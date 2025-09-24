Metoda opracowana przez ekspertów z Trinity University umożliwia utrzymanie się z odsetek od swoich oszczędności. Aby było to możliwe, należy zgromadzić kapitał, który jest 25 razy większy niż roczne wydatki. Oto szczegóły.

Jak oszczędzać, żeby żyć z odsetek? Zgromadź taką sumę i zapomnij o pracy

Zgodnie z informacjami podanymi przez Onet, ekonomiści z Trinity University, w ramach badań z 1998 roku, opracowali tzw. regułę Trinity. Badanie przeprowadzone przez profesorów Philipa L. Cooleya, Carla M. Hubbarda i Daniela T. Walza na podstawie danych historycznych z lat 1925-1995 miało na celu ustalenie, jak skonstruować portfel inwestycyjny złożony z akcji i obligacji, aby umożliwić stałe wypłaty bez utraty kapitału.

Reguła 4 proc. - reguła Trinity

W efekcie tych prac powstała reguła 4 proc., zwana także regułą Trinity, która stanowi podstawę współczesnego planowania finansowego. Zakłada ona, że aby osiągnąć niezależność finansową i móc utrzymać się z oszczędności, należy zgromadzić kapitał równy 25-krotności rocznych wydatków. Dzięki temu można corocznie wypłacać 4 proc. tej sumy, korygując ją o wskaźnik inflacji, co pozwala na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia bez konieczności pracy zarobkowej. Na przykład, osoba, której roczne wydatki wynoszą 90 tys. zł, powinna zaoszczędzić 2,25 mln zł. Zgromadzony kapitał, pomnożony przez współczynnik 25, pozwoli na wypłacanie co roku kwoty 90 tys. zł.

Reguła Trinity - na to trzeba uważać

Należy jednak pamiętać, że, jak zaznaczyli sami autorzy, reguła Trinity jest jedynie planem, a nie gwarancją. Rynki finansowe są zmienne, a nieoczekiwane wydatki, takie jak choroba czy remont, mogą wymagać elastycznego podejścia do zarządzania oszczędnościami.