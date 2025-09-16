REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co daje znaczny stopień niepełnosprawności – praktyczny przewodnik po uprawnieniach i świadczeniach

Co daje znaczny stopień niepełnosprawności – praktyczny przewodnik po uprawnieniach i świadczeniach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2025, 11:37
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności – praktyczny przewodnik po uprawnieniach i świadczeniach
Masz znaczny stopień niepełnosprawności? Sprawdź, co Ci się należy
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz znaczny stopień niepełnosprawności lub ktoś z Twoich bliskich właśnie go otrzymał? To orzeczenie otwiera dostęp do wielu świadczeń, ulg i ułatwień. Od dodatków finansowych, przez dofinansowania i prawa pracownicze, aż po preferencje w komunikacji i leczeniu. Sprawdź, na co możesz liczyć w 2025 roku i co zrobić, by nie przegapić ważnych możliwości.

rozwiń >

Znaczny stopień niepełnosprawności – czym jest?

Znaczny stopień niepełnosprawności (zwany też I grupą inwalidzką) to najwyższa z trzech kategorii niepełnosprawności stosowanych w Polsce. Orzeczenie w tym stopniu oznacza, że osoba nie jest zdolna do pracy lub wymaga stałej, długotrwałej opieki innej osoby, aby móc wypełniać podstawowe role społeczne. Może ono dotyczyć także osób zdolnych do podjęcia pracy, ale wyłącznie w warunkach pracy chronionej, czyli pod nadzorem i z dostosowaniem stanowiska pracy. Znaczny stopień wiąże się więc z poważnymi ograniczeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, dlatego ustawodawca przewidział dla tej grupy szeroki pakiet ulg, dopłat i ochrony.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenia pieniężne – na jakie dodatki i zasiłki można liczyć?

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać kilka form wsparcia finansowego. Najważniejsze z nich to:

  • Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę albo emeryturę. Od 1 marca 2025 r. dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie. Jest wypłacany przez ZUS i przyznawany bez względu na dochód.
  • Zasiłek pielęgnacyjny – alternatywa dla osób niepobierających renty ani emerytury. Od 1 marca 2024 r. kwota świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek przyznaje gmina, nie ma kryterium dochodowego, ale wymaga złożenia wniosku.
  • Renta socjalna – świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 lub 25 lat (jeżeli wówczas się uczyły). Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie.
  • Świadczenie wspierające – nowe świadczenie wprowadzone w 2024 r. Przysługuje osobom dorosłym po uzyskaniu decyzji o tzw. poziomie potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów (70–100) i może sięgać nawet 220% renty socjalnej, czyli ponad 4 000 zł miesięcznie. Harmonogram wdrażania świadczenia obejmuje lata 2024–2026, a od 1 stycznia 2026 r. będzie dostępne również dla osób, które uzyskają 70–77 punktów.
  • Zasiłek stały – świadczenie z pomocy społecznej, które uzupełnia dochód osoby samotnej do 1010 zł albo dochód na osobę w rodzinie do 823 zł.
  • Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 +) – wynosi co do zasady 500 zł. Pełna kwota przysługuje, jeżeli łączny dochód z rent i emerytur nie przekracza 2 419,33 zł brutto, a powyżej tej kwoty jest wypłacany złotówka za złotówkę.

Oprócz powyższych świadczeń osoba ze znacznym stopniem może starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy (z ZUS lub KRUS) albo o świadczenia dla opiekunów – warunki przyznania zależą od indywidualnej sytuacji.

Dofinansowania i ulgi w codziennym życiu

Likwidacja barier, sprzęt i adaptacja mieszkania

  • Dofinansowania PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje m.in. usuwanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu (np. montaż windy krzesełkowej, likwidacja progów), a także zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Dofinansowanie może pokryć nawet 95% kosztów. W ramach programu „Aktywny samorząd” w 2025 r. można otrzymać do 35000 zł na dostosowanie łazienki, 27500 zł na zakup samochodu przystosowanego do potrzeb wózkowicza oraz nawet 102000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • Dofinansowanie do najmu mieszkania lub domu – z powiatowego centrum pomocy rodzinie można uzyskać dopłatę do czynszu; wysokość zależy od lokalnych programów.
  • Bezpłatne pobyty sanatoryjne – dzieciom w znacznym stopniu niepełnosprawnym przysługuje bez ograniczeń wiekowych bezpłatny pobyt w sanatorium.

Ulgi podatkowe i inne

  • Ulga rehabilitacyjna – w rocznym zeznaniu PIT można odliczyć wydatki poniesione m.in. na adaptację i wyposażenie mieszkania, przystosowanie pojazdu, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leki czy turnusy rehabilitacyjne. W wielu przypadkach odlicza się faktyczne wydatki, a za używanie psa asystującego przysługuje ryczałt 2 280 zł.
  • Zwolnienie z abonamentu RTV – osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu, całkowitej niezdolności do pracy lub zaliczone do I grupy inwalidów są zwolnione z opłat abonamentowych za radio i telewizję.
  • Zwolnienie z podatku PCC przy zakupie samochodu i sprzętu rehabilitacyjnego – osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie płacą podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie samochodu osobowego na własne potrzeby oraz wózków inwalidzkich czy sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Zwolnienie z opłaty za psa – w gminach, które pobierają podatek od posiadania psa, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności są z tej opłaty zwolnione. Dotyczy to również właścicieli psów asystujących niezależnie od stopnia niepełnosprawności.
  • Zniżki w usługach telekomunikacyjnych – osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku (symbol 04‑O) lub słuchu (03‑L) mogą otrzymać 50 % zniżki na aktywację i abonament stacjonarny w wybranych sieciach telekomunikacyjnych.

Transport, parking i karta parkingowa

  • Karta parkingowa – posiadacze znacznego stopnia niepełnosprawności mają prawo do karty parkingowej umożliwiającej parkowanie na wyznaczonych miejscach i przy zachowaniu szczególnej ostrożności, niestosowanie się do dziewięciu znaków drogowych (np. zakazu ruchu, zakazu wjazdu motocykli, zakazu postoju).
  • Ulgi w transporcie publicznym – osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu lub o całkowitej niezdolności do pracy mają 49% zniżki na bilety kolejowe w klasie II (PKP) oraz 37% na pociągi TLK i IC. Osoby niewidome w tym stopniu mają zniżki 93% i 51%. Opiekun osoby niewidomej podróżuje z ulgą 95%. Wielu przewoźników miejskich oferuje dodatkowe rabaty, zakres ulg zależy od miasta.

Prawa pracownicze i ułatwienia w pracy

Prawo pracy przewiduje szczególne uprawnienia dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności:

REKLAMA

  • Skrócony czas pracy – pracownik z tym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia.
  • Dodatkowa przerwa – oprócz standardowej przerwy 15-minutowej, przysługuje mu druga płatna przerwa 15‑minutowa na gimnastykę rehabilitacyjną lub odpoczynek.
  • Dodatkowy urlop – po przepracowaniu roku u danego pracodawcy osoba ze znacznym stopniem otrzymuje co roku 10 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego.
  • Zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia – pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w celu udziału w turnusie rehabilitacyjnym (do 21 dni raz w roku) oraz na wykonanie niezbędnych badań lekarskich.

Inne ważne przywileje

  • Pierwszeństwo w kolejkach – osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają ustawowe pierwszeństwo w załatwianiu spraw w urzędach, placówkach NFZ i aptekach oraz przy korzystaniu z usług pocztowych i bankowych.
  • Prawo do wejścia z psem asystującym – osoby z niepełnosprawnością mogą wchodzić z psem przewodnikiem do urzędów, placówek medycznych, obiektów sportowych, kultury i handlu. Pod warunkiem posiadania odpowiednich certyfikatów nie mogą ponosić dodatkowych opłat za pobyt psa.
  • Uprawnienia opiekunów – opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne (obecnie 2197,70 zł)
  • Pierwszeństwo w przydziale lokali socjalnych – gminy często przyznają osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności pierwszeństwo w uzyskaniu lokalu socjalnego oraz wsparcia mieszkaniowego.

Podsumowanie – co daje znaczny stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności otwiera drzwi do szeregu świadczeń i udogodnień, które mają na celu poprawę jakości życia i umożliwienie aktywnego funkcjonowania. Od dodatków finansowych (dodatek pielęgnacyjny, renta socjalna, świadczenie wspierające) i ulg podatkowych, przez dofinansowania na likwidację barier i zakup sprzętu, po konkretne ułatwienia w pracy, komunikacji i transporcie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne jest jednak, aby każdorazowo zapoznać się z aktualnymi warunkami przyznawania świadczeń w gminie, powiatowym centrum pomocy rodzinie czy ZUS. Poszczególne ulgi mogą wymagać złożenia wniosku, przedstawienia orzeczenia oraz dodatkowych zaświadczeń. Mimo tego warto z nich korzystać, bo znaczny stopień niepełnosprawności to nie tylko ważny dokument, to przede wszystkim narzędzie umożliwiające realne wsparcie i większą niezależność.

Powiązane
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
2500 zł miesięcznie, a czasem więcej. Ile wynoszą zasiłki i świadczenia przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?
2500 zł miesięcznie, a czasem więcej. Ile wynoszą zasiłki i świadczenia przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2025 – komu przysługuje i ile wynosi
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2025 – komu przysługuje i ile wynosi
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w VAT. Limit zwolnienia w górę od 2026 roku. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać
16 wrz 2025

Podmioty gospodarcze, które w 2026 roku osiągną przychód do 240 tys. zł, nie będą musiały rejestrować się jako płatnicy VAT. Stanowi to podwyższenie dotychczasowego limitu, który wynosił 200 tys. zł. Oto szczegóły.
Polski nie stać na trzynastą emeryturę i program Aktywny rodzic w 2026 r.
16 wrz 2025

Trwa dyskusja nad budżetem państwa w 2026 r. w ramach RDS (Rady Dialogu Społecznego). Projekt budżetu wydaje się mało odporny na ewentualne szoki. Potrzebna jest racjonalizacja wydatków państwa w przyszłym roku. Polski nie stać na trzynastą emeryturę i program Aktywny rodzic w 2026 r.
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności – praktyczny przewodnik po uprawnieniach i świadczeniach
16 wrz 2025

Masz znaczny stopień niepełnosprawności lub ktoś z Twoich bliskich właśnie go otrzymał? To orzeczenie otwiera dostęp do wielu świadczeń, ulg i ułatwień. Od dodatków finansowych, przez dofinansowania i prawa pracownicze, aż po preferencje w komunikacji i leczeniu. Sprawdź, na co możesz liczyć w 2025 roku i co zrobić, by nie przegapić ważnych możliwości.
Amortyzacja samochodu a podatki – jak przedsiębiorca może skorzystać?
16 wrz 2025

Zakup samochodu firmowego to nie tylko kwestia wygody i prestiżu, ale przede wszystkim decyzja finansowa, która ma bezpośredni wpływ na podatki. Amortyzacja pojazdu pozwala przedsiębiorcy na stopniowe rozliczanie kosztów związanych z jego nabyciem. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy samochodach osobowych i dostawczych, ponieważ różnice mogą być znaczące.

REKLAMA

Dla kogo certyfikaty cyberbezpieczeństwa? Czy są obowiązkowe? Ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa już weszła w życie
16 wrz 2025

Certyfikaty cyberbezpieczeństwa są przeznaczone dla profesjonalistów IT, w tym dla administratorów systemów i sieci, specjalistów od bezpieczeństwa, inżynierów oraz osób aspirujących do tych ról, aby potwierdzić ich wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi. Certyfikacja obejmuje także produkty, usługi i procesy ICT, a ich celem jest informowanie konsumentów o poziomie bezpieczeństwa cyfrowego oraz wspieranie polskich firm na rynkach europejskich. Czy i dla kogo uzyskanie certyfikatów cyberbezpieczeństwa jest obligatoryjne?
Fiskus uderza w posiadaczy klimatyzacji – muszą oddać do urzędu skarbowego nawet 16 960 zł. Szef KAS wydaje z urzędu kolejne decyzje wobec podatników
16 wrz 2025

Właściciele klimatyzacji z funkcją grzania (w tym klimatyzatorów z wbudowaną pompą ciepła), którzy w przeszłości skorzystali z ulgi termomodernizacyjnej (odliczając w ramach niej wydatki poniesione na ich zakup i montaż), mogą obecnie zostać niemile zaskoczeni wydaną z urzędu, w ich sprawie, decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS), która może skutkować obowiązkiem zwrotu przez nich równowartości ulgi, czyli – dopłaty podatku. W najgorszym wypadku, podatnik może zostać zobowiązany do zwrotu do urzędu skarbowego kwoty stanowiącej równowartość nawet 16 960 zł.

Gmina da mieszkanie seniorowi. Trzeba spełnić tylko dwa warunki. Nowy program najmu już od 2026 roku
16 wrz 2025

Nie trzeba mieć niskich dochodów ani rezygnować z własnego mieszkania. Wystarczą dwa konkretne warunki, by skorzystać z nowego programu, który już od 2026 roku może realnie zmienić życie tysięcy osób. To rozwiązanie dla tych, którzy z pozoru nie potrzebują pomocy, a jednak na co dzień zmagają się z ograniczeniami, o których rzadko mówi się głośno. Sprawdź, czy również możesz z niego skorzystać.
Będą kolejne ograniczenia dot. ogrzewania kominkami. Nowelizacja rozporządzenia ws. warunków technicznych budynków
16 wrz 2025

Od początku 2025 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a po ostatniej rekonstrukcji rządu Ministerstwo Finansów i Gospodarki prowadzi prace nad zmianą Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poprzednia poważniejsza nowelizacja tego rozporządzenia miała miejsce w roku 2021. Dotychczasowe zmiany tego rozporządzenia każdorazowo i stopniowo wprowadzały nowe ograniczenia dla instalacji kominków, pieców i trzonów kuchennych. W projekcie najnowszych zmian tendencja ta jest utrzymana. I niestety, tak jak przy poprzednich zmianach, wprowadzane ograniczenia nie mają żadnego uzasadnienia technicznego.

REKLAMA

Historyczna zmiana dla pracowników! Szybciej dostaniesz awans, nagrody jubileuszowe, dłuższe urlopy i wyższe dodatki
16 wrz 2025

To przełom, na który od lat czekały miliony Polaków! Sejm uchwalił tzw. ustawę stażową – od 2026 roku do stażu pracy będą wliczane nie tylko etaty, ale także działalność gospodarcza, umowy zlecenia i wcześniejsze okresy pracy. Dzięki temu wielu pracowników szybciej dostanie awans, nagrody jubileuszowe, dłuższe urlopy i wyższe dodatki. Sprawdź, kto zyska najwięcej.
PIP zmieniła 3200 umów cywilnych na etaty. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie ich dużo więcej
16 wrz 2025

Będą nowe przepisy o PIP. Przewidują wyższe kary, więcej uprawnień inspektorów, kontrole zdalne. Najbardziej rewolucyjna zmian to możliwość wydawania przez inspektorów decyzji o przekształceniu umów cywilnoprawnych w etaty z natychmiastowym skutkiem – bez czekania na rozstrzygnięcie sądu.

REKLAMA