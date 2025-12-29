Ranking najlepiej oprocentowanych lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec grudnia 2025 r. [tabela]

W grudniu 2025 r. nastąpiło istotne pogorszenie ofert promocyjnych lokat i rachunków oszczędnościowych. Aż 11 banków dokonało w tym zakresie cięć w porównaniu z sytuacją z sprzed miesiąca. Co więcej, żaden bank nie zdecydował się na poprawienie promocyjnej oferty depozytowej. Aktualnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wynosi ok. 4,8%. To mniej niż przed miesiącem (spadek o 0,25 pkt. proc.) i mniej niż przed rokiem (o ponad 0,7 pkt. proc.).

Oprocentowanie przeciętnej lokaty bankowej spadło do ok. 3%

W porównaniu z końcówką listopada żaden bank nie zdecydował się na wprowadzenie atrakcyjniejszej promocji depozytowej. Za to w aż 11 instytucjach doszło do pogorszenia warunków najbardziej kuszących lokat i rachunków oszczędnościowych.



Dostępne dane na temat oprocentowania faktycznie zakładanych lokat pokazują, że warunki oferowane przez banki w ramach statystycznej lokaty są wyraźnie gorsze niż to czym banki kuszą w ramach promocji. Najświeższe dane na ten temat NBP opublikował za październik. Wynika z nich, że przeciętna lokata oprocentowana była na niewiele ponad 3,5%. To dwa razy mniej niż w przypadku czołowych propozycji z grona najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. Dziś ta „statystyczna” lokata jest najpewniej jeszcze gorzej oprocentowana ze względu na dalsze cięcia stóp procentowych dokonywane konsekwentnie przez RPP.

Z danych tych łatwo wysnuć wniosek, że większość z nas nie korzysta z bankowych promocji. Problem w tym, że żeby założyć depozyt oprocentowany na 6% czy 7%, trzeba spełnić szereg dodatkowych wymagań. Oferta ta nie jest bowiem dla wszystkich. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami – maksymalnej kwoty zakładanej lokaty czy co najwyżej kilkumiesięcznego okresu oszczędzania, a do tego trzeba spełnić szereg dodatkowych warunków – np. być nowym klientem, zainstalować aplikację mobilną, przelewać wynagrodzenie, założyć konto, kartę i aktywnie z nich korzystać. Wisienką na torcie jest wymaganie udzielenia tzw. zgód marketingowych. Chodzi po prostu o to, że w zamian za wyższy procent godzimy się na wiadomości i telefony z ofertami różnych produktów bankowych czy ubezpieczeniowych.

Średnie oprocentowanie depozytów bankowych na przełomie 2025 i 2026 roku Materiały prasowe

Polacy spieszą się, by skorzystać z wyższego oprocentowania

Najświeższe dane NBP niosą też jeszcze jedną ciekawostkę. Okazuje się bowiem, że w październiku założyliśmy nowe lokaty bankowe na kwotę ponad 93 miliardów złotych. To historyczny rekord. Wytłumaczeniem może być chęć skorzystania z wciąż jeszcze dostępnych warunków, zanim zostaną pogorszone w ślad za spadającymi stopami procentowymi. Październik był bowiem miesiącem, w którym korekty w bankowych cennikach wyraźnie zaczęły przyspieszać.

Materiały prasowe

Trzy powody spadającego oprocentowania depozytów

Coraz niższe oprocentowanie depozytów to przede wszystkim wynik cięć stóp procentowych. Warto przypomnieć, że rok 2025 zaczynaliśmy z podstawową stopą procentową na poziomie 5,75%, a kończymy na poziomie 4%. Z drobnym opóźnieniem przekłada się to na pogorszenie oferty depozytowej banków. Jeśli ponadto wierzyć prognozom, to w 2026 roku podstawowa stopa procentowa może jeszcze spaść – docelowo w okolice 3-3,5%.



Cięcia stóp procentowych przekładają się też płynnie na warunki oszczędzania z pomocą detalicznych obligacji skarbowych. To oczywiście oznacza mniej zaciekłą walkę o środki oszczędzających. Dla części rodaków oferta rządowa jest bowiem rozwiązaniem konkurencyjnym wobec bankowych depozytów. Redukcji oprocentowania depozytów sprzyjają więc nie tylko cięcia stóp procentowych, ale też równolegle dokonywane obniżki oprocentowania detalicznych papierów skarbowych.

Trzecim czynnikiem, który nie pozostanie bez wpływu na oprocentowanie bankowych depozytów jest wyższy podatek dochodowy (CIT) nałożony na banki. To oznacza dla nich wyższe koszty, a te przynajmniej częściowo banki będą chciały przerzucić na swoich klientów. Do wyboru mają cały wachlarz możliwości – podniesienie oprocentowania kredytów, wzrost opłat lub obniżenie oprocentowania depozytów. Zważywszy na to że łatwiej jest wyższe koszty podatkowe przerzucić na oszczędzających, ale też ze względu na mocniejszą konkurencję o kredytobiorców niż deponentów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie oszczędzający najmocniej dostaną po kieszeni w wyniku podwyżki podatku dochodowego od banków.

Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:

Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których np. ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe Nazwa banku Nazwa produktu Oprocen- towanie w skali roku Max kwota z danym oprocen- towaniem Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania Oferta dla nowych klientów lub środków? Wymagane produkty dodatkowe BOŚ Konto cyfrowy zysk 7,00% 15 tys. zł do 20.01.2026 tak - BNP Paribas Konto pełne marzeń 7,00%** 5 tys. zł maksymalnie do 31.01.2026 nie konto, aplikacja mobilna** Bank Pocztowy Konto oszczędnościowe 7,00%** 20 tys. zł 3 miesiące tak konto, karta** BNP Paribas Konto lokacyjne 7,00%** 25 tys. zł maksymalnie do 31.01.2026 tak konto** Nest Bank Lokata witaj 6,60%** 25 tys. zł 6 miesięcy tak konto Nest Bank Nest konto oszczędnościowe 6,60%** 25 tys. zł 90 dni tak konto VeloBank Elastyczne konto oszczędnościowe 6,50%* 50 tys. zł 3 miesiące tak konto** VeloBank Lokata dla aktywnych 6,50%** 50 tys. zł 6 miesięcy tak konto** Citi Bank Handlowy Konto oszczędnościowe 6,00%** 100 tys. zł 4 miesiące tak konto** Bank Pekao Konto oszczędnościowe 6,00% 100 tys. zł 4 miesiące tak konto** Alior Bank Konto oszczędnościowe na start 6,00%* 30 tys. zł 4 miesiące tak konto, aplikacja mobilna** mBank Moje cele 5,20% 25 tys. zł 90 dni tak konto** ING Bank Śląski OKO (bonus) 5,00%** 200 tys. zł 3 miesiące tak konto ING Bank Śląski OKO (bonus na start) 5,00%** <200 tys.zł 3 miesiące tak konto Bank Millennium Oszczędnościowe profit 5,00%** 200 tys. zł 91 dni tak konto** Alior Bank Konto mega oszczędnościowe 5,00%** 200 tys. zł 3 miesiące tak konto** Inbank Lokata na start 4,85% 50 tys. zł 3 miesiące tak - UniCredit Konto oszczędnościowe 4,50% bez limitu do 31.03.2026 r. nie konto UniCredit Lokata 4,50% 25 mln zł 3 miesiące nie konto Toyota Bank PL Lokata plus 4,25% 10x100tys.zł 6 miesięcy nie konto** Inbank Lokata standardowa 4,25% 1 mln zł 6 miesięcy nie - mBank konto oszczędn. na nowe środki 4,20% 500 tys. zł 90 dni tak konto Toyota Bank PL Lokata plus 4,15% 10x100tys.zł 3 miesiące nie konto** PKO BP Rachunek oszczędnościowy plus 4,10% 250 tys. zł 90 dni tak konto BFF Lokata facto 4,00% bez limitu 3 miesiące nie - Santander Consumer Bank Lokata mobilna nowe środki 4,00% 400 tys. zł 4 miesiące tak aplikacja mobilna Bank Pekao Lokata „lokuj z nami III” 4,00%* 100 tys. zł 3 miesiące tak konto** Santander Consumer Bank Lokata online nowe środki 4,00% 400 tys. zł 3/4 miesiące tak - PKO BP Lokata na nowe środki 4,00% 2x250 tys.zł 3 miesiące tak konto** Citi Bank Handlowy Konto super oszczędnościowe 4,00% 20 tys. zł zmienne nie konto** Credit Agricole Lokata na nowe pieniądze 3,90% 100 tys. zł 90 dni tak konto** Bank Millennium Lokata na Nowe Środki 3,80% bez limitu 6 miesięcy tak konto** BOŚ Lokata na nowe środki (BOŚBank24) 3,80% bez limitu 1 miesiące tak konto BFF Lokata facto 3,75% bez limitu 6 miesięcy nie - Credit Agricole Lokata na nowe pieniądze 3,60% 100 tys. zł 180 dni tak konto** Santander Bank Polska Lokata świąteczna 3,25% 100 tys. zł 3 miesiące nie konto** Bank Pocztowy Lokata standardowa 3,00%** bez limitu 3 miesiące nie konto Santander Bank Polska Lokata terminowa 1,80% bez limitu 6 miesięcy nie konto** *Należy wyrazić zgody marketingowe **Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy, transakcje płatnicze, minimalne saldo, korzystanie z aplikacji, zgody marketingowe) Opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków

Bartosz Turek, niezależny analityk