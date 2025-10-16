REKLAMA

Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?

Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?

16 października 2025
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
Nowe pieniądze dla osób z niepełnosprawnościami – świadczenie wspierające do 4141 zł miesięcznie od ZUS
ShutterStock

Dla wielu osób z niepełnosprawnością to prawdziwe wsparcie w codziennym życiu. Po marcowej waloryzacji ZUS wypłaca jeszcze więcej, bo nawet ponad 4 tys. zł miesięcznie. Sprawdź, kto może je dostać i jak złożyć wniosek bez wychodzenia z domu. Świadczenie wspierające można otrzymać niezależnie od dochodu, a pieniądze trafiają bezpośrednio na konto osoby z niepełnosprawnością. To jedna z najważniejszych form pomocy w 2025 roku, prostsza, wyższa i dostępna całkowicie online.

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy finansowej, wprowadzona w 2024 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie niezależności dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz uniezależnienie ich od świadczeń przyznawanych opiekunom.

Program zastąpił część wcześniejszych form wsparcia, takich jak zasiłek dla opiekuna czy specjalny zasiłek opiekuńczy, oferując środki przekazywane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością. Wysokość wypłaty zależy od liczby punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Im większe potrzeby, tym wyższa kwota.

Świadczenie wspierając

Poziom oferowanego wsparcia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

W 2025 roku świadczenie zostało podwyższone po raz pierwszy od momentu wprowadzenia, a najwyższe stawki przekraczają już 4 tys. zł miesięcznie.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

O świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mieszkają na stałe w Polsce i posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). W decyzji tej musi być określony poziom potrzeby wsparcia. W 2025 jest to co najmniej 78 punktów.

Wniosek może złożyć zarówno sama osoba z niepełnosprawnością, jak i jej pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, np. opiekun prawny. ZUS zwraca uwagę, że kolejność działań ma znaczenie, najpierw należy uzyskać decyzję WZON, a dopiero potem złożyć wniosek o świadczenie. Jeśli dokument trafi do ZUS przed wydaniem decyzji o punktacji, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Od momentu uruchomienia programu cały proces ubiegania się o świadczenie wspierające odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Wniosek o symbolu SWN można przesłać w jeden z trzech sposobów. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS), poprzez portal Emp@tia, lub korzystając z bankowości elektronicznej.

Dokument może wysłać sama osoba z niepełnosprawnością lub jej pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy. Termin złożenia wniosku ma bezpośredni wpływ na datę rozpoczęcia wypłat. Jeśli formularz trafi do ZUS w ciągu trzech miesięcy od otrzymania decyzji WZON, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od daty wskazanej w decyzji. W przypadku późniejszego złożenia, pieniądze będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.

Kto i kiedy może ubiegać się o świadczenie?

Nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością mogą od razu skorzystać ze świadczenia wspierającego. Terminy jego przyznawania zależą od liczby punktów określonych w decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Osoby, które uzyskały 87–100 punktów, mogły złożyć wniosek już w 2024 roku. Ci, którzy otrzymali 78–86 punktów, nabywają prawo do świadczenia w 2025 roku, natomiast osoby z wynikiem 70–77 punktów będą mogły ubiegać się o nie od 2026 roku.

Istnieje jednak ważny wyjątek. Jeśli osoba z co najmniej 70 punktami miała lub ma opiekuna, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wypłacany przez gminę, ZUS może przyznać świadczenie wspierające wcześniej, nawet od 2024 roku.

Świadczenie wspierające 2025 – kwoty po waloryzacji

Wysokość świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia, który WZON określa w punktach. Im więcej punktów, tym wyższy procent tzw. renty socjalnej.

Od 1 marca 2025 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł, co oznacza, że świadczenie wspierające kształtuje się następująco:

Poziom potrzeby wsparcia

Procent renty socjalnej

Kwota świadczenia wspierającego (2025)

70–74 pkt

40%

752 zł

75–79 pkt

60%

1127 zł

80–84 pkt

80%

1503 zł

85–89 pkt

120%

2255 zł

90–94 pkt

180%

3382 zł

95–100 pkt

220%

4141 zł

To oznacza, że najwyższe świadczenie po waloryzacji wynosi ponad cztery tysiące złotych miesięcznie.

Zasady wypłaty i ograniczenia

Świadczenie wspierające trafia wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony w Polsce. Jest wolne od podatku, nie podlega egzekucji komorniczej i nie wpływa na prawo do innych świadczeń z ZUS, takich jak renta socjalna czy 500+ dla osób niesamodzielnych.

Nie można go jednak pobierać równocześnie ze świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, ani zasiłkiem dla opiekuna wypłacanym przez gminę. Świadczenie nie przysługuje też osobom przebywającym w placówkach z całodobową opieką, takich jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, placówki penitencjarne czy schroniska dla nieletnich.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym? Wszystkie świadczenia, ulgi i wsparcie w 2025 roku!
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym? Wszystkie świadczenia, ulgi i wsparcie w 2025 roku!
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
Źródło: INFOR
