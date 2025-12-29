REKLAMA

Ranking najlepiej oprocentowanych lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec grudnia 2025 r. [tabela]

Ranking najlepiej oprocentowanych lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec grudnia 2025 r. [tabela]

29 grudnia 2025, 20:20
Najlepiej oprocentowane lokaty bankowe i konta oszczędnościowe na przełomie 2025 i 2026 roku [ranking]
Najlepiej oprocentowane lokaty bankowe i konta oszczędnościowe na przełomie 2025 i 2026 roku [ranking]
W grudniu 2025 r. nastąpiło istotne pogorszenie ofert promocyjnych lokat i rachunków oszczędnościowych. Aż 11 banków dokonało w tym zakresie cięć w porównaniu z sytuacją z sprzed miesiąca. Co więcej, żaden bank nie zdecydował się na poprawienie promocyjnej oferty depozytowej. Aktualnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wynosi ok. 4,8%. To mniej niż przed miesiącem (spadek o 0,25 pkt. proc.) i mniej niż przed rokiem (o ponad 0,7 pkt. proc.).

Oprocentowanie przeciętnej lokaty bankowej spadło do ok. 3%

W porównaniu z końcówką listopada żaden bank nie zdecydował się na wprowadzenie atrakcyjniejszej promocji depozytowej. Za to w aż 11 instytucjach doszło do pogorszenia warunków najbardziej kuszących lokat i rachunków oszczędnościowych.

Dostępne dane na temat oprocentowania faktycznie zakładanych lokat pokazują, że warunki oferowane przez banki w ramach statystycznej lokaty są wyraźnie gorsze niż to czym banki kuszą w ramach promocji. Najświeższe dane na ten temat NBP opublikował za październik. Wynika z nich, że przeciętna lokata oprocentowana była na niewiele ponad 3,5%. To dwa razy mniej niż w przypadku czołowych propozycji z grona najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. Dziś ta „statystyczna” lokata jest najpewniej jeszcze gorzej oprocentowana ze względu na dalsze cięcia stóp procentowych dokonywane konsekwentnie przez RPP.

Z danych tych łatwo wysnuć wniosek, że większość z nas nie korzysta z bankowych promocji. Problem w tym, że żeby założyć depozyt oprocentowany na 6% czy 7%, trzeba spełnić szereg dodatkowych wymagań. Oferta ta nie jest bowiem dla wszystkich. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami – maksymalnej kwoty zakładanej lokaty czy co najwyżej kilkumiesięcznego okresu oszczędzania, a do tego trzeba spełnić szereg dodatkowych warunków – np. być nowym klientem, zainstalować aplikację mobilną, przelewać wynagrodzenie, założyć konto, kartę i aktywnie z nich korzystać. Wisienką na torcie jest wymaganie udzielenia tzw. zgód marketingowych. Chodzi po prostu o to, że w zamian za wyższy procent godzimy się na wiadomości i telefony z ofertami różnych produktów bankowych czy ubezpieczeniowych.

Średnie oprocentowanie depozytów bankowych na przełomie 2025 i 2026 roku

Materiały prasowe

Polacy spieszą się, by skorzystać z wyższego oprocentowania

Najświeższe dane NBP niosą też jeszcze jedną ciekawostkę. Okazuje się bowiem, że w październiku założyliśmy nowe lokaty bankowe na kwotę ponad 93 miliardów złotych. To historyczny rekord. Wytłumaczeniem może być chęć skorzystania z wciąż jeszcze dostępnych warunków, zanim zostaną pogorszone w ślad za spadającymi stopami procentowymi. Październik był bowiem miesiącem, w którym korekty w bankowych cennikach wyraźnie zaczęły przyspieszać.

Materiały prasowe

Trzy powody spadającego oprocentowania depozytów

Coraz niższe oprocentowanie depozytów to przede wszystkim wynik cięć stóp procentowych. Warto przypomnieć, że rok 2025 zaczynaliśmy z podstawową stopą procentową na poziomie 5,75%, a kończymy na poziomie 4%. Z drobnym opóźnieniem przekłada się to na pogorszenie oferty depozytowej banków. Jeśli ponadto wierzyć prognozom, to w 2026 roku podstawowa stopa procentowa może jeszcze spaść – docelowo w okolice 3-3,5%.

Cięcia stóp procentowych przekładają się też płynnie na warunki oszczędzania z pomocą detalicznych obligacji skarbowych. To oczywiście oznacza mniej zaciekłą walkę o środki oszczędzających. Dla części rodaków oferta rządowa jest bowiem rozwiązaniem konkurencyjnym wobec bankowych depozytów. Redukcji oprocentowania depozytów sprzyjają więc nie tylko cięcia stóp procentowych, ale też równolegle dokonywane obniżki oprocentowania detalicznych papierów skarbowych.

Zobacz również:

Trzecim czynnikiem, który nie pozostanie bez wpływu na oprocentowanie bankowych depozytów jest wyższy podatek dochodowy (CIT) nałożony na banki. To oznacza dla nich wyższe koszty, a te przynajmniej częściowo banki będą chciały przerzucić na swoich klientów. Do wyboru mają cały wachlarz możliwości – podniesienie oprocentowania kredytów, wzrost opłat lub obniżenie oprocentowania depozytów. Zważywszy na to że łatwiej jest wyższe koszty podatkowe przerzucić na oszczędzających, ale też ze względu na mocniejszą konkurencję o kredytobiorców niż deponentów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie oszczędzający najmocniej dostaną po kieszeni w wyniku podwyżki podatku dochodowego od banków.

Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:

Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których np. ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe

Nazwa banku

Nazwa produktu

Oprocen- towanie w skali roku

Max kwota z danym oprocen- towaniem

Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania

Oferta dla nowych klientów lub środków?

Wymagane produkty dodatkowe

BOŚ

Konto cyfrowy zysk

7,00%

15 tys. zł

do 20.01.2026

tak

-

BNP Paribas

Konto pełne marzeń

7,00%**

5 tys. zł

maksymalnie do 31.01.2026

nie

konto, aplikacja mobilna**

Bank Pocztowy

Konto oszczędnościowe

7,00%**

20 tys. zł

3 miesiące

tak

konto, karta**

BNP Paribas

Konto lokacyjne

7,00%**

25 tys. zł

maksymalnie do 31.01.2026

tak

konto**

Nest Bank

Lokata witaj

6,60%**

25 tys. zł

6 miesięcy

tak

konto

Nest Bank

Nest konto oszczędnościowe

6,60%**

25 tys. zł

90 dni

tak

konto

VeloBank

Elastyczne konto oszczędnościowe

6,50%*

50 tys. zł

3 miesiące

tak

konto**

VeloBank

Lokata dla aktywnych

6,50%**

50 tys. zł

6 miesięcy

tak

konto**

Citi Bank Handlowy

Konto oszczędnościowe

6,00%**

100 tys. zł

4 miesiące

tak

konto**

Bank Pekao

Konto oszczędnościowe

6,00%

100 tys. zł

4 miesiące

tak

konto**

Alior Bank

Konto oszczędnościowe na start

6,00%*

30 tys. zł

4 miesiące

tak

konto, aplikacja mobilna**

mBank

Moje cele

5,20%

25 tys. zł

90 dni

tak

konto**

ING Bank Śląski

OKO (bonus)

5,00%**

200 tys. zł

3 miesiące

tak

konto

ING Bank Śląski

OKO (bonus na start)

5,00%**

<200 tys.zł

3 miesiące

tak

konto

Bank Millennium

Oszczędnościowe profit

5,00%**

200 tys. zł

91 dni

tak

konto**

Alior Bank

Konto mega oszczędnościowe

5,00%**

200 tys. zł

3 miesiące

tak

konto**

Inbank

Lokata na start

4,85%

50 tys. zł

3 miesiące

tak

-

UniCredit

Konto oszczędnościowe

4,50%

bez limitu

do 31.03.2026 r.

nie

konto

UniCredit

Lokata

4,50%

25 mln zł

3 miesiące

nie

konto

Toyota Bank PL

Lokata plus

4,25%

10x100tys.zł

6 miesięcy

nie

konto**

Inbank

Lokata standardowa

4,25%

1 mln zł

6 miesięcy

nie

-

mBank

konto oszczędn. na nowe środki

4,20%

500 tys. zł

90 dni

tak

konto

Toyota Bank PL

Lokata plus

4,15%

10x100tys.zł

3 miesiące

nie

konto**

PKO BP

Rachunek oszczędnościowy plus

4,10%

250 tys. zł

90 dni

tak

konto

BFF

Lokata facto

4,00%

bez limitu

3 miesiące

nie

-

Santander Consumer Bank

Lokata mobilna nowe środki

4,00%

400 tys. zł

4 miesiące

tak

aplikacja mobilna

Bank Pekao

Lokata „lokuj z nami III”

4,00%*

100 tys. zł

3 miesiące

tak

konto**

Santander Consumer Bank

Lokata online nowe środki

4,00%

400 tys. zł

3/4 miesiące

tak

-

PKO BP

Lokata na nowe środki

4,00%

2x250 tys.zł

3 miesiące

tak

konto**

Citi Bank Handlowy

Konto super oszczędnościowe

4,00%

20 tys. zł

zmienne

nie

konto**

Credit Agricole

Lokata na nowe pieniądze

3,90%

100 tys. zł

90 dni

tak

konto**

Bank Millennium

Lokata na Nowe Środki

3,80%

bez limitu

6 miesięcy

tak

konto**

BOŚ

Lokata na nowe środki (BOŚBank24)

3,80%

bez limitu

1 miesiące

tak

konto

BFF

Lokata facto

3,75%

bez limitu

6 miesięcy

nie

-

Credit Agricole

Lokata na nowe pieniądze

3,60%

100 tys. zł

180 dni

tak

konto**

Santander Bank Polska

Lokata świąteczna

3,25%

100 tys. zł

3 miesiące

nie

konto**

Bank Pocztowy

Lokata standardowa

3,00%**

bez limitu

3 miesiące

nie

konto

Santander Bank Polska

Lokata terminowa

1,80%

bez limitu

6 miesięcy

nie

konto**

*Należy wyrazić zgody marketingowe

**Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy, transakcje płatnicze, minimalne saldo, korzystanie z aplikacji, zgody marketingowe)

Opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków

Bartosz Turek, niezależny analityk

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
