REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?

Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?

Subskrybuj nas na Youtube
25 września 2025, 15:09
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
Nowe pieniądze od państwa. Nawet 4141 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Ponad 4 tys. zł miesięcznie i żadnych progów dochodowych, tak działa świadczenie wspierające, wprowadzone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Od 2025 roku pieniądze trafiają do coraz większej grupy uprawnionych. Zobacz, kto zyskuje prawo do wypłat i jak je otrzymać.

rozwiń >

Na czym polega świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 r. i zaczęło obowiązywać w 2024 r. To comiesięczne wsparcie pieniężne dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którego wysokość uzależniono od punktów przyznanych w decyzji o potrzebie wsparcia. Punkty określają, w jakim stopniu dana osoba jest zdolna do samodzielnego życia i ile pomocy potrzebuje na co dzień.

REKLAMA

REKLAMA

Ówczesna minister rodziny Marlena Maląg, zapowiadając nowe przepisy, podkreślała, że jest to rozwiązanie wypracowane we współpracy z samymi zainteresowanymi i ich opiekunami.

Świadczenie wspierające to odpowiedź na oczekiwania osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Wypracowaliśmy je w rzeczowym dialogu” – mówiła podczas prezentacji ustawy.

Ile wynosi świadczenie w 2025 roku?

W 2025 roku maksymalna wysokość świadczenia wspierającego to 4141 zł miesięcznie. Kwota ta jest powiązana z rentą socjalną i podlega corocznej waloryzacji. Wysokość świadczenia zależy bezpośrednio od liczby punktów przyznanych w decyzji o potrzebie wsparcia:

REKLAMA

  • osoby z 87–100 pkt mogą liczyć na najwyższe świadczenie,
  • od 2025 roku prawo do wsparcia uzyskały także osoby z oceną 78–86 pkt,
  • najniższy próg, czyli 70–77 pkt, zostanie objęty dopiero w 2026 roku.

W praktyce oznacza to, że im większa potrzeba pomocy w codziennym życiu, tym wyższe wsparcie finansowe.

Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom dorosłym, które mieszkają w Polsce i mają prawo do legalnego pobytu. Warunkiem jest posiadanie decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której przyznano co najmniej 70 punktów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co istotne, świadczenie nie jest uzależnione od dochodów, mogą je otrzymać zarówno osoby pracujące, jak i pobierające inne formy wsparcia, np. rentę socjalną czy emeryturę.

Jak uzyskać decyzję o potrzebie wsparcia?

Droga do świadczenia zaczyna się od złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Można to zrobić na kilka sposobów, bezpośrednio w wojewódzkim zespole, przez powiatowy zespół albo online za pomocą portalu Emp@tia.

Decyzja przyznawana jest na określony czas, np. dwa lata, i zawiera liczbę punktów w skali 70–100. Od niej zależy nie tylko wysokość świadczenia, ale także moment, w którym można je zacząć pobierać.

Etapy wprowadzania świadczenia

Rząd zdecydował, że świadczenie będzie wprowadzane stopniowo, aby system mógł się dostosować. W 2024 roku objęto nim osoby z najwyższą punktacją (87–100). Rok później, czyli od stycznia 2025 r., dołączyła kolejna grupa, osoby z wynikiem 78–86 punktów. Najszersze otwarcie nastąpi w 2026 roku, kiedy prawo do świadczenia uzyskają osoby z oceną 70–77 punktów.

Istnieje jednak ważny wyjątek. Jeżeli w 2024 roku na daną osobę pobierano już świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, a otrzymała ona co najmniej 70 punktów, może skorzystać ze świadczenia wspierającego od razu, bez względu na harmonogram.

Jak długo wypłacane jest świadczenie?

Świadczenie wspierające przyznawane jest na czas ważności decyzji o potrzebie wsparcia. Wypłata rozpoczyna się od miesiąca, w którym złożono wniosek w ZUS. Jeśli wniosek złożono w ciągu 3 miesięcy od wydania decyzji, przysługuje wyrównanie wstecz, od miesiąca, w którym złożono wniosek o decyzję.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Nowa forma wsparcia nie obejmuje wszystkich. Wyłączone są osoby, które przebywają w instytucjach całodobowej opieki (np. DPS czy ZOL), osoby pobierające podobne świadczenia za granicą oraz te, które nie spełniają warunków legalnego pobytu w Polsce.

Wypłata – tylko na konto

Świadczenie wspierające wypłacane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Nie ma możliwości odbioru gotówkowego ani przekazów pocztowych. To rozwiązanie ma zapewnić większe bezpieczeństwo i przejrzystość systemu.

Świadczenie wspierające w 2025 roku to realna pomoc dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami – nawet 4141 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu. System wciąż jest wprowadzany etapami, ale już dziś daje tysiącom osób szansę na stabilniejsze życie i większą niezależność finansową. W kolejnych latach obejmie on wszystkie osoby z decyzją o potrzebie wsparcia powyżej 70 punktów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

Powiązane
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
6 głównych etapów wdrażania w firmie rewolucji fakturowej, która rozpocznie się w lutym 2026 r. [KSeF 2026]
25 wrz 2025

Od 1 lutego 2026 r. wszyscy (bez wyjątku) podatnicy VAT, w tym zwolnieni z tego podatku, będą musieli być przygotowani do otrzymywania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Od tego dnia więksi podatnicy (a od 1 kwietnia 2026 r. pozostali) muszą też wystawiać faktury w KSeF. Jak przygotować się do tych nowych zasad fakturowania? Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje 6 najważniejszych najważniejszych punktów (etapów) wdrażania w firmie tej rewolucji fakturowej.
Kilka wskazówek zdrowotnych dla pracownika po 50. roku życia. Lekarz radzi jak pracodawca może pomóc
25 wrz 2025

Pracownicy po 50. roku życia będą niedługo stanowili zdecydowaną większość zatrudnionych w Polsce. To efekt starzejącego się społeczeństwa. Pracodawcy powinni zacząć bardziej dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników w średnim wieku. Oto kilka wskazówek zdrowotnych od lekarza dla pracowników i pracodawców.
KSeF: limit 10 tysięcy złotych miesięcznie – ratunek czy pułapka dla mikrofirm?
25 wrz 2025

Od 1 kwietnia 2026 roku w życie wejdzie obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF), który obejmie także najmniejsze firmy. Mikroprzedsiębiorcy o obrotach poniżej 10 tys. zł miesięcznie dostali czas do końca roku, jednak – jak alarmują posłowie i sami przedsiębiorcy – tak niski limit może okazać się pułapką zamiast realnej pomocy. Jest spór o wysokość progu!
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
25 wrz 2025

Ponad 4 tys. zł miesięcznie i żadnych progów dochodowych, tak działa świadczenie wspierające, wprowadzone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Od 2025 roku pieniądze trafiają do coraz większej grupy uprawnionych. Zobacz, kto zyskuje prawo do wypłat i jak je otrzymać.

REKLAMA

Dziennikarz Roku eMobility Media Awards: Tomasz Sewastianowicz z Dziennik.pl
25 wrz 2025

Z przyjemnością informujemy, że nasz redakcyjny kolega z Dziennik.pl, Tomasz Sewastianowicz, został uhonorowany prestiżową nagrodą eMobility Media Awards – jednym z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji związanej z elektromobilnością w Polsce.
Nowe przepisy na rynku nieruchomości: koniec z ukrywaniem cen mieszkań przez deweloperów
25 wrz 2025

Dotąd wielu sprzedających kusiło atrakcyjnymi hasłami, a prawdziwe koszty ujawniało dopiero w biurze sprzedaży. Teraz prawo się zmienia, kupujący od razu zobaczą realne ceny mieszkań na stronach internetowych deweloperów.
Koniec z oddawaniem ziemi Kościołowi? Polska 2050 chce zlikwidować przywilej z czasów PRL – ogromna zmiana w relacjach państwo–Kościół
25 wrz 2025

Polska 2050 chce raz na zawsze zakończyć przekazywanie państwowej ziemi Kościołowi. Ugrupowanie zaprezentowało projekt ustawy uchylającej kontrowersyjny artykuł 70a, który od 1989 roku umożliwiał nieodpłatne przekazywanie nieruchomości, sięgające łącznie aż 76 tys. hektarów. To pierwsza z serii zmian mających uporządkować relacje państwo–Kościół i zapewnić przejrzystość.
Studia coraz droższe. Student wyda dziś prawie 4 tys. zł miesięcznie – wielu rozważa rezygnację
25 wrz 2025

Choć studia dzienne na publicznych uczelniach są bezpłatne, ich ukończenie generuje coraz większe koszty. Wynajem mieszkania, wyżywienie, rachunki i książki sprawiają, że średnie miesięczne wydatki studenta sięgają już niemal 4 tys. zł. Nic dziwnego, że część młodych ludzi zastanawia się nawet nad całkowitą rezygnacją z nauki. Jak poradzić sobie z finansową presją i nie rzucić studiów?

REKLAMA

Czy ubezpieczenie nieruchomości obejmuje skutki upadku dronów?
25 wrz 2025

Rzecznik Finansowy wskazuje na konieczność doprecyzowania warunków ubezpieczeń nieruchomości. Aktualnie zarówno w ubezpieczeniach dobrowolnych, jak i obowiązkowym budynków rolniczych, nie jest jasne czy skutki upadku drona za każdym razem będą objęte ubezpieczeniem. Ponadto, dobrowolne ubezpieczenia nieruchomości standardowo wyłączają odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z działań wojennych lub aktów terroru.

Rekrutacja pod kontrolą. Czyli pozyskiwanie pracowników zgodnie z prawem
25 wrz 2025

Rekrutacja to skomplikowany i wieloaspektowy proces, który spędza sen z powiek nie tylko kandydatom do pracy, lecz także doświadczonym rekruterom. Wyobraźmy sobie, że w rekrutacji wszystkie chwyty są dozwolone. O ile kreatywne (czasem nieuczciwe) zagrywki kandydata łatwo wykryć, o tyle nadużycia po stronie pracodawcy potrafią pozostać w cieniu: niepodawanie widełek płacowych, selekcja pod pozorem obiektywnych kryteriów, manipulowanie zakresem obowiązków czy pozorowane ogłoszenia zbierające dane. Pole do nadużyć jest szerokie. Jak im zapobiegać?

REKLAMA