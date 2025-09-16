Masz znaczny stopień niepełnosprawności? Sprawdź, co Ci się należy

Masz znaczny stopień niepełnosprawności lub ktoś z Twoich bliskich właśnie go otrzymał? To orzeczenie otwiera dostęp do wielu świadczeń, ulg i ułatwień. Od dodatków finansowych, przez dofinansowania i prawa pracownicze, aż po preferencje w komunikacji i leczeniu. Sprawdź, na co możesz liczyć w 2025 roku i co zrobić, by nie przegapić ważnych możliwości.

rozwiń >

Znaczny stopień niepełnosprawności – czym jest?

Znaczny stopień niepełnosprawności (zwany też I grupą inwalidzką) to najwyższa z trzech kategorii niepełnosprawności stosowanych w Polsce. Orzeczenie w tym stopniu oznacza, że osoba nie jest zdolna do pracy lub wymaga stałej, długotrwałej opieki innej osoby, aby móc wypełniać podstawowe role społeczne. Może ono dotyczyć także osób zdolnych do podjęcia pracy, ale wyłącznie w warunkach pracy chronionej, czyli pod nadzorem i z dostosowaniem stanowiska pracy. Znaczny stopień wiąże się więc z poważnymi ograniczeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, dlatego ustawodawca przewidział dla tej grupy szeroki pakiet ulg, dopłat i ochrony.

Świadczenia pieniężne – na jakie dodatki i zasiłki można liczyć?

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać kilka form wsparcia finansowego. Najważniejsze z nich to:

Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę albo emeryturę. Od 1 marca 2025 r. dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie. Jest wypłacany przez ZUS i przyznawany bez względu na dochód.

– przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę albo emeryturę. Od 1 marca 2025 r. dodatek wynosi miesięcznie. Jest wypłacany przez ZUS i przyznawany bez względu na dochód. Zasiłek pielęgnacyjny – alternatywa dla osób niepobierających renty ani emerytury. Od 1 marca 2024 r. kwota świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek przyznaje gmina, nie ma kryterium dochodowego, ale wymaga złożenia wniosku.

– alternatywa dla osób niepobierających renty ani emerytury. Od 1 marca 2024 r. kwota świadczenia wynosi miesięcznie. Zasiłek przyznaje gmina, nie ma kryterium dochodowego, ale wymaga złożenia wniosku. Renta socjalna – świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 lub 25 lat (jeżeli wówczas się uczyły). Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie.

– świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 lub 25 lat (jeżeli wówczas się uczyły). Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi miesięcznie. Świadczenie wspierające – nowe świadczenie wprowadzone w 2024 r. Przysługuje osobom dorosłym po uzyskaniu decyzji o tzw. poziomie potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów (70–100) i może sięgać nawet 220% renty socjalnej , czyli ponad 4 000 zł miesięcznie. Harmonogram wdrażania świadczenia obejmuje lata 2024–2026, a od 1 stycznia 2026 r. będzie dostępne również dla osób, które uzyskają 70–77 punktów.

– nowe świadczenie wprowadzone w 2024 r. Przysługuje osobom dorosłym po uzyskaniu decyzji o tzw. poziomie potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów (70–100) i może sięgać nawet , czyli ponad 4 000 zł miesięcznie. Harmonogram wdrażania świadczenia obejmuje lata 2024–2026, a od 1 stycznia 2026 r. będzie dostępne również dla osób, które uzyskają 70–77 punktów. Zasiłek stały – świadczenie z pomocy społecznej, które uzupełnia dochód osoby samotnej do 1010 zł albo dochód na osobę w rodzinie do 823 zł .

– świadczenie z pomocy społecznej, które uzupełnia dochód osoby samotnej do albo dochód na osobę w rodzinie do . Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 +) – wynosi co do zasady 500 zł. Pełna kwota przysługuje, jeżeli łączny dochód z rent i emerytur nie przekracza 2 419,33 zł brutto, a powyżej tej kwoty jest wypłacany złotówka za złotówkę.

Oprócz powyższych świadczeń osoba ze znacznym stopniem może starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy (z ZUS lub KRUS) albo o świadczenia dla opiekunów – warunki przyznania zależą od indywidualnej sytuacji.

Dofinansowania i ulgi w codziennym życiu

Likwidacja barier, sprzęt i adaptacja mieszkania

Dofinansowania PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje m.in. usuwanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu (np. montaż windy krzesełkowej, likwidacja progów), a także zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Dofinansowanie może pokryć nawet 95% kosztów . W ramach programu „Aktywny samorząd” w 2025 r. można otrzymać do 35000 zł na dostosowanie łazienki, 27500 zł na zakup samochodu przystosowanego do potrzeb wózkowicza oraz nawet 102000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje m.in. usuwanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu (np. montaż windy krzesełkowej, likwidacja progów), a także zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Dofinansowanie może pokryć nawet . W ramach programu „Aktywny samorząd” w 2025 r. można otrzymać do na dostosowanie łazienki, na zakup samochodu przystosowanego do potrzeb wózkowicza oraz nawet na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie do najmu mieszkania lub domu – z powiatowego centrum pomocy rodzinie można uzyskać dopłatę do czynszu; wysokość zależy od lokalnych programów.

– z powiatowego centrum pomocy rodzinie można uzyskać dopłatę do czynszu; wysokość zależy od lokalnych programów. Bezpłatne pobyty sanatoryjne – dzieciom w znacznym stopniu niepełnosprawnym przysługuje bez ograniczeń wiekowych bezpłatny pobyt w sanatorium.

Ulgi podatkowe i inne

Ulga rehabilitacyjna – w rocznym zeznaniu PIT można odliczyć wydatki poniesione m.in. na adaptację i wyposażenie mieszkania, przystosowanie pojazdu, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leki czy turnusy rehabilitacyjne. W wielu przypadkach odlicza się faktyczne wydatki, a za używanie psa asystującego przysługuje ryczałt 2 280 zł .

– w rocznym zeznaniu PIT można odliczyć wydatki poniesione m.in. na adaptację i wyposażenie mieszkania, przystosowanie pojazdu, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leki czy turnusy rehabilitacyjne. W wielu przypadkach odlicza się faktyczne wydatki, a za używanie psa asystującego przysługuje ryczałt . Zwolnienie z abonamentu RTV – osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu, całkowitej niezdolności do pracy lub zaliczone do I grupy inwalidów są zwolnione z opłat abonamentowych za radio i telewizję.

– osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu, całkowitej niezdolności do pracy lub zaliczone do I grupy inwalidów są zwolnione z opłat abonamentowych za radio i telewizję. Zwolnienie z podatku PCC przy zakupie samochodu i sprzętu rehabilitacyjnego – osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie płacą podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie samochodu osobowego na własne potrzeby oraz wózków inwalidzkich czy sprzętu rehabilitacyjnego.

– osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie płacą podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie samochodu osobowego na własne potrzeby oraz wózków inwalidzkich czy sprzętu rehabilitacyjnego. Zwolnienie z opłaty za psa – w gminach, które pobierają podatek od posiadania psa, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności są z tej opłaty zwolnione. Dotyczy to również właścicieli psów asystujących niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

– w gminach, które pobierają podatek od posiadania psa, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności są z tej opłaty zwolnione. Dotyczy to również właścicieli psów asystujących niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Zniżki w usługach telekomunikacyjnych – osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku (symbol 04‑O) lub słuchu (03‑L) mogą otrzymać 50 % zniżki na aktywację i abonament stacjonarny w wybranych sieciach telekomunikacyjnych.

Transport, parking i karta parkingowa

Karta parkingowa – posiadacze znacznego stopnia niepełnosprawności mają prawo do karty parkingowej umożliwiającej parkowanie na wyznaczonych miejscach i przy zachowaniu szczególnej ostrożności, niestosowanie się do dziewięciu znaków drogowych (np. zakazu ruchu, zakazu wjazdu motocykli, zakazu postoju).

– posiadacze znacznego stopnia niepełnosprawności mają prawo do karty parkingowej umożliwiającej parkowanie na wyznaczonych miejscach i przy zachowaniu szczególnej ostrożności, (np. zakazu ruchu, zakazu wjazdu motocykli, zakazu postoju). Ulgi w transporcie publicznym – osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu lub o całkowitej niezdolności do pracy mają 49% zniżki na bilety kolejowe w klasie II (PKP) oraz 37% na pociągi TLK i IC. Osoby niewidome w tym stopniu mają zniżki 93% i 51%. Opiekun osoby niewidomej podróżuje z ulgą 95%. Wielu przewoźników miejskich oferuje dodatkowe rabaty, zakres ulg zależy od miasta.

Prawa pracownicze i ułatwienia w pracy

Prawo pracy przewiduje szczególne uprawnienia dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności:

Skrócony czas pracy – pracownik z tym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia.

– pracownik z tym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Dodatkowa przerwa – oprócz standardowej przerwy 15-minutowej, przysługuje mu druga płatna przerwa 15‑minutowa na gimnastykę rehabilitacyjną lub odpoczynek.

– oprócz standardowej przerwy 15-minutowej, przysługuje mu druga płatna przerwa 15‑minutowa na gimnastykę rehabilitacyjną lub odpoczynek. Dodatkowy urlop – po przepracowaniu roku u danego pracodawcy osoba ze znacznym stopniem otrzymuje co roku 10 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego .

– po przepracowaniu roku u danego pracodawcy osoba ze znacznym stopniem otrzymuje co roku . Zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia – pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w celu udziału w turnusie rehabilitacyjnym (do 21 dni raz w roku) oraz na wykonanie niezbędnych badań lekarskich.

Inne ważne przywileje

Pierwszeństwo w kolejkach – osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają ustawowe pierwszeństwo w załatwianiu spraw w urzędach, placówkach NFZ i aptekach oraz przy korzystaniu z usług pocztowych i bankowych.

– osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają ustawowe pierwszeństwo w załatwianiu spraw w urzędach, placówkach NFZ i aptekach oraz przy korzystaniu z usług pocztowych i bankowych. Prawo do wejścia z psem asystującym – osoby z niepełnosprawnością mogą wchodzić z psem przewodnikiem do urzędów, placówek medycznych, obiektów sportowych, kultury i handlu. Pod warunkiem posiadania odpowiednich certyfikatów nie mogą ponosić dodatkowych opłat za pobyt psa.

– osoby z niepełnosprawnością mogą wchodzić z psem przewodnikiem do urzędów, placówek medycznych, obiektów sportowych, kultury i handlu. Pod warunkiem posiadania odpowiednich certyfikatów nie mogą ponosić dodatkowych opłat za pobyt psa. Uprawnienia opiekunów – opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne (obecnie 2197,70 zł)

– opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać lub (obecnie 2197,70 zł) Pierwszeństwo w przydziale lokali socjalnych – gminy często przyznają osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności pierwszeństwo w uzyskaniu lokalu socjalnego oraz wsparcia mieszkaniowego.

Podsumowanie – co daje znaczny stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności otwiera drzwi do szeregu świadczeń i udogodnień, które mają na celu poprawę jakości życia i umożliwienie aktywnego funkcjonowania. Od dodatków finansowych (dodatek pielęgnacyjny, renta socjalna, świadczenie wspierające) i ulg podatkowych, przez dofinansowania na likwidację barier i zakup sprzętu, po konkretne ułatwienia w pracy, komunikacji i transporcie.

Ważne jest jednak, aby każdorazowo zapoznać się z aktualnymi warunkami przyznawania świadczeń w gminie, powiatowym centrum pomocy rodzinie czy ZUS. Poszczególne ulgi mogą wymagać złożenia wniosku, przedstawienia orzeczenia oraz dodatkowych zaświadczeń. Mimo tego warto z nich korzystać, bo znaczny stopień niepełnosprawności to nie tylko ważny dokument, to przede wszystkim narzędzie umożliwiające realne wsparcie i większą niezależność.