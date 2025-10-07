Świadczenie wspierające 2025: nawet 4134 zł miesięcznie dla osób z chorobami przewlekłymi – zobacz, jak zdobyć orzeczenie

Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od października 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Od jesieni 2025 roku osoby dorosłe z przewlekłymi chorobami zyskają szerszy dostęp do pomocy finansowej. Dzięki prostszym zasadom orzekania i rozszerzonej liście schorzeń łatwiej będzie zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności, a wraz z nim świadczenie wspierające, które w najwyższym progu sięga aż 4134 zł miesięcznie. Sprawdź, komu przysługuje, jak przebiega procedura i jakie dodatkowe korzyści daje posiadanie orzeczenia.
Czym jest świadczenie wspierające
Świadczenie wspierające to stała pomoc pieniężna wprowadzona w 2024 roku, skierowana do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jego wysokość zależy od liczby punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), który ocenia faktyczny poziom potrzeby wsparcia – w zakresie od 70 do 100 punktów.
