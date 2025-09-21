REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 września 2025, 15:20
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Kiedy dostaniesz orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Sprawdzamy, kto ma na to realne szanse
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe to dla wielu rodzin koniec biegania po komisjach i pewność dostępu do świadczeń. Kiedy można je dostać? Zasada jest jedna: brak rokowań poprawy potwierdzony rzetelną dokumentacją medyczną. Od 2025 r. częściej wydaje się też orzeczenia czasowe na dłużej (np. 7 lat dla dorosłych z rzadkimi chorobami, min. 3 lata dla dzieci), ale możliwość decyzji bezterminowej pozostaje. Wyjaśniamy, kto ma realne szanse, jakie dokumenty dołączyć i co daje orzeczenie stałe.

rozwiń >

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe to decyzja, na którą czeka wielu pacjentów i ich rodzin. Daje poczucie bezpieczeństwa, kończy konieczność cyklicznych komisji i porządkowania co kilka lat tej samej dokumentacji, a przy tym stabilizuje dostęp do świadczeń i ulg. Choć większość orzeczeń w Polsce nadal wydaje się na czas określony, są sytuacje, w których zespół orzekający ma obowiązek przyznać je bezterminowo, wtedy, gdy z dokumentacji wynika, że brak rokowań poprawy i schorzenie ma trwały charakter.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy orzeczenie może być bezterminowe?

Podstawę stanowi ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Co do zasady orzeczenia mogą być czasowe albo stałe. Te drugie przysługują, gdy stan zdrowia nie rokuje poprawy. To wprost podkreśla też Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON), wyjaśniając, że wprowadzenie minimalnych okresów dla orzeczeń na czas określony nie znosi możliwości wydawania orzeczeń bezterminowych.

Choroby przewlekłe i postępujące

W tej grupie mieszczą się schorzenia o udokumentowanym, nieodwracalnym przebiegu, takie jak SLA, zaawansowane SM z utrwalonym deficytem czy późne stadia choroby Parkinsona z nasilonymi dyskinezami i upadkami. Komisję przekonują: karty z hospitalizacji, opisy progresji (np. EDSS w SM, UPDRS w Parkinsonie), świeże opinie neurologa z ostatnich 12–24 miesięcy oraz dokumentacja rehabilitacji pokazująca brak trwałej poprawy mimo leczenia. Same epizody zaostrzeń bez dowodów trwałego ubytku zwykle skutkują orzeczeniem czasowym.

Trwałe uszkodzenia ciała

Stałe ograniczenia wynikają m.in. z amputacji (zwłaszcza uda/ramienia), rozległych ubytków narządu ruchu, trwałej ślepoty lub głębokiego obustronnego niedosłuchu/głuchoty. Najważniejsze są dokumenty operacyjne i ortopedyczne, protokoły protezowania, specjalistyczne badania narządów zmysłów (np. ostrość wzroku <0,05, audiogramy) oraz opis codziennych ograniczeń w czynnościach ADL, chodzeniu, ubieraniu, komunikacji. Ocena dotyczy typowego funkcjonowania, nie pojedynczych "lepszych dni".

REKLAMA

Choroby genetyczne i metaboliczne

To jednostki o ustalonym, niezmiennym lub postępującym przebiegu, np. zespół Downa, leukodystrofie, dystrofie mięśniowe czy ciężka postać mukowiscydozy. Dokumentacja powinna zawierać wynik genetyczny/enzymatyczny, ewentualną kartę choroby rzadkiej oraz opinie wielospecjalistyczne (neurolog, genetyk, rehabilitant) z zaznaczeniem, że leczenie ma charakter objawowy, a nie przyczynowy. Stabilizacja przebiegu nie znosi trwałości ograniczeń, to nadal brak rokowań na poprawę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Znaczne, utrwalone zaburzenia psychiczne lub intelektualne

Dotyczy głębszych niepełnosprawności intelektualnych, przewlekłych psychoz lekoopornych czy ciężkiego spektrum autyzmu z deficytami samodzielności. Najmocniejszym materiałem są opinie psychiatry i psychologa klinicznego wsparte wynikami standaryzowanych skal (WAIS/WISC, GAF, WHODAS), historia hospitalizacji oraz decyzje o stałej opiece. Dokumenty z OPS/MOPS potwierdzające trwałą zależność od wsparcia wzmacniają wniosek. Jednorazowa, prywatna opinia bez historii leczenia bywa niewystarczająca.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji (ADL/IADL)

Chodzi o sytuacje, gdy potrzebna jest codzienna, stała pomoc przy jedzeniu, higienie, przemieszczaniu, ubieraniu, kontroli leków i finansów. Rzetelny opis funkcjonowania w skalach ADL/IADL (np. Barthel, Lawton), zaświadczenia pielęgniarskie, opinie fizjoterapeuty/terapeuty zajęciowego oraz decyzje o usługach opiekuńczych stanowią twarde dowody. Zamiast ogólnego "potrzebuję pomocy" warto wskazać konkrety: ile godzin wsparcia dziennie, przy jakich czynnościach i z jakim obciążeniem dla opiekuna.

Nowotwory złośliwe i stany po leczeniu onkologicznym

W orzecznictwie onkologicznym decyzja „na stałe” zapada, gdy choroba ma charakter nieuleczalny (np. uogólnienie, liczne wznowy, brak możliwości leczenia radykalnego) lub gdy występują trwałe następstwa terapii istotnie ograniczające funkcjonowanie. Do typowych trwałych następstw należą m.in.: stałe stomie (kolostomia/ileostomia/urostomia), laryngektomia z tracheostomią, rozległe resekcje z ubytkiem narządu, utrwalona polineuropatia po chemioterapii, kardiomiopatia po antracyklinach, zwłóknienia popromienne, trwałe deficyty neurologiczne, zaawansowany obrzęk limfatyczny.

Nowe minima ważności orzeczeń czasowych (2025) – i co z tego wynika

Od 11 czerwca 2025 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu o orzekaniu, które wydłużyły minimalne okresy ważności niektórych orzeczeń na czas określony, m.in.:

  • Dorośli z rzadką chorobą genetyczną lub zespołem Downa, co najmniej 7 lat.
  • Dziecico najmniej 3 lata, a w przypadku rzadkiej choroby genetycznej lub zespołu Downa – aż do ukończenia 16. roku życia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że zmiany odciążą rodziny i zespoły orzecznicze; w Polsce działa 16 wojewódzkich i 295 powiatowych zespołów. Resort podaje też aktualne liczby posiadaczy orzeczeń na stałe: 1,72 mln dorosłych (na czas określony – 1,24 mln) oraz 71,3 tys. dzieci ze stałym orzeczeniem (ok. 192 tys. czasowo).

Wprowadzenie minimalnego okresu ważności orzeczenia [...] w żaden sposób nie jest związane z pozostającą w mocy możliwością wydawania orzeczeń bezterminowych – podkreśla Biuro Pełnomocnika ds. Niepełnosprawnych.

Jak wygląda skala zjawiska – statystyki w pigułce

  • 4,006 mln – tyle osób w Polsce miało ważne orzeczenie (PZON/WZON lub ZUS) na koniec 2023 r. Z tej grupy 2,321 mln miało orzeczenie z zespołów ds. orzekania, 922,6 tys. wyłącznie z ZUS, a 762,7 tys. oba typy orzeczeń. Kobiety stanowiły 53,1%. Takie dane podał GUS.
  • Po zmianach w 2025 r. minima 7-letnie i 3-letnie obejmą m.in. katalog 208 rzadkich chorób wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Zobacz także: 208 chorób dających bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności 2025 – pełna lista i zasady

Co dokładnie oznacza orzeczenie o niepełnosprawności na stałe w życiu codziennym?

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe w praktyce oznacza większą przewidywalność i mniej formalności. Osoba z takim orzeczeniem zyskuje stabilny dostęp do świadczeń i ulg (m.in. zasiłek pielęgnacyjny, ulga rehabilitacyjna, dofinansowania PFRON do sprzętu i turnusów), nie musi cyklicznie stawać przed komisją, co ogranicza stres i obciążenia organizacyjne dla niej i opiekunów. Łatwiej też skorzystać z usług społecznych i zdrowotnych, w tym z priorytetu w rehabilitacji, a po spełnieniu warunków, uzyskać kartę parkingową.

Orzeczenia czasowe – dlaczego częstsze i na jak długo?

Zespoły orzekające często wybierają tryb czasowy, gdy istnieje szansa na poprawę funkcjonowania (np. w wyniku leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia w sprzęt). Po 2025 r. maksymalny realny horyzont dla wielu schorzeń rzadkich u dorosłych to minimum 7 lat, a dla dzieci, minimum 3 lata (z możliwością dłuższego orzekania do 16 r.ż. w określonych przypadkach).

Czy orzeczenie na stałe można cofnąć?

Tak, ale wyjątkowo. Przepisy dopuszczają zmianę decyzji, gdy:

  • nastąpi istotna poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania,
  • wyjdą na jaw istotne nowe okoliczności (np. oczywiste błędy lub nadużycia przy wydaniu).

W praktyce takie sytuacje są rzadkie, orzeczenie stałe zapada właśnie wtedy, gdy rokowania są jednoznaczne i udokumentowane.

Podsumowanie

Orzeczenie na stałe to narzędzie dla przypadków bez rokowań poprawy. Daje rodzinie i choremu stabilność i pełny dostęp do praw. Dane publiczne pokazują zarazem dużą skalę zjawiska (ponad 4,0 mln osób z ważnym orzeczeniem), a zmiany od 2025 r. wzmacniają ochronę tych, którzy potrzebują dłuższych orzeczeń czasowych, bez naruszania prawa do orzeczeń bezterminowych tam, gdzie są one konieczne.

Powiązane
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2025 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2025 roku?
MOPS umiarkowany stopień niepełnosprawności – jakie świadczenia przysługują w 2025 roku?
MOPS umiarkowany stopień niepełnosprawności – jakie świadczenia przysługują w 2025 roku?
Punkty w decyzji WZON 2025. Jak wpływają na świadczenie wspierające?
Punkty w decyzji WZON 2025. Jak wpływają na świadczenie wspierające?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
56 mln zł na renty alkoholowe. Kto je dostaje i jakie warunki trzeba spełnić?
21 wrz 2025

Renta alkoholowa to dla jednych symbol niesprawiedliwości, dla innych konieczne wsparcie w chorobie. Co roku tysiące osób uzależnionych od alkoholu pobiera z ZUS świadczenie, które kosztuje państwo dziesiątki milionów złotych. Czy to realna pomoc dla chorych, czy nagroda za lata picia? Liczby są jednoznaczne, ale opinie ekspertów i społeczeństwa – skrajnie podzielone.
Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Pieniądze przepadną, jeżeli nie złożą wniosku o świadczenie do 15 grudnia 2025 r.
21 wrz 2025

Seniorzy, którzy otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe na poziomie nie wyższym niż 3 272,69 zł netto miesięcznie (a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 2 454,52 zł) – jeszcze w 2025 r. mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci co najmniej 500 zł, jeżeli korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto. Mowa o tzw. bonie ciepłowniczym, wprowadzanym przez rząd ustawą o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, która oczekuje już na biurku Prezydenta na jego podpis.
Podatek od nieruchomości wzrośnie aż.... trzydziestokrotnie! To już postanowione
21 wrz 2025

Podatek od nieruchomości może wzrosnąć aż… trzydziestokrotnie? Taką stawką strzelił w deweloperów katowicki samorząd. Podwyżka dotyczy niesprzedanych lokali, które nie będą już traktowane jako lokale mieszkalne, a takie, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Branża deweloperska mówi o bezprawiu i już zapowiada prawną batalię.
Czy dziś 21.09.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
21 wrz 2025

Trzecia niedziela miesiąca - czy we wrześniu jest to niedziela handlowa, czy z zakazem handlu. Pogoda jest zbyt piękna by marnotrawić czas na zakupy czy pobyt w galerii handlowej, ale jeśli trzeba je zrobić, to szukanie otwartego sklepu może oznaczać dodatkową stratę czasu, zwłaszcza gdy niedziela z zakazem handlu i czynne są nieliczne sklepy.

REKLAMA

Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]
20 wrz 2025

Wraz ze zbliżającym się początkiem 2026 roku rośnie ilość pytań o zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Które świadczenia wzrosną i dlaczego? Czy zmienią się kryteria dochodowe? Odpowiadamy!
Przewrót w dziedziczeniu nieruchomości: nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym z mocy prawa i niezależnie od wysokości dochodów, tylko dlatego, że „twoi rodzice w tym lokalu mieszkali i miałeś takie szczęście”
21 wrz 2025

W dniu 19 września 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która ma wprowadzić przewrót w zasadach „dziedziczenia” stosunku najmu mieszkań komunalnych. Jest to projekt, który podczas posiedzenia Senatu, które odbyło się w dniu 17 lipca br., został zapowiedziany przez wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego i którego celem – jak zostało wówczas wspomniane – jest ukrócenie bogacenia się na komunalnych zasobach mieszkaniowych przez osoby o wysokich dochodach, które są już w posiadaniu innych nieruchomości w danym mieście.
Pracę dają od ręki. Płacą nawet... 19 tysięcy miesięcznie! Nie trzeba mieć matury ani studiów
21 wrz 2025

Kalendarz pęka w szwach. Klienci zapisują się na miesiące do przodu, a wolne terminy? Najwcześniej w przyszłym roku. Tak wygląda codzienność Michała – właściciela firmy brukarskiej, który z wykształcenia jest… socjologiem. Dziesięć lat temu schował dyplom do szuflady i zamiast badać społeczne zjawiska, zaczął układać kostkę brukową. Dziś jest specjalistą, którego usługi są w cenie.
Obowiązkowa fotowoltaika na budynkach [harmonogram]. Tak nowe przepisy unijne zmienią polski rynek budowlany
19 wrz 2025

Unijna dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), której implementacja w Polsce nastąpi do 2026 roku, wprowadza obowiązek instalacji paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na dachach określonych typów budynków. To jedno z najważniejszych rozwiązań prawnych w obszarze transformacji energetycznej ostatnich lat, które może na trwałe zmienić sposób projektowania i eksploatacji nieruchomości w Polsce. Sprawdź, czy zmiany dotyczą również ciebie

REKLAMA

Ochrona przedemerytalna a długotrwała choroba - czy zadziała art. 39 KP?
19 wrz 2025

Pracownik w wieku 62 lat był chory przez 182 dni. Pobierał zasiłek chorobowy. Aktualnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne. Jest u nas zatrudniony od 5 lat. Czy można rozwiązać z nim umowę z powodu długotrwałej choroby, czy obowiązuje ochrona przedemerytalna? Potrzebujemy zatrudnić nowego pracownika na to miejsce.
Rozczarowanie w Sejmie. Kierowcy nie dostaną ulgi od składki OC
19 wrz 2025

Nie będzie można wycofać samochód osobowy (każdy) z użytkowania i nie płacić OC. Komisja Sejmowa proponuje umieszczenie w koszu większości postulatów deregulacji polskiego prawa. Miał skorzystać każdy kierowca. Urzędów miało nie będzie już interesował powód wycofania samochodu z ruchy. Autorzy ustawy chcieli dać kierowcom możliwość wycofania z użytkowania samochodu bo: "drugi samochód w rodzinie", "wyjazd za granicę", "kamper używany raz na jakiś czas" (powodu nie trzeba było uzasadniać).

REKLAMA