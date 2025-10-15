REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta wdowia. ZUS ogłosił podwyżkę – sprawdź, kiedy i ile dostaniesz

Renta wdowia. ZUS ogłosił podwyżkę – sprawdź, kiedy i ile dostaniesz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 października 2025, 16:17
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Renta wdowia. ZUS ogłosił podwyżkę – sprawdź, kiedy i ile dostaniesz
Renta wdowia? Dostaniesz więcej! ZUS ogłosił, kiedy podwyżka
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To już pewne, ZUS zmieni sposób naliczania renty wdowiej. Seniorzy mogą liczyć na konkretną podwyżkę. Nowe zasady mają zapewnić większe wsparcie osobom, które po śmierci współmałżonka łączą własną emeryturę z rentą rodzinną. Co ważne, świadczenia zostaną przeliczone automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Wiemy już, kiedy ZUS wprowadzi te zmiany i jak mają wyglądać w praktyce.

rozwiń >

Co to jest renta wdowia i komu przysługuje?

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: własnej emerytury (lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Do tej pory jedno z tych świadczeń wypłacano w całości, a drugie tylko w 15 proc. Z nowych zapowiedzi wynika, że właśnie ten drugi składnik zostanie zwiększony i to znacząco.

REKLAMA

REKLAMA

Wyższy procent od 2027 roku

ZUS poinformował, że od 1 stycznia 2027 r. wskaźnik częściowej wypłaty renty rodzinnej wzrośnie z 15 do 25 proc. Oznacza to, że osoby otrzymujące rentę wdowią dostaną więcej pieniędzy każdego miesiąca.

Co ważne. nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy świadczenia automatycznie, a informacja o nowej wysokości trafi do seniorów listownie lub przez PUE ZUS.

Ile wyniesie podwyżka?

Z wyliczeń portalu Gazeta Prawna wynika, że dla osoby z przeciętną emeryturą na poziomie ok. 3400 zł brutto i rentą rodzinną ok. 2800 zł brutto, dopłata wzrośnie z 420 zł do 700 zł miesięcznie. To nawet 280–300 zł więcej każdego miesiąca.

REKLAMA

W praktyce oznacza to zauważalną poprawę domowych budżetów osób samotnych po śmierci współmałżonka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nadal obowiązuje limit

ZUS przypomina, że suma łącznych świadczeń (emerytura + renta wdowia) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto. Maksymalna łączna kwota to więc 5636,73 zł brutto. Jeśli przekroczy ten próg, ZUS odpowiednio pomniejszy wypłatę renty rodzinnej.

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Renta wdowia przysługuje osobie, która:
– jest wdową lub wdowcem,
– osiągnęła powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna),
– pozostawała w małżeństwie do dnia śmierci współmałżonka,
– nabyła prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
– nie zawarła nowego małżeństwa.

Wniosek można złożyć w dowolnym organie emerytalno-rentowym – ZUS, KRUS, WBE, ZER MSWiA lub BESW – w zależności od tego, z którego świadczenia obecnie korzysta wnioskodawca.

Seniorzy poczekają jeszcze dwa lata

Choć przepisy wejdą w życie dopiero w 2027 roku, zmiana jest już pewna. Odpowiednie regulacje zostały zapowiedziane w komunikacie ZUS i potwierdzone przez resort rodziny. To oznacza, że w ciągu dwóch lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotuje system do automatycznego przeliczenia rent wdowich.

Dla wielu seniorów może to być jedna z najbardziej odczuwalnych podwyżek ostatnich lat.

Powiązane
8 milionów Polaków choruje, choć wielu o tym nie wie. Lekarze ostrzegają przed cichą epidemią
8 milionów Polaków choruje, choć wielu o tym nie wie. Lekarze ostrzegają przed cichą epidemią
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym? Wszystkie świadczenia, ulgi i wsparcie w 2025 roku!
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym? Wszystkie świadczenia, ulgi i wsparcie w 2025 roku!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Renta wdowia. ZUS ogłosił podwyżkę – sprawdź, kiedy i ile dostaniesz
15 paź 2025

To już pewne, ZUS zmieni sposób naliczania renty wdowiej. Seniorzy mogą liczyć na konkretną podwyżkę. Nowe zasady mają zapewnić większe wsparcie osobom, które po śmierci współmałżonka łączą własną emeryturę z rentą rodzinną. Co ważne, świadczenia zostaną przeliczone automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Wiemy już, kiedy ZUS wprowadzi te zmiany i jak mają wyglądać w praktyce.
8 milionów Polaków choruje, choć wielu o tym nie wie. Lekarze ostrzegają przed cichą epidemią
15 paź 2025

Rozwija się latami i nie daje żadnych objawów. Zaczyna się niewinnie, od kilku nadprogramowych kilogramów, zmęczenia po pracy czy problemów ze snem. Z czasem jednak prowadzi do komplikacji. Zmienia metabolizm, serce i mózg, a w końcu skraca życie nawet o kilka lat. Choruje na nią co piąty Polak, ale większość nie szuka pomocy, bo nie wie, że to choroba. Lekarze alarmują: ten „cichy zabójca” XXI wieku jest uleczalny, o ile potraktujemy go jak każdą inną przewlekłą chorobę.
Seniorzy ratują budżety gospodarstw domowych. Zaskakujące dane z GUS: osoby starsze rzadziej mają długi i lepiej zarządzają finansami
15 paź 2025

Choć często mówi się o niskich emeryturach i trudnej sytuacji osób starszych, najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują zupełnie inny obraz: to właśnie seniorzy ratują dziś budżety gospodarstw domowych. Aż 87,4 proc. z nich nie ma żadnych długów, wydatki planują rozważnie, a z rachunkami radzą sobie lepiej niż młodsze pokolenia. Ich finansowa odpowiedzialność i życiowe doświadczenie sprawiają, że w wielu rodzinach to właśnie oni stanowią niewidzialny filar stabilności.
Będą dodatki dla asystentów rodziny. Do 2400 zł w 2025 roku
15 paź 2025

Rząd będzie kontynuował dofinansowanie asystentów rodziny. 14 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”, przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

Rewolucja w L4 i orzecznictwie ZUS. Co czeka pracowników i lekarzy od 2026 roku?
15 paź 2025

Od 2026 roku mają wejść w życie daleko idące zmiany dotyczące zarówno zasad wystawiania i kontrolowania zwolnień lekarskich, jak i funkcjonowania lekarzy orzeczników ZUS. Rząd przyjął projekt ustawy, który, może całkowicie zmienić dotychczasowe zasady dotyczące niezdolności do pracy m.in. możliwość pracy podczas zwolnienia lekarskiego w określonych przypadkach, wprowadzenie maksymalnych terminów na wydanie orzeczenia oraz większy nadzór nad jakością opinii lekarskich.
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
15 paź 2025

Jesień to dobry czas na zaplanowanie wyjazdów w 2026 roku. Kiedy wypadają długie weekendy? Na jakie dni najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy, by cieszyć się przedłużonym odpoczynkiem? Oto kalendarz długich weekendów 2026. Jest ich 6, ale wcale nie są takie długie.
Pracownicy wrócą do biur na... dofinansowany lunch
15 paź 2025

Firmy chcą, by pracownicy częściej przychodzili do biur, ale przymus działa coraz słabiej. Według raportu SmartLunch, 62% osób pracuje hybrydowo i do biura wraca tylko wtedy, gdy widzi w tym wartość, np. współpracę czy kontakt z zespołem. Dlatego benefity poprawiające codzienne doświadczenia, jak dofinansowanie posiłków, stają się kluczowe w strategiach HR i employer brandingu.
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
15 paź 2025

Mało kto wie, że MOPS może wypłacić pieniądze nie tylko na żywność czy rachunki, ale też na rozwój zawodowy. W 2025 roku dostępna jest pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie. To bezzwrotne wsparcie finansowe do 2066 zł, które można przeznaczyć na sprzęt, kursy lub rozpoczęcie działalności. To świadczenie ma pomóc osobom, które chcą uniezależnić się od systemu pomocy społecznej i zacząć zarabiać samodzielnie. Wystarczy dobry pomysł, realny plan działania i wniosek złożony w lokalnym MOPS a resztą zajmie się gmina.

REKLAMA

Silversi a pokolenie Z: różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji i oczekiwania w miejscu pracy
15 paź 2025

Silversi a pokolenie Z: różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji i oczekiwania w miejscu pracy - tak, ale zamiast koncentrować się na stereotypach, że „Zetki są niecierpliwe” czy „Silversi nie nadążają za technologią”, warto spojrzeć na współpracowników przez pryzmat ich indywidualnych kompetencji i potrzeb. Zarządzanie wiekiem nie polega na „godzeniu różnic pokoleniowych”, lecz na budowaniu synergii. Kultura organizacyjna powinna wspierać otwartą wymianę perspektyw i tworzyć przestrzeń do współpracy, w której każda strona może uczyć się od drugiej.
Tańsze leki dla pacjentów i NFZ - list otwarty branży farmaceutycznej do Ministerstwa Zdrowia
15 paź 2025

Kilkudziesięciu sygnatariuszy, w tym organizacje pacjenckie i branża farmaceutyczna podpisały list otwarty do Ministerstwa Zdrowia, apelując o tańsze i bardziej dostępne leki dla pacjentów. Sygnatariusze wezwali resort zdrowia do wykorzystania zbliżającej się nowelizacji ustawy refundacyjnej jako szansy na odblokowanie potencjału importu równoległego. List otwarty podpisano 14 października br. w Warszawie podczas XIII Forum Importu Równoległego.

REKLAMA