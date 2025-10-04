REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Na jaki stopień niepełnosprawności możesz liczyć w 2025 roku? Komisje stosują nowe kryteria

Na jaki stopień niepełnosprawności możesz liczyć w 2025 roku? Komisje stosują nowe kryteria

04 października 2025, 12:16
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Jaki stopień niepełnosprawności możesz dostać przy swojej chorobie? Kryteria oceny 2025
Na jaki stopień niepełnosprawności możesz liczyć w 2025 roku? Komisje stosują nowe kryteria
W 2025 roku zmieniły się zasady orzekania o niepełnosprawności. Dla wielu osób to szansa na orzeczenie ważne nawet siedem lat lub bezterminowo, a także mniej biurokracji i stresu podczas komisji. Nie każdy jednak wie, od czego naprawdę zależy decyzja i co komisja bierze pod uwagę. Sprawdź, na jaki stopień niepełnosprawności możesz liczyć i jak lekarze orzecznicy interpretują nowe kryteria oceny.

W Polsce żyje dziś ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami, z czego niemal połowa ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe lub miejskie zespoły. Co roku o orzeczenie ubiega się ponad 600 tysięcy osób, a liczba wniosków stale rośnie. Wynika to nie tylko ze starzenia się społeczeństwa, ale także z większej świadomości praw i dostępnych form wsparcia.

Co naprawdę ocenia komisja?

Komisja orzekająca analizuje nie tylko dokumentację medyczną, ale przede wszystkim funkcjonowanie danej osoby w codziennym życiu. Pod uwagę brane są trzy obszary: samodzielna egzystencja, zdolność do pracy oraz pełnienie ról społecznych.

Jak precyzuje § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. 2015 poz. 1110):

Niepełnosprawność oznacza trwałe lub okresowe naruszenie sprawności organizmu powodujące niezdolność do pracy lub utrudniające wykonywanie ról społecznych w takim stopniu, że osoba wymaga wsparcia.

Oznacza to, że komisja nie skupia się na nazwie choroby, ale na jej skutkach. Dwie osoby z tą samą diagnozą mogą otrzymać zupełnie inne orzeczenia, jeśli różni się stopień ich samodzielności.

Trzy stopnie niepełnosprawności – jak je rozumieć w praktyce?

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Polsce obowiązują trzy stopnie: lekki, umiarkowany i znaczny.

W świetle przepisów:

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej oraz wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób.

Oznacza to, że osoby z tym stopniem nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej opieki.

Z kolei:

Do umiarkowanego stopnia zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej albo wymagającą czasowej lub częściowej pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych.

W tej grupie znajdują się osoby, które zachowały częściową samodzielność, ale nie są w stanie funkcjonować w pełni bez wsparcia.

Najłagodniejszy, lekki stopień niepełnosprawności, dotyczy sytuacji, gdy schorzenie powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu z osobą o pełnej sprawności oraz ograniczenia w pełnieniu ról społecznych. W praktyce oznacza to, że osoba może pracować, ale potrzebuje np. pomocy technicznej, rehabilitacji lub okresowego wsparcia.

Zobacz także: Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS

Nowe zasady orzekania od 2025 roku

W maju 2025 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 maja 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 682). Dokument wprowadza istotne zmiany dotyczące długości ważności orzeczeń oraz trybu ich wydawania.

Najważniejsza z nich dotyczy długości obowiązywania decyzji. Zgodnie z § 6 rozporządzenia:

Okres ważności orzeczenia dla osób, u których stwierdzono choroby o charakterze trwałym lub postępującym, nie może być krótszy niż 7 lat.

W praktyce oznacza to, że osoby z nieuleczalnymi schorzeniami nie będą już co rok lub co dwa lata ponownie przechodzić komisji. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także przyznanie orzeczenia bezterminowego, jeśli stan zdrowia nie rokuje poprawy.

Nowe przepisy wprowadzają również skrócony okres przechowywania dokumentacji, z 50 do 20 lat, oraz obowiązek elektronicznej weryfikacji orzeczeń w systemie centralnym.

Celem zmian, jak wskazuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, jest zwiększenie przewidywalności procesu i ochrona osób, których stan zdrowia nie zmienia się od wielu lat.

Zobacz także: 3386 zł miesięcznie od stycznia. Czy ty też możesz dostać świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?

Jak wygląda proces orzekania?

Procedura orzecznicza zaczyna się od złożenia wniosku w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zgodnie z § 5 rozporządzenia z 2003 r.:

Do wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz dokumentację medyczną potwierdzającą diagnozę i przebieg choroby.

Podczas posiedzenia komisji oceniane są nie tylko dokumenty, ale również faktyczne możliwości funkcjonowania. Na przykład czy osoba jest w stanie sama się ubrać, zrobić zakupy, przygotować posiłek czy utrzymać higienę. To właśnie te codzienne czynności są podstawą określenia, czy potrzebna jest stała opieka, czy jedynie częściowa pomoc.

Decyzja powinna być wydana w ciągu dwóch tygodni od dnia posiedzenia komisji, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z § 15 rozporządzenia z 2003 r.

Jak przygotować się do komisji?

Warto wcześniej przygotować dokładny opis swoich ograniczeń funkcjonalnych. Komisja ocenia skutki choroby, a nie jej nazwę. Osoby ubiegające się o orzeczenie powinny opisać konkretne trudności, takie jak problemy z poruszaniem się, konieczność pomocy przy czynnościach higienicznych czy trudności z koncentracją. Ważne jest także, by dokumentacja była aktualna. Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.

Jeśli decyzja komisji nie odpowiada rzeczywistemu stanowi zdrowia, można się od niej odwołać w terminie 14 dni. Zgodnie z zasadą zakazu pogarszania sytuacji, komisja odwoławcza nie może przyznać niższego stopnia niż ten, który został przyznany wcześniej.

Jakie prawa daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Uzyskanie orzeczenia otwiera drogę do szeregu świadczeń i ulg. Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie, świadczenie pielęgnacyjne lub wspierające dla opiekunów, a także ulgi w komunikacji publicznej. Jednak rodzaj i wysokość świadczeń jest uwarunkowana danym stopniem. Najmniej ulg przysługuje osobom z lekkim stopniem, a najwięcej ze stopniem znacznym.

Orzeczenie umożliwia także korzystanie z dofinansowań z PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mogą one być przeznaczone między innymi na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację mieszkania czy samochodu. W przypadku osób aktywnych zawodowo daje prawo do skróconego czasu pracy, dodatkowych przerw i ochrony przed zwolnieniem z przyczyn niezależnych od pracownika.

Reforma orzecznictwa 2025 – mniej biurokracji, więcej zaufania

Stopień niepełnosprawności nie wynika z samej choroby, lecz z jej wpływu na codzienne funkcjonowanie i zdolność do pracy. W 2025 roku wprowadzono zmiany, które mają ułatwić życie osobom z trwałymi i postępującymi schorzeniami. Dzięki nim wiele orzeczeń będzie obowiązywać przez co najmniej siedem lat lub bezterminowo.

Komisja orzekająca bierze pod uwagę nie tylko dokumentację medyczną, lecz także realne możliwości samodzielnego życia. Dlatego tak ważne jest rzetelne opisanie swojego stanu zdrowia i przedstawienie dowodów, które pokazują, jak choroba wpływa na codzienne funkcjonowanie.

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Celem reformy jest większa przejrzystość i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami – a więc mniej biurokracji i więcej zaufania do pacjentów.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
