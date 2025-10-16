REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca seniorom do 5000 zł rocznie. Lista dodatków po 65. roku życia

ZUS wypłaca seniorom do 5000 zł rocznie. Lista dodatków po 65. roku życia

16 października 2025, 12:30
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
ZUS wypłaca seniorom do 5000 zł rocznie. Lista dodatków po 65. roku życia
Seniorze, ZUS ma dla Ciebie nawet 5000 zł więcej! Sprawdź, czy te pieniądze Ci się należą
Masz 65 lat lub więcej? ZUS ma dla Ciebie więcej, niż myślisz. Poza podstawową emeryturą możesz dostać dodatkowe 348 zł miesięcznie, 13. i 14. emeryturę po blisko 1900 zł każda. W skali roku możesz zyskać nawet ponad 5000 zł więcej w portfelu. Wielu seniorów o tych świadczeniach w ogóle nie wie, choć część z nich wypłacana jest automatycznie. Sprawdź, jakie dodatki możesz dostać po 65. roku życia i nie pozwól, by te pieniądze przepadły.

Dodatki do emerytury – realne wsparcie dla seniorów

W Polsce jest już ponad 6,8 miliona emerytów, a przeciętna emerytura z ZUS w 2025 roku wynosi około 3800 zł brutto, czyli nieco ponad 3200 zł na rękę. Dla wielu seniorów to wciąż zbyt mało, by spokojnie pokryć rosnące rachunki i koszty życia. Dlatego państwo oferuje dodatkowe wsparcie finansowe. Od corocznych trzynastek i czternastek, po comiesięczne dodatki i dopłaty, które mogą realnie podnieść dochód emeryta nawet o kilka tysięcy złotych rocznie.

Jednak nie każdy emeryt zdaje sobie z tego sprawę. Wielu seniorów rezygnuje z pieniędzy, które im się należą, bo nie wiedzą o dostępnych programach albo myślą, że formalności są zbyt skomplikowane. Tymczasem większość dodatków można uzyskać bez wychodzenia z domu. Wystarczy złożyć wniosek online lub sprawdzić swoje uprawnienia w najbliższym oddziale ZUS. To prosty sposób, by zwiększyć swoje miesięczne dochody i uzyskać należne wsparcie. Oto, na co możesz liczyć po przejściu na emeryturę.

13. emerytura – coroczny bonus dla każdego emeryta

Trzynasta emerytura to stały dodatek, który ZUS wypłaca wszystkim emerytom i rencistom raz w roku, zwykle w kwietniu. W 2025 roku jej wysokość wyniosła 1884,61 zł brutto, czyli 1528,26 zł netto.

Świadczenie to przysługuje każdemu, bez względu na wysokość podstawowej emerytury. Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe ani formalności. Nie trzeba też składać wniosku, ponieważ trzynastka wypłacana jest automatycznie razem z bieżącą emeryturą.

14. emerytura – bonus uzależniony od dochodu

Czternasta emerytura to drugie coroczne świadczenie, które ZUS wypłaca we wrześniu lub październiku. Jej wysokość zależy od wysokości podstawowej emerytury. Pełną kwotę, czyli 1878,91 zł brutto, otrzymują osoby, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.

Powyżej tego progu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Każda złotówka przekraczająca limit zmniejsza czternastkę o tyle samo. Świadczenie nie jest wypłacane, jeśli po obniżeniu spada poniżej 50 zł, co w praktyce oznacza, że emeryci z dochodem powyżej 4734,61 zł brutto nie otrzymają dodatkowej wypłaty. Czternastka przyznawana jest automatycznie, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Dodatek pielęgnacyjny – automatyczny po 75. roku życia

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dla seniorów po ukończeniu 75 lat. Od 1 marca 2025 r. wysokość dodatku wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego różnią się w zależności od wieku. Osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują go automatycznie. ZUS przyznaje świadczenie bez potrzeby składania wniosku.

Młodsi seniorzy muszą natomiast posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz złożyć wniosek w ZUS, dołączając odpowiednią dokumentację medyczną. Dodatek ten jest zwolniony z podatku i wypłacany razem z miesięczną emeryturą, w tym samym terminie.

Ryczałt energetyczny – dopłata do rachunków dla kombatantów

Seniorzy, którzy są kombatantami, osobami represjonowanymi lub wdowami i wdowcami po osobach uprawnionych, mogą ubiegać się o specjalny dodatek do rachunków za energię. Ryczałt energetyczny to świadczenie wypłacane co miesiąc, którego celem jest częściowa rekompensata rosnących kosztów utrzymania, w szczególności energii elektrycznej, gazu i ogrzewania.

W 2025 roku wysokość ryczałtu wynosi 312,71 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), można to zrobić zarówno osobiście, jak i przez Internet, np. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Świadczenie to nie jest uzależnione od dochodu, a jego przyznanie opiera się na statusie osoby uprawnionej. Warto pamiętać, że ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu i nie wpływa na prawo do innych świadczeń emerytalno-rentowych.

Program Mama 4+ – wsparcie dla wielodzietnych rodziców

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i z powodu opieki nie wypracowali własnej emerytury. Co ważne, program nie obejmuje wyłącznie matek.

Kobieta może otrzymać świadczenie po ukończeniu 60 lat, jeśli urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci. Mężczyzna natomiast może je otrzymać po ukończeniu 65 lat, jeżeli wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka zmarła, porzuciła dzieci lub przez długi czas ich nie wychowywała. W oświadczeniu we wniosku trzeba podać datę śmierci lub porzucenia dzieci przez matkę i potwierdzić to dokumentami.

Świadczenie odpowiada minimalnej emeryturze (w 2025 r. to 1878,91 zł brutto) i jest waloryzowane co roku. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek do ZUS lub KRUS, dołączając dane o wychowywanych dzieciach i zaświadczenia o sytuacji majątkowej.

Świadczenie dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

Osoby, które w latach 1949–1959 były przymusowo zatrudniane w ramach służby wojskowej, mogą ubiegać się o specjalne świadczenie pieniężne. Dotyczy to m.in. byłych żołnierzy pracujących w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach przemysłowych lub brygadach Służby Polsce. Świadczenie to stanowi formę rekompensaty za trudne warunki pracy i naruszenie praw obywatelskich.

W 2025 roku jego wysokość wynosi 330,07 zł miesięcznie. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przedstawiając dokumenty potwierdzające status osoby represjonowanej lub przymusowo zatrudnianej. Szczegółowe warunki przyznawania świadczenia określają przepisy ustawy o kombatantach oraz osobach represjonowanych.

Świadczenie to nie wpływa na prawo do innych dodatków emerytalnych i jest wypłacane niezależnie od wysokości podstawowej emerytury.

Darmowe leki „S” – tylko te z listy Ministra Zdrowia

Seniorzy po ukończeniu 65 lat mogą otrzymywać bezpłatne leki, ale tylko te, które znajdują się na tzw. liście „S”. To specjalny wykaz, który obejmuje przede wszystkim leki na choroby przewlekłe typowe dla osób starszych (m.in. nadciśnienie, cukrzycę, astmę). Ważne zasady programu:

  • Lek musi być przepisany na recepcie oznaczonej symbolem „S”. Samo oznaczenie nie gwarantuje darmowego leku. Bezpłatne są tylko medykamenty z rządowej listy leków refundowanych.
  • Wykaz jest regularnie aktualizowany przez Ministerstwo Zdrowia; publikowany jest w obwieszczeniach ministra w Dzienniku Urzędowym. Dlatego warto sprawdzać, czy konkretny lek znajduje się na aktualnej liście.
  • Leki z listy „S” mogą przepisywać lekarze rodzinni, specjaliści oraz uprawnione pielęgniarki.

Program „Leki S” nie wprowadza kryterium dochodowego. Prawo do darmowych leków nabywa się w dniu ukończenia 65. roku życia.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
