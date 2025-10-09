REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy nie pobierają należnych pieniędzy. Sprawdź, czy Tobie też przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Seniorzy nie pobierają należnych pieniędzy. Sprawdź, czy Tobie też przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2025, 16:22
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Seniorzy nie pobierają należnych pieniędzy. Sprawdź, czy Tobie też przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
Seniorzy nie pobierają należnych pieniędzy. Czy Tobie też przysługuje ten zasiłek?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tysiące seniorów w Polsce wciąż nie pobiera należnych im pieniędzy. Po ukończeniu 75. roku życia wielu z nich ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Nie trzeba mieć orzeczenia o niepełnosprawności ani zaświadczeń lekarskich. Wystarczy prosty wniosek w MOPS lub GOPS, by co miesiąc otrzymywać dodatkowe 215 zł.

rozwiń >

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez gminy osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają stałej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad osobą niesamodzielną.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym wskazano konieczność stałej opieki,
  • osobom powyżej 75. roku życia, jeśli nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

W praktyce oznacza to, że seniorzy pobierający emeryturę lub rentę i mający ukończone 75 lat otrzymują automatycznie dodatek pielęgnacyjny z ZUS, a nie zasiłek pielęgnacyjny z gminy. Zasiłek pielęgnacyjny może być przyznany seniorowi tylko wtedy, gdy nie ma prawa do świadczeń z ZUS.

Wysokość świadczenia w 2025 roku

W 2025 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta jest nieopodatkowana i nie zależy od dochodu osoby ubiegającej się o świadczenie. Otrzymuje ją każdy, kto spełnia ustawowe kryteria, niezależnie od sytuacji materialnej.

REKLAMA

Środki wypłacane są regularnie, najczęściej razem z innymi świadczeniami, takimi jak zasiłek stały czy okresowy. Dla wielu osób z niepełnosprawnością lub ich opiekunów to realne wsparcie w pokrywaniu kosztów leków, środków higienicznych czy usług opiekuńczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny, wystarczy złożyć wniosek w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. W przypadku osób po 75. roku życia procedura jest wyjątkowo prosta, nie trzeba dostarczać orzeczenia o niepełnosprawności ani zaświadczeń lekarskich. Wystarczy dowód osobisty i numer rachunku bankowego, na który świadczenie ma być przelewane.

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Decyzja o przyznaniu świadczenia zapada zazwyczaj w ciągu 30 dni, a wypłata następuje od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Jeśli więc senior złoży dokumenty w październiku, pierwsze pieniądze otrzyma już za ten miesiąc. Warto pamiętać, że jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można dowiedzieć się także na stronie swojego urzędu gminy lub MOPS, gdzie dostępne są gotowe formularze do pobrania.

Czy zasiłek można łączyć z innymi świadczeniami?

Zasiłek pielęgnacyjny nie wyklucza pobierania innych form wsparcia, takich jak zasiłek stały, zasiłek okresowy, czy świadczenia rodzinne.

Nie można jednak pobierać jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. W przypadku zbiegu świadczeń, osoba uprawniona musi wybrać jedno z nich – najczęściej dodatek pielęgnacyjny z ZUS, który jest przyznawany automatycznie po ukończeniu 75 lat.

Dlaczego warto o to zadbać

Zasiłek pielęgnacyjny dla seniora po 75. roku życia jest jednym z najprostszych i najbardziej dostępnych świadczeń. Nie wymaga skomplikowanej dokumentacji ani zaświadczeń lekarskich, a jego wypłata odbywa się bezpośrednio na konto. Dla wielu seniorów to niewielkie, ale bardzo potrzebne wsparcie, które pozwala zachować niezależność i odciąża budżet domowy.

Jeśli więc w Twojej rodzinie jest osoba, która ukończyła 75 lat, warto zapytać, czy pobiera zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli nie, pomóż jej wypełnić wniosek. To prosty gest, który może realnie ułatwić życie starszej osobie.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

Powiązane
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najczęstsze błędy w zarządzaniu finansami firmowymi: co możesz zmienić nawet od jutra
09 paź 2025

Wielu przedsiębiorców zaczyna swoją działalność z pasją i determinacją, szybko zdobywając pierwszych klientów. Jednak po kilku miesiącach pojawia się rozczarowanie: są przychody, ale brakuje gotówki. To nie przypadek – to efekt powtarzalnych błędów w zarządzaniu finansami, które można wyeliminować, jeśli tylko się je rozpozna i zrozumie.
Badanie IP PAN: Im wyższy status społeczny, tym lepsze zdrowie psychiczne. Ekspertki o wykluczeniu psychologicznym w Polsce
09 paź 2025

Czy pieniądze wpływają na zdrowie psychiczne? Najnowszy raport „Status społeczno-ekonomiczny a psyche” Instytutu Psychologii PAN pokazuje, że im wyższy status społeczny, tym lepsza kondycja psychiczna i większa otwartość na psychologię. Wywiad z – mówią prof. Marta Marchlewska i dr Marta Rogoza.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
09 paź 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, z jakich świadczeń, ulg i przywilejów możesz skorzystać w 2025 roku. Od zasiłków i rent, przez programy PFRON i kartę parkingową, aż po ulgi podatkowe i darmowe przejazdy. Orzeczenie to realne wsparcie finansowe i ułatwienia w codziennym życiu. Zobacz, komu przysługują najważniejsze dopłaty i które symbole w orzeczeniu otwierają dostęp do dodatkowych świadczeń.
Duże zmiany w naszEauto – co dalej z programem dofinasowania pojazdów elektrycznych?
09 paź 2025

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ogłosił jeszcze wyników konsultacji społecznych, które miały miejsce w I połowie września, w zakresie zmian w programie dopłat do zakupu i finansowania pojazdów elektrycznych funkcjonującego pod nazwą "NaszEauto". Znane są już kierunki zmian i szykuje się w tym zakresie mała rewolucja - czy jednak nie będzie to przysłowiowy gwóźdź do trumny dla tych dopłat?

REKLAMA

MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
09 paź 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku możesz liczyć na wyższe wsparcie finansowe z MOPS i GOPS. Zwiększono kwoty świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych i dodatków mieszkaniowych, a także rozszerzono zasady przyznawania świadczenia wspierającego. Sprawdź, ile obecnie wynoszą poszczególne formy pomocy, kto może się o nie ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze lub usługi opiekuńcze.
Prawa samotnego rodzica. Zasiłki, ulgi, alimenty i uprawnienia pracownicze. Oto, co Ci się należy!
09 paź 2025

Samotne rodzicielstwo stawia przed rodzicami wiele wyzwań, zarówno emocjonalnych, jak i finansowych. W Polsce system prawny oferuje szereg narzędzi i wsparcia, które mają ułatwić funkcjonowanie samotnego rodzica. Wiedza na temat przysługujących uprawnień jest kluczowa, aby w pełni korzystać z ochrony, jaką zapewniają przepisy. Dotyczy to zarówno aspektów socjalnych, jak i kwestii zatrudnienia.
Wyłączenie od dziedziczenia a wydziedziczenie. Co z zachowkiem?
09 paź 2025

Chociaż nazwy te brzmią podobnie, to w praktyce wyłączenie od dziedziczenia i wydziedziczenie są różnymi instytucjami prawa spadkowego. Na czym polega wyłączenie od dziedziczenia? Czy testament negatywny pozbawi niedoszłego spadkobiercę zachowku? Kiedy wydziedziczenie jest skuteczne?
Opłata Śmieciowa 2026. Nowe zasady i podwyżki w segregacji bioodpadów
09 paź 2025

Właściciele domów i mieszkań muszą przygotować się na kolejne obciążenie budżetu. W 2026 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wielu miastach i gminach wzrosną, a jednocześnie wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne zasady segregacji, zwłaszcza w zakresie bioodpadów i systemu kaucyjnego.

REKLAMA

Zwolnienie lekarskie a adres pobytu: ten błąd może kosztować Cię zasiłek chorobowy!
09 paź 2025

Na zwolnieniu lekarskim liczy się nie tylko diagnoza, ale też adres, pod którym przebywasz. Jeśli podczas choroby nie zgłosisz faktycznego miejsca pobytu, możesz mieć problem z ZUS-em i utracić prawo do zasiłku. Sprawdź, jakie obowiązki ma chory i o czym pamiętać, by nie narazić się na kłopoty.
Budżet państwa zapłaci składki za nianię (np. za babcię). Dla emerytki to szansa na wyższą emeryturę. Trzeba tylko podpisać tę umowę
09 paź 2025

Znalezienie odpowiedzialnej osoby, która z troską zajmie się dzieckiem, to dla wielu rodziców ogromne wyzwanie. Nianią może być zarówno młoda osoba wchodząca na rynek pracy, jak i babcia, która chce dorobić do emerytury. ZUS informuje, że zatrudnienie opiekunki (także np. babci) na podstawie umowy uaktywniającej to rozwiązanie proste, bezpieczne i korzystne finansowo dla obu stron.

REKLAMA