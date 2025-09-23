REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 60 lat i 10 lat pracy - ile dostanę emerytury z ZUS? Czy przy 10 latach stażu pracy przysługuje mi emerytura z ZUS?

60 lat i 10 lat pracy - ile dostanę emerytury z ZUS? Czy przy 10 latach stażu pracy przysługuje mi emerytura z ZUS?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2025, 15:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorka emerytura zus pieniądze
60 lat i 10 lat pracy - ile dostanę emerytury z ZUS? Czy przy 10 latach stażu pracy przysługuje mi emerytura z ZUS?
Shutterstock

Według danych ZUS, większość Polaków decyduje się na przejście na emeryturę natychmiast po osiągnięciu uprawniającego do niej wieku. Trzeba jednak pamiętać, że podjęcie takiej decyzji nie gwarantuje uzyskania emerytury w minimalnej wysokości. ZUS informuje, ile wyniesie świadczenie dla 60-letniej kobiety, która pracowała tylko 10 lat.

60 lat i 10 lat pracy - ile dostanę emerytury z ZUS? Czy przy 10 latach stażu pracy przysługuje mi emerytura z ZUS?

Według polskiego prawa, wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS, a jego wysokość zależy od kilku czynników.

Warunki uzyskania minimalnej emerytury

Aby otrzymać minimalną emeryturę, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto (czyli około 1710 zł na rękę), trzeba spełnić kryterium odpowiednio długiego stażu pracy. Kobiety muszą pracować przez co najmniej 20 lat, a mężczyźni przez 25 lat.

Jak wyliczana jest emerytura?

Wysokość świadczenia nie zależy wyłącznie od stażu pracy. ZUS bierze pod uwagę także inne czynniki:

  • Zwaloryzowane składki zgromadzone na koncie emerytalnym.
  • Zwaloryzowany kapitał początkowy, czyli wartość składek sprzed 1999 roku.
  • Środki zgromadzone na subkoncie.
  • Średnie dalsze trwanie życia (publikowane corocznie przez GUS).

Dodatkowo, na wartość świadczeń wpływają dwie coroczne waloryzacje:

  • Marcowa waloryzacja podnosi wysokość wypłacanych już emerytur.
  • Czerwcowa waloryzacja zwiększa wartość składek zgromadzonych na kontach przyszłych emerytów.

Emerytura dla 60-latki z 10-letnim stażem pracy

Kobieta, która osiągnęła wiek 60 lat i pracowała zaledwie 10 lat, nie spełnia warunków do otrzymania minimalnej emerytury. Jej świadczenie zostanie wyliczone wyłącznie na podstawie zgromadzonych składek. Oznacza to, że nie dostanie nawet połowy minimalnej emerytury, mimo że przepracowała połowę wymaganego stażu. Przykładowo, kobieta zarabiająca minimalną krajową przez 10 lat, może liczyć na świadczenie w wysokości od 250 do 300 zł miesięcznie.

Źródło: INFOR
