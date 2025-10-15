Renta wdowia? Dostaniesz więcej! ZUS ogłosił, kiedy podwyżka

To już pewne, ZUS zmieni sposób naliczania renty wdowiej. Seniorzy mogą liczyć na konkretną podwyżkę. Nowe zasady mają zapewnić większe wsparcie osobom, które po śmierci współmałżonka łączą własną emeryturę z rentą rodzinną. Co ważne, świadczenia zostaną przeliczone automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Wiemy już, kiedy ZUS wprowadzi te zmiany i jak mają wyglądać w praktyce.

Co to jest renta wdowia i komu przysługuje?

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: własnej emerytury (lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Do tej pory jedno z tych świadczeń wypłacano w całości, a drugie tylko w 15 proc. Z nowych zapowiedzi wynika, że właśnie ten drugi składnik zostanie zwiększony i to znacząco.

Wyższy procent od 2027 roku

ZUS poinformował, że od 1 stycznia 2027 r. wskaźnik częściowej wypłaty renty rodzinnej wzrośnie z 15 do 25 proc. Oznacza to, że osoby otrzymujące rentę wdowią dostaną więcej pieniędzy każdego miesiąca.

Co ważne. nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy świadczenia automatycznie, a informacja o nowej wysokości trafi do seniorów listownie lub przez PUE ZUS.

Ile wyniesie podwyżka?

Z wyliczeń portalu Gazeta Prawna wynika, że dla osoby z przeciętną emeryturą na poziomie ok. 3400 zł brutto i rentą rodzinną ok. 2800 zł brutto, dopłata wzrośnie z 420 zł do 700 zł miesięcznie. To nawet 280–300 zł więcej każdego miesiąca.

W praktyce oznacza to zauważalną poprawę domowych budżetów osób samotnych po śmierci współmałżonka.

Nadal obowiązuje limit

ZUS przypomina, że suma łącznych świadczeń (emerytura + renta wdowia) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto. Maksymalna łączna kwota to więc 5636,73 zł brutto. Jeśli przekroczy ten próg, ZUS odpowiednio pomniejszy wypłatę renty rodzinnej.

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Renta wdowia przysługuje osobie, która:

– jest wdową lub wdowcem,

– osiągnęła powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna),

– pozostawała w małżeństwie do dnia śmierci współmałżonka,

– nabyła prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

– nie zawarła nowego małżeństwa.

Wniosek można złożyć w dowolnym organie emerytalno-rentowym – ZUS, KRUS, WBE, ZER MSWiA lub BESW – w zależności od tego, z którego świadczenia obecnie korzysta wnioskodawca.

Seniorzy poczekają jeszcze dwa lata

Choć przepisy wejdą w życie dopiero w 2027 roku, zmiana jest już pewna. Odpowiednie regulacje zostały zapowiedziane w komunikacie ZUS i potwierdzone przez resort rodziny. To oznacza, że w ciągu dwóch lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotuje system do automatycznego przeliczenia rent wdowich.

Dla wielu seniorów może to być jedna z najbardziej odczuwalnych podwyżek ostatnich lat.