierowe, wrzucamy do brązowego pojemnika wyłącznie luzem lub w workach kompostowalnych. Ulegną kompostowaniu razem z BIO-kuchennymi i w ten sposób zapewnimy 100% odzysku tej frakcji. Zbieranie jej w foliówkach sprawiało, że nie mogła być kompostowana w instalacji komunalnej Ekodolina.”

To nie wszystko, bo – w Gdyni zmieniają się również zasady odbioru z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych

By zwiększyć poziom osiąganych przez miasto progów recyklingu, a w konsekwencji „uniknąć milionowych kar grożących naszemu miastu za nieosiąganie wymaganych poziomów recyklingu” – władze Gdyni zdecydowały się ponadto na zmianę zasad odbioru odpadów wielkogabarytowych (które stanowią wagowo ok. 7 proc. w całym wolumenie odpadów w Gdyni). Od 29 września br. są one odbierane z nieruchomości wyłącznie po zgłoszeniu mieszkańców (ale w ustalone w harmonogramie dni – aby firma wywozowa przyjechała w danym dniu, konieczne jest uprzednie zgłoszenie przez formularz na stronie dedykowanym serwisie internetowym lub telefonicznie) i każdy rodzaj odpadów tej frakcji odbierany jest z osobna:

„Firmy wywozowe – po zgłoszeniu mieszkańców – będą odbierać osobno drewno, np. płyty meblowe, deski i pozostałe rodzaje odpadów wielkogabarytowych, np. sofy, materace, pufy, dywany etc. Płyty meblowe czy deski zebrane w ten sposób zostaną poddane recyklingowi nawet w 98 proc. Zachęcamy gdynian, aby pamiętali o tym przygotowując odpady wielkogabarytowych. Z jednej strony usprawni realizację usługi, z drugiej – znacząco wpłynie na poprawę osiąganego przez miasto poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.” – informują mieszkańców miasta władze Gdyni.

Od października 2025 r. za odbiór i gospodarowanie odpadami mieszkańcy i właściciele nieruchomości w Gdyni zapłacą więcej

Zmiany w zasadach selektywnego zbierania i odbioru odpadów to nie jedyne zmiany, które od października 2025 r. czekają mieszkańców Gdyni. Kolejną jest bowiem wzrost opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami. O podwyżkach poinformowały władze miasta, wyjaśniając, że wynikają one m.in. z rosnących kosztów zagospodarowania odpadów. Od 1 października br., wywozem odpadów w Gdyni, zajmą się dwie nowe firmy wyłonione w ramach przetargu, tj.:

  1. PRSP Sanipor, która obsłuży następujące dzielnice miasta: Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Leszczynki, Grabówek i Działki Leśne
  2. oraz Remondis, który będzie odbierać odpady na: Karwinach, Dąbrowie, Kamiennej Górze, Wzgórzu św. Maksymiliana, Chwarznie-Wiczlinie, Witominie, Chyloni, Cisowej, Pustkach Cisowskich-Demptowie, Pogórzu, Babich Dołach, Obłużu, Oksywiu oraz w Wielkim Kacku i Śródmieściu.

„Stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi zaoferowane w przetargu są wyższe niż obecnie. Jednak dzięki warunkom, które postawiliśmy firmom wywozowym w przetargu, a także marcowej korekcie zasad odbioru odpadów udało nam się ograniczyć podwyżkę cen dla mieszkańców – poinformowała prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.

Stawki będą wyższe maksymalnie o kilkanaście złotych. Są zależne od wielkości gospodarstwa domowego i kształtują się następująco:

  • gospodarstwo domowe do 45 m2 – 38 zł – o 6 zł więcej niż obecnie,
  • gospodarstwo domowe od 45 do 60 m2 – 69 zł – o 11 zł więcej,
  • gospodarstwo domowe od 60 do 80 m2 – 81 zł – wzrost o 13 zł i odpowiednio
  • gospodarstwo domowe powyżej 80 m2 – 101 zł – wzrost o 16 zł.

Miasto Gdynia może stanowić przykład do naśladowania dla innych miast i gmin w Polsce, które również borykają się z problemem nieosiągania wymaganych poziomów recyklingu

Nie tylko miasto Gdynia, ale również inne miasta i gminy w Polsce, zmagają się z nieosiąganiem (lub zagrożeniem nieosiągania w latach przyszłych) wymaganych, wygórowanych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasta i gminy takie, mogą brać przykład z Gdyni, której władze podejmują środki zaradcze m.in. w postaci wprowadzenia nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania (czyli tzw. segregacji) bioodpadów kuchennych (które polegają na rezygnacji z umieszczania ich w workach na śmieci), co ma pozwolić na ich 100% odzysk, tym samym – poprawiając osiągane przez miasto poziomy recyklingu, a pośrednio – zmniejszając ryzyko podwyższenia mieszkańcom opłat za gospodarowanie odpadami o nawet 400%.

Na wyodrębnienie osobnej frakcji odpadów, jaką są bioodpady kuchenne (od 1 stycznia 2026 r.) zdecydowała się również gmina Nowe Miasto nad Wartą, która ponadto zobowiązała swoich mieszkańców do wyposażenia się, na własny koszt, w specjalne pojemniki na odpady, które będą służyć do selektywnego zbierania tej nowej frakcji. Celem poprawy wymaganych poziomów recyklingu, gmina miejsca Lubaczów (od 1 lipca 2025 r.) wprowadziła natomiast nową frakcję odpadów, jaką jest popiół z palenisk domowych, takich jak kominki czy piece. W celu zbierania powyższej kategorii odpadów, każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego w gminie Lubaczów został zaopatrzony w worki koloru szarego, w których (w ramach opłaty za odpady komunalne) może obecnie oddać podczas odbywającej się zgodnie z harmonogramem zbiórki, popiół, bez konieczności zwiększania ilości odpadów (niesegregowanych) zmieszanych. Ma to przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów niesegregowanych, która z roku na rok, jest w gminie Lubaczów coraz większa.

Więcej na ten temat, można przeczytać w poniższych artykułach:

Zobacz również:

1 Gdynia Moje Miasto, Odbiór odpadów komunalnych: poznaj zmiany w systemie, 25.09.2025 r. (https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/co-nowego,2774/odbior-odpadow-komunalnych-poznaj-zmiany-w-systemie,591196)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 733)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r., poz. 906)
Prawo
Polski rynek kryptowalut zawisł w próżni regulacyjnej. Politycy wciąż nie mogą dojść do porozumienia
03 paź 2025

Znamy deklaracje polityków w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Są to dość zróżnicowane stanowiska, a jednocześnie część dużych ugrupowań parlamentarnych nie zabiera głosu w tym temacie. Do tego wśród ekspertów nie brakuje obaw, że sporo posłów wciąż bazuje na stereotypach, zamiast na realnych danych. A takie podejście to zdecydowanie zła wiadomość dla Polski. Z kolei KNF jest wskazywana jako instytucja, która finalnie powinna nadzorować rynek aktywów cyfrowych. Jednak jest też pomysł powołania specjalnej rady ds. kryptowalut. Utworzyliby ją przedstawiciele KNF, NBP, rządu i branży. Eksperci mówią też, że powyższe wygląda jak polityczny ping-pong, a czas ucieka.
Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Ta grupa emerytów nie zapłaci za telewizje
03 paź 2025

Obowiązek opłacania abonamentu RTV to jeden z najbardziej kontrowersyjnych wydatków. W 2025 roku kluczowe dla emerytów i rencistów jest kryterium dochodowe. Wyjaśniamy, ile musi wynosić emerytura brutto, aby legalnie przestać płacić. Sprawdź, jak nowa kwota 4090,86 zł wpływa na Twoje finanse oraz jakich formalności musisz dopełnić, aby ZUS i Poczta Polska uznały Twoje zwolnienie.
Już w 2026 roku wyższe dodatki i nagrody dla pracowników. Kto skorzysta i jak się o nie ubiegać? Potrzebny będzie jeden dokument
02 paź 2025

Rok 2026 rozpocznie się korzystnie dla dużej grupy pracowników. Wysokość wypłacanych im dodatków i nagród wzrośnie, mimo niezmienności stanu faktycznego. Jedyne co będą musieli zrobić, to przedłożyć odpowiednie zaświadczenie.
Organ podatkowy sprawdzi, co masz ma w budynku. Podatnicy są zdziwieni, że muszą płacić podatek od tych urządzeń, ale przepisy mówią jasno
02 paź 2025

Po wprowadzeniu do 1 stycznia 2025 r. zmian w obowiązujących przepisach podatnicy są zdezorientowani. Często nie wiedzą od czego mają zapłacić podatek, a od czego nie. Interpretacji zwykle dokonują na swoją korzyść, a to może okazać się zwodnicze.

Prawnicy ostrzegają przed cesjami. Sprzedaż wierzytelności frankowej nie bardzo się opłaca: frankowicze mogą na tym stracić nawet 90% wartości roszczenia
02 paź 2025

Aż 50-70%, a czasem nawet 85-90%, wartości roszczenia można stracić, sprzedając wierzytelność frankową. Oznacza to, że w przypadku wygranej kredytobiorca odzyskuje np. o 50-100 tys. zł mniej, niż gdyby złożył pozew. Traci też kontrolę nad sprawą, choć i tak musi pojawić się w sądzie. A nabywca wierzytelności zupełnie nie chroni jego interesów, np. przed pozwaniem przez bank o zwrot kapitału. Prawnicy ostrzegają frankowiczów przed pułapkami, jakie może zawierać to rozwiązanie. Jeśli już ktoś się na nie decyduje, to powinien precyzyjnie określić odpowiedzialność nabywcy roszczeń w umowie i wyraźnie zaznaczyć, kto i w jaki sposób rozlicza się z bankiem.
Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk bez szans na rządzenie?
02 paź 2025

Najnowsze badanie opinii publicznej, przygotowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, rzuca nowe światło na układ sił na polskiej scenie politycznej. Wyniki sondażu, opublikowane w czwartek, pokazują, że choć Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, to różnica względem Prawa i Sprawiedliwości jest niewielka i – zdaniem komentatorów – nie daje Donaldowi Tuskowi gwarancji na samodzielne rządzenie po wyborach.
Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? UOKiK zajmuje się sprawą seniora i podmiotu medycznego
02 paź 2025

Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? W ostatnim czasie obywatel zgłosił zastrzeżenia wobec warunku umownego stosowanego przez prywatnego przedsiębiorcę medycznego, który przyznaje mu prawo do rozwiązania umowy z konsumentem bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu osiągnięcia przez konsumenta 70. roku życia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie zbadania wzorców umownych tego podmiotu w zakresie stosowania takiego postanowienia umownego. Takie postanowienie może mieć charakter dyskryminujący i stawiać konsumentów-seniorów w mniej korzystnej sytuacji prawnej i faktycznej, co jest niezgodne z zasadami równego traktowania oraz dobrymi obyczajami rynku usług zdrowotnych.
Szkoły w Polsce zamknięte w Dzień Nauczyciela, 14 października 2025 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?
02 paź 2025

W dniu 14 października każdego roku, w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Czy w tym dniu szkoły mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.

Większość ze świadczeniem 900 zł. Tylko w Warszawie 1800 zł. Kontrowersje z mnożnikiem
02 paź 2025

Policjanci w całej Polsce gorączkowo ściągają z Internetu projekt rozporządzenia o wysokości świadczenia mieszkaniowego (upubliczniony przez MSWiA). I są rozczarowani. Bo większa część z nich otrzyma świadczenie w kwocie 900 zł - 1000 zł (każdego miesiąca). Świadczenie w w maksymalnej wysokości 1800 zł przeznaczone jest tylko dla policjantów służących w Warszawie. Nawet takie miasta jak Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań oznaczają świadczenie mieszkaniowe w kwocie 1500 zł. Kwoty te zależne są od mnożników określonych w rozporządzeniu. I dla większości policjantów minister MSWiA określił tak mnożniki, aby policjanci otrzymali 900 zł - 1000 zł. Tylko Warszawa ma 1800 zł. Im wyższa cena najmu mieszkania w danym rejonie Polski, tym wyższy mnożnik. Wiadomo, że Warszawa będzie miała najwyższy. Okazało się jednak, że 1800 zł ma TYLKO Warszawa ze wskaźnikiem 6,00 (czyli 6 razy 300 zł = 1800 zł miesięcznie). Nawet policjanci z Gdańska, Wrocławia i Krakowa mają wskaźnik 5,00 (czyli 5 razy 300 zł = 1500 zł miesięcznie).
NRL popiera uchylenie ustawy o lekarzu sądowym. „System od początku był niewydolny”
01 paź 2025

Naczelna Rada Lekarska poparła stanowisko adwokatury, która od lat domaga się uchylenia ustawy o lekarzu sądowym z 2007 roku. Zdaniem lekarzy i prawników system nie spełnia swojej funkcji, zniechęca specjalistów niskim wynagrodzeniem i prowadzi do chaosu w sądach.

