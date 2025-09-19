8 zmian w orzecznictwie i świadczeniach 2025. Co nowego dla niepełnosprawnych?

Rok 2025 przynosi najpoważniejsze od lat zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności. Dotyczą one zarówno zasad wydawania orzeczeń, długości ich ważności, jak i powiązanych świadczeń czy przywilejów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Część regulacji już weszła w życie, inne obowiązują od połowy roku, a kolejne będą wdrażane w najbliższych miesiącach. Równolegle trwają prace nad dalszą deregulacją procedur oraz dostosowaniem polskiego systemu do standardów międzynarodowych, w tym zaleceń Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych.

1. Dłuższa ważność orzeczeń – przełom dla pacjentów i rodzin

Od 11 czerwca 2025 r. obowiązują przepisy, które wydłużyły minimalny czas ważności orzeczeń. To zmiana, na którą czekały tysiące rodzin, szczególnie tych, które co kilka czy kilkanaście miesięcy musiały na nowo kompletować dokumentację i stawiać się przed komisjami orzeczniczymi.

Osoby z rzadkimi chorobami genetycznymi oraz z zespołem Downa otrzymują orzeczenia na co najmniej 7 lat . Dzięki temu unika się sytuacji, w której pacjenci z nieuleczalnymi, przewlekłymi schorzeniami musieli często udowadniać swoją niepełnosprawność od nowa.

oraz z otrzymują orzeczenia na . Dzięki temu unika się sytuacji, w której pacjenci z nieuleczalnymi, przewlekłymi schorzeniami musieli często udowadniać swoją niepełnosprawność od nowa. Dzieci zyskały minimalny okres orzeczenia wynoszący 3 lata, co znacząco zmniejsza obciążenie rodziców i opiekunów związane z formalnościami.

Zobacz także: 208 chorób dających bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności 2025 – pełna lista i zasady

Według ekspertów cytowanych przez Infor i Medonet, to krok w stronę bardziej racjonalnego podejścia do orzekania, tam, gdzie nie ma medycznych przesłanek do częstych badań i weryfikacji, system nie będzie zmuszał rodzin do powtarzania biurokratycznej procedury.

2. Nowelizacja od 14 sierpnia 2025 r. – porządkowanie procedur

Kolejna fala zmian nadeszła w sierpniu. Od 14 sierpnia 2025 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy, która ma poprawić jakość orzekania. Wprowadza ona m.in.:

bardziej szczegółowe wymagania wobec przewodniczących składów orzekających,

obowiązek staranniejszej weryfikacji dokumentacji medycznej,

nowe zasady pracy zespołów, które mają zwiększyć przejrzystość procedur i ograniczyć przypadki błędnych decyzji.

Business Insider Polska podkreśla, że zmiana ma zapewnić większą spójność decyzji w całym kraju i poprawić sytuację osób, które dotychczas skarżyły się na różnice w interpretacji przepisów przez różne komisje.

3. Dokumentacja medyczna – więcej czasu na formalności

Dotychczas jednym z największych problemów była krótka ważność zaświadczeń lekarskich. Przepisy wymagały, aby dokumenty wystawione przez lekarzy nie były starsze niż 30 dni w momencie składania wniosku o orzeczenie. W praktyce oznaczało to, że wielu pacjentów nie zdążało w tak krótkim terminie zebrać wszystkich niezbędnych papierów.

Od 2025 roku ten okres został wydłużony do 3 miesięcy. To istotne ułatwienie, które daje czas na spokojne zebranie pełnej dokumentacji medycznej i ogranicza ryzyko odrzucenia wniosku z powodów czysto formalnych.

4. Świadczenie wspierające – korzystne rozwiązania

Świadczenie wspierające, które funkcjonuje od 2024 roku, zostało rozszerzone. Najważniejsza zmiana dotyczy momentu ustalania prawa do wsparcia.

Poziom potrzeby wsparcia jest ustalany od dnia złożenia wniosku , a nie dopiero od chwili wydania decyzji.

, a nie dopiero od chwili wydania decyzji. Dzięki temu świadczenie może być wypłacane również za okres oczekiwania na rozstrzygnięcie komisji.

Rozwiązanie to, przedłużone na cały 2025 rok, pozwala uniknąć sytuacji, w których osoby z niepełnosprawnościami były pozbawione wsparcia finansowego przez wiele miesięcy procedur.

5. Zasiłek dla bezrobotnych niepełnosprawnych – wydłużony okres pobierania

Od 1 czerwca 2025 r. osoby z niepełnosprawnościami, które pozostają bez pracy, mogą korzystać z zasiłku dłużej niż dotychczas.

Podstawowy okres pobierania świadczenia został wydłużony z 180 do 365 dni .

. Do tego czasu wliczają się także okresy pobierania świadczeń opiekuńczych.

To szczególnie ważne dla osób, które z powodu zdrowia i ograniczeń ruchowych dłużej poszukują pracy.

6. Polski Akt o Dostępności – rewolucja od 28 czerwca 2025 r.

W czerwcu 2025 r. w życie weszła ustawa określana jako Polski Akt o Dostępności. To przepisy implementujące europejskie standardy dostępności, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek dostosowania niektórych produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dotyczy to m.in.:

bankomatów i terminali płatniczych,

automatów biletowych,

usług telekomunikacyjnych i cyfrowych.

Zmiana ta w praktyce oznacza, że urządzenia i systemy obsługowe w przestrzeni publicznej mają być bardziej intuicyjne i dostępne np. dla osób niewidomych czy niedosłyszących.

7. Deregulacja orzecznictwa – w toku konsultacji

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzi obecnie konsultacje projektu rozporządzenia, które ma ograniczyć obowiązki dokumentacyjne przy orzekaniu. Proponowane zmiany obejmują m.in.:

zmniejszenie liczby wymaganych zaświadczeń,

odciążenie lekarzy i komisji,

uproszczenie procedur.

Jeśli wejdą w życie, mogą znacząco skrócić czas oczekiwania na decyzje i zminimalizować biurokrację.

8. Rekomendacje ONZ – Polska musi je wdrożyć do 2026 roku

Na horyzoncie są także zmiany systemowe. Komitet ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych wydał rekomendacje, które Polska powinna wdrożyć do września 2026 r.

Obejmują one m.in.:

poprawę praw osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym,

zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej,

lepszy dialog z organizacjami pozarządowymi,

bardziej aktywną politykę państwa w zakresie integracji i wyrównywania szans.

Podsumowanie

Zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności w 2025 roku to krok w stronę większej przewidywalności i stabilności dla osób, które od lat borykały się z nadmiarem formalności. Wydłużone okresy orzeczeń, dłuższy zasiłek dla osób bezrobotnych, dłuższa ważność kart parkingowych i nowe standardy dostępności to realne ułatwienia. Na tym jednak nie koniec, trwają konsultacje nad uproszczeniem procedur, a do 2026 roku Polska będzie musiała dostosować system do rekomendacji ONZ.

W praktyce oznacza to, że w najbliższych latach system wsparcia i orzecznictwa dla osób z niepełnosprawnościami będzie zmieniał się dynamicznie – z korzyścią dla pacjentów, ich rodzin i opiekunów.

Podstawa prawna