ZUS zweryfikuje, kto z tobą mieszka. To nowe zasady wypłaty tego zasiłku. Lepiej miej się na baczności!

Zasiłek opiekuńczy stanowił od dawna wsparcie dla Polaków w trudnych momentach. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) planuje wprowadzić zmiany, które pozwolą na większą kontrolę nad tymi, którzy pobierają to świadczenie. Nowe przepisy miałyby umożliwić ZUS-owi weryfikację uprawnień i ewentualne cofnięcie zasiłku. Co dokładnie wiadomo o tych planach?

ZUS zaostrza kontrole. Sprawdzi domowników i może wstrzymać zasiłek

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom ubezpieczonym, które muszą zrezygnować z pracy, by opiekować się chorym członkiem rodziny, a inne osoby w gospodarstwie domowym nie są w stanie przejąć tej opieki. Wynosi on 80 proc. wynagrodzenia i jest przyznawany na podstawie zwolnienia lekarskiego. ZUS planuje wprowadzić zmiany, które mają ograniczyć nadużycia w jego pobieraniu.

REKLAMA

REKLAMA

Planowane zmiany i kontrole ZUS

ZUS zamierza dokładniej weryfikować, kto sprawuje opiekę nad chorym. Jeśli w domu znajduje się inna osoba, która mogłaby się zająć chorym, zasiłek mógłby zostać cofnięty. W ramach nowych przepisów prawdopodobnie konieczne będzie złożenie specjalnego oświadczenia, że w domu nie ma innej osoby, która mogłaby zapewnić opiekę.

Kontrole miałyby być przeprowadzane w sposób, który nie narusza prywatności ani zdrowia domowników. Nowe przepisy mają też precyzyjnie określić, kogo uznaje się za "zdolnego do opieki", a kogo za "niezdolnego". Do tej drugiej grupy, której obecność w domu nie przekreślałaby prawa do zasiłku, zaliczają się m.in.:

osoby chore,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby niesprawne ze względu na wiek,

osoby prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne,

osoby wracające do domu z nocnej zmiany (w czasie odpoczynku).

Projekt jest nadal doprecyzowywany i po konsultacjach ma trafić do Sejmu i Senatu. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe zasady miałyby wejść w życie.

REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy - podsumowanie najważniejszych informacji o świadczeniu

Zasiłek opiekuńczy w 2025 roku przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, które muszą sprawować opiekę nad dzieckiem do 8 lat, jeśli np. żłobek, przedszkole lub szkoła zostały nieprzewidzianie zamknięte, nad chorym dzieckiem do 14 lat, w tym również dzieckiem niepełnosprawnym, a także nad innymi chorymi członkami rodziny. Wysokość zasiłku wynosi 80 proc. podstawy wymiaru, którą stanowi średnia miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność opieki. Przy przeciętnym wynagrodzeniu około 8000 zł brutto, zasiłek opiekuńczy wyniesie około 6400 zł miesięcznie brutto, co daje około 180-190 zł netto dziennie. Świadczenie jest wypłacane za każdy dzień sprawowania opieki, wliczając dni wolne od pracy, takie jak weekendy i święta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Limit dni zasiłku opiekuńczego wynosi 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka dotyczy zdrowego dziecka do 8 lat lub chorego dziecka do 14 lat, w tym także niepełnosprawnego. W przypadku opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat lub gdy drugi rodzic nie może zapewnić opieki z powodów zdrowotnych, limit wynosi 30 dni, natomiast na opiekę nad innym chorym członkiem rodziny przysługuje 14 dni zasiłku opiekuńczego w roku. Zasiłek nie przysługuje, jeśli w gospodarstwie domowym są inne osoby mogące zapewnić opiekę, wyjątkiem są dzieci do lat 2.

Aby otrzymać zasiłek, ubezpieczony musi złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, korzystając z właściwego formularza, na przykład Z-15A w przypadku opieki nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem odrębnym od zasiłku chorobowego i nie wlicza się do limitu 182 dni zasiłku chorobowego.