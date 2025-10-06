REKLAMA

Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku

Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku

06 października 2025, 09:52
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
1900 zł miesięcznie od państwa. Seniorzy mogą zyskać nawet 11 tys. zł, ale większość o tym nie wie
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że już od roku mogą otrzymywać dodatkowe 1900 zł miesięcznie, a przy okazji zwiększyć swoją przyszłą emeryturę. Nowy mechanizm wprowadzony przez państwo łączy pokolenia i pozwala legalnie dorobić bez utraty świadczeń. Wyjaśniamy, jak działa ten system i kto może z niego skorzystać w 2025 roku.

Emerytura w Polsce – podstawowe dane

W Polsce żyje ponad 6 milionów emerytów, a blisko połowa z nich otrzymuje świadczenia nieprzekraczające 3000 zł miesięcznie. Wielu seniorów, mimo wieloletniej pracy, zmaga się z rosnącymi kosztami życia i niskimi świadczeniami, które często nie pozwalają na pokrycie podstawowych wydatków. Nic więc dziwnego, że coraz częściej szukają sposobów na legalne zwiększenie domowego budżetu, bez konieczności rezygnacji z emerytury.

Od 2025 roku dostępne jest nowe rozwiązanie, które pozwala zwiększyć emeryturę w przyszłości i uzyskać nawet 1900 zł miesięcznego wsparcia finansowanego przez państwo. Co ważne nie jest to dodatek socjalny, lecz forma aktywności zawodowej, dzięki której ZUS odprowadza składki na emeryturę. W efekcie kapitał emerytalny seniora może wzrosnąć nawet o 11 tysięcy złotych w ciągu dwóch lat.

Dlaczego seniorzy coraz częściej szukają dodatkowych źródeł dochodu?

Choć waloryzacja świadczeń poprawia sytuację finansową części emerytów, wzrost cen żywności, energii i leków sprawia, że realna siła nabywcza emerytur spada. Z danych GUS wynika, że średnie wydatki gospodarstw domowych emerytów wzrosły w ciągu dwóch lat o ponad 20%.

Wielu seniorów decyduje się więc na kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. ZUS przypomina, że każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej może zwiększyć wysokość przyszłej emerytury nawet o 10–15%. W 2025 roku pojawiła się jednak jeszcze jedna możliwość zupełnie nowy sposób na dorobienie do świadczenia i jednoczesne podniesienie kapitału emerytalnego, bez konieczności podejmowania pełnoetatowej pracy.

Zobacz także: Czy będzie 800+ dla seniora? Kiedy projekt wejdzie w życie?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowy mechanizm wsparcia – państwo płaci składki za opiekę

Od końca 2024 roku działa rządowy program "Aktywny Rodzic", w ramach którego funkcjonuje model finansowania opieki nad dziećmi w wieku od 12 do 35 miesięcy. Wbrew nazwie, z programu mogą korzystać nie tylko rodzice, ale również seniorzy, którzy podejmą się opieki nad małym dzieckiem z rodziny.

Jedna z części programu, "Aktywni rodzice w pracy", zakłada, że osoba opiekująca się dzieckiem (np. członek rodziny) może otrzymywać 1500 zł miesięcznie albo 1900 zł, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunkiem jest tzw. umowa uaktywniająca, podpisywana między rodzicami a opiekunem. To państwo, a nie rodzice, finansuje wówczas pełne składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od wynagrodzenia opiekuna. Dzięki temu senior może nie tylko uzyskać dodatkowy comiesięczny dochód, ale również zwiększyć swój kapitał emerytalny, co w dłuższej perspektywie przekłada się na wyższe świadczenie z ZUS.

Zobacz także: Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS

Ile można zyskać?

Podstawą naliczania składek w ramach umowy uaktywniającej jest kwota nie wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku oznacza to, że składki są liczone od kwoty ponad 2200 zł brutto.

Eksperci ZUS obliczają, że po dwóch latach takiej aktywności kapitał emerytalny seniora może wzrosnąć nawet o 11 tys. zł, co przekłada się na trwałą podwyżkę comiesięcznego świadczenia. Co więcej, środki te są w pełni finansowane z budżetu państwa, więc uczestnik programu nie traci na podatkach ani innych opłatach.

W praktyce oznacza to, że osoba starsza może otrzymywać 1500 lub 1900 zł miesięcznie netto, jednocześnie zwiększając przyszłą emeryturę o realną kwotę. To rozwiązanie, które łączy pokolenia, pozwala rodzicom szybciej wrócić do pracy, a seniorom zyskać finansową stabilność.

Zobacz także: Na jaki stopień niepełnosprawności możesz liczyć w 2025 roku? Komisje stosują nowe kryteria

Kto może skorzystać z programu?

Z programu "Aktywny Rodzic" mogą skorzystać osoby, które:

  • opiekują się dzieckiem w wieku od 12 do 35 miesięcy,
  • podpiszą z rodzicami dziecka umowę uaktywniającą,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej i nie pobierają innego świadczenia z tytułu opieki,
  • zarejestrują umowę w ZUS (składki są wtedy finansowane przez państwo).

W praktyce często są to osoby z rodziny, np. babcia, dziadek, ciocia lub inny krewny. Program nie wyklucza jednak osób niespokrewnionych, o ile spełniają warunki umowy. ZUS przypomina, że rejestracja umowy jest warunkiem koniecznym. Bez niej świadczenie nie zostanie wypłacone, a składki nie będą naliczane.

Dlaczego warto to rozważyć?

Nowe rozwiązanie, wprowadzone w ramach programu "Aktywny Rodzic", daje seniorom szansę na połączenie bezpieczeństwa finansowego z aktywnością zawodową i to bez ryzyka utraty świadczeń. Oto co zyskujesz, jeśli zdecydujesz się z niego skorzystać:

Stały dopływ gotówki

Senior może otrzymywać nawet 1900 zł miesięcznie przez pełne 24 miesiące, a środki te w całości finansuje państwo. To dodatkowe źródło dochodu, które nie obniża ani emerytury, ani innych świadczeń. W praktyce oznacza to realne wsparcie finansowe bez biurokratycznych procedur i konieczności podejmowania pełnoetatowej pracy.

Wyższa emerytura w przyszłości

W ramach tzw. umowy uaktywniającej państwo opłaca za seniora składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. Dzięki temu kapitał emerytalny wzrasta, po dwóch latach może być wyższy nawet o 11 tysięcy złotych. To przekłada się na realne zwiększenie wysokości przyszłego świadczenia z ZUS.

Pełne bezpieczeństwo i legalność

Umowa uaktywniająca jest w pełni legalną formą zatrudnienia, chronioną przez prawo. Senior objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym i wypadkowym, a całość formalności spoczywa po stronie rodziców i urzędu.

Elastyczność dopasowana do potrzeb

To rozwiązanie nie wymaga codziennej pracy w sztywnych godzinach. Senior sam decyduje, w jakim zakresie chce się zaangażować, może łączyć opiekę z innymi obowiązkami, odpoczynkiem lub aktywnościami społecznymi.

Korzyść dla całej rodziny

Zyskuje nie tylko senior, ale i młodzi rodzice. Dzięki tej formie wsparcia mogą szybciej wrócić do pracy, mając pewność, że ich dziecko jest pod opieką bliskiej, zaufanej osoby. To model, który łączy pokolenia i pozwala obu stronom odnieść realne korzyści finansowe i emocjonalne.

Jak zgłosić się do programu – krok po kroku

Choć "Aktywny Rodzic" kojarzy się przede wszystkim z pomocą dla młodych rodziców, w praktyce zyskują także seniorzy. To oni najczęściej stają się opiekunami, z którymi podpisywana jest tzw. umowa uaktywniająca. Dzięki niej państwo finansuje składki na ZUS, a opiekun otrzymuje regularne wynagrodzenie. Oto jak wygląda cały proces, krok po kroku:

1. Podpisanie umowy uaktywniającej
Rodzice dziecka zawierają z opiekunem (np. babcią lub dziadkiem) umowę uaktywniającą. To dokument, który potwierdza, że opiekun będzie zajmować się dzieckiem w określonym wymiarze czasu. Umowa jest podstawą do opłacania składek i wypłaty świadczenia.

2. Zgłoszenie umowy do ZUS
Po podpisaniu dokumentu rodzic zgłasza umowę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić:

  • elektronicznie – przez platformę PUE ZUS,
  • tradycyjnie – składając papierowy wniosek w dowolnej placówce ZUS.

ZUS na tej podstawie tworzy konto ubezpieczeniowe opiekuna i rejestruje go w systemie.

3. Weryfikacja i uruchomienie świadczenia
ZUS sprawdza poprawność danych i weryfikuje, czy rodzic oraz opiekun spełniają wymogi programu (m.in. wiek dziecka, brak innych form dofinansowania). Po pozytywnej decyzji Zakład przejmuje obowiązek finansowania składek emerytalnych, rentowych, zdrowotnych i wypadkowych.

4. Regularne wypłaty i odkładanie składek
Opiekun otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, 1500 zł lub 1900 zł, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Jednocześnie państwo opłaca składki, które zwiększają jego przyszły kapitał emerytalny w ZUS.

5. Ponowne przeliczenie emerytury po zakończeniu umowy
Po upływie okresu opieki (np. po dwóch latach) senior może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. ZUS uwzględni dodatkowe składki z okresu uczestnictwa w programie, co skutkuje stałym podwyższeniem świadczenia.

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

