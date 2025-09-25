Nowe pieniądze od państwa. Nawet 4141 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego

Ponad 4 tys. zł miesięcznie i żadnych progów dochodowych, tak działa świadczenie wspierające, wprowadzone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Od 2025 roku pieniądze trafiają do coraz większej grupy uprawnionych. Zobacz, kto zyskuje prawo do wypłat i jak je otrzymać.

Na czym polega świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 r. i zaczęło obowiązywać w 2024 r. To comiesięczne wsparcie pieniężne dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którego wysokość uzależniono od punktów przyznanych w decyzji o potrzebie wsparcia. Punkty określają, w jakim stopniu dana osoba jest zdolna do samodzielnego życia i ile pomocy potrzebuje na co dzień.

Ówczesna minister rodziny Marlena Maląg, zapowiadając nowe przepisy, podkreślała, że jest to rozwiązanie wypracowane we współpracy z samymi zainteresowanymi i ich opiekunami.

Świadczenie wspierające to odpowiedź na oczekiwania osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Wypracowaliśmy je w rzeczowym dialogu” – mówiła podczas prezentacji ustawy.

Ile wynosi świadczenie w 2025 roku?

W 2025 roku maksymalna wysokość świadczenia wspierającego to 4141 zł miesięcznie. Kwota ta jest powiązana z rentą socjalną i podlega corocznej waloryzacji. Wysokość świadczenia zależy bezpośrednio od liczby punktów przyznanych w decyzji o potrzebie wsparcia:

osoby z 87–100 pkt mogą liczyć na najwyższe świadczenie,

mogą liczyć na najwyższe świadczenie, od 2025 roku prawo do wsparcia uzyskały także osoby z oceną 78–86 pkt ,

prawo do wsparcia uzyskały także osoby z oceną , najniższy próg, czyli 70–77 pkt, zostanie objęty dopiero w 2026 roku.

W praktyce oznacza to, że im większa potrzeba pomocy w codziennym życiu, tym wyższe wsparcie finansowe.

Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom dorosłym, które mieszkają w Polsce i mają prawo do legalnego pobytu. Warunkiem jest posiadanie decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której przyznano co najmniej 70 punktów.

Co istotne, świadczenie nie jest uzależnione od dochodów, mogą je otrzymać zarówno osoby pracujące, jak i pobierające inne formy wsparcia, np. rentę socjalną czy emeryturę.

Jak uzyskać decyzję o potrzebie wsparcia?

Droga do świadczenia zaczyna się od złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Można to zrobić na kilka sposobów, bezpośrednio w wojewódzkim zespole, przez powiatowy zespół albo online za pomocą portalu Emp@tia.

Decyzja przyznawana jest na określony czas, np. dwa lata, i zawiera liczbę punktów w skali 70–100. Od niej zależy nie tylko wysokość świadczenia, ale także moment, w którym można je zacząć pobierać.

Etapy wprowadzania świadczenia

Rząd zdecydował, że świadczenie będzie wprowadzane stopniowo, aby system mógł się dostosować. W 2024 roku objęto nim osoby z najwyższą punktacją (87–100). Rok później, czyli od stycznia 2025 r., dołączyła kolejna grupa, osoby z wynikiem 78–86 punktów. Najszersze otwarcie nastąpi w 2026 roku, kiedy prawo do świadczenia uzyskają osoby z oceną 70–77 punktów.

Istnieje jednak ważny wyjątek. Jeżeli w 2024 roku na daną osobę pobierano już świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, a otrzymała ona co najmniej 70 punktów, może skorzystać ze świadczenia wspierającego od razu, bez względu na harmonogram.

Jak długo wypłacane jest świadczenie?

Świadczenie wspierające przyznawane jest na czas ważności decyzji o potrzebie wsparcia. Wypłata rozpoczyna się od miesiąca, w którym złożono wniosek w ZUS. Jeśli wniosek złożono w ciągu 3 miesięcy od wydania decyzji, przysługuje wyrównanie wstecz, od miesiąca, w którym złożono wniosek o decyzję.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Nowa forma wsparcia nie obejmuje wszystkich. Wyłączone są osoby, które przebywają w instytucjach całodobowej opieki (np. DPS czy ZOL), osoby pobierające podobne świadczenia za granicą oraz te, które nie spełniają warunków legalnego pobytu w Polsce.

Wypłata – tylko na konto

Świadczenie wspierające wypłacane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Nie ma możliwości odbioru gotówkowego ani przekazów pocztowych. To rozwiązanie ma zapewnić większe bezpieczeństwo i przejrzystość systemu.

Świadczenie wspierające w 2025 roku to realna pomoc dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami – nawet 4141 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu. System wciąż jest wprowadzany etapami, ale już dziś daje tysiącom osób szansę na stabilniejsze życie i większą niezależność finansową. W kolejnych latach obejmie on wszystkie osoby z decyzją o potrzebie wsparcia powyżej 70 punktów.

