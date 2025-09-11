REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dla osób chorych na nadciśnienie nowy zasiłek w 2025 roku. Ponad 215 zł miesięcznie. Zarobki nie mają znaczenia

Dla osób chorych na nadciśnienie nowy zasiłek w 2025 roku. Ponad 215 zł miesięcznie. Zarobki nie mają znaczenia

11 września 2025, 10:00
[Data aktualizacji 12 września 2025, 08:43]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ciśnienie krwi ciśnienie tętnicze nadciśnienie
Dla osób chorych na nadciśnienie nowy zasiłek w 2025 roku. Ponad 215 zł miesięcznie. Zarobki nie mają znaczenia
Każdego miesiąca pacjenci cierpiący na konkretną chorobę przewlekłą mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek w wysokości 215,84 zł. To świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i jest wypłacane regularnie. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia finansowego.

Dla osób chorych na nadciśnienie nowy zasiłek w 2025 roku. Ponad 215 zł miesięcznie. Zarobki nie mają znaczenia

Zasiłek pielęgnacyjny to wsparcie finansowe dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie i potrzebują opieki. Wynosi ponad 215 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Kto może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny mogą otrzymać:

  • Osoby poniżej 75. roku życia – świadczenie przysługuje na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Takie orzeczenie wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
  • Osoby po 75. roku życia – otrzymują zasiłek automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów czy orzeczeń.

Nadciśnienie tętnicze a prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Choć samo nadciśnienie tętnicze nie jest wystarczającym powodem do przyznania świadczenia, może być kluczowe, jeśli wchodzi w skład szerszego obrazu chorobowego. Przykładowo, jeśli ciężkie nadciśnienie prowadzi do powikłań, takich jak niewydolność serca, udary lub problemy z poruszaniem się, może to być podstawą do uzyskania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje związane z zasiłkiem pielęgnacyjnym

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od dochodu i przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej. Wypłatą świadczenia zajmują się gminy lub miasta, a w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, zasiłek może wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania: ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta/gminy, powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Warto wiedzieć: W przypadku zbiegu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i prawa do dodatku pielęgnacyjnego (przy emeryturze lub rencie), wypłacany jest tylko ten drugi.

Czym się różni zasiłek pielęgnacyjny od dodatku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia, które mają na celu wsparcie osób wymagających opieki, jednak różnią się pod względem warunków przyznania i instytucji wypłacającej.

  • Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany przez samorząd, czyli odpowiedni urząd miasta lub gminy. Przysługuje on osobom niepełnosprawnym (niepełnosprawnemu dziecku lub osobie po 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz tym, którzy ukończyli 75 lat. Jego wysokość jest stała i niezależna od dochodu, a obecnie wynosi 215,84 zł. Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na wniosek i nie jest wypłacany automatycznie.
  • Natomiast dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i jest skierowany do emerytów oraz rencistów. Przysługuje on osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, albo ukończyła 75 lat. Co ważne, dodatek ten jest corocznie waloryzowany i obecnie wynosi 324,39 zł. Dla osób, które osiągnęły 75. rok życia, jest on przyznawany automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Kluczową różnicą jest również fakt, że nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Jeśli osoba uprawniona do emerytury lub renty spełnia warunki do pobierania dodatku pielęgnacyjnego, traci prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Źródło: INFOR
