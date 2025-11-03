REKLAMA

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku? O ile wzrosną emerytury? Oto szacowana wysokość świadczeń

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku? O ile wzrosną emerytury? Oto szacowana wysokość świadczeń

03 listopada 2025, 10:00
[Data aktualizacji 04 listopada 2025, 09:38]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej.
Waloryzacja emerytur 2026 - ile wyniesie? O ile wzrosną emerytury w przyszłym roku? Oto szacowana wysokość świadczeń
waloryzacja emerytur i rent 2026 wskaźnik waloryzacji
shutterstock

Waloryzacja emerytur to prawnie ustalony mechanizm polegający na corocznym podwyższaniu wysokości świadczeń emerytalno-rentowych, by utrzymać ich realną wartość wobec inflacji i wzrostu gospodarczego. Ile wyniesie waloryzacja w 2026 roku? Oto wskaźnik i szacowana wysokość świadczeń.

rozwiń >

Waloryzacja emerytur 2026 - ile wyniesie? O ile wzrosną emerytury w przyszłym roku? Oto szacowana wysokość świadczeń

Szczegółowe informacje dotyczące waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku bazują obecnie na prognozach rządowych oraz przyjętych projektach rozporządzeń, ponieważ ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny na początku 2026 roku.

Waloryzacja emerytur w 2026 roku jest zaplanowana na około 4,9 proc., co jest minimalnym ustawowym wskaźnikiem wynikającym ze średniorocznej inflacji i co najmniej 20 proc. wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok. Zmiany zostaną wprowadzone z dniem 1 marca 2026 roku i obejmą wszelkie świadczenia z ZUS i KRUS (emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne itp.) automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Szczegóły waloryzacji i jej wpływ na świadczenia

Minimalna emerytura wzrośnie o około 92 zł brutto (z 1878,91 zł do około 1971 zł brutto), co po odliczeniu składki zdrowotnej i podatku daje około 83-85 zł netto.

  • Emerytura w wysokości około 2500 zł wzrośnie o około 98 zł brutto, czyli około 110 zł netto.
  • Emerytury w okolicach średniej krajowej (np. 3000 zł i 4000 zł) będą miały podwyżki odpowiednio około 147-196 zł brutto, mniej na rękę po potrąceniu podatku.

Waloryzacja uwzględnia także kwoty tzw. "trzynastki" (zawsze równej minimalnej emeryturze) oraz "czternastki", przy czym do "czternastki" stosowany jest próg dochodowy 2900 zł brutto – osoby powyżej tego progu otrzymają ją w obniżonej kwocie lub wcale.

Alternatywne warianty waloryzacji

Warto zaznaczyć, że trwają dyskusje i pojawiają się alternatywne propozycje podwyżek. Związki zawodowe postulowały wyższy wskaźnik, uwzględniający np. 50 proc. realnego wzrostu płac, co mogłoby przełożyć się na waloryzację przekraczającą 5 proc. Pojawiły się również głosy na temat wprowadzenia podwyżek kwotowych lub kwotowo-procentowych, co byłoby korzystniejsze dla osób pobierających najniższe świadczenia. Niemniej jednak, na chwilę obecną, przyjęta propozycja rządowa zakłada podwyżkę na minimalnym, ustawowym poziomie 4,9 proc.

  • Rządowy wariant to 4,9 proc.
  • Propozycja związków zawodowych to 5,95 proc.
  • Propozycja prezydencka Karola Nawrockiego zakłada podwyżkę kwotową, czyli równe 150 zł dla emerytów o świadczeniach poniżej 2,6 tys. zł.

Waloryzacja emerytur 2026 - kluczowe daty i procedury

Waloryzacja jest ustawowo gwarantowana od 1 marca każdego roku. Osoby przechodzące na emeryturę po 29 lutego 2026 roku skutki waloryzacji odczują dopiero w 2027 roku. ZUS automatycznie przeliczy świadczenia i wyśle decyzje nowej wysokości emerytur do świadczeniobiorców. Procedura ustalania wskaźnika waloryzacji odbywa się w pierwszych dwóch miesiącach roku, na podstawie danych GUS o inflacji i wzroście płac.

Waloryzacja emerytur 2026 a koszty i budżet

Waloryzacja 4,9 proc. ma kosztować około 23 mld zł z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po doliczeniu trzynastki i czternastki łączny koszt przekracza 50 mld zł. Większa waloryzacja wymagałaby dodatkowych źródeł finansowania i wzbudza sprzeciw Ministerstwa Finansów.

Waloryzacja emerytur i rent 2026 - podsumowanie najważniejszych informacji

Waloryzacja, mająca na celu dostosowanie świadczeń do inflacji i wzrostu wynagrodzeń, odbędzie się tradycyjnie od 1 marca 2026 roku i będzie miała charakter procentowy. Rząd proponuje, by wskaźnik ten wyniósł co najmniej 4,9 proc. Jest to wynik zastosowania mechanizmu ustawowego, który zakłada uwzględnienie średniorocznego wskaźnika inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz zwiększenie go o ustawowe minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku.

Przy założeniu wskaźnika na poziomie 4,9 proc., najniższa emerytura, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto, wzrosłaby o 92,07 zł, osiągając kwotę 1970,98 zł brutto. Analogicznie, emerytura w wysokości 3000 zł brutto wzrosłaby o 147 zł, a świadczenie 4000 zł brutto o 196 zł. Należy pamiętać, że podane kwoty to wartości brutto, a finalny zysk netto (na rękę) będzie niższy po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy.

Waloryzacja ta wpłynie również na wysokość dodatkowych świadczeń. Zarówno trzynasta emerytura (wypłacana w kwietniu), jak i czternasta emerytura (wypłacana we wrześniu) będą równe minimalnej emeryturze, czyli (przy prognozie 4,9 proc.) wyniosą 1970,98 zł brutto. W przypadku czternastki, obowiązuje jednak kryterium dochodowe (prognozowany limit to ok. 2900 zł brutto), po przekroczeniu którego świadczenie jest pomniejszane.

Źródło: INFOR
