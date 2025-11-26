REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jeżeli skończyłeś 56 lat, to możesz otrzymywać z ZUS prawie 1900 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Jeżeli skończyłeś 56 lat, to możesz otrzymywać z ZUS prawie 1900 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 listopada 2025, 10:09
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior, emerytura, emerytury, zasiłek, świadczenie
Jeżeli skończyłeś 56 lat, to możesz otrzymywać z ZUS prawie 1900 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek przedemerytalny wypłacany przez ZUS stanowi element szerszego systemu zabezpieczenia społecznego, mającego na celu wsparcie osób zbliżających się do wieku emerytalnego, ale jeszcze niespełniających wszystkich warunków do jej uzyskania. Oto szczegóły. 

rozwiń >

Świadczenie przedemerytalne w 2025 roku. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w tym roku? Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia finansowego, które może otrzymać osoba, która straciła pracę z przyczyn od siebie niezależnych, a jednocześnie nie spełnia jeszcze wszystkich warunków do nabycia prawa do emerytury. Jego celem jest zapewnienie osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji, środków do życia w okresie oczekiwania na emeryturę. Świadczenie przedemerytalne jest adresowane do kobiet, które ukończyły 56 lat, oraz mężczyzn, którzy osiągnęli wiek 61 lat. 

REKLAMA

REKLAMA

Ochrona przedemerytalna

Pracownicy w wieku przedemerytalnym, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, są objęci szczególną ochroną wynikającą z Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami, pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem, który jest w ostatnich czterech latach okresu uprawniającego do emerytury, pod warunkiem że spełnia on wymagany staż pracy. Drugi warunek, dotyczący prawa do emerytury, jest obecnie czysto formalny. Wystarczy bowiem opłacić choć jedną składkę emerytalną, by nabyć takie prawo. Oznacza to, że nawet jeśli wysokość przyszłej emerytury będzie symboliczna – kilka groszy lub złotych – to formalnie spełnione są warunki uprawniające do ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę w wieku przedemerytalnym.

Świadczenie przedemerytalne - jakie warunki trzeba spełnić?

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, konieczne jest spełnienie szeregu dodatkowych warunków poza osiągnięciem odpowiedniego wieku. W przeciwieństwie do ochrony przewidzianej w Kodeksie pracy, prawo do tego świadczenia nie powstaje automatycznie, lecz wymaga złożenia stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne? Przede wszystkim być osobą, która:

  • przez co najmniej 180 dni nieprzerwanie pobierała zasiłek dla bezrobotnych, o czym zaświadczy urząd pracy,
  • pozostaje zarejestrowana jako bezrobotna, co potwierdzi urząd pracy odpowiednim dokumentem,
  • w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia, czego dowodem będzie zaświadczenie urzędu pracy,
  • złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez urząd pracy faktu pobierania zasiłku przez 180 dni.

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub innej pracy zarobkowej, które zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wniosek o świadczenie przedemerytalne należy złożyć w ciągu 30 dni od ustania tego zatrudnienia. Nieprzestrzeganie tego terminu nie pozbawia prawa do świadczenia, jednak wymaga uzupełnienia dokumentacji i złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

REKLAMA

Świadczenie przedemerytalne - kwota 2025

Podstawowa wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi obecnie 1893,41 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że kwota ta może ulec zmianie w zależności od indywidualnych okoliczności uprawnionego. Przykładowo, osoby, które uzyskały prawo do zasiłku przedemerytalnego w związku z utratą renty z tytułu niezdolności do pracy, mogą otrzymywać świadczenie w innej wysokości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W takim przypadku wysokość świadczenia przedemerytalnego zostanie ustalona na poziomie ostatnio pobieranej renty. Jednak maksymalna kwota świadczenia przedemerytalnego jest limitowana kwotą ryczałtową. Oznacza to, że jeśli renta była wyższa niż aktualny ryczałt (1893,41 zł), to świadczenie zostanie przyznane w tej maksymalnej kwocie.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne na rękę?

Świadczenie przedemerytalne na rękę w 2025 roku nie jest stałą kwotą, ale zależy od sytuacji osoby pobierającej to świadczenie. Wysokość zasiłku brutto od 1 marca 2025 roku wynosi 1 893,41 zł, ale kwota netto będzie niższa po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dodatkowo, jeśli świadczenie zostało przyznane na mocy ustania prawa do renty, jego wysokość może być niższa niż kwota ryczałtowa, choć nie może przekroczyć tej ryczałtowej kwoty.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne w 2025 roku

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek. Wniosek elektroniczny (ESP) można pobrać ze strony internetowej ZUS lub uzyskać osobiście w każdej placówce tego zakładu. Do złożenia wniosku wymagane jest dołączenie kompletu dokumentów, w tym świadectw pracy oraz informacji o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6. Skład dokumentów może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności uprawniających do świadczenia przedemerytalnego. Szczegółowy wykaz wymaganych załączników, jak również pełne omówienie pozostałych kryteriów uprawniających do świadczenia przedemerytalnego, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej ZUS.

Nowy wiek emerytalny a świadczenie przedemerytalne

Nowy wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie wpływa na możliwość uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego, ale wyznacza graniczny dzień, w którym prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje. Oznacza to, że osoba otrzymująca świadczenie przedemerytalne automatycznie przejdzie na emeryturę w dniu poprzedzającym osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, jeśli wcześniej złoży odpowiedni wniosek do ZUS.

Staż pracy do świadczenia przedemerytalnego

Staż pracy wymagany do świadczenia przedemerytalnego zależy od wieku i powodu rozwiązania stosunku pracy: zazwyczaj jest to 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) przy rozwiązaniu umowy z winy pracodawcy, po ukończeniu 56/61 lat, albo 30/35 lat (kobiety/mężczyźni) przy utracie pracy po 55/60 latach, lub 35/40 lat stażu niezależnie od wieku, jeśli umowa została rozwiązana z winy pracodawcy.

Czym się różni zasiłek przedemerytalny od świadczenia przedemerytalnego?

Zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne to dokładnie to samo. Dawniej, świadczenie to nazywano zasiłkiem przedemerytalnym. Jednak, wraz z nowelizacją przepisów, wprowadzono bardziej formalną nazwę – świadczenie przedemerytalne. Mimo zmiany nazwy chodzi o to samo wsparcie finansowe, które przysługuje osobom zbliżającym się do wieku emerytalnego, spełniającym określone warunki (np. staż pracy, bezrobocie). 

W skrócie różnica polega na tym, że zasiłek przedemerytalny to przestarzała nazwa dla obecnego świadczenia przedemerytalnego. Zasiłek przedemerytalny funkcjonował na mocy wcześniejszej ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która została zastąpiona w 2004 roku przez ustawę o świadczeniach przedemerytalnych. Obecnie jest wypłacane świadczenie przedemerytalne, które jest formą pomocy finansowej dla osób, które straciły pracę i mają trudności ze znalezieniem nowej.

Powiązane
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – ulgi, świadczenia i przywileje w 2025 i 2026 roku
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – ulgi, świadczenia i przywileje w 2025 i 2026 roku
850 zł miesięcznie od ZUS. Wystarczy jeden dokument i niski dochód
850 zł miesięcznie od ZUS. Wystarczy jeden dokument i niski dochód
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
26 lis 2025

Wraz z wdrożeniem unijnej Pay Transparency Directive, europejskie firmy stają przed dużym wyzwaniem. W Polsce problem nierówności płacowych wciąż jest znaczący, według „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024” nieskorygowana luka płacowa wyniosła 13%, a w 2025 r. średnia różnica między wynagrodzeniem kobiet, a mężczyzn wynosiła 7,8%. Co zatem dalej? Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Nauczyciele mają dość. „Solidarność” rozpoczęła protesty: chcą nawet 11 tys. zł na rękę dla nauczyciela dyplomowanego
26 lis 2025

Rosnąca frustracja w szkołach znajduje ujście w ulicznych protestach. Nauczycielska „Solidarność” rozpoczęła ogólnopolską serię demonstracji i jasno stawia warunek rządowi: systemowe powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Związek twierdzi, że to jedyna droga, by uratować polską edukację.
Tymczasowe tablice rejestracyjne – jak je wyrobić, ile kosztują i kiedy są potrzebne?
26 lis 2025

Tymczasowe tablice rejestracyjne, popularne czerwone blachy, coraz częściej ratują kierowców w sytuacjach, gdy samochód nie może jeszcze dostać stałych numerów. Potrzebujesz ich do przejazdu na przegląd, po zgubieniu tablic albo po zakupie auta z zagranicy. Wyjaśniamy, jak je wyrobić, ile zapłacisz i w jakich sytuacjach warto z nich skorzystać, żeby uniknąć mandatu.
Warszawa wprowadza nowe zasady w komunikacji miejskiej. Koniec leżenia na siedzeniach i blokowania miejsc
26 lis 2025

Warszawa zaostrza zasady w komunikacji miejskiej. Koniec z zajmowaniem kilku miejsc naraz, kładzeniem się na siedzeniach i traktowaniem fotela obok jak półki na plecak. Rada Miasta wprowadza nowe przepisy, a kontrolerzy dostaną realne narzędzia do reagowania na takie zachowania. Pasażer, który zablokuje miejsce lub podróżuje w pozycji półleżącej, może zostać wyproszony z pojazdu.

REKLAMA

Jak przygotować samochód na zimę: sprawdzone porady na śnieg, mróz i sól na drogach
26 lis 2025

Zima to najtrudniejszy czas dla samochodu: niskie temperatury, śliskie drogi, wszechobecna sól i błoto pośniegowe przyspieszają zużycie podzespołów i sprzyjają awariom. Odpowiednie przygotowanie auta do jazdy zimą znacząco zwiększa bezpieczeństwo i komfort oraz pozwala uniknąć kosztownych napraw. Sprawdź, o co zadbać, zanim spadnie pierwszy śnieg.
Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami
26 lis 2025

Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami. Dzięki umowie z Grupą LUX MED OzN z PZSN START otrzymają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, w tym m.in. opieki ambulatoryjnej, szpitalnej oraz innych świadczeń medycznych.
Tankujesz na zapas? Przekroczenie tego limitu to proszenie się o 2000 zł mandatu
26 lis 2025

Okresowe prognozy o wzrostach cen paliw dyktowane sytuacją na rynkach paliwowych lub kuszące promocje na stacjach skłaniają kierowców do robienia zapasów. Napełnianie kanistrów i przewożenie ich w bagażniku to powszechna praktyka, jednak wielu z nas zapomina, że benzyna i olej napędowy to towary niebezpieczne. Ich transport regulują surowe przepisy, a niewiedza w tym zakresie nie zwalnia z odpowiedzialności. Przekroczenie dozwolonych limitów lub użycie niewłaściwych pojemników może skończyć się karą finansową, która wielokrotnie przewyższy oszczędności wynikające z taniego tankowania.
TSUE: Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe legalnie zawarte w Niemczech i nie może odmówić transkrypcji aktu małżeństwa
25 lis 2025

W dniu 25 listopada 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, zgodnie z którym państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu. Zdaniem TSUE jako że transkrypcja jest jedynym przewidzianym w prawie polskim środkiem pozwalającym na to, aby małżeństwo zawarte w innym państwie członkowskim zostało faktycznie uznane przez organy administracyjne - Polska jest zobowiązana stosować transkrypcję bez rozróżnienia do małżeństw osób tej samej płci oraz małżeństw zawieranych przez osoby odmiennej płci.

REKLAMA

Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych
25 lis 2025

Lista kontrolna przygotowana przez PIP i związki zawodowe ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę.
Rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień" [MZ]
25 lis 2025

Już jest rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień". Komisja Oceny Projektów wybrała 5 wniosków do dofinansowania.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA