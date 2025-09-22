REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy obywateli. Kto powinien zgłosić się do ZUS, żeby pobrać emeryturę w 2026?

Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy obywateli. Kto powinien zgłosić się do ZUS, żeby pobrać emeryturę w 2026?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 września 2025, 14:50
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy obywateli. Kto powinien zgłosić się do ZUS, żeby pobrać emeryturę w 2026?
Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy obywateli. Kto powinien zgłosić się do ZUS, żeby pobrać emeryturę w 2026?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie każdy musi czekać do 60. roku życia (kobiety) czy 65. roku życia (mężczyźni), aby przejść na emeryturę. W polskim systemie prawnym istnieje możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury dla osób urodzonych w określonych latach i pracujących w szczególnych warunkach lub na stanowiskach o szczególnym charakterze. ZUS przypomina, że w 2026 roku prawo do takiego świadczenia może uzyskać konkretna grupa obywateli. Warto sprawdzić, kto kwalifikuje się do tego przywileju i jakie dokumenty trzeba przygotować.

rozwiń >

Dla kogo wcześniejsza emerytura w 2026 roku?

Uprawnieni są urodzeni między 1949 a 1969 rokiem, którzy:

REKLAMA

REKLAMA

  • wykonywali pracę w szczególnych warunkach.
  • lub pracowali w zawodach o szczególnym charakterze

Takie osoby mają prawo do emerytury pomostowej albo wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szkodliwych, pod warunkiem że spełnią także inne kryteria.

Praca w szczególnych warunkach a praca o szczególnym charakterze – czym się różnią?

Choć oba pojęcia brzmią podobnie, w prawie emerytalnym mają odmienne znaczenie. Praca w szczególnych warunkach odnosi się głównie do zajęć fizycznie obciążających i niebezpiecznych dla zdrowia, natomiast praca o szczególnym charakterze dotyczy zawodów wymagających wyjątkowej odpowiedzialności i stałej dyspozycyjności. To właśnie od rodzaju wykonywanego zawodu zależy, czy dana osoba może starać się o wcześniejszą emeryturę i na jakich zasadach.

Praca w szczególnych warunkach a wcześniejsza emerytura

Do prac w szczególnych warunkach zalicza się te zajęcia, które wiążą się z dużym ryzykiem dla zdrowia lub życia pracownika. To prace wyjątkowo obciążające organizm, wymagające nie tylko siły fizycznej, ale też odporności psychicznej. Do tej grupy należą m.in. zatrudnienie w kopalniach, w trudnym terenie górskim czy w miejscach, gdzie istnieje stałe zagrożenie wypadkiem. W katalogu takich prac są też te, w których pracownicy mają styczność z niebezpiecznymi substancjami, jak azbest, kadm czy ołów.

REKLAMA

Praca o szczególnym charakterze a prawo do emerytury

Nieco inaczej wygląda kwestia tzw. prac o szczególnym charakterze. To zawody, które nie zawsze narażają zdrowie bezpośrednio, ale wymagają ponadprzeciętnej odpowiedzialności i stałej dyspozycyjności. W tej grupie znajdują się m.in. funkcjonariusze służby celnej, nauczyciele, żołnierze, a także przedstawiciele zawodów twórczych, jak artyści czy dziennikarze. Wspólnym mianownikiem tych profesji jest duży poziom stresu, konieczność podejmowania szybkich decyzji i często odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Branże szczególnie narażone na pracę w warunkach szkodliwych

Nie każda praca daje prawo do wcześniejszej emerytury. Uprawnienia te dotyczą tylko określonych zawodów i branż, w których codzienne obowiązki wiążą się z wyjątkowo trudnymi lub niebezpiecznymi warunkami. Chodzi o środowiska pracy, gdzie zdrowie pracownika jest narażone na trwałe uszczerbki, czy to poprzez kontakt z toksynami, czy też z powodu długotrwałego przeciążenia organizmu.

Gdzie najczęściej występują takie warunki?

Wśród zawodów i sektorów uznawanych za szczególnie obciążające znajdują się m.in.:

  • Energetyka – kontakt z wysokim napięciem i promieniowaniem.
  • Przemysł chemiczny – stała styczność z toksycznymi substancjami.
  • Budownictwo i produkcja materiałów budowlanych – praca w hałasie, pyle i wibracjach.
  • Leśnictwo, przemysł drzewny i papierniczy – ryzyko urazów mechanicznych i ciężkie warunki atmosferyczne.
  • Przemysł lekki – przeciążenia układu ruchu, szczególnie w tekstyliach.
  • Transport i łączność – stres, zmęczenie, długotrwałe wibracje i hałas.
  • Gospodarka komunalna – kontakt z odpadami i zagrożeniem biologicznym.
  • Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy – narażenie na urazy oraz chemikalia stosowane w uprawach.
  • Poligrafia – pyły i farby drukarskie szkodliwe dla układu oddechowego.
  • Służba zdrowia i opieka społeczna – ryzyko zakażeń i kontakt z toksynami.
  • Formowanie szkła – wysokie temperatury i ryzyko poparzeń.
  • Żegluga powietrzna i morska – ekstremalne warunki środowiskowe i długotrwała rozłąka.
  • Porty morskie – hałas, wibracje, pyły i ryzyko urazów mechanicznych.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Nie każdy, kto skończy 55 czy 60 lat, automatycznie ma prawo do wcześniejszej emerytury. To świadczenie jest przywilejem tylko dla tych, którzy pracowali w szczególnych warunkach lub na stanowiskach o szczególnym charakterze. ZUS wymaga nie tylko odpowiedniego wieku, ale też stażu pracy, pełnego wymiaru godzin i właściwej dokumentacji. Istotną rolę odgrywa również kwestia członkostwa w OFE. Poniżej przedstawiamy wszystkie kryteria, które trzeba spełnić, aby skutecznie ubiegać się o to świadczenie w 2026 roku.

  1. Wiek
    • kobieta: co najmniej 55 lat (w zależności od zawodu i rodzaju pracy),
    • mężczyzna: co najmniej 60 lat, czasem niżej przy pracy górniczej.
  3. Staże pracy
    • wymagany jest odpowiednio długi staż składkowy i nieskładkowy – dla kobiet co najmniej 20 lat, dla mężczyzn co najmniej 25 lat,
    • udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych – zwykle co najmniej 15 lat.
  5. Rodzaj pracy
    • trzeba wykazać, że praca była wykonywana w pełnym wymiarze godzin, a nie na część etatu,
    • musi być potwierdzona dokumentami zakładowymi, świadectwem pracy lub zaświadczeniami z archiwów.
  7. OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny)
    • osoba ubiegająca się o świadczenie musi złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE na rzecz budżetu państwa lub bezpośrednio do ZUS.

Kto nie skorzysta z wcześniejszej emerytury?

Osoby urodzone w latach 1949–1969, nawet jeśli spełniają wymagania dotyczące wieku, nie uzyskują automatycznie prawa do wcześniejszej emerytury. Szczególne ograniczenia dotyczą tych, którzy pracowali na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie, lub prowadzili działalność gospodarczą. Co więcej, ZUS nierzadko pomija w całości lub części okresy zatrudnienia w warunkach szczególnych, jeżeli praca była wykonywana w niepełnym wymiarze godzin.

Dodatkową barierą okazuje się także odbyta służba wojskowa. Choć była wymagająca i obciążająca, nie jest traktowana jako okres pracy wliczany do stażu uprawniającego do wcześniejszej emerytury. To jednak nie wszystko, ZUS może również pominąć w wyliczeniach okresy nieobecności w pracy spowodowane chorobą, urlopem macierzyńskim czy rehabilitacją. Wszystkie te przerwy, choć usprawiedliwione, mogą obniżyć ostateczną wysokość przyznanego świadczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać wcześniejszą emeryturę?

Prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje tylko tym osobom, które spełniły wymagania jeszcze przed końcem 2008 roku. Trzeba było osiągnąć odpowiedni wiek, mieć udokumentowany staż pracy obejmujący okresy składkowe i nieskładkowe oraz odpowiednio długi okres zatrudnienia w warunkach szczególnych albo o szczególnym charakterze. Ważne jest też, że wnioskodawca nie może być członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego, jeżeli do niego przystąpił, musi złożyć rezygnację i przekazać środki do ZUS lub budżetu państwa.

Po 2008 roku zmieniły się przepisy. Wcześniejszą emeryturę można uzyskać, jeśli wykonywało się prace wskazane w ustawie o emeryturach pomostowych, czyli takie, które wiązały się z dużym obciążeniem lub ryzykiem. Istnieje też furtka dla tych, którzy zdążyli wypracować odpowiedni staż w warunkach szczególnych przed 2009 rokiem. Pod warunkiem, że zawód znajduje się na liście profesji uprawniających do takiego świadczenia. Nawet jeśli później nie pracowali już w trudnych warunkach, mogą skorzystać z tej możliwości.

Dotyczy to również osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Muszą jednak zrezygnować z OFE i wykazać, że przed 1 stycznia 1999 roku spełnili wymagania dotyczące wieku i stażu. Wlicza się zarówno lata składkowe, jak i nieskładkowe. Trzeba też udokumentować zatrudnienie w warunkach szczególnych albo o szczególnym charakterze. Wyjątek stanowią pracownicy górnictwa, w ich przypadku wiek emerytalny jest obniżany o 6 miesięcy za każdy rok pracy pod ziemią lub na odkrywkach siarki i węgla brunatnego.

Jak złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Osoby, które chcą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury za pracę w trudnych warunkach lub o szczególnym charakterze, muszą złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Najprościej pobrać formularze bezpośrednio ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o wniosek o emeryturę (EMP) oraz informację o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Dokumenty te można również odebrać osobiście w każdej placówce ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie przebiegu zatrudnienia, w tym okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także dokumenty potwierdzające wysokość zarobków i pełny staż składkowy oraz nieskładkowy.

ZUS wymaga, by wniosek został złożony najpóźniej w dniu poprzedzającym osiągnięcie wieku emerytalnego, dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Istotne jest też to, że uwzględnia się wyłącznie okresy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowy cywilnoprawne, jak umowa zlecenie, czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie wchodzą do stażu, który uprawnia do specjalnej emerytury.

Wniosek można złożyć najwcześniej na 30 dni przed spełnieniem wymaganych warunków. Jeśli zostanie złożony wcześniej, ZUS go odrzuci. Z kolei zbyt późne złożenie oznacza, że emerytura zostanie naliczona dopiero od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Warto też pamiętać, że w przypadku negatywnej decyzji ZUS istnieje prawo do odwołania. Składa się je w tej samej placówce ZUS, która wydała decyzję, a urząd przesyła je następnie do sądu. Na odwołanie przysługuje 30 dni od doręczenia decyzji. Co ważne, cała procedura jest bezpłatna.

Podstawa prawna

Powiązane
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Lekki stopień niepełnosprawności: zasiłek z MOPS w 2025. Poznaj kwoty świadczeń i sprawdź jak wnioskować
Lekki stopień niepełnosprawności: zasiłek z MOPS w 2025. Poznaj kwoty świadczeń i sprawdź jak wnioskować
Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025
Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?
22 wrz 2025

Podatnicy VAT, którzy tracą nadzieję (nie wszyscy), że ominie ich dopust boży faktur ustrukturyzowanych w 2026 r., zaczynają powoli czytać przepisy dotyczące tych faktur i włosy im stają na głowie, bo ich nie sposób zrozumieć, a przede wszystkim nawet nie będzie wiadomo, co będzie w sensie prawnym „fakturą” w przyszłym roku. W przypadku tradycyjnej postaci tych faktur, czyli papierowej i elektronicznej jest to jasne, a w przypadku nowych potworków – już nie - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Nowe przepis ważne dla wspólnot mieszkaniowych od 2026 roku. Podwyższanie zaliczek, balkony, liczniki, kontrola zarządu, udostępnienie lokalu, definicja wspólnoty i inne zmiany
22 wrz 2025

W dniu 19 września 2025 r. opublikowano założenia nowelizacji ustawy o własności lokali oraz ustawy - Prawo budowlane. Podstawowym celem tej nowelizacji jest dostosowanie działalności wspólnot mieszkaniowych do zmian, jakie zaszły na rynku zarządzania wspólnotami na przestrzeni minionych 30 lat, tj. od wejścia w życie tej ustawy. Jak wyjaśnia Minister Finansów i Gospodarki (odpowiedzialny za przygotowanie projektu zmian przepisów), zmiany te są podsumowaniem zapadłego na tym tle orzecznictwa, praktyki zarządców nieruchomości, rozwoju technologii budownictwa wielorodzinnego oraz zmian w innych aktach prawnych dotyczących działalności wspólnot. Poniżej prześledzimy najważniejsze zmiany jakie przynieść ma ta nowelizacja.
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od września
22 wrz 2025

Nie każdy wnioskodawca będzie musiał stawać przed komisją. Od września 2025 roku orzeczenie o niepełnosprawności można otrzymać wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej, bez stresujących wizyt, kolejek i badań. To zmiana szczególnie ważna dla osób przewlekle chorych, seniorów czy dzieci, których stan zdrowia jest dobrze udokumentowany i od lat się nie zmienia. Nowe przepisy mają odciążyć komisje, przyspieszyć procedury i sprawić, że system orzekania stanie się bardziej przyjazny dla pacjentów i ich rodzin.
Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy obywateli. Kto powinien zgłosić się do ZUS, żeby pobrać emeryturę w 2026?
22 wrz 2025

Nie każdy musi czekać do 60. roku życia (kobiety) czy 65. roku życia (mężczyźni), aby przejść na emeryturę. W polskim systemie prawnym istnieje możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury dla osób urodzonych w określonych latach i pracujących w szczególnych warunkach lub na stanowiskach o szczególnym charakterze. ZUS przypomina, że w 2026 roku prawo do takiego świadczenia może uzyskać konkretna grupa obywateli. Warto sprawdzić, kto kwalifikuje się do tego przywileju i jakie dokumenty trzeba przygotować.

REKLAMA

ZUS wypłaca głównie kobietom dodatek w wysokości 1035 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
22 wrz 2025

Od 2023 do 2024 roku średnia miesięczna wypłata rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z ZUS wzrosła z 740 zł do 982 zł. Najnowsze dane z pierwszej połowy tego roku pokazują, że średnia kwota świadczenia wynosi już 1017 zł. Świadczenie to jest najczęściej wypłacane kobietom-emerytkom. Oto szczegóły.

Eksport bez odprawy celnej – czy możliwe jest zgłoszenie po wywozie towaru?
22 wrz 2025

W codziennej praktyce handlu zagranicznego przedsiębiorcy przywiązują ogromną wagę do dokumentacji celnej. To ona daje gwarancję bezpieczeństwa podatkowego, prawa do zastosowania stawki 0% VAT i pewność, że transakcja została prawidłowo rozliczona. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, w których samolot z towarem już odleciał, statek odpłynął, a zgłoszenie eksportowe… nie zostało złożone. Czy w takiej sytuacji eksporter ma jeszcze szansę naprawić błąd?
Międzypokoleniowe zespoły w erze nowych technologii. Jak współpracować skutecznie?
22 wrz 2025

Tak zwane pokolenie Z wchodzi na rynek technologiczny i przemysłowy. Jakie są oczekiwania tych młodych ludzi? W jaki sposób przemysł może lepiej odpowiadać na potrzeby pokolenia Z, aby przyciągać i zatrzymywać młode talenty? Odpowiedzi udzielił Andy Zosel z Zebra Technologies.
Niespodzianka od ZUS! Emeryci z dwoma przelewami w październiku. Kto, dlaczego i kiedy dokładnie otrzyma podwójny przelew?
22 wrz 2025

Dla wielu polskich emerytów, zmagających się z finansowymi trudnościami, nadchodząca sytuacja może wzbudzać mieszane uczucia. Wkrótce na ich kontach pojawią się dwa przelewy z ZUS. Nie ma tu mowy o błędzie; te środki to należne wsparcie. Oto szczegóły.

REKLAMA

Kto nie musi wystawiać faktur w KSeF?
22 wrz 2025

KSeF ma być docelowo powszechnym systemem e-fakturowania. W 2026 r. rozpocznie się wystawianie faktur w KSeF przez przedsiębiorców. Jednak ustawodawca przewidział katalog wyłączeń. Warto wiedzieć, kto w praktyce nie będzie musiał korzystać z KSeF.
Nowy dokument u prezydenta: Emerytura wyższa o minimum 600 zł, ale pod warunkiem spełnienia pewnego wymogu. Jakiego?
22 wrz 2025

Zamiast jednorazowych świadczeń, Kancelaria Prezydenta rozważa długoterminowe wsparcie dla matek. Nowa inicjatywa zakłada nie tylko miesięczne wypłaty po urodzeniu dziecka, ale również dodatkowe składki emerytalne. Celem programu jest nie tylko poprawa sytuacji finansowej rodzin, ale także zachęcenie do posiadania dzieci, co ma wpłynąć na zwiększenie dzietności w Polsce.

REKLAMA