850 zł miesięcznie od ZUS w 2025 roku. Wystarczy jeden dokument i niski dochód

Średnia emerytura w Polsce wynosi dziś około 3500 zł brutto, ale niemal połowa świadczeniobiorców otrzymuje znacznie mniej. Wzrost cen żywności i energii sprawił, że nawet niewielkie dopłaty z budżetu państwa mają dziś ogromne znaczenie. Tymczasem wielu seniorów nie wie, że może otrzymywać nie jedno, lecz dwa świadczenia: dodatek pielęgnacyjny i świadczenie uzupełniające. Łącznie daje to nawet 850 zł miesięcznie wypłacane przez ZUS. To realna pomoc dla osób o najniższych dochodach, szczególnie tych wymagających stałej opieki.

Co to jest świadczenie uzupełniające?

Świadczenie uzupełniające to comiesięczna dopłata z budżetu państwa dla osób dorosłych, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Wprowadzono je w 2019 roku jako wsparcie dla osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji, często nazywane potocznie "500+ dla osób niesamodzielnych".

Celem świadczenia jest zrekompensowanie dodatkowych kosztów opieki, leczenia i codziennego funkcjonowania, które ponoszą osoby z najpoważniejszymi ograniczeniami zdrowotnymi. Pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wysokość świadczenia zależy od łącznego dochodu wnioskodawcy.

W praktyce oznacza to, że nawet osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą otrzymać dodatkowe wsparcie, jeśli ich dochód nie przekracza określonego progu.

Dla kogo jest świadczenie uzupełniające?

Świadczenie przysługuje osobom, które:

ukończyły 18 lat,

mieszkają w Polsce i mają obywatelstwo polskie lub prawo legalnego pobytu,

mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub inny uprawniony organ),

Kwota 2 552,39 zł brutto – to górny próg dochodowy, przy którym świadczenie jest wygaszane. Aby otrzymać pełne 500 zł, dochód nie może przekraczać 2052,39 zł brutto. Pomiędzy 2052,40 zł a 2552,39 zł świadczenie jest pomniejszane zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

ZUS podkreśla, że świadczenie mogą otrzymać także osoby pobierające już emeryturę, rentę socjalną, rodzinną lub inne formy wsparcia. Istotny jest jednak łączny dochód. Jeśli nie przekracza ustawowego limitu, można ubiegać się o pełną kwotę świadczenia.

Ile wynosi świadczenie w 2025 roku?

Od 1 marca 2025 r. maksymalna kwota świadczenia uzupełniającego to 500 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia maleje stopniowo, gdy miesięczny dochód przekracza 2052,40 zł brutto. ZUS oblicza kwotę świadczenia jako różnicę między 2552,39 zł za sumą wszystkich miesięcznych przychodów (np. emerytury, renty, dodatków).

Przykład Osoba, która otrzymuje 2 300 zł brutto emerytury, dostanie świadczenie uzupełniające w wysokości około 252,39 zł.

System działa proporcjonalnie, im wyższy dochód, tym niższe świadczenie, ale nawet osoby o nieco wyższej emeryturze mogą liczyć na częściowe wsparcie.

Świadczenie plus dodatek pielęgnacyjny to nawet 850 zł

Osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą jednocześnie pobierać dodatek pielęgnacyjny. W 2025 roku jego wysokość wynosi 348,22 zł miesięcznie. W praktyce oznacza to, że maksymalna miesięczna kwota wsparcia może wynieść 848,22 zł, czyli niemal 850 zł. To realna pomoc dla osób, które wymagają stałej opieki, rehabilitacji lub leczenia, a których dochody nie wystarczają na codzienne potrzeby.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Wniosek o świadczenie uzupełniające można złożyć:

osobiście w dowolnym oddziale ZUS,

w dowolnym oddziale ZUS, pocztą – wysyłając podpisany formularz,

– wysyłając podpisany formularz, elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Najważniejszym dokumentem jest orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli znajduje się ono już w aktach ZUS, nie trzeba go ponownie załączać.

Warto dołączyć również:

zaświadczenie o wysokości dochodów (np. emerytura, renta, zasiłek),

aktualne dane kontaktowe i numer rachunku bankowego.

Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku od momentu, gdy zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy. Świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku, o ile w tym samym czasie, spełnione są wszystkie warunki.

Jeśli ZUS wyda decyzję odmowną, przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem ZUS.

Dlaczego warto złożyć wniosek?

Dla wielu seniorów, osób przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, świadczenie uzupełniające to nie tylko wsparcie finansowe, ale często także jedyny sposób na pokrycie kosztów opieki czy rehabilitacji. W połączeniu z dodatkiem pielęgnacyjnym może znacząco poprawić miesięczny budżet, nie wpływając na inne formy pomocy z ZUS czy MOPS.

