Seniorzy nie pobierają należnych pieniędzy. Czy Tobie też przysługuje ten zasiłek?

Tysiące seniorów w Polsce wciąż nie pobiera należnych im pieniędzy. Po ukończeniu 75. roku życia wielu z nich ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Nie trzeba mieć orzeczenia o niepełnosprawności ani zaświadczeń lekarskich. Wystarczy prosty wniosek w MOPS lub GOPS, by co miesiąc otrzymywać dodatkowe 215 zł.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez gminy osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają stałej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad osobą niesamodzielną.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym wskazano konieczność stałej opieki,

osobom powyżej 75. roku życia, jeśli nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

W praktyce oznacza to, że seniorzy pobierający emeryturę lub rentę i mający ukończone 75 lat otrzymują automatycznie dodatek pielęgnacyjny z ZUS, a nie zasiłek pielęgnacyjny z gminy. Zasiłek pielęgnacyjny może być przyznany seniorowi tylko wtedy, gdy nie ma prawa do świadczeń z ZUS.

Wysokość świadczenia w 2025 roku

W 2025 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta jest nieopodatkowana i nie zależy od dochodu osoby ubiegającej się o świadczenie. Otrzymuje ją każdy, kto spełnia ustawowe kryteria, niezależnie od sytuacji materialnej.

Środki wypłacane są regularnie, najczęściej razem z innymi świadczeniami, takimi jak zasiłek stały czy okresowy. Dla wielu osób z niepełnosprawnością lub ich opiekunów to realne wsparcie w pokrywaniu kosztów leków, środków higienicznych czy usług opiekuńczych.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny, wystarczy złożyć wniosek w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. W przypadku osób po 75. roku życia procedura jest wyjątkowo prosta, nie trzeba dostarczać orzeczenia o niepełnosprawności ani zaświadczeń lekarskich. Wystarczy dowód osobisty i numer rachunku bankowego, na który świadczenie ma być przelewane.

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Decyzja o przyznaniu świadczenia zapada zazwyczaj w ciągu 30 dni, a wypłata następuje od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Jeśli więc senior złoży dokumenty w październiku, pierwsze pieniądze otrzyma już za ten miesiąc. Warto pamiętać, że jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można dowiedzieć się także na stronie swojego urzędu gminy lub MOPS, gdzie dostępne są gotowe formularze do pobrania.

Czy zasiłek można łączyć z innymi świadczeniami?

Zasiłek pielęgnacyjny nie wyklucza pobierania innych form wsparcia, takich jak zasiłek stały, zasiłek okresowy, czy świadczenia rodzinne.

Nie można jednak pobierać jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. W przypadku zbiegu świadczeń, osoba uprawniona musi wybrać jedno z nich – najczęściej dodatek pielęgnacyjny z ZUS, który jest przyznawany automatycznie po ukończeniu 75 lat.

Dlaczego warto o to zadbać

Zasiłek pielęgnacyjny dla seniora po 75. roku życia jest jednym z najprostszych i najbardziej dostępnych świadczeń. Nie wymaga skomplikowanej dokumentacji ani zaświadczeń lekarskich, a jego wypłata odbywa się bezpośrednio na konto. Dla wielu seniorów to niewielkie, ale bardzo potrzebne wsparcie, które pozwala zachować niezależność i odciąża budżet domowy.

Jeśli więc w Twojej rodzinie jest osoba, która ukończyła 75 lat, warto zapytać, czy pobiera zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli nie, pomóż jej wypełnić wniosek. To prosty gest, który może realnie ułatwić życie starszej osobie.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).