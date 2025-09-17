Brakuje punktu 7 lub 8 w orzeczeniu? Możesz stracić kilka tysięcy zł rocznie

Brak jednego zapisu w orzeczeniu o niepełnosprawności może oznaczać stratę kilku tysięcy złotych rocznie. To właśnie punkty 5, 6, 7 i 8 w części "Wskazania do ulg i uprawnień" decydują o dostępie do świadczeń, ulg podatkowych, sprzętu medycznego czy usług opiekuńczych. W 2025 roku ich znaczenie jeszcze wzrosło, ponieważ weszły w życie nowe przepisy oraz rekomendacje dla komisji orzekających. Sprawdź, co oznaczają poszczególne punkty, jak je zdobyć i jak działać, jeśli w Twoim orzeczeniu któregoś z nich brakuje.

Dlaczego punkty 5-8 są tak ważne?

Każde orzeczenie zawiera część "Wskazania do ulg i uprawnień". To właśnie w tej rubryce komisja orzekająca zaznacza, do jakich form wsparcia dana osoba ma prawo. W praktyce urzędy i instytucje najczęściej analizują właśnie punkty 5, 6, 7 i 8, ponieważ odnoszą się one do codziennej samodzielności, potrzeby sprzętu i opieki.

Ich znaczenie w praktyce:

decydują o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego,

lub dodatku pielęgnacyjnego, otwierają drogę do renty socjalnej ,

, umożliwiają refundację i dofinansowanie sprzętu medycznego,

gwarantują pierwszeństwo w rehabilitacji i leczeniu,

uprawniają do ulg podatkowych oraz korzystania z programów gminnych i PFRON.

Co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Punkt Treść orzeczenia Uprawnienia w praktyce 5 Potrzeba zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub techniczne (np. proteza, wózek, aparat słuchowy, inhalator, glukometr, pieluchomajtki) Refundacja sprzętu z NFZ, dofinansowania z PFRON, udział w programach likwidacji barier architektonicznych, prawo do turnusów rehabilitacyjnych 6 Potrzeba korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (np. usługi opiekuńcze, terapeutyczne, asystenckie) Dostęp do usług asystenta osobistego, programów gminnych, terapii i rehabilitacji finansowanych ze środków publicznych 7 Konieczność stałej lub długotrwałej opieki z powodu ograniczonej samodzielności Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, dodatek pielęgnacyjny, renta socjalna, pierwszeństwo w DPS i placówkach rehabilitacyjnych 8 Konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka do 16. roku życia w leczeniu, rehabilitacji i edukacji Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, indywidualne nauczanie, terapia, wczesne wspomaganie rozwoju; punkt nie obowiązuje po 16. roku życia

Jak zdobyć brakujący punkt w orzeczeniu?

Brak jednego z punktów 5, 6, 7 lub 8 w orzeczeniu może zamknąć drogę do najważniejszych świadczeń i usług opiekuńczych. Dla wielu rodzin oznacza to nie tylko utratę pieniędzy, ale także problem z zapewnieniem codziennej opieki czy rehabilitacji. Dlatego warto wiedzieć, jak działać krok po kroku, aby uzupełnić orzeczenie o brakujący zapis. Kluczowe są terminy, kompletna dokumentacja i dobrze przygotowane wystąpienie przed komisją. Oto co możesz zrobić:

Złóż odwołanie w ciągu 14 dni

Na decyzję powiatowego zespołu możesz złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania. Termin wynosi dokładnie 14 dni od doręczenia decyzji.

Przygotuj mocną dokumentację medyczną

aktualne opinie lekarzy specjalistów (neurologa, psychiatry, ortopedy, pediatry),

zaświadczenia od terapeutów i rehabilitantów,

opinie psychologa lub pedagoga (dla dzieci),

notatki pracowników socjalnych o zakresie opieki.

Opisz codzienne funkcjonowanie

Komisja musi zobaczyć realne trudności: problemy z poruszaniem się, jedzeniem, higieną, komunikacją. Nie bagatelizuj objawów.

Weź udział w posiedzeniu komisji

Zabierz ze sobą opiekuna, który potwierdzi Twoje słowa. Przygotuj się na pytania komisji.

Skorzystaj z pomocy organizacji pozarządowych

W wielu miastach fundacje pomagają w odwołaniach bezpłatnie, a nawet reprezentują w postępowaniu.

Najczęstsze błędy przy wniosku o orzeczenie

Choć procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności wydaje się prosta, w praktyce wiele osób traci szansę na pełne wsparcie z powodu drobnych pomyłek. Brak odpowiednich dokumentów, nieprecyzyjne opisy codziennych trudności czy zatajanie problemów ze wstydu mogą sprawić, że komisja nie zaznaczy istotnych punktów w rubryce "Wskazania do ulg i uprawnień". Warto więc wiedzieć, czego unikać, aby nie zamknąć sobie drogi do świadczeń i ulg.

składanie nieaktualnej dokumentacji sprzed kilku lat,

brak szczegółowego opisu trudności w codziennym życiu,

niedołączenie opinii terapeuty, który na co dzień prowadzi rehabilitację,

zatajenie wstydliwych problemów (np. nietrzymania moczu), które w praktyce mogą przesądzać o przyznaniu punktu.

Zmiany w 2025 roku

Rok 2025 przyniósł kilka ważnych nowości w systemie orzekania o niepełnosprawności i wsparcia dla rodzin. Część rozwiązań ma ułatwić dostęp do świadczeń, inne mają zwiększyć elastyczność w codziennym życiu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Nowy skład komisji orzekających – w każdej komisji pojawia się dodatkowy lekarz, co ma zwiększyć trafność oceny medycznej. W razie potrzeby może być obecny pracownik socjalny, a w przypadku dzieci także ekspert ds. edukacji. Dzięki temu decyzje mają być bardziej obiektywne i całościowe.

– w każdej komisji pojawia się dodatkowy lekarz, co ma zwiększyć trafność oceny medycznej. W razie potrzeby może być obecny pracownik socjalny, a w przypadku dzieci także ekspert ds. edukacji. Dzięki temu decyzje mają być bardziej obiektywne i całościowe. Świadczenie wspierające – wprowadzono je obok świadczenia pielęgnacyjnego. Jego wysokość zależy od faktycznej potrzeby wsparcia i opiera się m.in. na zapisach w punktach 6 i 7 orzeczenia. To dodatkowe źródło finansowej pomocy, które w wielu przypadkach sięga kilku tysięcy złotych.

– wprowadzono je obok świadczenia pielęgnacyjnego. Jego wysokość zależy od faktycznej potrzeby wsparcia i opiera się m.in. na zapisach w punktach 6 i 7 orzeczenia. To dodatkowe źródło finansowej pomocy, które w wielu przypadkach sięga kilku tysięcy złotych. Możliwość pracy opiekunów – opiekunowie nie są już całkowicie wykluczeni z rynku pracy. Mogą łączyć pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową w ograniczonym wymiarze, co daje im większą niezależność finansową.

– opiekunowie nie są już całkowicie wykluczeni z rynku pracy. Mogą łączyć pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową w ograniczonym wymiarze, co daje im większą niezależność finansową. Asystenci opiekunów – w części gmin uruchomiono usługę asystentów opiekunów w ramach programów wsparcia lokalnego. To realne odciążenie dla rodzin, które mogą liczyć na pomoc w codziennych obowiązkach związanych z opieką.

Te zmiany pokazują, że system orzeczniczy i pomoc społeczna są stopniowo dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.

Jeden brakujący zapis w orzeczeniu może oznaczać stratę kilku tysięcy złotych rocznie. Warto znać znaczenie punktów 5-8 i działać szybko, jeśli komisja ich nie uwzględni.

