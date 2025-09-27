130 tys. zł bezzwrotnej pomocy w 2025 roku. Sprawdź, kto może dostać

Marzysz o założeniu własnej firmy, ale nie masz kapitału na start? W 2025 roku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać nawet 130 tys. zł bezzwrotnej dotacji z PFRON. To realna pomoc na zakup sprzętu, wyposażenia czy adaptację lokalu. Wyjaśniamy krok po kroku, kto może dostać pieniądze, jakie są warunki i na co można je wydać.

rozwiń >

Kto może dostać dotację?

Warunki przyznania wsparcia są proste, ale rygorystyczne. Ich celem jest to, by pieniądze trafiały do osób naprawdę gotowych na nowy etap w życiu zawodowym.

Przede wszystkim:

trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności (dowolny stopień),

konieczna jest rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

nie można w tym samym czasie korzystać z innych publicznych dotacji na podobny cel,

jeżeli ktoś prowadził wcześniej działalność, musi minąć co najmniej rok od jej zakończenia.

Tak skonstruowany system sprawia, że środki trafiają do osób, które zaczynają od nowa i chcą wykorzystać dotację, by zbudować niezależność finansową.

Ile wynosi dotacja w 2025 roku?

Wysokość wsparcia zależy od tego, na jak długo zadeklarujesz prowadzenie działalności. Podstawą do wyliczeń jest przeciętne wynagrodzenie brutto ogłaszane przez GUS. W drugim kwartale 2025 roku wyniosło ono 8 748,63 zł. To oznacza, że obecnie maksymalne kwoty dotacji kształtują się następująco:

przy zobowiązaniu na 12 miesięcy – do 52 491,78 zł ,

– do , przy zobowiązaniu na 24 miesiące – od 52 491,78 zł do nawet 131 229,45 zł.

Ostateczna wysokość przyznanej kwoty zależy jednak od środków dostępnych w budżecie powiatu i decyzji lokalnej rady. Warto pamiętać, że kwoty te mogą ulec zmianie po ogłoszeniu przez GUS nowych danych za kolejne kwartały.

Na co można przeznaczyć dotację?

Pieniądze z dotacji nie są wolnymi środkami na dowolne wydatki. Mają wspierać faktyczny rozwój nowej działalności i dlatego można je wykorzystać tylko w ściśle określonych celach. Najczęściej finansowane są:

maszyny i urządzenia – sprzęt niezbędny do wykonywania usług lub produkcji,

– sprzęt niezbędny do wykonywania usług lub produkcji, adaptacja lokalu – remont, dostosowanie przestrzeni do potrzeb firmy czy klientów,

– remont, dostosowanie przestrzeni do potrzeb firmy czy klientów, materiały i surowce – wszystko to, co jest konieczne do rozpoczęcia działalności od pierwszego dnia,

– wszystko to, co jest konieczne do rozpoczęcia działalności od pierwszego dnia, działania promocyjne i marketingowe – stworzenie strony internetowej, kampania w mediach, materiały reklamowe,

– stworzenie strony internetowej, kampania w mediach, materiały reklamowe, środki transportu – tylko wtedy, gdy są bezpośrednio powiązane z działalnością i naprawdę potrzebne do jej prowadzenia.

Każdy z wydatków musi zostać uzasadniony w biznesplanie i wpisany do kalkulacji kosztów. To właśnie ten dokument decyduje, czy urząd pracy uzna wydatek za zasadne wykorzystanie dotacji.

Jak wygląda procedura?

Droga do dotacji składa się z kilku kroków. Każdy z nich ma znaczenie i trzeba go wykonać w odpowiedniej kolejności:

Rejestracja w urzędzie pracy – pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia.

– pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia. Sprawdzenie dostępnych środków – warto upewnić się, czy w powiecie są jeszcze fundusze i pobrać aktualny wzór wniosku. Każdy urząd ustala własne terminy i formularze.

– warto upewnić się, czy w powiecie są jeszcze fundusze i pobrać aktualny wzór wniosku. Każdy urząd ustala własne terminy i formularze. Złożenie wniosku z biznesplanem – razem z formularzem trzeba przedstawić kalkulację kosztów i opis planowanej działalności.

– razem z formularzem trzeba przedstawić kalkulację kosztów i opis planowanej działalności. Ocena dokumentów – urząd analizuje realność przedsięwzięcia, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy oraz przewidywane efekty ekonomiczne.

– urząd analizuje realność przedsięwzięcia, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy oraz przewidywane efekty ekonomiczne. Podpisanie umowy – po pozytywnej decyzji przychodzi moment formalizacji. Dopiero po podpisaniu umowy można rejestrować działalność.

– po pozytywnej decyzji przychodzi moment formalizacji. Dopiero po podpisaniu umowy można rejestrować działalność. Rozpoczęcie wydatkowania środków – ostatni etap to realizacja planu: zakupy, adaptacja lokalu czy działania marketingowe, wszystko zgodnie z harmonogramem i warunkami umowy.

Co zawiera umowa?

Podpisanie umowy z urzędem pracy to moment, w którym cała procedura nabiera mocy prawnej. Dokument nie jest formalnością, to szczegółowy kontrakt określający zasady korzystania z przyznanych pieniędzy.

Umowa wskazuje przede wszystkim:

cele i rodzaje wydatków , które można sfinansować z dotacji,

, które można sfinansować z dotacji, terminy zakupów i rozliczeń – by pieniądze zostały wydane zgodnie z harmonogramem,

by pieniądze zostały wydane zgodnie z harmonogramem, obowiązek prowadzenia działalności przez zadeklarowany czas – minimum rok lub dwa lata,

– minimum rok lub dwa lata, warunki kontroli – urząd ma prawo sprawdzić, czy środki zostały wydane zgodnie z planem,

– urząd ma prawo sprawdzić, czy środki zostały wydane zgodnie z planem, konsekwencje naruszeń, czyli zasady zwrotu dotacji w całości lub w części.

W praktyce oznacza to, że jeśli firma zostanie zamknięta przedwcześnie albo wydatki okażą się niezgodne z biznesplanem, urząd zażąda zwrotu pieniędzy. Często trzeba je oddać wraz z odsetkami, dlatego tak istotne jest, by do warunków umowy podejść poważnie i nie traktować dotacji jako łatwego zastrzyku gotówki.

Najczęstsze błędy

Choć zasady przyznawania dotacji są proste, wiele osób wciąż popełnia te same pomyłki. Czasem wynikają one z pośpiechu, innym razem z braku wiedzy o szczegółowych wymogach. Warto je znać, żeby uniknąć rozczarowania i nie stracić szansy na wsparcie.

Rejestracja firmy przed podpisaniem umowy

To najczęstszy powód odrzucenia wniosku. Działalność można zgłosić dopiero po podpisaniu umowy, wcześniejsza rejestracja automatycznie pozbawia prawa do dotacji.

Słaby biznesplan

Nieprzekonujące kalkulacje i ogólne opisy sprawiają, że urzędnicy nie widzą sensu w inwestowaniu pieniędzy. Biznesplan musi być realny i spójny.

Nieuzasadnione wydatki

Zakupy, które nie mają związku z charakterem firmy, np. sprzęt używany prywatnie, są odrzucane. Każdy koszt powinien być logicznie powiązany z działalnością.

Zakończenie działalności przed terminem

Jeśli firma zostanie zamknięta wcześniej, niż przewiduje umowa, urząd zażąda zwrotu środków, często wraz z odsetkami.

Dlaczego warto spróbować?

Dotacja to nie tylko pieniądze na start. To przede wszystkim szansa, by zbudować stabilne fundamenty swojej przyszłości. Rok 2025 daje wyjątkowo dobre warunki, dlatego warto je wykorzystać.

Poczucie bezpieczeństwa

Wsparcie finansowe na początku działalności zmniejsza ryzyko, które zwykle najbardziej odstrasza przyszłych przedsiębiorców.

Niezależność zawodowa

Własna firma to praca na własnych zasadach i możliwość podejmowania decyzji bez zależności od pracodawcy.

Realna wysokość dotacji

Kwoty sięgające nawet 130 tys. zł to jedno z najwyższych wsparć, jakie można otrzymać w Polsce bez konieczności zwrotu.

Szansa na rozwój lokalny

Pieniądze trafiają do powiatów i wspierają przedsiębiorczość na miejscu. Jest to okazja, by budować biznes blisko domu i klientów.

Niepowtarzalny moment

Nie wiadomo, czy w kolejnych latach utrzymają się tak wysokie kwoty i tak korzystne warunki. 2025 rok może być najlepszym momentem, by spróbować.

