REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Wspólne rozliczenie małżonków 2026. Jak zyskać nawet 7200 zł? [TABELA I WARUNKI]

Wspólne rozliczenie małżonków 2026. Jak zyskać nawet 7200 zł? [TABELA I WARUNKI]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 grudnia 2025, 14:16
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Wspólne rozliczenie małżonków 2026. Jak zyskać nawet 7200 zł? [TABELA I WARUNKI]
7200 zł czy 19 600 zł? Tyle możesz zyskać na wspólnym rozliczeniu ze współmałżonkiem w 2026 roku. [TABELA]
Inne

REKLAMA

REKLAMA

W czasach drożyzny i rosnących podatków coraz więcej rodzin szuka sposobów, by choć część pieniędzy została w domowym budżecie. Tymczasem co roku tysiące podatników oddają fiskusowi znacznie więcej, niż muszą. Nie dlatego, że zarabiają za dużo, ale dlatego, że nie wybierają opcji, jaką jest wspólne rozliczenie z małżonkiem. W 2026 roku stawką może być nawet 7200 zł. Sprawdzamy, jak i kto może zapłacić znacznie niższe podatki.

rozwiń >

Wspólne rozliczenie małżonków – na czym polega ta ulga

Wspólne rozliczenie małżonków polega na tym, że podatek dochodowy obliczany jest od połowy łącznych dochodów obojga partnerów, a następnie mnożony przez dwa. Mechanizm ten szczególnie opłaca się wtedy, gdy dochody małżonków znacząco się różnią, na przykład wtedy, gdy jedna osoba zarabia dużo, a druga niewiele lub wcale.

REKLAMA

REKLAMA

Dzięki temu możliwe jest skorzystanie z niższego progu podatkowego i zapłacenie mniejszego podatku. W praktyce oznacza to realne oszczędności, które w zależności od sytuacji finansowej mogą wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych rocznie.

Nawet 7200 zł oszczędności. Kiedy to realne?

Największe korzyści ze wspólnego rozliczenia odnoszą małżeństwa, w których:

  • jedno z małżonków nie osiąga dochodów lub zarabia bardzo mało,
  • występuje duża różnica w wynagrodzeniach,
  • jedno z małżonków wchodzi w drugi próg podatkowy.

Przy dużych dysproporcjach dochodów, oszczędność może sięgnąć nawet około 7200 zł w skali roku. To nie jest premia ani jednorazowy bonus, ale efekt zastosowania obowiązujących przepisów podatkowych.

REKLAMA

Ile podatku zapłacą małżonkowie przy różnych dochodach

Najlepiej pokazują to konkretne przykłady. Poniższa tabela przedstawia orientacyjne kwoty podatku przy rozliczeniu osobnym i wspólnym. Liczby są uproszczone, ale dobrze oddają skalę zjawiska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dochód roczny

małżonka A

Dochód roczny

małżonka B

Podatek osobno

Podatek wspólnie

Różnica

180 000 zł

0 zł

ok. 34 000 zł

ok. 26 800 zł

~7200 zł

150 000 zł

30 000 zł

ok. 30 000 zł

ok. 23 500 zł

~6500 zł

140 000 zł

40 000 zł

ok. 27 500 zł

ok. 22 000 zł

~5500 zł

120 000 zł

60 000 zł

ok. 23 000 zł

ok. 22 000 zł

~1000 zł

100 000 zł

80 000 zł

ok. 21 000 zł

ok. 21 000 zł

brak

Im większa różnica dochodów, tym większa korzyść ze wspólnego rozliczenia. Gdy małżonkowie zarabiają podobnie, efekt jest niewielki lub żaden.

Przykład

Przykład: Mechanizm wspólnego rozliczenia w praktyce

Załóżmy, że małżonkowie, Anna i Piotr, planują rozliczenie za 2025 rok. Piotr zarabia bardzo dobrze, podczas gdy Anna zarabia mniej, co tworzy dużą dysproporcję w ich dochodach.

  • Dochód Piotra: 190 000 zł (wpada w drugi próg podatkowy 32%)
  • Dochód Anny: 50 000 zł (całość w pierwszym progu 12%)

Wariant 1: Rozliczenie osobne (samodzielne)

W tym scenariuszu Piotr musi zapłacić wysoki podatek od nadwyżki ponad 120 000 zł.

  • Podatek Anny: 50 000 zł x 12% - 3600 zł (kwota wolna) = 2 400 zł
  • Podatek Piotra: Od pierwszych 120 000 zł płaci 10 800 zł podatku. Od nadwyżki (70 000 zł) musi zapłacić aż 32% podatku, czyli 22 400 zł. Łącznie podatek Piotra to 33 200 zł.
  • Suma podatków (osobno): 2 400 zł + 33 200 zł = 35 600 zł

Wariant 2: Wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie sumują dochody i dzielą je na pół, dzięki czemu Piotr „ucieka” z drugiego progu podatkowego.

  1. Suma dochodów: 50 000 zł + 190 000 zł = 240 000 zł
  2. Połowa wspólnego dochodu: 240 000 zł / 2 = 120 000 zł
  3. Podatek od połowy dochodu: 120 000 zł x 12% - 3600 zł = 10 800 zł
  4. Podatek łączny (podwójna wysokość): 10 800 zł x 2 = 21 600 zł

Zysk z decyzji o wspólnym PIT: 14 000 zł

W tym przypadku różnica jest ogromna. Dzięki wspólnej deklaracji małżonkowie zapłacą o 14 000 zł mniej podatku, niż gdyby rozliczali się osobno.

Maksymalna korzyść może być wyższa, ale to rzadkie przypadki

W skrajnych konfiguracjach dochodów oszczędność może sięgnąć nawet 19 600 zł. Skąd bierze się ta kwota? To matematyczny „sufit” polskiego systemu podatkowego. Taki zysk osiągają pary, w których jedna osoba zarabia 240 000 zł rocznie lub więcej, a druga nie pracuje.

Wspólne rozliczenie pozwala wtedy na dwa potężne ruchy:

  1. Pełne wykorzystanie kwoty wolnej (30 tys. zł) niepracującego małżonka, co daje 3600 zł czystego zysku.
  2. Wyjście z drugiego progu podatkowego – dzięki podziałowi dochodu na pół, aż 80 tys. zł, które normalnie byłoby opodatkowane stawką 32%, wpada w niższy próg 12%. To daje kolejne 16 000 zł oszczędności.

Łącznie daje to więc kwotę 19 600 zł. Są to jednak przypadki marginalne. W codziennej praktyce najczęściej spotykane oszczędności mieszczą się w przedziale kilku tysięcy złotych. Kwota około 7200 zł pozostaje najbardziej realistycznym punktem odniesienia dla małżeństw z klasy średniej, w których jeden z partnerów zarabia dobrze, a drugi osiąga niskie dochody.

Kto może rozliczyć się wspólnie w 2026 roku

Z ulgi mogą skorzystać małżonkowie, którzy spełniają następujące 3 warunki:

  • pozostawali w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy lub od dnia zawarcia małżeństwa do końca roku (jeśli ślub odbył się w trakcie roku),
  • mają wspólność majątkową,
  • rozliczają się według skali podatkowej (12% i 32%).

Formy opodatkowania a możliwość skorzystania z ulgi

W Polsce obowiązuje kilka form opodatkowania, ale nie każda daje prawo do wspólnego PIT-u.

Skala podatkowa

To jedyna forma, która umożliwia wspólne rozliczenie małżonków, rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, korzystanie z większości ulg i odliczeń.

Podatek liniowy (19%)

W tym przypadku nie można rozliczyć się wspólnie, dostęp do ulg jest bardzo ograniczony, wspólne rozliczenie jest wykluczone niezależnie od sytuacji rodzinnej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ta forma wyklucza wspólne rozliczenie, pozwala tylko na wybrane odliczenia, bywa korzystna dla przedsiębiorców, ale zamyka drogę do wielu ulg.

Dlaczego podatnicy tracą pieniądze co roku

Jednym z największych problemów jest odkładanie decyzji podatkowych na ostatnią chwilę. Wiele osób zaczyna myśleć o podatkach dopiero w momencie wypełniania PIT-u w kwietniu. Wtedy jest już za późno na zmianę formy opodatkowania czy zaplanowanie rozliczenia w sposób najkorzystniejszy.

Część podatników błędnie zakłada też, że wspólne rozliczenie nie ma sensu, bo oboje pracują. Tymczasem nawet przy dwóch dochodach ulga może przynieść realne oszczędności, jeśli zarobki są nierówne.

Inne ulgi, które można połączyć ze wspólnym rozliczeniem

Wspólne rozliczenie to tylko jedno z narzędzi. W 2026 roku podatnicy nadal mogą korzystać także z innych ulg, które dodatkowo obniżają podatek:

  • Ulga rehabilitacyjna: Osoby stale przyjmujące leki mogą odliczyć wydatki przekraczające 100 zł miesięcznie. Ulga ta bywa niedoceniana, a w skali roku może oznaczać konkretne kwoty.
  • Ulga termomodernizacyjna: Odliczyć można m.in. wydatki takie jak ocieplenie domu, wymianę źródła ciepła, instalację fotowoltaiki, modernizację instalacji grzewczej. Co istotne, niewykorzystana część ulgi może zostać rozliczona w kolejnych latach.
  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE): Wpłaty na IKZE obniżają podstawę opodatkowania. W 2026 roku limit wpłat wynosi ponad 10 tys. zł dla osób zatrudnionych na etacie, oraz ponad 15 tys. zł dla przedsiębiorców.

Kiedy wspólne rozliczenie się nie opłaca

Choć ulga jest korzystna, nie zawsze będzie najlepszym wyborem. Może się okazać nieopłacalna, gdy oboje małżonkowie zarabiają podobnie, żadne z nich nie wchodzi w wyższy próg podatkowy, jedno z małżonków rozlicza się liniowo lub ryczałtem. Dlatego przed złożeniem PIT-u warto wykonać prostą symulację lub skonsultować się z doradcą podatkowym.

Co zrobić, żeby nie stracić tych pieniędzy w 2026 roku

Najważniejsze jest planowanie. Już na początku roku warto:

  • sprawdzić formę opodatkowania,
  • oszacować dochody obojga małżonków,
  • rozważyć zmianę formy opodatkowania, jeśli to możliwe.

Prosta decyzja, realne pieniądze

W czasach wysokich kosztów życia każda legalna oszczędność ma znaczenie. Wspólne rozliczenie małżonków to jedna z najprostszych i najbardziej niedocenianych ulg podatkowych. W 2026 roku może oznaczać nawet 7200 zł, które zamiast trafić do fiskusa, zostanie w domowym budżecie.

Warto sprawdzić, czy w Twoim przypadku to rozwiązanie ma sens, bo wiele osób co roku traci te pieniądze tylko dlatego, że o uldze przypomina sobie za późno.

Podstawa prawna

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Powiązane
10 813 zł na kwartał bez ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, kto może skorzystać
10 813 zł na kwartał bez ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, kto może skorzystać
Bon senioralny 2026 opóźniony. Dlaczego nie ruszy w styczniu i kiedy może wejść w życie
Bon senioralny 2026 opóźniony. Dlaczego nie ruszy w styczniu i kiedy może wejść w życie
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rząd pozbawia 200 tys. emerytów prawa do 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. „Nowe prawo wejdzie w życie 1 czerwca 2026 r.”
28 gru 2025

W dniu 5 czerwca 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został opublikowany projekt specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów i ponadto – dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących.
Msze w kościołach bez pieniędzy. Ruszyła rewolucyjna zmiana w polskich parafiach
28 gru 2025

Remont kościoła, budowa parkingu, wywóz śmieci z parafialnego cmentarza, na takie między innymi wydatki idą pieniądze zbierane przez księży podczas mszy. Ale i do kościołów wkracza rewolucja. Już w kilkuset polskich parafiach można bezgotówkowo złożyć ofiarę. Zdaniem księży, dzięki temu finanse parafii są bardziej przejrzyste. Czy dawanie na tacę odejdzie w przeszłość?
Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
27 gru 2025

Czy fakt, że syn pobrał żołd, sprawia, że jego rodzice nie mogą skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej, tzw. ulgi na dziecko? W takiej sprawie wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warto znać to rozstrzygnięcie przed złożeniem zeznania podatkowego.
Darowizna, od której nie płaci się ani podatku od darowizny, ani dochodowego, ani PCC, ani VAT. Jakie warunki musi spełniać?
27 gru 2025

Jakie konsekwencje podatkowe może wywołać darowizna? Każdorazowo jest to uzależnione od tego, z jakimi podmiotami mamy do czynienia. W grę mogą wchodzić co najmniej aspekty opodatkowania podatkiem od darowizn, dochodowym i VAT.

REKLAMA

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
27 gru 2025

Dla wielu osób z chorobami przewlekłymi każda kolejna komisja orzekająca o niepełnosprawności to ogromny stres. Te same dokumenty, te same pytania, ta sama niepewność: czy decyzja znów będzie tylko na rok albo dwa. Tymczasem prawo przewiduje możliwość wydania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, bez terminów, bez kolejnych komisji i bez konieczności ciągłego udowadniania swojego stanu zdrowia. Nie decyduje jednak nazwa choroby ani długość leczenia. Najważniejsze są rokowania. Sprawdzamy, kiedy komisja może wydać orzeczenie bezterminowe, przy jakich schorzeniach zapadają takie decyzje najczęściej oraz jak w praktyce wygląda cała procedura.
W której gminie podatnik zapłaci podatek od środków transportowych? Czy może wybrać tę, w której obowiązują niższe stawki?
27 gru 2025

Miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania, czy siedziba działalności gospodarczej? Gdzie trzeba zapłacić podatek od środków transportowych? Przepisy budzą wątpliwości, a podatnicy wolą płacić mniej, a nie więcej.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
27 gru 2025

Czynsze rosną szybciej niż pensje, raty kredytów nie chcą spadać, a koszt utrzymania mieszkania coraz częściej staje się największym obciążeniem domowego budżetu. Dla wielu osób każdy kolejny miesiąc to liczenie wydatków od nowa. Właśnie w takim momencie ruszyło nowe świadczenie mieszkaniowe, które może dać od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie realnego wsparcia. Pieniądze trafiają prosto na konto i mogą pomóc w opłaceniu najmu albo raty kredytu. Program już działa, a wypłaty są realizowane. Sprawdzamy, komu przysługuje dodatek, ile dokładnie można dostać i co trzeba zrobić, żeby pieniądze faktycznie trafiły na konto.
Nawet 5000 zł grzywny za puszczanie fajerwerków w noc sylwestrową, a za strzelanie z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada – sądowy nakaz sprzedaży mieszkania [sylwester 2025/2026]
28 gru 2025

Choć powszechnie przyjmuje się, że w noc sylwestrową (a konkretniej – 31 grudnia i 1 stycznia) używanie wyrobów pirotechnicznych (tj. puszczanie fajerwerków) nie podlega większym ograniczeniom i obostrzeniom – nic bardziej mylnego. Fajerwerki to materiały wybuchowe, które w przypadku ich nieodpowiedzialnego użytkowania – mogą doprowadzić do poważnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Nie bez konsekwencji pozostaną również osoby strzelające nimi z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada.

REKLAMA

Wyższe pensje dla milionów Polaków, bo... przepisy zadziałają wstecz. Od stycznia nowego roku wchodzą rewolucyjne zmiany w umowach o pracę
28 gru 2025

Bez urlopu, bez zwolnienia lekarskiego, bez prawa do stażu. Tak od lat wygląda codzienność milionów Polaków pracujących na umowach śmieciowych i samozatrudnieniu, uchodzących za patologię rynku pracy. Teraz ma się to zmienić. Od nowego roku w Kodeksie pracy szykuje się przełomowa zmiana. Do stażu będą wliczane nie tylko etaty, lecz także lata przepracowane na zleceniu, we własnej firmie czy za granicą. Dla tych, których system przez lata pomijał oznacza to konkretne korzyści takie jak dłuższy urlop, dodatki stażowe i jubileuszówki.
Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników
26 gru 2025

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA