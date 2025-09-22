ZUS wypłaca głównie kobietom dodatek w wysokości 1035 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?

Od 2023 do 2024 roku średnia miesięczna wypłata rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z ZUS wzrosła z 740 zł do 982 zł. Najnowsze dane z pierwszej połowy tego roku pokazują, że średnia kwota świadczenia wynosi już 1017 zł. Świadczenie to jest najczęściej wypłacane kobietom-emerytkom. Oto szczegóły.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające: zasady i kwoty

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane "Mama 4 plus", to dodatek dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, ale ich emerytura jest niższa od minimalnej. Po marcowej waloryzacji emerytur maksymalna wysokość tego świadczenia wynosi 1878,91 zł. Wysokość wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji. ZUS wyrównuje emeryturę do poziomu emerytury minimalnej, a jeśli osoba nie ma żadnej emerytury, wypłaca świadczenie w pełnej wysokości.

Wypłaty i beneficjenci

W pierwszej połowie 2025 roku przeciętna kwota świadczenia wynosiła 1017 zł. W samym czerwcu średnia wypłata wzrosła do 1035 zł. Świadczenie otrzymuje blisko 60 tys. Polek i Polaków (w czerwcu było to 59,6 tys. osób). Chociaż odbiorcami są głównie kobiety, ojcowie również mogą ubiegać się o to wsparcie, ale tylko w szczególnych sytuacjach, gdy:

matka porzuciła rodzinę,

matka zmarła.

Jeśli ojciec, który samotnie wychował dzieci, nie wypracował emerytury minimalnej, może złożyć wniosek po osiągnięciu wieku emerytalnego (65 lat).

Jak złożyć wniosek i kiedy można stracić świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek na formularzu ERSU, który można pobrać ze strony ZUS. ZUS może cofnąć wypłatę świadczenia, jeśli beneficjent podejmie pracę lub zacznie otrzymywać inne świadczenie. W takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować ZUS, ponieważ w przypadku zatajenia informacji ZUS może zażądać zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - najważniejsze informacje

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane także "Mama 4 plus", jest przeznaczone dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia lub nie podjęły pracy zarobkowej, aby wychowywać co najmniej czworo dzieci w rodzinach wielodzietnych. Mogą je otrzymać kobiety, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, oraz w wyjątkowych sytuacjach ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, jeśli matka tych dzieci zmarła, porzuciła je lub długotrwale nie sprawowała nad nimi opieki. Świadczenie przysługuje także, jeśli wychowywało się dzieci własne, współmałżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Aby otrzymać to świadczenie, osoba musi mieć miejsce zamieszkania w Polsce i ośrodek interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia. Ponadto musi być obywatelem Polski lub państwa UE/EFTA z prawem pobytu, lub stałego pobytu w Polsce, albo cudzoziemcem legalnie przebywającym w Polsce. Prawo do świadczenia przysługuje, jeśli nie ma się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania lub jeśli prawo do emerytury, lub renty jest niższe niż minimalna emerytura.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie jest stała, lecz nie może przekroczyć kwoty najniższej emerytury, która w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie. Gdy osoba pobiera już emeryturę lub rentę niższą niż ta kwota, świadczenie uzupełnia je do poziomu najniższej emerytury. Jeśli nie ma innych świadczeń, świadczenie wypłacane jest w pełnej kwocie minimalnej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić środki utrzymania osobom, które poświęciły się wychowywaniu licznej rodziny i w związku z tym nie mają wystarczających dochodów na emeryturze. Wnioski o świadczenie składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi wychowanie dzieci i sytuację materialną wnioskodawcy. Świadczenie to jest corocznie waloryzowane.